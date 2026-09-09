Kennst du das Gefühl, abends einfach genug vom Bildschirm zu haben? Genau in diese Lücke stößt Jicki: eine App komplett ohne Wischen, Tippen oder Multiple-Choice-Fragen. Zwei Freiburger Gründer bauten daraus 2016 ein reines Audio-Konzept, das 2018 sogar bei „Die Höhle der Löwen” für Aufmerksamkeit sorgte – ganz ohne Investoren-Deal, aber mit spürbarem Nutzerzuwachs seither. Dieser Test klärt, wie die titelgebende „Sprachdusche” in der Praxis funktioniert, was Jicki 2026 kostet, wie zufrieden echte Nutzer mit dem reinen Hörprinzip sind – und für wen sich der Umstieg auf ein audiobasiertes Lernkonzept überhaupt lohnt.

Jicki auf einen Blick

Das Wichtigste in Kürze Fokus: Auditiver Sprachkurs nach dem Prinzip der „Sprachdusche” – Lernen durch Zuhören, Nachsprechen und Eintauchen, ganz ohne Bildschirmzeit

Auditiver Sprachkurs nach dem Prinzip der „Sprachdusche” – Lernen durch Zuhören, Nachsprechen und Eintauchen, ganz ohne Bildschirmzeit Sprachen: 7 Sprachen, alle im selben Abo enthalten – Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Griechisch, Japanisch und Deutsch als Fremdsprache

7 Sprachen, alle im selben Abo enthalten – Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Griechisch, Japanisch und Deutsch als Fremdsprache Preise: Monatsabo 11,95 € · Jahresabo 7,95 € pro Monat (95,40 € gesamt) · dauerhaft kostenlose Basisversion

Monatsabo 11,95 € · Jahresabo 7,95 € pro Monat (95,40 € gesamt) · dauerhaft kostenlose Basisversion Für wen: Auditive Lerntypen, Pendler, Sportler und entspannte Einsteiger auf Niveau A1 bis B1

Auditive Lerntypen, Pendler, Sportler und entspannte Einsteiger auf Niveau A1 bis B1 Pluspunkt: Einzigartiges Audio-Konzept mit Entspannungstechnik – lernen komplett ohne Display

Einzigartiges Audio-Konzept mit Entspannungstechnik – lernen komplett ohne Display Minuspunkt: Kein Schreibtraining, keine Grammatikerklärungen, keine Spracherkennung und nur 7 Sprachen im Angebot

Jicki 8,4 / 10 Zu Jicki Testergebnisse im Detail

Wie funktioniert Jicki?

Herzstück der App ist die „Sprachdusche” – eine 15- bis 20-minütige Audio-Lektion, die eher an eine geführte Meditation erinnert als an eine klassische Sprachlern-Einheit. Sie beginnt mit ein paar Minuten ruhiger Musik, die dich entspannen lässt, bevor neue Wörter und Redewendungen rhythmisch eingesprochen werden: erst auf Deutsch, dann in der Zielsprache. Danach folgt ein Dialog zwischen Muttersprachlern, in dem genau diese Begriffe im Alltagskontext auftauchen – beim Bäcker, im Taxi oder beim Kaffeetrinken. Zum Abschluss forderst du dich selbst zum lauten Nachsprechen auf.

Dahinter steckt keine neue Erfindung, sondern die „Superlearning”-Methode des bulgarischen Psychologen Georgi Lozanov aus den 1960er-Jahren: Ein entspanntes Gehirn soll neue Informationen leichter abspeichern als eines unter Leistungsdruck. Jicki-Gründer Helge Straube und Stefan Delvaux de Fenffe machten daraus 2016 in Freiburg im Breisgau ein digitales Produkt und stellten es 2018 in der VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen” vor. Ein Investoren-Deal kam damals zwar nicht zustande, dennoch wuchs die Nutzerzahl seither auf über 500.000.

Wichtig für die Erwartungshaltung: Vokabeln, die du einmal gehört hast, tauchen in späteren Lektionen nach dem Spaced-Repetition-Prinzip erneut auf, bevor du sie wieder vergisst. Getippt, geklickt oder ausgewählt wird dabei nichts – Jicki verzichtet bewusst auf Multiple-Choice-Abfragen, Punktesysteme und Lernstreaks. Das Konzept lebt vom reinen Zuhören, nicht vom spielerischen Wettbewerb, wie ihn etwa Duolingo oder Mondly einsetzen.

Für wen ist Jicki geeignet?

Jicki richtet sich an alle, die Sprachen nebenbei und ohne Bildschirm lernen möchten – beim Joggen, Pendeln, Kochen oder Einschlafen. Der zentrale Unterschied zu klassischen Sprachlern-Apps: Du tippst nicht, du klickst nicht, du starrst nicht aufs Display. Du hörst zu, und das Gehirn übernimmt den Rest. Das macht Jicki zur naheliegenden Wahl für auditive Lerntypen und alle, die von der ständigen Bildschirmzeit genug haben.

✅ Jicki eignet sich für … ❌ Weniger geeignet für … Auditive Lerntypen, die durch Zuhören leichter lernen als durch Lesen oder Tippen Visuelle Lerntypen, die Karteikarten und Schriftbilder brauchen → besser Babbel oder Mondly Pendler und Berufstätige, die im Auto, in der Bahn oder beim Sport lernen wollen – ganz ohne Hände und Display Fortgeschrittene ab B2, die tiefere Grammatik und komplexe Konversation suchen → besser Lingoda Anfänger (A1–A2), die einen entspannten, stressfreien Einstieg suchen Prüfungskandidaten (DELF, TELC, Cambridge), die strukturierte Grammatikarbeit und Schreibtraining benötigen Eltern und Kinder, die gemeinsam eine Sprache entdecken möchten – dank eigener Kinderkurse Vielsprachenlerner, die 15 oder mehr Sprachen erkunden wollen → besser Mondly (41 Sprachen) Ergänzungslerner, die neben einer visuellen App wie Babbel eine Hörkomponente hinzufügen wollen Nutzer mit Aussprache-Fokus, die automatisiertes Feedback zur eigenen Aussprache erwarten

Unterm Strich funktioniert Jicki hervorragend als entspannter Nebenbei-Kurs, ersetzt aber keinen vollständigen Sprachkurs mit Grammatik und Schreibpraxis – dazu später mehr im Abschnitt zu den Alternativen.

Erfolgschancen und Wirksamkeit bei Jicki

Wie gut Jicki tatsächlich funktioniert, hängt stark vom Lernziel ab. In der Praxis decken die Kurse bei den meisten Sprachen das Niveau A1 bis B1 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) ab. Für Englisch und Spanisch sind die Inhalte am umfangreichsten – hier lässt sich ein solider Grundwortschatz aufbauen, mit dem du dich in Alltagssituationen verständlich machst. Griechisch und Japanisch bleiben dagegen eher auf Einsteigerniveau (A1–A2), weil das Kursmaterial dafür schlicht kleiner ausfällt.

In der Jicki-App startest du Sprachduschen direkt per Play-Button, ganz ohne Tippen oder Wischen.

Was gut funktioniert: der Aufbau eines passiven Wortschatzes und eines natürlichen Sprachgefühls. Die Aussprache profitiert spürbar davon, echte Muttersprachler über längere Zeit konzentriert zu hören – ein Effekt, den auch die Birkenbihl-Methode für sich beansprucht, der Jicki inhaltlich nahesteht. Was weniger gut funktioniert: aktives Schreiben, strukturierte Grammatikvermittlung und das Erreichen höherer Sprachniveaus. Jicki ist kein Ersatz für einen vollständigen Sprachkurs, aber eine bemerkenswert effektive Ergänzung fürs Hörverständnis.

500.000+ Nutzer im deutschsprachigen Raum 7 Sprachen, alle im selben Abo 15–20 Min. Dauer einer typischen Sprachdusche

Seit dem TV-Auftritt 2018 hat sich das Kursangebot spürbar weiterentwickelt: neue Lektionen kommen laufend hinzu, ebenso die Kinderkurse und die speziellen Schlaflektionen, auf die wir im Abschnitt zur Lernmethodik noch eingehen. Wer realistisch bleibt und Jicki als Hörtraining statt als Komplettpaket betrachtet, bekommt spürbare Fortschritte im Sprachgefühl – nur eben nicht in Grammatik und Schreibfertigkeit.

Was kostet Jicki?

Die Preisstruktur bei Jicki bleibt bewusst schlank: eine dauerhaft kostenlose Basisversion und zwei Premium-Laufzeiten, beide mit Zugriff auf alle 7 Sprachen – ein Sprachaufpreis wie bei manchen Wettbewerbern entfällt komplett. Im direkten Vergleich zu Babbel (ab 8,99 € im Monat) liegt Jicki günstiger, gegenüber Mondly (rund 5 € im Jahresabo) etwas teurer.

Abo-Modell Preis pro Monat Gesamtkosten Empfehlung Monatsabo 11,95 € 11,95 € / Monat Zum Ausprobieren Jahresabo ⭐ 7,95 € 95,40 € / Jahr Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis Stand 2026. Preise gelten beim Kauf über jicki.de – App-Store-Preise können abweichen.

Wichtig: Schließe dein Abo möglichst über jicki.de ab statt über den Apple App Store oder Google Play Store. Beide Store-Betreiber schlagen eigene Gebühren auf den Preis auf, die letztlich du zahlst. Eine 20-tägige Geld-zurück-Garantie wie bei Babbel bietet Jicki nicht – dafür kannst du dank der großzügigen Gratisversion vorab ausgiebig reinhören, bevor du dich bindest.

Kann ich Jicki kostenlos nutzen?

Ja – und das ist einer der größten Pluspunkte im Vergleich zur Konkurrenz. Ohne Registrierung und ohne Zahlungsdaten hörst du die ersten zwei Lektionen jeder Sprache und jedes Niveaus kostenlos an. Das gibt dir einen echten Eindruck vom Lernkonzept, bevor du auch nur einen Cent ausgibst. Für den vollen Zugang zu allen Lektionen, allen Sprachen und dem Offline-Modus benötigst du anschließend ein Premium-Abo.

Das bringt dir das Premium-Abo

Unbegrenzter Zugang zu allen Sprachduschen in allen 7 Sprachen

Alle Niveaustufen von A1 bis B1 vollständig freigeschaltet

Offline-Modus: Lektionen herunterladen und ohne Internet hören

Kinderkurse ohne Aufpreis inklusive

Werbefreies Lernen

Synchronisation zwischen App und Web-Version

Unter 8 € im Monat für einen Audio-Sprachkurs in 7 Sprachen ist fair kalkuliert. Wer Jicki als Ergänzung zu einer visuellen App wie Babbel nutzt, bekommt für zusammen rund 17 € monatlich ein sehr rundes Lernpaket.

Zahlungsmethoden bei Jicki

Bezahlen kannst du per Kreditkarte (Visa, Mastercard), PayPal, SEPA-Lastschrift sowie über Google Pay oder Apple Pay in den jeweiligen App-Stores. Wie bei den meisten Abo-Modellen verlängert sich dein Zugang automatisch – kündigst du nicht rechtzeitig vor dem Abrechnungsdatum, läuft die nächste Periode einfach weiter.

Jicki Erfahrungen und Kritik

Das spricht für Jicki Das spricht gegen Jicki ✅ Lernen komplett ohne Bildschirmzeit möglich ❌ Nur 7 Sprachen im Angebot statt 14 oder mehr bei der Konkurrenz ✅ Alle Sprachen und Niveaustufen im selben Abo enthalten ❌ Kein Schreibtraining, keine Grammatikerklärungen ✅ Entspannungsbasierte Methode reduziert Lernstress ❌ Keine Spracherkennung für Aussprache-Feedback ✅ Sehr großzügige Gratisversion (2 Lektionen je Sprache & Niveau) ❌ Maximales Niveau meist nur A1–B1 ✅ Kinderkurse ohne Aufpreis im Abo enthalten ❌ Keine klassische Geld-zurück-Garantie ✅ Offline-Modus fürs Auto, den Zug oder das Flugzeug ❌ Kein offizielles Sprachzertifikat erhältlich ✅ Deutsches Unternehmen, Server in Deutschland, DSGVO-konform ❌ Keine interaktiven Übungen, passives Lernen dominiert

Was Nutzer über Jicki berichten

Die Nutzerbewertungen fallen in den App-Stores durchweg positiv aus: Im Apple App Store erreicht Jicki 4,6 von 5 Sternen, im Google Play Store 4,5 von 5. Auf Trustpilot ist die App kaum vertreten – das liegt weniger an der Qualität als an der Nischenposition des Anbieters. Die meisten Bewertungen stammen von deutschsprachigen Nutzern, die den entspannten Ansatz als willkommene Abwechslung zu gamifizierten Apps wie Duolingo empfinden.

Besonders gelobt werden die Qualität der Muttersprachler-Audios, der stressfreie Einstieg und die Möglichkeit, „nebenbei” zu lernen. Kritisiert wird dagegen der begrenzte Kursumfang – wer über Grundkenntnisse hinauswill, stößt bei den meisten Sprachen schnell an die Decke.

„Ich höre die Sprachdusche fast jeden Morgen beim Joggen. Nach ein paar Wochen konnte ich im Italien-Urlaub tatsächlich nach dem Weg fragen, ohne nachzudenken.”

„Endlich eine Sprachlern-App, bei der ich nicht ständig aufs Handy schauen muss. Perfekt für die Bahnfahrt zur Arbeit.”

„Die Entspannungsmusik am Anfang fand ich erst seltsam, aber nach ein paar Lektionen habe ich gemerkt, wie gut ich mir die Wörter tatsächlich merke.”

„Für den Spanien-Urlaub war Jicki genau richtig. Für den Job brauche ich aber mehr Struktur – da nutze ich zusätzlich Babbel.”

Jicki Erfahrungen von Anfängern

Für absolute Anfänger zählt Jicki zu den angenehmsten Wegen, in eine neue Sprache einzusteigen. Der Audio-Sprachkurs nimmt jeglichen Leistungsdruck: keine falschen Antworten, keine roten Kreuze, kein Zeitlimit. Du hörst einfach zu, und das Gehirn übernimmt den Rest.

Was gut funktioniert: Der Einstieg ohne Vorkenntnisse gelingt mühelos, die Sprachduschen führen behutsam in die Aussprache ein, und durch die ständige Wiederholung im Kontext bleiben Vokabeln erstaunlich gut hängen. Herausforderung: Wer gewohnt ist, aktiv zu üben – zu tippen, zu klicken, auszuwählen –, kann sich beim reinen Zuhören zunächst passiv fühlen. Fazit für Anfänger: Hervorragend geeignet als stressfreier Einstieg oder als Ergänzung zu einer visuellen App, allein genommen fehlt jedoch das aktive Üben. ⭐⭐⭐⭐

Jicki Erfahrungen von Fortgeschrittenen

Hier zeigt sich Jickis deutlichste Schwäche. Wer bereits A2 oder B1 mitbringt, findet bei den meisten Sprachen kaum neuen Stoff – die Dialoge bleiben auf Alltagsniveau, komplexe Grammatik wird nicht erklärt, und Übungen, die vorhandenes Wissen aktiv fordern, fehlen. Was gut funktioniert: Zum Auffrischen des Hörverständnisses taugt Jicki auch für Fortgeschrittene, etwa um das Ohr nach längerer Pause wieder an eine Sprache zu gewöhnen. Fazit für Fortgeschrittene: Nur bedingt geeignet – als Hörübung brauchbar, als Hauptlernwerkzeug nicht ausreichend. Für echte Fortschritte lohnt sich eher Lingoda. ⭐⭐⭐

Jicki Erfahrungen von Pendlern und Nebenbei-Lernern

Das ist Jickis Kernzielgruppe – und hier glänzt die App am meisten. Wer täglich 30 Minuten im Auto sitzt, in der Bahn steht oder beim Kochen Zeit hat, findet in Jicki den passenden Begleiter: keine Hände nötig, kein Bildschirm nötig, keine Konzentration auf eine App-Oberfläche. Play drücken reicht. Was gut funktioniert: Die Offline-Funktion macht Jicki auch in Funklöchern und im Flugzeug zum treuen Begleiter, viele Nutzer berichten von Lernfortschritten beim Autofahren oder Spazierengehen – Situationen, in denen andere Apps schlicht nicht nutzbar sind. Herausforderung: Ohne visuelle Kontrolle fehlt manchmal das Gefühl für den eigenen Fortschritt. Fazit für Pendler: Klare Empfehlung – für diese Zielgruppe gibt es 2026 kaum eine bessere Audio-Sprachlern-Lösung auf dem deutschsprachigen Markt. ⭐⭐⭐⭐⭐

Wie seriös ist Jicki?

Jicki wurde 2016 von Helge Straube und Stefan Delvaux de Fenffe in Freiburg im Breisgau gegründet. Den größten Bekanntheitsschub erhielt das Startup 2018 durch den Auftritt in „Die Höhle der Löwen”, bei dem die Gründer ihr Sprachduschen-Konzept vor Millionenpublikum präsentierten. Ein Deal kam zwar nicht zustande, die Nutzerbasis wuchs danach aber deutlich.

Heute ist Jicki ein kleines, aber etabliertes deutsches EdTech-Unternehmen. Im Vergleich zu internationalen Playern wie Babbel oder der Pearson-Tochter Mondly bleibt Jicki ein Nischenanbieter – aber einer mit klarem Profil und loyaler Nutzerbasis im DACH-Raum. Die App wird regelmäßig aktualisiert, neue Inhalte kommen kontinuierlich hinzu.

Datenschutz und Sicherheit

DSGVO-konform: Als deutsches Unternehmen unterliegt Jicki den europäischen Datenschutzrichtlinien. Personenbezogene Daten werden nach DSGVO-Standards verarbeitet und nicht an Dritte verkauft.

Als deutsches Unternehmen unterliegt Jicki den europäischen Datenschutzrichtlinien. Personenbezogene Daten werden nach DSGVO-Standards verarbeitet und nicht an Dritte verkauft. Zahlungssicherheit: Transaktionen laufen über verschlüsselte Verbindungen mit etablierten Zahlungsdienstleistern wie PayPal und Stripe.

Transaktionen laufen über verschlüsselte Verbindungen mit etablierten Zahlungsdienstleistern wie PayPal und Stripe. Serverstandort Deutschland: Daten werden auf deutschen Servern gehostet – ein Vorteil gegenüber vielen internationalen Anbietern.

Wie transparent sind die Kosten?

Jickis Preisstruktur ist übersichtlich: zwei Abo-Optionen, keine versteckten Gebühren, keine automatischen Upgrades. Der Preis wird vor dem Kauf klar kommuniziert. Einziger Kritikpunkt: Wie bei den meisten Abo-Diensten verlängert sich das Abo automatisch. Die Kündigung ist aber unkompliziert über die Kontoeinstellungen möglich – mehr dazu im Abschnitt „Jicki kündigen” weiter unten.

Anmeldung & Profilerstellung

So gelingt die Anmeldung bei Jicki

Rufe jicki.de auf oder lade die App aus dem App Store bzw. Google Play Store herunter Erstelle ein kostenloses Konto mit E-Mail-Adresse oder melde dich über Google bzw. Apple an Wähle deine gewünschte Lernsprache – du kannst jederzeit zwischen allen 7 Sprachen wechseln Gib dein Niveau an: Anfänger, Fortgeschritten oder Auffrischer Starte sofort mit den kostenlosen Lektionen – ganz ohne Zahlungsdaten Upgrade auf Premium direkt über jicki.de, wenn du überzeugt bist – günstiger als im App Store Lade Lektionen für den Offline-Modus herunter und lerne überall

Zeitaufwand: Die Anmeldung dauert unter zwei Minuten. Du kannst sogar schon vor der Registrierung die ersten Sprachduschen anhören.

So holst du das meiste aus deinem Lernfortschritt

Feste Hörzeit einplanen: Verknüpfe Jicki mit einer bestehenden Gewohnheit, etwa dem Arbeitsweg oder dem Einschlafritual

Verknüpfe Jicki mit einer bestehenden Gewohnheit, etwa dem Arbeitsweg oder dem Einschlafritual Nicht zu viele Sprachen gleichzeitig: Fokussiere dich auf ein bis zwei Sprachen, auch wenn alle sieben verfügbar sind

Fokussiere dich auf ein bis zwei Sprachen, auch wenn alle sieben verfügbar sind Aktiv nachsprechen: Die Sprachduschen laden dazu ein – nutze das, denn passives Hören allein bringt weniger

Die Sprachduschen laden dazu ein – nutze das, denn passives Hören allein bringt weniger Jicki als Ergänzung nutzen: Kombiniere die Audio-Lektionen mit einer visuellen App wie Babbel für maximalen Lernerfolg

Kombiniere die Audio-Lektionen mit einer visuellen App wie Babbel für maximalen Lernerfolg Offline-Lektionen vorab laden: Speichere die nächsten Lektionen, bevor du das Haus verlässt

Lernmethodik & Features

Wie funktioniert das Lernen bei Jicki im Detail?

Jicki setzt auf einen rein auditiven Lernansatz, der sich fundamental von allen visuellen Sprachlern-Apps unterscheidet. Die Grundidee: Sprachen lernt man am natürlichsten durch Zuhören – so wie Kinder ihre Muttersprache erwerben. Kein Tippen, kein Wischen, kein Multiple-Choice. Du brauchst nur Ohren und idealerweise Kopfhörer. Der Ablauf einer typischen Sprachdusche gliedert sich in vier Phasen:

Entspannungsphase (2–3 Min.): Ruhige Hintergrundmusik und eine kurze Einleitung bereiten dein Gehirn auf neue Informationen vor Vokabelphase (5–7 Min.): Neue Wörter und Ausdrücke werden rhythmisch vorgesprochen – erst auf Deutsch, dann in der Zielsprache, mit Pausen zum Nachsprechen Dialogphase (5–8 Min.): Ein Alltagsdialog zwischen Muttersprachlern, in dem die neuen Vokabeln im Kontext auftauchen – etwa im Café, beim Arzt oder auf dem Markt Nachsprechphase (3–5 Min.): Ausgewählte Sätze aus dem Dialog wiederholen sich, du wirst aktiv zum Nachsprechen aufgefordert

In späteren Lektionen tauchen bereits gelernte Vokabeln in neuen Kontexten wieder auf – das Spaced-Repetition-Prinzip im Audioformat. Gamification-Elemente wie Punkte, Ränge oder Streaks sucht du bei Jicki bewusst vergeblich: Der Fokus liegt auf entspanntem Lernen, nicht auf Leistungsdruck. Für manche ist das befreiend, anderen fehlt der motivierende Kick, den etwa Duolingo mit seinen Streaks bietet. Die Fortschrittsanzeige zeigt dir immerhin, welche Lektionen du abgeschlossen hast und auf welchem Niveau du gerade lernst – ein detailliertes Tracking einzelner Vokabeln gibt es dagegen nicht.

Welche Sprachen bietet Jicki an?

Jicki bietet Kurse für 7 Sprachen an – alle auf Deutsch lernbar und im gleichen Abo enthalten:

Englisch – am umfangreichsten ausgebaut, bis B1-Niveau

– am umfangreichsten ausgebaut, bis B1-Niveau Spanisch – umfangreicher Kurs, bis B1-Niveau

– umfangreicher Kurs, bis B1-Niveau Französisch – solider Kurs, bis B1-Niveau

– solider Kurs, bis B1-Niveau Italienisch – guter Umfang, bis A2/B1-Niveau

– guter Umfang, bis A2/B1-Niveau Griechisch – Einstiegskurs, bis A2-Niveau

– Einstiegskurs, bis A2-Niveau Japanisch – Einstiegskurs, bis A2-Niveau

– Einstiegskurs, bis A2-Niveau Deutsch als Fremdsprache – für Nicht-Muttersprachler

⚠️ Hinweis: Mit 7 Sprachen bietet Jicki eine der kleineren Sprachauswahlen im Vergleich. Wer exotischere Sprachen wie Arabisch, Chinesisch, Türkisch oder Russisch lernen möchte, ist bei Mondly (41 Sprachen) oder Babbel (14 Sprachen) besser aufgehoben.

Kinderkurse und Schlaflektionen: Jickis besondere Extras

Neben der klassischen Sprachdusche hat Jicki zwei Features im Programm, die kein direkter Konkurrent in dieser Form anbietet. Beide sind im Premium-Abo ohne Aufpreis enthalten und unterstreichen, wie konsequent der Anbieter sein Audio-Konzept zu Ende denkt.

Kinderkurse: Speziell für Kinder konzipierte Sprachduschen mit einfacherem Vokabular, kürzeren Lektionen und einer kindgerechten Ansprache. Sie eignen sich für Kinder ab etwa 6 Jahren und funktionieren nach demselben Prinzip wie die Erwachsenenkurse – nur behutsamer im Tempo. Für Familien, die gemeinsam eine neue Sprache entdecken wollen, ist das ein echter Mehrwert, den weder Babbel noch Mondly in dieser Form bieten.

Schlaflektionen: Speziell konzipierte Audios, die zum Einschlafen gedacht sind. Die Idee dahinter: Das Gehirn verarbeitet Sprache auch im Schlaf weiter. Ob sich daraus wissenschaftlich ein messbarer Lernerfolg ableiten lässt, ist umstritten – als entspanntes Abendritual funktionieren die Lektionen aber allemal, und sie passen thematisch perfekt zum restlichen Konzept der App.

Ergänzt werden beide Features durch den Offline-Modus: Premium-Nutzer laden Lektionen herunter und hören sie ohne Internetverbindung – praktisch für Flüge, Tunnelfahrten oder Camping-Trips ganz ohne WLAN.

Die Jicki App

Jicki ist als App für iOS und Android sowie als Web-Version über jicki.de verfügbar. Da Jicki primär ein Audio-Produkt ist, funktioniert die App erfreulich schlank und ressourcenschonend – große Downloads oder aufwendige Animationen sucht man hier vergeblich.

Vorteile der App:

Minimalistisches, übersichtliches Design ohne Reizüberflutung

Offline-Modus: Lektionen herunterladen und überall hören

Sehr schnelle Ladezeiten dank audiobasiertem Format

Synchronisation zwischen App und Web-Version

Kompatibel mit Bluetooth-Kopfhörern und CarPlay

Nachteile der App:

Keine interaktiven Übungen oder Quizze

Kein Spracherkennungs-Feature für Aussprache-Feedback

Lernfortschritt nur rudimentär dargestellt

Deutlich weniger Funktionsumfang als bei visuellen Apps wie Babbel oder Mondly

App-Store-Bewertungen: 4,6 von 5 Sternen im Apple App Store, 4,5 von 5 Sternen im Google Play Store – beide Werte liegen im oberen Bereich für Sprachlern-Apps und bestätigen den positiven Eindruck aus den Nutzererfahrungen weiter oben.

⚠️ Tipp: Kaufe dein Jicki-Abo über die Website jicki.de statt über die App-Stores – so sparst du dir die Store-Gebühren, die Apple und Google sonst an dich weitergeben.

Jicki im Vergleich

Jicki besetzt eine Nische, die sich von den meisten Sprachlern-Apps deutlich unterscheidet. Der direkte Vergleich zeigt, wo der Audio-Sprachkurs glänzt – und wo die Konkurrenz die Nase vorn hat.

Jicki Babbel Mondly Pimsleur Lingoda Preis ab (Jahresabo) 7,95 € / Monat 8,99 € / Monat ~5 € / Monat ~20 € / Monat ab 49,99 € / Monat * Sprachen 7 14 41 51 6 Lernmethode Audio (Sprachdusche) Strukturiert (App) Gamifiziert (App) Audio (Nachsprechen) Live-Unterricht Kostenlos nutzbar ✅ 2 Lektionen/Sprache ⚠️ Nur 1. Lektion ⚠️ 1 Lektion/Tag ⚠️ Erste Lektion ⚠️ 7-Tage-Trial Live-Tutoren ❌ Nein ❌ Nein ❌ Nur KI-Chat ❌ Nein ✅ Ja Offline-Modus ✅ Premium ✅ Premium ✅ Premium ✅ Premium ❌ Nein Bis C1/C2-Niveau ❌ Max. B1 ⚠️ Nur EN + ES ⚠️ Nur EN ⚠️ Sprachabhängig ✅ Bis C1 Offizielle Zertifikate ❌ Nein ❌ Nein ❌ Nein ❌ Nein ✅ CEFR * Lingoda-Preis abhängig von Paket- und Gruppengröße.

Auffällig: Jicki ist mit Abstand die günstigste reine Audio-Option in diesem Vergleich – Pimsleur bietet zwar mehr Sprachen und einen stärkeren Fokus aufs aktive Nachsprechen, kostet dafür aber gut das Zweieinhalbfache im Monat. Wer strukturierte Grammatik oder ein offizielles Zertifikat braucht, kommt an Babbel beziehungsweise Lingoda kaum vorbei – beide Wege im nächsten Abschnitt im Detail.

Alternativen zu Jicki

Apps mit ähnlichem Fokus:

Der naheliegendste Vergleich ist Babbel: strukturierte Lektionen mit Grammatikerklärungen, Spracherkennung und einem visuellen Lehrplan. Mit 14 Sprachen ab 8,99 € im Monat (Jahresabo) bietet Babbel genau das, was Jicki bewusst weglässt – aktive Schreibübungen und ein klar messbarer Lernfortschritt. Als Ergänzung passt die Kombination hervorragend: Babbel liefert die Struktur, Jicki das Hörtraining für unterwegs.

Mondly geht in eine andere Richtung: 41 Sprachen, stark gamifiziert, mit KI-Chatbot und AR-Übungen, ab rund 5 € im Monat im Jahresabo. Wer über die 7 Jicki-Sprachen hinaus will oder eher visuell als auditiv lernt, findet hier die breitere und spielerischere Alternative – allerdings ohne den entspannungsbasierten Ansatz, der Jicki auszeichnet.

Pimsleur ist der direkteste Konkurrent, denn auch hier lernst du fast ausschließlich über Audio. Mit 51 Sprachen und einem stärkeren Fokus aufs aktive Nachsprechen bietet Pimsleur mehr Auswahl und mehr Sprechanteil – kostet dafür mit rund 20 € im Monat aber deutlich mehr als Jicki. Die richtige Wahl für alle, die den Audio-Ansatz mögen, aber intensiver üben wollen und bereit sind, mehr zu zahlen.

Plattform mit grundsätzlich anderem Ansatz:

Lingoda setzt auf Live-Gruppenunterricht mit geprüften Lehrkräften und vergibt anerkannte CEFR-Zertifikate. Das macht Lingoda zur richtigen Wahl, sobald du über das bei Jicki erreichbare B1-Niveau hinaus willst oder einen offiziellen Nachweis für Beruf, Studium oder Visum brauchst. Der Preis liegt mit ab 49,99 € im Monat deutlich höher, dafür geht das Ergebnis über das hinaus, was jede reine App-Lösung leisten kann.

Jicki kündigen: wichtige Hinweise

Wie bei den meisten Abo-Diensten verlängert sich auch Jicki automatisch. Die Kündigung selbst ist unkompliziert, der genaue Weg hängt aber davon ab, wo du dein Abo abgeschlossen hast.

1. Kauf über die Jicki-Website

Logge dich auf jicki.de in deinem Konto ein Gehe zu „Mein Konto” oder „Einstellungen” Wähle „Abo verwalten” oder „Abo kündigen” Bestätige die Kündigung – dein Zugang bleibt bis zum Ende der bezahlten Laufzeit aktiv

2. Kauf über iOS (Apple)

Öffne „Einstellungen” auf deinem iPhone oder iPad Tippe oben auf deinen Namen Wähle „Abonnements” Wähle „Jicki” aus der Liste und tippe auf „Abo kündigen”

3. Kauf über Android (Google Play)

Öffne die Google Play Store App Tippe oben rechts auf dein Profil Wähle „Zahlungen und Abos” → „Abos” Wähle „Jicki” aus und tippe auf „Abo kündigen”

⚠️ Automatische Verlängerung: Kündige mindestens einen Tag vor dem Verlängerungsdatum. Bereits bezahlte Zeiträume werden nicht erstattet, dein Zugang bleibt aber bis zum Laufzeitende bestehen.

⚠️ Account löschen ≠ Abo kündigen: Löschst du deinen Jicki-Account, gehen alle Daten und dein Lernfortschritt dauerhaft verloren. Beim reinen Kündigen des Abos bleibt der Account bestehen, sodass du jederzeit zurückkehren kannst. Kündige daher immer nur das Abo, nicht den ganzen Account.

Jicki im Test: unser Fazit

Jicki löst ein sehr konkretes Problem: Zeit zum Sprachenlernen zu finden, ohne dafür extra Zeit reservieren zu müssen. Wer ohnehin täglich pendelt, joggt oder kocht, kann diese Minuten mit der Sprachdusche sinnvoll nutzen – ganz ohne Display, ganz ohne Leistungsdruck. Für unter 8 € im Monat im Jahresabo bekommst du dafür Zugriff auf alle 7 Sprachen inklusive Kinderkursen und Offline-Modus.

Die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Einzigartiges Sprachduschen-Konzept: Sprachen lernen durch Zuhören und Eintauchen

7 Sprachen in jedem Abo enthalten – alle auf Deutsch lernbar

Günstiges Jahresabo: 7,95 € pro Monat für alle Sprachen

Großzügige kostenlose Version zum ausgiebigen Testen

Perfekt für Pendler, auditive Lerntypen und Familien mit Kindern

Maximales Niveau A1–B1 – für Fortgeschrittene nicht ausreichend

Kein Schreibtraining, keine Spracherkennung, keine Grammatikerklärungen

Als alleiniges Lernwerkzeug für ein hohes Sprachniveau oder eine Prüfung taugt Jicki nicht – dafür fehlen Grammatikarbeit, Schreibtraining und Spracherkennung. Am meisten Sinn ergibt die App als Ergänzung: Jicki liefert das Hörtraining für unterwegs, eine strukturierte App wie Babbel oder Live-Unterricht wie bei Lingoda liefern den Rest. Wer sich dieser Rollenverteilung bewusst ist, holt aus Jicki 2026 ein überdurchschnittlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis heraus.

Häufig gestellte Fragen zu Jicki

Was kostet Jicki 2026 im Monat? Das Monatsabo kostet 11,95 € pro Monat, im Jahresabo zahlst du 7,95 € monatlich, also 95,40 € im Jahr. Beide Varianten enthalten alle 7 Sprachen und sämtliche Niveaustufen sowie den Offline-Modus. Ein Lifetime-Zugang wie bei manchen Konkurrenten existiert bei Jicki nicht. Die Preise gelten beim Kauf über jicki.de – über die App-Stores können durch Store-Gebühren höhere Beträge anfallen. Kann ich Jicki kostenlos nutzen? Ja. Jicki bietet eine dauerhaft kostenlose Version: Du hörst die ersten zwei Lektionen jeder Sprache und jedes Niveaus ohne Anmeldung und ohne Zahlungsdaten an. Das reicht für einen guten Eindruck vom Sprachduschen-Konzept. Für den vollen Zugriff auf alle Lektionen und den Offline-Modus brauchst du anschließend ein Premium-Abo – eine klassische Geld-zurück-Garantie gibt es dafür nicht. Wie viele Sprachen bietet Jicki an? Jicki umfasst 7 Sprachen: Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Griechisch, Japanisch und Deutsch als Fremdsprache. Alle lassen sich auf Deutsch lernen und sind ohne Aufpreis im selben Abo enthalten. Zum Vergleich: Babbel bietet 14, Mondly sogar 41 Sprachen – dafür ist Jickis Kursmaterial in den vorhandenen Sprachen besonders sorgfältig produziert. Was ist eine „Sprachdusche“ bei Jicki genau? Die Sprachdusche ist eine 15- bis 20-minütige Audio-Lektion nach der Superlearning-Methode des Psychologen Georgi Lozanov. Sie beginnt mit einer Entspannungsphase, führt danach Vokabeln rhythmisch ein, bettet sie in einen Dialog zwischen Muttersprachlern ein und schließt mit einer Nachsprechübung ab. Getippt oder geklickt wird dabei nichts – du hörst nur zu. Bis zu welchem Sprachniveau komme ich mit Jicki? Die meisten Kurse decken die Niveaustufen A1 bis B1 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen ab. Englisch und Spanisch sind am umfangreichsten ausgebaut, Griechisch und Japanisch bleiben eher auf A1–A2-Niveau. Für höhere Stufen empfiehlt sich ergänzend eine App wie Babbel oder Live-Unterricht bei Lingoda. Eignet sich Jicki auch für Kinder? Ja, im Premium-Abo sind eigene Kinderkurse mit vereinfachtem Wortschatz und kürzeren Lektionen enthalten, ohne zusätzliche Kosten. Sie eignen sich für Kinder ab etwa 6 Jahren und machen Jicki zu einer der wenigen Sprachlern-Apps, die Familien gezielt mit kindgerechten Audio-Inhalten anspricht. Funktioniert Jicki auch ohne Internetverbindung? Ja. Premium-Nutzer können Sprachduschen herunterladen und offline anhören, etwa im Flugzeug oder in Funklöchern. In der kostenlosen Basisversion steht der Offline-Modus nicht zur Verfügung, und die Downloads synchronisieren sich beim nächsten Online-Zugang automatisch. Ist Jicki oder Babbel die bessere Wahl? Das hängt vom Lerntyp ab: Jicki setzt komplett auf Audio und eignet sich für Zuhörer ohne Zeit für eine visuelle App, Babbel bietet dafür Grammatikerklärungen, Schreibübungen und Spracherkennung. Preislich liegen beide nah beieinander (Jicki 7,95 €, Babbel 8,99 € im Jahresabo) – viele Nutzer kombinieren beide Apps, statt sich zu entscheiden. War Jicki bei „Die Höhle der Löwen“? Ja. Jicki-Gründer Helge Straube präsentierte das Sprachduschen-Konzept 2018 in der VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“. Ein Deal mit den Investoren kam zwar nicht zustande, der Auftritt sorgte aber für einen deutlichen Anstieg der Nutzerzahlen und machte Jicki im deutschsprachigen Raum bekannter. Wie kündige ich mein Jicki-Abo? Der Weg hängt vom Kaufort ab: Bei Käufen über jicki.de kündigst du direkt im Konto unter „Abo verwalten“. Bei iOS läuft es über die iPhone-Einstellungen unter „Abonnements“, bei Android über den Google Play Store unter „Zahlungen und Abos“. Kündige mindestens einen Tag vor der automatischen Verlängerung, dein Zugang bleibt dann bis zum Ende der bezahlten Laufzeit aktiv.