1991 tüftelte ein kleines Team in London an einer CD-ROM, mit der Reisende sich vor dem Abflug schnell die wichtigsten Wörter einer fremden Sprache einprägen konnten. Aus diesem Vorläufer namens EuroTalk ist heute uTalk geworden – eine App, die genau diese Idee konsequent zu Ende denkt: kein Grammatikbuch, keine langen Lektionen, sondern Wortschatz in mehr als 150 Sprachen, gesprochen von echten Muttersprachlern. Damit deckt die App auch Sprachen ab, für die es sonst kaum digitale Lernangebote gibt – von Igbo über Khmer bis Maori. In diesem uTalk Test 2026 zeigen wir dir, wie das Training in der Praxis abläuft, wie viel Sprachwissen du damit realistisch aufbaust und für wen sich ein Abo wirklich lohnt.

uTalk auf einen Blick Fokus: Wortschatz- und Aussprachetraining mit Bild, Ton und Sprechübungen – kein klassischer Sprachkurs

Wortschatz- und Aussprachetraining mit Bild, Ton und Sprechübungen – kein klassischer Sprachkurs Sprachen: Über 150 Sprachen, alle im All-Languages-Abo enthalten; wahlweise Single-Language-Abo für eine Sprache

Über 150 Sprachen, alle im All-Languages-Abo enthalten; wahlweise Single-Language-Abo für eine Sprache Preise: ab 2,92 €/Monat für eine Sprache im Jahresabo (34,99 € gesamt), ab 8,33 €/Monat für alle Sprachen (99,99 € gesamt) – kein Lifetime-Zugang

ab 2,92 €/Monat für eine Sprache im Jahresabo (34,99 € gesamt), ab 8,33 €/Monat für alle Sprachen (99,99 € gesamt) – kein Lifetime-Zugang Für wen: Reisende, Einsteiger und Sprachensammler, die schnell Grundwortschatz in vielen – auch seltenen – Sprachen aufbauen wollen

Reisende, Einsteiger und Sprachensammler, die schnell Grundwortschatz in vielen – auch seltenen – Sprachen aufbauen wollen Pluspunkt: Mit Abstand größte Sprachauswahl am Markt, ausschließlich Muttersprachler-Audio

Mit Abstand größte Sprachauswahl am Markt, ausschließlich Muttersprachler-Audio Minuspunkt: Keine Grammatik, kein Satzbau, Deckel bei Niveau A1 bis maximal A2

uTalk 8,5 Zu uTalk ↗ Testergebnisse im Detail Gesamt 8,5 Sprachauswahl 9,7 Benutzerfreundlichkeit 9,2 Preis-Leistung 8,8 Lerntiefe 6,0

Wie funktioniert uTalk?

uTalk verzichtet bewusst auf alles, was nach klassischem Sprachunterricht aussieht: keine Konjugationstabellen, keine Grammatikregeln, keine Lesetexte. Stattdessen bekommst du ein Wort oder eine kurze Phrase gemeinsam mit einem Bild präsentiert, hörst die Aussprache von einer echten Stimme und sprichst sie direkt nach. Der komplette Wortschatz jeder Sprache ist in mehr als 60 Themenpakete gegliedert – von „Erste Wörter” über „Einkaufen” bis „Notfälle” –, sodass du gezielt genau das lernst, was für deine Situation relevant ist.

Im Hintergrund arbeitet die App mit zwei etablierten Lernprinzipien. Zum einen Spaced Repetition: Ein bereits gelerntes Wort taucht kurz bevor du es vergisst erneut auf, damit es sich im Langzeitgedächtnis festsetzt. Zum anderen Dual Coding, also die Verknüpfung von Bild und Ton statt reiner Übersetzung – dein Gehirn verankert ein Wort so über zwei Sinneskanäle gleichzeitig. Beide Methoden gelten in der Lernpsychologie als deutlich effektiver als stumpfes Auswendiglernen aus Vokabellisten.

Wort, Bild und Ton bilden bei uTalk die Basis jeder Lektion – Sprechübungen kommen per Mikrofon dazu.

Der wohl größte Unterschied zu vielen Konkurrenten: Sämtliche Audioaufnahmen stammen ausschließlich von Muttersprachlern, die tatsächlich in dem jeweiligen Sprachraum leben – keine synthetischen Text-to-Speech-Stimmen. Laut Unternehmensangaben haben in den vergangenen 15 Jahren über 1.000 Sprecher im Studio mitgewirkt, bei vielen Sprachen sogar mit männlicher und weiblicher Stimme. Gerade bei tonalen Sprachen wie Mandarin oder Vietnamesisch, bei denen die Betonung den Sinn eines Wortes verändert, macht das einen spürbaren Unterschied.

Was uTalk dagegen bewusst weglässt: einen roten Faden durch die Lektionen. Du entscheidest selbst, mit welchem Themenpaket du startest, und es gibt keinen Einstufungstest, der dir ein Startniveau zuweist. Für strukturiertes Lernen mit klarem Lernpfad musst du deshalb woanders suchen – dafür lernst du bei uTalk genau das zuerst, was du gerade brauchst.

Für wen ist uTalk geeignet?

uTalk spielt seine Stärken dort aus, wo andere Apps aussteigen: bei absoluten Anfängern, bei seltenen Sprachen und bei allen, die mehrere Sprachen parallel ausprobieren möchten. Weniger geeignet ist die App für alle, die bereits Grundkenntnisse mitbringen und strukturiert weiterlernen wollen.

✅ uTalk passt gut zu: ❌ uTalk passt weniger zu: Reisenden in Nischen-Länder: Vor einem Trip nach Vietnam, Georgien oder in den Senegal liefert uTalk Überlebenswortschatz, den andere Apps schlicht nicht anbieten. Fortgeschrittenen (ab A2/B1): Ohne wählbares Startniveau und ohne Grammatik stößt du hier schnell an eine Decke. Bessere Alternative: Babbel oder Lingoda. Sprachensammlern und Polyglotten: Im All-Languages-Abo wechselst du beliebig zwischen über 150 Sprachen – ein einmaliges Angebot am Markt. Prüfungskandidaten: Für ein anerkanntes Zertifikat (DELF, DELE, Cambridge) fehlen Prüfungsvorbereitung und strukturierte Grammatik komplett. Bessere Alternative: Lingoda. Absoluten Einsteigern: Kein Vorwissen nötig – die App führt dich Bild für Bild und Wort für Wort in eine neue Sprache ein. Berufstätigen mit Business-Fokus: Geschäftsvokabular oder formelle Korrespondenz kommen nicht vor. Bessere Alternative: Preply mit muttersprachlichen Tutoren. Kindern und jungen Lernern: Bildbasierte Übungen funktionieren auch ganz ohne sichere Lesekenntnisse. Ergänzungslernern: Du nutzt bereits eine andere App für deine Hauptsprache und willst nebenbei Grundwortschatz in einer Zweit- oder Drittsprache aufbauen? Genau dafür ist uTalk gemacht.

Erfolgschancen bei uTalk

Wie viel bleibt tatsächlich hängen? Die Antwort hängt stark davon ab, was du unter „Sprache lernen” verstehst. Wenn du damit meinst, in kurzer Zeit hunderte Wörter und Alltagsphrasen zuverlässig zu erkennen und richtig auszusprechen, liefert uTalk solide Ergebnisse. Die Kombination aus verteiltem Wiederholen und Muttersprachler-Audio ist wissenschaftlich gut abgesichert und funktioniert in der Praxis genau so, wie es die Lernforschung vorhersagt: Wiederholung kurz vor dem Vergessen prägt sich stärker ein als Pauken am Stück.

Eine einzelne Lektion dauert zwischen 5 und 15 Minuten. Du siehst zunächst ein Wort mit Bild, hörst die Aussprache, sprichst nach – danach folgen ein leichteres und ein schwereres Zuordnungsspiel sowie eine reine Sprechübung, die deine Aussprache per Mikrofon bewertet. Am Ende steht eine Prozentzahl statt eines komplizierten Punktesystems, und du entscheidest selbst, ob du wiederholst oder weiterziehst.

Realistisch bringt dich uTalk auf ein solides A1-Niveau, bei umfangreicheren Sprachen mit mehr Inhalten bestenfalls an die Schwelle zu A2. Für B1 und höher fehlen zusammenhängende Texte, Grammatikübungen und Konversationstraining komplett – das ist kein Zufall, sondern liegt am Konzept der App. Am stärksten schneidet die Aussprache ab: Durch die konstante Wiederholung mit echten Stimmen prägen sich Laute und Betonung schnell ein, was besonders bei tonal anspruchsvollen Sprachen wie Vietnamesisch oder Mandarin ein echter Vorteil ist. Schwächer ist alles, was über einzelne Wörter und kurze Phrasen hinausgeht – freies Formulieren trainiert uTalk nicht.

Was kostet uTalk?

uTalk unterscheidet zwischen zwei Abo-Formen: dem günstigeren Single-Language-Abo für genau eine Sprache und dem All-Languages-Abo mit Zugriff auf sämtliche über 150 Sprachen gleichzeitig. Beide Varianten gibt es als Monats-, Halbjahres- und Jahresabo – je länger die Laufzeit, desto niedriger der Monatspreis. Einen Lifetime-Zugang wie bei manchen Konkurrenten bietet uTalk nicht an.

Single-Language-Abo (1 Sprache):

Laufzeit Preis pro Monat Gesamtkosten 1 Monat 5,99 € 5,99 € 6 Monate 4,17 € 24,99 € 12 Monate 2,92 € 34,99 €

All-Languages-Abo (alle 150+ Sprachen):

Laufzeit Preis pro Monat Gesamtkosten 1 Monat 11,99 € 11,99 € 6 Monate 10,00 € 59,99 € 12 Monate 8,33 € 99,99 €

⚠️ App-Store-Aufschlag beachten: Schließt du dein Abo über den Apple App Store oder Google Play Store ab, zahlst du meist 19 bis 30 Prozent mehr als beim Direktkauf über utalk.com – die Store-Gebühren werden schlicht an dich weitergereicht. Melde dich nach dem Kauf über die Website einfach mit denselben Zugangsdaten in der App an, um zu sparen.

Jede der über 150 Sprachen lässt sich zunächst mit einer kostenlosen Startlektion testen, bevor du überhaupt Geld ausgibst. Entscheidest du dich danach für ein Abo und merkst innerhalb von 28 Tagen, dass uTalk nicht zu dir passt, bekommst du dein Geld beim Direktkauf über die Website zurück. Kaufst du stattdessen über den App Store oder Google Play, gelten die jeweiligen Rückgabebedingungen von Apple beziehungsweise Google.

Beachte außerdem, dass sich alle Abos automatisch verlängern. Willst du nach Ablauf der Laufzeit nicht weiterzahlen, musst du mindestens 24 Stunden vor dem Verlängerungstermin aktiv kündigen (mehr dazu weiter unten im Artikel). Bezahlen kannst du bei uTalk per Kreditkarte, PayPal sowie über Apple Pay oder Google Pay, je nachdem, über welchen Kanal du dein Abo abschließt.

uTalk Erfahrungen und Kritik

So detailreich die Sprachauswahl ist, so klar sind auch die Grenzen der App. Ein nüchterner Überblick über Stärken und Schwächen, bevor du dich entscheidest:

Das spricht für uTalk Das spricht gegen uTalk ✅ Über 150 Sprachen – mit Abstand die größte Auswahl am Markt ❌ Keine Grammatikvermittlung, kein Satzbau-Training ✅ Alle Sprachen im All-Languages-Abo ohne Aufpreis enthalten ❌ Maximales Niveau liegt bei A1, bestenfalls A2 ✅ Aufnahmen ausschließlich von echten Muttersprachlern ❌ Übungsformate wiederholen sich nach einiger Zeit ✅ Vollwertiger Offline-Modus zum Herunterladen von Lektionen ❌ Kein Austausch mit anderen Lernenden, keine Tandempartner ✅ Auch für seltene Sprachen wie Igbo, Khmer oder Wolof verfügbar ❌ Umfang bei exotischen Sprachen spürbar geringer als bei Spanisch oder Französisch ✅ Über 30 Ausgangssprachen, darunter Deutsch ❌ Kein anerkanntes Sprachzertifikat am Ende ✅ Bereits ab 2,92 € im Monat buchbar ❌ Kein Einstufungstest, kein vorgegebener Lernpfad

Was Nutzer über uTalk sagen

Die uTalk Erfahrungen in den App Stores und auf unabhängigen Bewertungsportalen zeichnen ein insgesamt positives, aber differenziertes Bild:

Apple App Store: ⭐ 4,5 / 5

⭐ 4,5 / 5 Google Play Store: ⭐ 4,7 / 5

⭐ 4,7 / 5 Trustpilot: ⭐ 4,0 / 5

Der Abstand zwischen App-Store-Bewertungen und Trustpilot lässt sich vor allem durch Kritik an der automatischen Verlängerung erklären – ein Thema, das auf Bewertungsportalen mit direktem Verbraucherbezug naturgemäß häufiger auftaucht als in App-Store-Rezensionen, die sich meist auf die Lernerfahrung selbst konzentrieren.

„Wir haben vor unserer Georgien-Reise zwei Wochen lang die uTalk-Themen ‚Unterkunft’ und ‚Essen’ durchgearbeitet. Auf dem Basar in Tiflis hat es wirklich gereicht, um zu verhandeln – Georgisch findet man sonst nirgends.” – sinngemäß aus einer App-Store-Rezension

„Für Vokabeln top, aber nach drei Wochen kam mir alles gleich vor. Ohne Grammatik hänge ich fest. Ich kombiniere uTalk mittlerweile mit einem strukturierten Kurs.” – sinngemäß aus einer Google-Play-Rezension

„Die Kündigung habe ich verpasst und wurde für ein weiteres halbes Jahr belastet. Der Support hat erst nach mehreren Anfragen reagiert – die App an sich finde ich trotzdem gut gemacht.” – sinngemäß aus einer Trustpilot-Bewertung

„Meine Tochter fragt jeden Abend nach dem ‚Bilder-Sprachspiel’. Sie kann inzwischen erste Wörter auf Italienisch benennen, ohne überhaupt lesen zu können.” – sinngemäß aus einer App-Store-Rezension

uTalk Erfahrungen nach Lerntyp

Anfänger: Für den allerersten Kontakt mit einer Sprache ist uTalk ein dankbarer Einstieg. Kein Vorwissen nötig, die App führt Bild für Bild und Wort für Wort ein. Bei den ersten 200 bis 500 Vokabeln ist der Lerneffekt deutlich spürbar – du erkennst Alltagsdinge, kannst sie benennen und traust dich an erste Wortgruppen heran. Die Kehrseite: Ohne Grammatik fehlt das Gerüst, um selbst Sätze zu bilden. Du weißt, was „Bahnhof” heißt, aber nicht automatisch, wie du fragst, wo er ist.

Fortgeschrittene: Wer bereits über A2-Niveau hinaus ist, wird bei uTalk schnell unterfordert. Es gibt kein höheres Startniveau, keine überspringbaren Module und keine Übungen zu Satzbau oder Textverständnis. Als reines Auffrischungstool vor einer Reise – etwa um themenspezifisches Vokabular wie Restaurantbesuch oder Arztbesuch zu wiederholen – funktioniert die App aber weiterhin gut.

Vielsprachenlerner: Hier liegt die eigentliche Domäne von uTalk. Wer sich für mehrere Sprachen gleichzeitig interessiert, findet in keiner anderen App eine vergleichbare Auswahl – morgens Thai, mittags Suaheli, abends Isländisch, alles in einem Abo. Die Tiefe bleibt zwar in jeder einzelnen Sprache begrenzt, aber wer das akzeptiert und uTalk als Einstiegstool nutzt, bekommt für sein Geld enorm viel Sprachvielfalt.

Wie seriös ist uTalk?

uTalk hat seinen Hauptsitz in London und wurde 1991 unter dem Namen EuroTalk gegründet – zu einer Zeit, in der Sprachkurse noch auf CD-ROM kamen und „Sprachlern-App” ein Fremdwort war. In über drei Jahrzehnten hat sich das Unternehmen vom PC-Software-Anbieter zur modernen App-Plattform gewandelt; das Rebranding zu „uTalk” erfolgte 2016.

Das Team arbeitet mit Muttersprachlern rund um den Globus zusammen, um Audioinhalte für die über 150 Sprachen zu produzieren, und wurde dafür unter anderem mit dem British Council ELTons Award for Innovation ausgezeichnet. Zusätzliche institutionelle Glaubwürdigkeit verschafft der Einsatz an Schulen und in Bibliotheken, für die uTalk eigene Bildungslizenzen anbietet.

✓ DSGVO-konform: uTalk verarbeitet Nutzerdaten gemäß europäischer Datenschutzverordnung

uTalk verarbeitet Nutzerdaten gemäß europäischer Datenschutzverordnung ✓ SSL-Verschlüsselung: Zahlungen und Datenübertragungen laufen verschlüsselt

Zahlungen und Datenübertragungen laufen verschlüsselt ✓ Zertifizierte Zahlungsabwicklung: Kreditkartendaten werden über geprüfte Payment-Provider verarbeitet

Kreditkartendaten werden über geprüfte Payment-Provider verarbeitet ✓ Kein Datenverkauf: Laut Datenschutzerklärung werden persönliche Daten nicht an Dritte verkauft

Laut Datenschutzerklärung werden persönliche Daten nicht an Dritte verkauft ✓ Account-Löschung möglich: Nutzer können Account und Daten auf Anfrage vollständig löschen lassen

Transparenz bei den Kosten

Die Preisstruktur von uTalk ist grundsätzlich übersichtlich: zwei Abo-Varianten mit jeweils drei Laufzeiten, keine versteckten Zusatzkosten, alle Preise direkt auf der Website einsehbar. Der wiederkehrende Kritikpunkt ist stattdessen die automatische Verlängerung – mehrere Nutzer berichten, dass die Kündigung insbesondere bei einem Kauf über den App Store nicht sofort intuitiv zu finden ist.

⚠️ Automatische Verlängerung: Kündige mindestens 24 Stunden vor Ablauf des aktuellen Abrechnungszeitraums. Setz dir am besten direkt nach dem Abschluss einen Kalender-Reminder – so vermeidest du eine ungewollte Abbuchung für die nächste Laufzeit.

Anmeldung & Profilerstellung

So meldest du dich bei uTalk an

Die Registrierung ist schnörkellos und in wenigen Minuten erledigt:

Website oder App öffnen: Gehe auf utalk.com oder lade die App aus dem App Store beziehungsweise Google Play Store herunter. Account anlegen: Registriere dich mit E-Mail-Adresse und Passwort oder alternativ über deinen Google- oder Apple-Account. Ausgangssprache wählen: Stelle Deutsch (oder eine deiner über 30 möglichen Ausgangssprachen) als Interface-Sprache ein. Zielsprache aussuchen: Wähle deine Wunschsprache aus den über 150 Optionen. Im Single-Language-Abo legst du dich fest, im All-Languages-Abo kannst du jederzeit wechseln. Kostenlose Lektion starten: Teste die App sofort mit der ersten gratis verfügbaren Einheit. Optional Abo abschließen: Gefällt dir die Probelektion, wählst du dein Abo-Modell und schaltest alle Inhalte frei. Themenpaket auswählen und loslegen: Starte mit dem Themengebiet, das für dich gerade am relevantesten ist, etwa „Reise” oder „Essen & Trinken”.

Zeitaufwand: unter drei Minuten – es gibt keinen Einstufungstest und kein langes Onboarding.

Tipps für den Lernstart mit uTalk

Abo über die Website kaufen: Spare bis zu 30 % gegenüber dem App-Store-Preis.

Spare bis zu 30 % gegenüber dem App-Store-Preis. Mit klarem Ziel starten: Lernst du für eine Reise, beginne direkt mit den Themen „Reise”, „Unterkunft” und „Essen”.

Lernst du für eine Reise, beginne direkt mit den Themen „Reise”, „Unterkunft” und „Essen”. Tägliche Routine statt Marathon: Schon 10 Minuten am Tag bringen mehr als eine lange Sitzung am Wochenende.

Schon 10 Minuten am Tag bringen mehr als eine lange Sitzung am Wochenende. Mehrere Sprachen parallel nutzen: Wechsle im All-Languages-Abo zwischen 2 bis 3 Sprachen, um dein Gehirn zu fordern.

Wechsle im All-Languages-Abo zwischen 2 bis 3 Sprachen, um dein Gehirn zu fordern. Offline-Modus vor Reisen aktivieren: Lade Themenpakete vorab herunter, um im Flieger oder Zug ohne Internet weiterzulernen.

Lade Themenpakete vorab herunter, um im Flieger oder Zug ohne Internet weiterzulernen. Mikrofon konsequent nutzen: Die Spracherkennung ist nicht perfekt, hilft aber deutlich beim Ausspracheaufbau.

Lernmethodik & Features

So läuft eine uTalk-Lektion ab

Der Ablauf ist bei jedem Themenpaket identisch, egal ob du Spanisch oder Wolof lernst:

Wörter kennenlernen: Du siehst ein Bild, hörst das Wort von einem Muttersprachler und liest die Übersetzung. Nachsprechen: Du sprichst das Wort ins Mikrofon, die App gibt dir eine Rückmeldung zur Aussprache. Leichte Zuordnungsübung: Du ordnest gehörte Wörter den passenden Bildern zu. Schwierigere Variante: Mehr Auswahlmöglichkeiten, kürzere Reaktionszeit. Sprechübung: Du sprichst Wörter und kurze Phrasen aktiv nach und wirst bewertet. Ergebnis: Am Ende siehst du deine Punktzahl in Prozent und kannst wiederholen oder zum nächsten Thema wechseln.

Klassische Gamification-Elemente wie Streaks, Ranglisten oder virtuelle Trophäen sucht man bei uTalk vergeblich. Die Motivation entsteht eher aus der Punktzahl pro Lektion und dem Ehrgeiz, ein Themenpaket vollständig „durchzuspielen”. Wer die Belohnungsmechanik von Duolingo erwartet, wird enttäuscht – wer lieber ohne ständige Animationen lernt, empfindet genau das als Stärke.

Diese Features machen uTalk aus

Über 60 Themengebiete pro Sprache: Von „Erste Wörter” über „Einkaufen” bis „Notfälle” organisiert uTalk den Wortschatz praxisnah. Vor einer Thailand-Reise startest du einfach mit „Essen”, „Transport” und „Unterkunft”.

Ausschließlich echtes Muttersprachler-Audio: Kein Roboter, keine synthetische Stimme. Bei vielen Sprachen hörst du sogar eine männliche und eine weibliche Stimme – ein spürbarer Vorteil bei Tonsprachen wie Mandarin oder Yoruba.

Vollständiger Offline-Modus: Lektionen lassen sich herunterladen und komplett ohne Internetverbindung nutzen – ideal für Langstreckenflüge, Zugfahrten oder Regionen mit schlechtem Netz. Sobald du wieder online bist, synchronisiert die App deinen Fortschritt automatisch.

Über 30 Ausgangssprachen: Du musst nicht zwingend auf Deutsch lernen – du könntest auch von Französisch aus Japanisch lernen. Für mehrsprachige Nutzer und Expats ein durchdachtes Detail.

Spracherkennung mit Feedback: Die integrierte Erkennung bewertet deine Aussprache automatisch. Perfekt ist sie nicht – gelegentlich wird korrekte Aussprache nicht erkannt oder fehlerhafte durchgelassen –, als grobes Feedback-Tool zur Fehlervermeidung funktioniert sie aber zuverlässig genug.

uTalks Sprachenvielfalt: Von Albanisch bis Zulu

uTalk bietet aktuell über 150 Sprachen an – mit riesigem Abstand die größte Auswahl aller Sprachlern-Apps am Markt. Neben Klassikern wie Spanisch, Französisch, Englisch oder Italienisch findest du hier Sprachen, die kaum eine andere Plattform abdeckt: Igbo, Wolof, Khmer, Twi, Sesotho, Uigurisch, Maori, Tibetisch, Maltesisch – die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.

Allerdings gibt es deutliche Qualitätsunterschiede zwischen den Sprachen. Die großen europäischen Sprachen (Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch) bieten den umfangreichsten Wortschatz mit über 2.500 Wörtern und allen 60+ Themengebieten. Mittelgroße Sprachen wie Koreanisch, Hindi oder Türkisch sind solide, aber nicht ganz so tief abgedeckt. Bei seltenen Sprachen wie Wolof oder Lingala reduziert sich der Umfang teils auf 500 bis 1.000 Wörter in den wichtigsten Basis-Themen.

Das erreichbare Niveau liegt sprachübergreifend bei A1, maximal A2 – unabhängig davon, ob du Spanisch oder Khmer lernst, bleibt uTalk ein spezialisierter Wortschatztrainer und kein Komplettkurs. Eine einzelne Einheit dauert 5 bis 15 Minuten, ein vollständiges Themengebiet nimmt laut Unternehmensangaben rund 2 bis 3 Stunden in Anspruch – in Summe bietet uTalk bis zu 180 Stunden Lernmaterial pro Sprache in den umfangreicheren Kursen.

Die uTalk App

uTalk steht für iOS und Android zur Verfügung und lässt sich zusätzlich im Browser über die Website nutzen. Dein Lernfortschritt synchronisiert sich automatisch zwischen allen Geräten – du kannst also auf dem Smartphone unterwegs lernen und am Desktop weitermachen.

Vorteile der App:

Übersichtliches, aufgeräumtes Design ohne visuellen Ballast

Schnelle Ladezeiten, auch bei exotischen Sprachen mit großen Audiodateien

Zuverlässiger Offline-Modus

Synchronisation zwischen Smartphone, Tablet und Desktop

Geringer Speicherbedarf pro heruntergeladener Sprache

Nachteile der App:

Kein Dark Mode verfügbar

Spracherkennung teils hakelig – erkennt korrektes Sprechen nicht immer zuverlässig

Keine Push-Benachrichtigungen als Lern-Erinnerung

Design wirkt funktional, aber im Vergleich zu Duolingo oder Babbel etwas in die Jahre gekommen

Kein Homescreen-Widget

App-Store-Bewertungen: Apple App Store ⭐ 4,5/5, Google Play Store ⭐ 4,7/5.

⚠️ Spar-Tipp: Kaufe dein uTalk-Abo immer über die Website, nicht über den App Store – bei identischem Funktionsumfang sparst du bis zu 30 %.

uTalk im Vergleich

Wie schlägt sich uTalk gegen die bekanntesten Konkurrenten? Ein direkter Vergleich mit Babbel, Mondly, Lingoda und Preply zeigt, dass jede Plattform einen grundlegend anderen Ansatz verfolgt – die Wahl hängt also weniger von „besser oder schlechter” ab als davon, was du konkret lernen willst.

uTalk Babbel Mondly Lingoda Preply Preis ab (Jahresabo) 2,92–8,33 €/Monat 8,99 €/Monat 5,19 €/Monat ab ca. 18 €/Monat* variabel** Sprachen 150+ 14 41 6 50+ Lernmethode Wortschatztraining mit Audio Strukturierte Kurse mit Grammatik Gamifizierte Lektionen Live-Gruppenunterricht 1:1-Unterricht mit Tutoren Kostenlos nutzbar Ja, 1 Lektion/Sprache Nein*** Ja, eingeschränkt Nein Nein Live-Tutoren ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ Offline-Modus ✅ ✅ ✅ ❌ ❌ Bis C1/C2-Niveau ❌ (max. A1–A2) ✅ (bis B2) ❌ (bis A2–B1) ✅ (bis C1) ✅ (bis C2) Offizielle Zertifikate ❌ ❌ ❌ ✅ ❌ * Lingoda-Preise variieren je nach Kursformat und Intensität. ** Preply: Preis hängt vom gewählten Tutor ab, ab ca. 5 €/Stunde. *** Babbel bietet eine kostenlose Probelektion, aber keinen dauerhaften Gratis-Zugang.

Kurz zusammengefasst: Mondly ist der direkteste Konkurrent mit ähnlich spielerischem Ansatz, bietet aber „nur” 41 statt 150+ Sprachen und dafür mehr Grammatikanteil. Babbel verfolgt einen komplett anderen Weg mit strukturierten Kursen bis B2-Niveau, deckt dafür aber nur 14 Sprachen ab. Wer echten menschlichen Unterricht will, landet zwangsläufig bei Lingoda oder Preply – beide deutlich teurer, aber mit echtem Feedback statt Algorithmus.

Alternativen zu uTalk

uTalk überzeugt bei Sprachvielfalt und Aussprache – ist aber nicht für jeden Lerntyp die beste Wahl. Wer einen ähnlich niedrigschwelligen, vokabelorientierten Einstieg sucht, findet in diesen vier Apps eine gute Ergänzung oder Alternative:

uTalk kündigen: wichtige Hinweise

Alle uTalk-Abos verlängern sich automatisch – unabhängig davon, ob du über die Website, iOS oder Android gekauft hast. Damit du nicht ungewollt für eine weitere Laufzeit zahlst, solltest du rechtzeitig aktiv kündigen. Der Weg dorthin hängt vom Kaufkanal ab:

1. Kauf über die uTalk-Website

Logge dich auf utalk.com in deinen Account ein. Klicke auf dein Profilsymbol und wähle „Account” beziehungsweise „Subscription”. Wähle „Cancel Subscription” beziehungsweise „Abo kündigen”. Bestätige die Kündigung – du erhältst eine Bestätigungs-E-Mail. Dein Zugang bleibt bis zum Ende des bereits bezahlten Zeitraums aktiv.

2. Kauf über iOS (Apple)

Öffne die Einstellungen auf deinem iPhone oder iPad. Tippe ganz oben auf deinen Namen. Wähle „Abonnements”. Suche uTalk in der Liste und tippe darauf. Tippe auf „Abo kündigen” und bestätige.

3. Kauf über Android (Google Play)

Öffne den Google Play Store. Tippe oben rechts auf dein Profilbild. Wähle „Zahlungen & Abonnements” → „Abonnements”. Suche uTalk und tippe auf „Abo kündigen”. Folge den Anweisungen und bestätige die Kündigung.

⚠️ Automatische Verlängerung: Kündige mindestens 24 Stunden vor dem Verlängerungsdatum – warte nicht bis zum letzten Tag, da technische Verzögerungen die Abbuchung bereits vorher auslösen können.

⚠️ Account löschen ist keine Kündigung! Löschst du deinen uTalk-Account, wird dein Abo dadurch NICHT automatisch gekündigt – die Zahlungen laufen weiter. Kündige deshalb immer zuerst das Abo über den jeweiligen Kaufkanal und lösche erst danach, falls gewünscht, deinen Account.

uTalk im Test: unser Fazit

uTalk ist kein Ersatz für einen vollständigen Sprachkurs – und will das auch gar nicht sein. Als spezialisierter Wortschatztrainer liegt genau darin die Stärke der App: Wer sich auf eine Reise in ein Land mit wenig verbreiteter Sprache vorbereitet oder einfach in mehrere Sprachen gleichzeitig reinschnuppern will, bekommt für weniger als 8,50 € im Monat Zugriff auf über 150 Sprachen mit authentischen Muttersprachler-Aufnahmen.

Willst du dagegen ernsthaft eine einzelne Sprache bis zum Konversationsniveau lernen, holst du mit Babbel oder Lingoda deutlich mehr aus deiner Lernzeit heraus. Für den ersten Kontakt mit einer neuen Sprache, als Reisevorbereitung oder als Ergänzung zu einem strukturierten Kurs bleibt uTalk unter allen Sprachlern-Apps unangefochten die Nummer eins in Sachen Auswahl.

Die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Über 150 Sprachen – die größte Auswahl aller Sprachlern-Apps weltweit

Im All-Languages-Abo alle Sprachen enthalten (ab 8,33 €/Monat); günstiger ab 2,92 €/Monat im Single-Language-Abo

Ausschließlich echte Muttersprachler-Audioaufnahmen für authentische Aussprache

Maximal erreichbares Niveau: A1 bis A2 – für Fortgeschrittene nicht ausreichend

Keine Grammatikvermittlung, kein Konversationstraining

Offline-Modus und Spracherkennung in allen Abos inklusive

Ideal als Ergänzung zu strukturierten Kursen wie Babbel oder Lingoda

Achtung: automatische Abo-Verlängerung – rechtzeitig kündigen

Für wen empfehlenswert: uTalk ist die ideale Wahl für Reisende, die sich auf exotische Destinationen vorbereiten, für Polyglotte, die in viele Sprachen reinschnuppern wollen, und für absolute Anfänger, die spielerisch ersten Wortschatz aufbauen möchten. Auch als Zweit-App neben Babbel oder Duolingo leistet uTalk gute Dienste.

Wann sich eine Alternative eher lohnt: Fortgeschrittene Lerner (ab B1) greifen besser zu Babbel oder Lingoda, die strukturierte Kurse mit Grammatik bieten. Wer Konversation üben will, ist bei Preply mit echten Tutoren besser aufgehoben. Für ein offiziell anerkanntes Sprachzertifikat führt ohnehin kein Weg an Lingoda vorbei.

Häufig gestellte Fragen zu uTalk

Wie viele Sprachen bietet uTalk an? uTalk bietet aktuell über 150 Sprachen an – mehr als jede andere kommerzielle Sprachlern-App. Das Angebot reicht von Weltsprachen wie Spanisch und Mandarin bis zu seltenen Sprachen wie Igbo, Khmer, Wolof oder Maori. Im All-Languages-Abo sind alle Sprachen automatisch enthalten, du kannst also jederzeit zwischen ihnen wechseln. Was kostet ein uTalk-Abo? Für eine einzelne Sprache zahlst du im Jahresabo 2,92 € im Monat (34,99 € gesamt), im Halbjahresabo 4,17 € und im Monatsabo 5,99 €. Das All-Languages-Abo mit Zugriff auf sämtliche 150+ Sprachen kostet im Jahresabo 8,33 € im Monat (99,99 € gesamt), im Halbjahresabo 10 € und im Monatsabo 11,99 €. Einen Lifetime-Zugang gibt es nicht. Kann ich uTalk vor dem Kauf kostenlos testen? Ja. Jede der über 150 Sprachen lässt sich mit einer kostenlosen Startlektion ausprobieren, bevor du dich für ein Abo entscheidest. Schließt du danach direkt über die Website ein Abo ab, gilt zusätzlich eine 28-tägige Geld-zurück-Garantie, falls dir die App doch nicht zusagt. Bis zu welchem Sprachniveau bringt mich uTalk? Realistisch erreichst du mit uTalk das Niveau A1, in umfangreicheren Sprachen bestenfalls A2. Grammatik, Satzbau oder freies Sprechen trainiert die App nicht – dafür lohnt sich danach ein Blick auf Anbieter wie Babbel (bis B2) oder Lingoda (bis C1). Funktioniert uTalk auch ohne Internetverbindung? Ja, uTalk lässt sich vollständig offline nutzen. Du lädst die gewünschten Themenpakete vorab herunter und lernst anschließend ohne Datenverbindung weiter – praktisch für Flug- oder Zugreisen. Sobald du wieder online bist, synchronisiert die App deinen Fortschritt automatisch. Verwendet uTalk echte Muttersprachler oder synthetische Stimmen? uTalk arbeitet ausschließlich mit Aufnahmen echter Muttersprachler – keine künstlich erzeugten Stimmen. Laut Unternehmensangaben haben in den letzten 15 Jahren über 1.000 Sprecher im Studio mitgewirkt, bei vielen Sprachen sogar mit männlicher und weiblicher Stimme. Das zahlt sich besonders bei Tonsprachen wie Mandarin oder Vietnamesisch aus. Ist uTalk auch für Kinder geeignet? Ja. Die Übungen basieren auf Bildern, Audio und einfachen Auswahlaufgaben, sodass auch Kinder ohne sichere Lesekenntnisse zurechtkommen. uTalk wird zudem von Schulen und Bibliotheken eingesetzt und bietet dafür eigene Bildungslizenzen an. Wie kündige ich mein uTalk-Abo? Das hängt vom Kaufkanal ab. Hast du direkt über utalk.com gebucht, kündigst du im Account-Bereich unter „Subscription“. Bei einem Kauf über Apple findest du die Kündigung in den iPhone-Einstellungen unter „Abonnements“, bei Android im Google Play Store unter „Zahlungen & Abonnements“. Kündige mindestens 24 Stunden vor der automatischen Verlängerung, sonst wird die nächste Laufzeit bereits abgebucht. Was ist der Unterschied zwischen uTalk und Babbel? uTalk konzentriert sich auf reines Wortschatz- und Aussprachetraining in über 150 Sprachen, bleibt dabei aber auf Anfängerniveau. Babbel deckt nur 14 Sprachen ab, führt dich dafür mit strukturierten Kursen und Grammatik bis Niveau B2. Für seltene Sprachen oder als Ergänzung eignet sich uTalk, für ernsthaftes Lernen einer einzelnen Sprache eher Babbel. Seit wann gibt es uTalk und wie seriös ist der Anbieter? uTalk wurde 1991 unter dem Namen EuroTalk in London gegründet – lange vor der Smartphone-Ära. Das Rebranding zu „uTalk“ erfolgte 2016. Das Unternehmen ist DSGVO-konform, wurde mit dem British Council ELTons Award ausgezeichnet und wird von Schulen sowie Bibliotheken weltweit eingesetzt.