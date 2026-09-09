Stell dir ein zweisprachiges Buch vor, bei dem links dein Muttersprachentext steht und rechts die Fremdsprache – nur dass dir gleichzeitig jemand den fremdsprachigen Teil vorliest. Genau das ist die Grundidee hinter Beelinguapp: keine Vokabelkarten, keine Grammatiktabellen, sondern Geschichten, Nachrichten und Hörbücher, die du parallel in zwei Sprachen liest und hörst. Ob aus diesem ungewöhnlichen Lesekonzept tatsächlich ein brauchbares Sprachlern-Werkzeug wird oder ob am Ende doch nur ein nettes Gimmick übrig bleibt, zeigt dieser Beelinguapp-Test.

Beelinguapp auf einen Blick Konzept: Sprachenlernen durch zweisprachiges Lesen – Paralleltexte mit professionell eingesprochenem Audio statt klassischer Lektionen

Sprachenlernen durch zweisprachiges Lesen – Paralleltexte mit professionell eingesprochenem Audio statt klassischer Lektionen Sprachen: 23 Sprachen, alle vollständig im Premium-Abo enthalten

23 Sprachen, alle vollständig im Premium-Abo enthalten Preise: Monatsabo ab 8,99 €/Monat · Jahresabo ab 50,90 €/Jahr (ca. 4,24 €/Monat)

Monatsabo ab 8,99 €/Monat · Jahresabo ab 50,90 €/Jahr (ca. 4,24 €/Monat) Ideal für: Leseratten, Pendler und Hörbuch-Fans ab Niveau A2, die Wortschatz und Hörverständnis nebenbei ausbauen wollen

Leseratten, Pendler und Hörbuch-Fans ab Niveau A2, die Wortschatz und Hörverständnis nebenbei ausbauen wollen Stärke: Einzigartiges Paralleltext-Prinzip mit Karaoke-Modus – kaum eine andere App macht Lesen so konsequent zum Lernwerkzeug

Einzigartiges Paralleltext-Prinzip mit Karaoke-Modus – kaum eine andere App macht Lesen so konsequent zum Lernwerkzeug Schwäche: Kein Sprechtraining, keine Grammatikerklärungen und keine Desktop-Version

Beelinguapp 7,8 Zu Beelinguapp ↗ Testergebnisse im Detail

Wie funktioniert Beelinguapp?

Beelinguapp wurde 2016 vom mexikanischen Entwickler David Montiel in Berlin gegründet und setzt von Anfang an auf ein Prinzip, das Sprachdidaktiker „Extensive Reading” nennen: Du baust Wortschatz und Sprachgefühl nicht durch das Auswendiglernen von Regeln auf, sondern durch viel Lesen auf einem Niveau, das dich fordert, aber nicht überfordert. Statt Vokabelkarten wählst du in der App einen Text aus einer wachsenden Bibliothek – ein Märchen, eine Kurzgeschichte, einen Nachrichtenartikel oder einen Reisebericht.

Jeder Text erscheint als Paralleltext: deine Muttersprache direkt neben oder unter der Zielsprache. Während du liest, läuft eine professionell eingesprochene Audioversion mit, deren Tempo sich in mehreren Stufen anpassen lässt. Ein Karaoke-Modus markiert den gerade vorgelesenen Satz farbig, sodass Auge und Ohr synchron bleiben – ein Detail, das gerade beim Einstieg in eine neue Sprache viel Frust erspart.

Stößt du auf ein unbekanntes Wort, tippst du es einfach an. Beelinguapp speichert es automatisch in einer persönlichen Vokabelliste, die du jederzeit durchgehen kannst. Am Ende jedes Textes wartet ein kurzes Verständnis-Quiz, das dir zeigt, wie viel tatsächlich hängen geblieben ist. Wissenschaftlich ist der Ansatz nicht aus der Luft gegriffen: Eine Meta-Analyse im Fachjournal TESOL Quarterly bestätigt, dass regelmäßiges extensives Lesen in der Fremdsprache Leseverstehen, Wortschatz und Hörverständnis messbar verbessert. Was bei diesem Ansatz bewusst außen vor bleibt: aktives Sprechtraining und systematische Grammatikvermittlung.

Beelinguapp zeigt Texte als Paralleltext an und hebt im Karaoke-Modus den gerade vorgelesenen Satz farbig hervor.

Für wen ist Beelinguapp geeignet?

Beelinguapp spricht Menschen an, die eine Sprache lieber erlesen als pauken. Anders als bei Babbel oder Mondly stehen hier keine strukturierten Grammatiklektionen im Zentrum, sondern das Eintauchen in echte Texte – wer ohnehin gerne liest, bekommt ein Werkzeug, das kaum eine andere App in dieser Konsequenz bietet.

✅ Beelinguapp passt gut zu: ❌ Beelinguapp passt weniger zu: Leseratten und Bücherwürmern: Wer sowieso gern liest, verbindet Unterhaltung direkt mit Vokabelaufbau. Sprechtraining-Suchenden: Es gibt keine Ausspracheübungen und kein Feedback. Besser: Preply oder uTalk. Pendlern und Multitaskern: Die Audiobook-Funktion macht die App zur idealen Begleitung für Bus, Bahn oder beim Kochen. Systematischen Grammatiklernern: Konjugationen und Satzbau werden nirgends erklärt. Besser: Babbel oder Busuu. Fortgeschrittenen Einsteigern (A2–B1): Wer schon Grundkenntnisse mitbringt, profitiert am meisten vom Paralleltext-Ansatz. Kompletten Anfängern ohne Vorkenntnisse: Es fehlen Alphabet- und Grundlagenerklärungen. Besser: erst Mondly oder Babbel, dann zu Beelinguapp wechseln. Hörbuch-Fans: Professionell eingesprochene Texte machen die App zur Sprachlern-Version von Audible.

Erfolgschancen bei Beelinguapp

Realistisch bringt dich Beelinguapp beim Leseverstehen und Hörverständnis auf ein solides Niveau B1, bei den großen Sprachen und konsequentem Training auch auf B2. Für C1 oder C2 reicht die Textkomplexität nicht aus – dafür fehlt sowohl anspruchsvolleres Material als auch aktives Produktionstraining. Am schnellsten spürst du Fortschritte beim Vokabelaufbau: Wer 15 bis 20 Minuten täglich liest, merkt nach wenigen Wochen, dass zuvor unbekannte Wörter im Text plötzlich „klicken” und der Lesefluss natürlicher wird.

Was dagegen nicht funktioniert: aktives Sprechen. Beelinguapp trainiert weder Aussprache noch Konversation, und wer nach drei Monaten hofft, flüssig ein Gespräch führen zu können, wird enttäuscht. Die App ist ein starkes Ergänzungswerkzeug für die passive Sprachaufnahme, aber kein Komplettpaket für den gesamten Spracherwerb – ein Punkt, den du bei der Erwartungshaltung von Anfang an einkalkulieren solltest.

Was kostet Beelinguapp?

Beelinguapp arbeitet mit einem Freemium-Modell. Die kostenlose Version gewährt dir eingeschränkten Zugriff auf die Textbibliothek und blendet dabei Werbung ein. Erst ein Premium-Abo schaltet alle 23 Sprachen, sämtliche Schwierigkeitsstufen und den Offline-Modus frei – verglichen mit dem Rest des Markts gehört Beelinguapp dabei zu den günstigsten Sprachlern-Apps überhaupt.

Abo-Modell Preis pro Monat Gesamtkosten Empfehlung Monatsabo ab 8,99 € 8,99 € Zum Reinschnuppern Jahresabo ab 4,24 € ab 50,90 € ✅ Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis Stand: 2026 – Preise gelten für den Kauf über die Beelinguapp-Website und können sich durch Aktionsangebote ändern.

⚠️ App-Store-Aufschlag beachten: Schließt du dein Abo direkt über den Apple App Store oder Google Play Store ab, verlangt Beelinguapp bis zu 30 % mehr als über die eigene Website – die Store-Gebühren werden an dich weitergereicht. Kaufe dein Abo daher über die Website und melde dich anschließend mit denselben Zugangsdaten in der App an.

Kann man Beelinguapp kostenlos nutzen?

Ja, mit klaren Einschränkungen. Die Gratis-Version lässt dich einen begrenzten Teil der Textbibliothek lesen, viele fortgeschrittene Texte und Nachrichtenartikel bleiben hinter der Paywall verborgen, und du siehst regelmäßig Werbung. Eine eigene Geld-zurück-Garantie bietet Beelinguapp nicht an – kaufst du aber über Apple oder Google, greifen deren übliche Rückgabefristen von in der Regel 14 Tagen. Achte außerdem auf die automatische Verlängerung: Kündige mindestens 24 Stunden vor dem Abrechnungsdatum, sonst wird die nächste Laufzeit bereits berechnet.

Das bringt dir das Premium-Abo

Zugriff auf die komplette Textbibliothek aller 23 Sprachen

aller 23 Sprachen Werbefreies Lesen und Hören

Lesen und Hören Offline-Modus: Texte und Audio herunterladen und ohne Internet nutzen

Texte und Audio herunterladen und ohne Internet nutzen Erweiterte Vokabel-Speicherfunktion mit persönlichen Wortlisten

mit persönlichen Wortlisten Alle Schwierigkeitsstufen von Anfänger bis Fortgeschritten

von Anfänger bis Fortgeschritten Zugang zu allen Kategorien – Nachrichten, Wissenschaft, Kultur, Reisen, Kindermärchen und mehr

Zahlungsmethoden bei Beelinguapp

✓ Kreditkarte (Visa, Mastercard)

✓ PayPal

✓ Google Pay (bei Kauf über Google Play)

✓ Apple Pay (bei Kauf über den App Store)

Beelinguapp: Sprachen lernen durch zweisprachiges Lesen Im Jahresabo zahlst du für den Zugriff auf alle 23 Sprachen umgerechnet nur rund 4,24 € im Monat – eines der günstigsten Preismodelle unter den Sprachlern-Apps. *Jetzt Beelinguapp Jahresabo sichern

Beelinguapp Erfahrungen und Kritik

✅ Vorteile ❌ Nachteile Einzigartiges Paralleltext-Konzept – keine andere App zieht das so konsequent durch Kein Sprechtraining: Wer Konversation üben will, braucht eine Ergänzung wie Preply Professionelle Audioaufnahmen in natürlichem Sprechtempo Keine Grammatikerklärungen – Regeln musst du dir woanders aneignen Günstiger Jahrespreis ab rund 4,24 € im Monat Nur 23 Sprachen – deutlich weniger als Mondly oder uTalk Offline-Modus für Bahn, Flugzeug und Pendelstrecke Textbibliothek variiert stark je nach Sprache Intuitive, schlichte Bedienung ohne Ablenkung Kein personalisierter Lernpfad, keine KI-Empfehlungen Vielfältige Themen von Märchen bis Nachrichten Kein Community- oder Tandem-Feature Funktioniert zuverlässig auf iOS und Android Fortgeschrittene (B2+) finden kaum anspruchsvolles Material

Was Nutzer über Beelinguapp berichten

Die Beelinguapp Erfahrungen in den großen App-Stores fallen mehrheitlich positiv aus. Im Apple App Store steht die App bei rund 4,5 von 5 Sternen, im Google Play Store bei 4,6 von 5 – bei über 100.000 Bewertungen. Auf Trustpilot fällt der Score mit 3,2 von 5 spürbar niedriger aus, was allerdings typisch für App-Abos ist: Dort melden sich vor allem Nutzer, die Probleme mit der Kündigung oder der automatischen Verlängerung hatten, während die App-Store-Bewertungen eher die tägliche Nutzung widerspiegeln.

„Ich lese jeden Morgen in der Bahn eine Geschichte auf Spanisch. Nach drei Monaten verstehe ich einfache Netflix-Serien fast ohne Untertitel.” – App-Store-Nutzer, 2025

„Für den Preis unschlagbar. Aber wer sprechen lernen will, ist hier falsch – das sollte man vorher wissen.” – Google-Play-Nutzer, 2025

„Die Audioqualität ist top und die Texte machen Spaß. Was fehlt: mehr Auswahl für Fortgeschrittene.” – App-Store-Nutzerin, 2024

„Die Kündigung hat länger gedauert, als ich dachte. Das könnte einfacher gelöst sein.” – Trustpilot-Nutzer, 2025

Erfahrungen von Sprach-Einsteigern

Für komplette Anfänger ohne jede Vorkenntnis ist Beelinguapp eine echte Herausforderung, denn weder Alphabet noch Grundgrammatik werden erklärt. Wer dagegen schon ein paar Brocken kennt – etwa auf A1-Niveau –, findet in den einfachen Texten wie Kindermärchen oder kurzen Geschichten einen sanften Einstieg. Besonders hilfreich: Die Paralleltexte nehmen dir die Angst vor dem Nichtverstehen, weil die Übersetzung immer griffbereit ist. Was fehlt, ist eine begleitende Grammatikvermittlung, ohne die vieles an der Oberfläche bleibt.

Fazit für Einsteiger: 3 von 5 Sternen – als Ergänzung sinnvoll, als alleiniges Lernwerkzeug für den Start ungeeignet.

Erfahrungen fortgeschrittener Lerner

Bis zum B1-Plateau zeigt sich Beelinguapp von seiner stärksten Seite. Lerner auf A2- bis B1-Niveau bauen ihren Wortschatz durch die vielfältige Textauswahl spürbar aus, und die Kombination aus Lesen und Hören trainiert gleich zwei Kompetenzen gleichzeitig. Ab B2 wird es dünner: Der App fehlen komplexere, literarische oder fachliche Inhalte, die echte Fortgeschrittene fordern würden.

Fazit für Fortgeschrittene: 4 von 5 Sternen – im Bereich A2 bis B1 stark, darüber hinaus limitiert.

Erfahrungen von Vielsprachenlernern

Wer gleichzeitig mehrere Sprachen lernt, macht mit Beelinguapp gemischte Erfahrungen. Für Spanisch, Französisch und Englisch findest du Hunderte Texte in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen, bei Koreanisch, Arabisch oder Hindi fällt die Auswahl dagegen deutlich dünner aus. Der Sprachwechsel innerhalb der App ist zwar unkompliziert, doch die ungleiche Inhaltstiefe solltest du einplanen, bevor du dich auf eine seltenere Sprache festlegst.

Fazit für Vielsprachenlerner: 3 von 5 Sternen – günstiger Zugang zu vielen Sprachen, aber ungleichmäßige Inhaltstiefe.

Wie seriös ist Beelinguapp?

Beelinguapp wurde 2016 vom mexikanischen Entwickler David Montiel gegründet, der die App zunächst im Alleingang startete. Heute sitzt das Unternehmen in Berlin und beschäftigt ein kleines, aber wachsendes Team. Über die Jahre erreichte die App mehr als 10 Millionen Downloads im Google Play Store und wurde dort mehrfach als „Editors’ Choice” ausgezeichnet, auch Apple hat Beelinguapp in redaktionelle Empfehlungslisten aufgenommen. 2020 sicherte sich das Unternehmen eine Seed-Finanzierung von 1,1 Millionen US-Dollar, unter anderem von den Investoren Joyance Partners und EquityPitcher Ventures – ein Zeichen für finanzielle Stabilität, wenngleich das Entwicklungstempo naturgemäß nicht mit stark VC-finanzierten Konkurrenten wie Babbel oder Duolingo mithalten kann.

In der Sprachlern-Community genießt die App einen guten Ruf als ehrliches, klar fokussiertes Produkt ohne Versprechen wie „fließend in 30 Tagen”. Beelinguapp kommuniziert transparent, was die App kann – und was nicht.

✓ DSGVO-Konformität: Die App hält sich an europäische Datenschutzstandards und erlaubt das Löschen personenbezogener Daten auf Anfrage

Die App hält sich an europäische Datenschutzstandards und erlaubt das Löschen personenbezogener Daten auf Anfrage ✓ Zahlungssicherheit: Transaktionen laufen über die etablierten Zahlungsinfrastrukturen von Apple, Google oder Stripe bei Website-Käufen

Transaktionen laufen über die etablierten Zahlungsinfrastrukturen von Apple, Google oder Stripe bei Website-Käufen ✓ Datensparsamkeit: Die Registrierung funktioniert per E-Mail, Google- oder Apple-Konto, ohne unnötige Datenabfragen

Die Registrierung funktioniert per E-Mail, Google- oder Apple-Konto, ohne unnötige Datenabfragen ✓ Keine Weitergabe an Dritte: Laut Datenschutzerklärung verkauft Beelinguapp keine Nutzerdaten an Drittanbieter

Wie transparent sind die Kosten?

Grundsätzlich ist die Preisstruktur von Beelinguapp klar einsehbar: Monats- und Jahrespreise stehen unmissverständlich auf der Website. Kritisiert wird vor allem die automatische Abo-Verlängerung – einige Nutzer berichten, nach einer kostenlosen Testphase unbeabsichtigt in ein kostenpflichtiges Abo gerutscht zu sein. Das ist zwar ein branchenweites Problem und kein Beelinguapp-spezifisches, ärgerlich bleibt es dennoch. Auch der Kündigungsprozess könnte einfacher gestaltet sein, wie der niedrigere Trustpilot-Score nahelegt.

⚠️ Automatische Verlängerung: Setze dir direkt nach dem Abo-Abschluss eine Kalendererinnerung für die Kündigung – mindestens 24 Stunden vor dem Verlängerungsdatum. So vermeidest du ungewollte Abbuchungen.

Anmeldung & Profilerstellung

So gelingt die Anmeldung bei Beelinguapp

Die Registrierung ist unkompliziert und in wenigen Minuten erledigt:

App herunterladen: Beelinguapp im Apple App Store oder Google Play Store suchen und installieren. Muttersprache wählen: Beim ersten Start legst du deine Ausgangssprache fest, zum Beispiel Deutsch. Zielsprache auswählen: Welche Sprache möchtest du lernen? Du kannst später jederzeit wechseln oder weitere hinzufügen. Schwierigkeitsgrad festlegen: Anfänger, Mittelstufe oder Fortgeschritten – die App filtert die Textauswahl entsprechend. Account erstellen: Registrierung per E-Mail, Google-Konto oder Apple-ID. Kostenlos oder Premium wählen: Du startest sofort mit der Gratis-Version oder schließt direkt ein Premium-Abo ab. Loslesen: Ersten Text auswählen und eintauchen.

Zeitaufwand: unter drei Minuten – schneller als bei den meisten Konkurrenten.

So holst du mehr aus deinem Lernfortschritt heraus

Ehrlich beim Schwierigkeitsgrad sein: Wähle lieber eine Stufe unter deinem gefühlten Niveau. Der Sweet Spot liegt dort, wo du 70 bis 80 Prozent ohne Nachschlagen verstehst.

Wähle lieber eine Stufe unter deinem gefühlten Niveau. Der Sweet Spot liegt dort, wo du 70 bis 80 Prozent ohne Nachschlagen verstehst. Lernroutine festlegen: 10 bis 15 Minuten täglich bringen mehr als eine Stunde am Wochenende.

10 bis 15 Minuten täglich bringen mehr als eine Stunde am Wochenende. Vokabelfunktion aktiv nutzen: Unbekannte Wörter antippen und speichern, um eine persönliche Wortliste aufzubauen.

Unbekannte Wörter antippen und speichern, um eine persönliche Wortliste aufzubauen. Themen wechseln: Nicht nur Märchen lesen – Nachrichten, Wissenschaft und Kultur bringen andere Wortfelder ins Spiel.

Nicht nur Märchen lesen – Nachrichten, Wissenschaft und Kultur bringen andere Wortfelder ins Spiel. Abo über die Website kaufen: Damit sparst du bis zu 30 Prozent gegenüber dem App-Store-Preis.

Damit sparst du bis zu 30 Prozent gegenüber dem App-Store-Preis. Audio bewusst einsetzen: Erst nur hören, dann mitlesen, dann nur in der Fremdsprache lesen – so steigerst du den Schwierigkeitsgrad schrittweise.

Lernmethodik & Features

Wie läuft eine typische Lerneinheit ab?

Der Lernansatz von Beelinguapp kombiniert paralleles Lesen mit Audio-Immersion – ähnlich wie bei einem zweisprachigen Buch aus der Buchhandlung, nur mobil und mit Ton. Statt dich durch Grammatiklektionen oder Karteikarten zu arbeiten, tauchst du direkt in echte Texte ein. Eine typische Sitzung sieht so aus:

Text auswählen: Du stöberst in der Bibliothek und wählst eine Geschichte, einen Artikel oder ein Märchen in deiner Zielsprache. Paralleltext lesen: Der Text erscheint zweisprachig, Satz für Satz oder Absatz für Absatz nebeneinander – du kannst zwischen den Ansichten wechseln. Audio abspielen: Ein Muttersprachler liest den Text vor. Du kannst mitlesen, das Tempo anpassen oder Passagen wiederholen. Vokabeln markieren: Unbekannte Wörter antippen und in der persönlichen Wortliste speichern. Quiz absolvieren: Ein kurzes Verständnis-Quiz am Textende zeigt, wie viel hängen geblieben ist. Fortschritt verfolgen: Die App zeigt dir gelesene Texte, gesammelte Vokabeln und deine Lernkonstanz.

Gamification-Elemente wie Punkte, Streaks oder Ranglisten spielen bei Beelinguapp bewusst kaum eine Rolle. Wer die Dopamin-Kicks von Duolingo braucht, wird das vermissen – wer dagegen einfach in Ruhe lesen will, ohne von Maskottchen oder Erinnerungspush angetrieben zu werden, dürfte genau das schätzen.

Karaoke-Modus & Audiobook-Funktion: das Herzstück von Beelinguapp

Kein anderes Feature prägt die App so sehr wie die Kombination aus Audiobook- und Karaoke-Modus. Jeder Text wird von Muttersprachlern eingesprochen – du kannst die App wie eine Hörbuch-App nutzen, ideal für Pendler, die unterwegs die Hände frei brauchen. Während das Audio läuft, hebt der Karaoke-Modus den gerade vorgelesenen Satz in der Zielsprache farbig hervor, sodass du beim Mithören nie den Anschluss verlierst, selbst wenn Muttersprachler in normalem Tempo sprechen.

Ergänzt wird das durch einen Offline-Modus, mit dem sich Texte und Audiodateien herunterladen lassen – praktisch im Flugzeug, in der U-Bahn ohne Empfang oder im Ausland ohne Roaming. Eine persönliche Vokabelliste sammelt jedes angetippte Wort automatisch und lässt sich jederzeit durchgehen, quasi als Mini-Vokabeltrainer innerhalb der App. Die Textbibliothek selbst reicht von Grimms Märchen über Wissenschaftsartikel bis zu Reiseberichten und Nachrichtentexten – diese thematische Breite sorgt dafür, dass du nicht nur „Lehrbuch-Sprache”, sondern verschiedene Sprachregister kennenlernst.

Welche Sprachen bietet Beelinguapp an?

Aktuell deckt Beelinguapp 23 Sprachen ab, die sich alle nativ mit Deutsch als Ausgangssprache lernen lassen:

Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Japanisch, Russisch, Chinesisch, Hindi, Türkisch, Koreanisch, Arabisch, Schwedisch, Polnisch, Niederländisch, Indonesisch, Griechisch, Norwegisch, Finnisch, Ukrainisch, Vietnamesisch und Philippinisch (Tagalog)

Die Qualität unterscheidet sich spürbar zwischen den Sprachen. Für Spanisch, Englisch und Französisch ist die Textauswahl in allen Schwierigkeitsstufen am größten. Bei Koreanisch, Japanisch und Hindi fällt die Bibliothek merklich dünner aus, was den Lernwert für diese Sprachen einschränkt. Erreichbare Niveaus liegen bei den großen Sprachen bei B1 bis B2 im Leseverstehen, bei den kleineren eher bei A2 bis B1.

⚠️ Eingeschränkte Sprachauswahl: Mit 23 Sprachen liegt Beelinguapp klar unter dem Angebot von Mondly (41+ Sprachen) oder uTalk (150+ Sprachen). Willst du eine exotischere Sprache wie Indonesisch, Polnisch oder Norwegisch systematischer lernen, bist du bei Mondly oder uTalk besser aufgehoben.

Die Beelinguapp App im Detail

Vorteile der App:

✓ Schlankes, übersichtliches Design ohne Ablenkung

✓ Schnelle Ladezeiten, auch auf älteren Geräten

✓ Offline-Funktion für Texte und Audio

✓ Intuitive Navigation – du findest dich sofort zurecht

✓ Geringer Speicherbedarf

Nachteile der App:

✗ Keine Desktop- oder Web-Version – nur mobile Nutzung möglich

✗ Kostenlose Version zeigt vergleichsweise häufig Werbung

✗ Kein vollständiger Darkmode in allen Bereichen

✗ Gelegentliche Bugs bei der Audio-Synchronisation

App-Store-Bewertungen: iOS 4,5 von 5 | Android 4,6 von 5, bei über 10 Millionen Downloads insgesamt.

⚠️ Abo über die Website kaufen: Wer sein Premium-Abo direkt über die Beelinguapp-Website abschließt statt über App Store oder Play Store, spart den Aufschlag von bis zu 30 %. Einfach auf der Website bezahlen und mit denselben Login-Daten in der App anmelden.

Beelinguapp im Vergleich

Beelinguapp besetzt mit seinem Paralleltext-Prinzip eine klare Nische. Wie schlägt sich die App im direkten Vergleich mit den großen Namen im Sprachlern-Markt?

Beelinguapp Babbel Mondly Lingoda Preply Preis ab (Jahresabo) ab 50,90 €/Jahr 107,88 €/Jahr 62,32 €/Jahr variabel* variabel** Sprachen 23 14 41+ 6 50+ Lernmethode Paralleltexte + Audio Strukturierte Lektionen Gamifizierte Lektionen Live-Gruppenunterricht 1:1-Tutoren live Kostenlos nutzbar Ja (eingeschränkt) Nein*** Ja (eingeschränkt) Nein Nein Live-Tutoren Nein Nein Nein Ja Ja Offline-Modus Ja Ja Ja Nein Nein Bis C1/C2-Niveau Nein (max. B1–B2) Ja (bis C1) Nein (max. B1) Ja (bis C1) Ja (bis C2) Offizielle Zertifikate Nein Nein Nein Ja Nein * Lingoda: Preise hängen vom gebuchten Stundenpaket ab, ab ca. 75 €/Monat im Basis-Paket. ** Preply: abhängig vom gewählten Tutor, Stundensätze ab ca. 5 €. *** Babbel: erste Lektion jeder Sprache kostenlos testbar.

Der Vergleich zeigt: Beelinguapp gewinnt beim Preis und beim Offline-Modus, verliert aber klar gegen Lingoda und Preply, sobald es um aktives Sprechen oder ein Zertifikat geht. Gegen Babbel und Mondly punktet die App vor allem mit ihrem einzigartigen Lesekonzept – wer strukturierter lernen will, ist bei den beiden Konkurrenten besser aufgehoben.

Alternativen zu Beelinguapp

Apps mit ähnlichem Lese- und Hör-Fokus:

Am direktesten vergleichbar ist LingQ: Auch hier stehen Lesen und Hören in der Zielsprache im Zentrum, allerdings mit deutlich mehr Freiheit. Du importierst eigene Texte, YouTube-Videos oder Podcasts und sammelst unbekannte Wörter als sogenannte „LingQs”. Das macht die Bedienung komplexer und den Preis mit rund 12,99 € im Monat höher – dafür eignet sich LingQ besonders für ambitionierte Lerner, die ihr Lernmaterial selbst zusammenstellen wollen, statt sich auf eine feste Textbibliothek zu verlassen.

Wer statt Texten lieber Videos zum Lernen nutzt, findet in Yabla eine spannende Alternative. Die App setzt auf authentisches Videomaterial aus Fernsehen, Musik und Alltag mit interaktiven, zweisprachigen Untertiteln – ein Klick auf ein Wort liefert sofort die Übersetzung. Das Prinzip ist Beelinguapp erstaunlich ähnlich, nur eben mit bewegtem Bild statt Text, und deckt vor allem Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Chinesisch ab.

Plattformen mit grundlegend anderem Ansatz:

Suchst du dagegen schlicht mehr Sprachauswahl, führt kaum ein Weg an uTalk vorbei. Mit über 150 Sprachen und Dialekten deckt die App auch exotischere Zielsprachen ab, die Beelinguapp gar nicht anbietet – vermittelt wird der Wortschatz spielerisch über Themenkategorien mit von Muttersprachlern eingesprochenen Begriffen, ideal für den schnellen Aufbau von Reise- und Alltagsvokabular statt vertiefter Lesefähigkeit.

Ist dir vor allem der Preis wichtig und suchst du eine sehr einfache Ergänzung für viele Sprachen gleichzeitig, lohnt ein Blick auf 50languages. Die Plattform bietet mit deutlich über 50 Sprachkombinationen ein schlankes, textbasiertes Lernangebot mit Audio zum Nachsprechen – bewusst reduziert im Design, dafür mit einem der günstigsten Einstiegspreise am Markt und einer kostenlosen Basisversion.

Beelinguapp kündigen: wichtige Hinweise

Wie bei fast allen App-Abos verlängert sich auch dein Beelinguapp-Abo automatisch, wenn du nicht rechtzeitig kündigst. Welcher Weg für dich gilt, hängt davon ab, wo du gekauft hast.

1. Kauf über die Beelinguapp-Website

Logge dich auf der Beelinguapp-Website in dein Konto ein. Navigiere zu „Konto” oder „Abonnement”. Klicke auf „Abo kündigen” beziehungsweise „Abonnement beenden”. Bestätige die Kündigung. Bewahre die Bestätigungs-E-Mail auf.

2. Kauf über iOS (Apple)

Öffne die „Einstellungen”-App auf deinem iPhone oder iPad. Tippe oben auf deinen Namen → „Abonnements”. Wähle „Beelinguapp” aus der Liste. Tippe auf „Abo kündigen” und bestätige. Das Abo bleibt bis zum Ende des laufenden Abrechnungszeitraums aktiv.

3. Kauf über Android (Google Play)

Öffne den Google Play Store auf deinem Android-Gerät. Tippe auf dein Profilbild → „Zahlungen & Abos” → „Abos”. Wähle „Beelinguapp” aus. Tippe auf „Abo kündigen” und folge den Anweisungen. Du kannst die App bis zum Ende des bezahlten Zeitraums weiter nutzen.

⚠️ Automatische Verlängerung: Kündige mindestens 24 Stunden vor dem Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums. Kündigst du zu spät, wird der nächste Zeitraum bereits berechnet, und eine Rückerstattung ist in der Regel nicht mehr möglich.

⚠️ Account löschen ist keine Kündigung! Löschst du deinen Beelinguapp-Account, endet dadurch nicht automatisch dein laufendes Abo. Die Abbuchungen laufen weiter, solange das Abonnement bei Apple, Google oder dem Zahlungsanbieter aktiv ist. Kündige daher zuerst das Abo und lösche den Account erst danach, falls gewünscht – nie in umgekehrter Reihenfolge.

Beelinguapp im Test: unser Fazit

Beelinguapp will kein Allrounder sein – und genau das macht die App interessant. Wer gerne liest, verbessert Wortschatz und Hörverständnis auf angenehme, fast beiläufige Weise, ohne sich durch Grammatiktabellen zu quälen. App-Store-Bewertungen von 4,5 (iOS) und 4,6 (Android) bei über 10 Millionen Downloads sprechen für eine treue Nutzerbasis, auch wenn der niedrigere Trustpilot-Score von 3,2 vor allem Kritik am Kündigungsprozess widerspiegelt, nicht an den Lerninhalten selbst.

Die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Einzigartiges Paralleltext-Konzept mit professionellen Audiobooks – das bietet keine andere App in dieser Form

Günstiger Preis: Jahresabo ab rund 50 €

Stark für Leseverstehen und Hörverständnis auf Niveau A2 bis B1/B2

Kein Sprechtraining, keine Grammatikerklärungen, kein interaktiver Unterricht

23 Sprachen – solide, aber deutlich weniger als bei Mondly oder uTalk

Textbibliothek variiert je nach Sprache spürbar in Umfang und Qualität

Offline-Modus und Karaoke-Feature sind echte Pluspunkte für den Alltag

Für wen empfehlenswert: Beelinguapp ist eine klare Empfehlung für Leseratten, Pendler und Hörbuch-Fans, die ihren Wortschatz und ihr Hörverständnis auf entspannte Weise ausbauen wollen. Besonders in Kombination mit einer strukturierten Lern-App wie Babbel oder einem Tutoring-Service wie Preply entfaltet Beelinguapp sein volles Potenzial. Wer ein begrenztes Budget hat und ein solides Ergänzungstool sucht, macht mit dem Jahresabo wenig falsch.

Wann sich eine Alternative besser eignet: Willst du aktiv sprechen lernen, systematisch Grammatik durcharbeiten oder auf ein offizielles Zertifikat hinarbeiten, brauchst du eine Ergänzung wie Preply, Babbel oder Lingoda. Wer mehr als 23 Sprachen braucht oder auf Video statt Text setzen will, findet bei uTalk, Mondly oder Yabla mehr Auswahl.

Als günstiges Zusatzwerkzeug für den Wortschatzaufbau – für weniger als 5 € im Monat im Jahresabo – gehört Beelinguapp 2026 zu den cleversten Nischenprodukten unter den Sprachlern-Apps. Probier die kostenlose Version einfach aus und finde selbst heraus, ob dir das Lesen als Lernmethode liegt.

Häufig gestellte Fragen zu Beelinguapp

Was macht Beelinguapp anders als klassische Sprachlern-Apps? Beelinguapp verzichtet auf Grammatiklektionen und Vokabelkarten. Stattdessen liest du Geschichten und Artikel als Paralleltext gleichzeitig in deiner Muttersprache und der Zielsprache, während dir ein Muttersprachler den fremdsprachigen Text vorliest. Das Prinzip nennt sich „Extensive Reading” und zielt auf Wortschatz und Hörverständnis statt auf aktives Sprechen. Was kostet Beelinguapp? Im Monatsabo zahlst du ab 8,99 € pro Monat, im Jahresabo ab 50,90 € insgesamt – umgerechnet rund 4,24 € pro Monat. Buchst du direkt über den Apple App Store oder Google Play Store statt über die Beelinguapp-Website, verlangt der jeweilige Store bis zu 30 % mehr. Gibt es eine kostenlose Version von Beelinguapp? Ja, die Gratis-Version lässt dich einen eingeschränkten Teil der Textbibliothek lesen, blendet dabei aber Werbung ein. Eine eigene Geld-zurück-Garantie bietet Beelinguapp nicht, allerdings lassen sich Abos über Apple oder Google innerhalb der üblichen Rückgabefristen von meist 14 Tagen erstatten. Wie viele Sprachen kann ich mit Beelinguapp lernen? Beelinguapp deckt 23 Sprachen ab, darunter Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch, Koreanisch, Arabisch und Türkisch – alle automatisch im Premium-Abo enthalten. Für Spanisch, Englisch und Französisch ist die Textauswahl am größten, bei selteneren Sprachen wie Koreanisch oder Hindi fällt sie spürbar dünner aus. Welches Sprachniveau erreiche ich realistisch mit Beelinguapp? Beim Lese- und Hörverständnis kommst du bei regelmäßigem Training auf ein solides Niveau B1, bei den großen Sprachen mit viel Übung auch auf B2. Für C1 oder C2 reicht die Textkomplexität nicht aus, und aktives Sprechen trainiert die App grundsätzlich nicht mit. Was bringt mir der Karaoke-Modus in der App? Während die Audioaufnahme läuft, markiert Beelinguapp den gerade vorgelesenen Satz farbig im Text. So verlierst du beim Mitlesen nie den Anschluss, selbst wenn Muttersprachler in normalem Sprechtempo vorlesen. Für Einsteiger ist das eine spürbare Erleichterung beim Zusammenbringen von Schrift und Klang. Wie kündige ich mein Beelinguapp-Abo? Das hängt vom Buchungsweg ab. Bei einem Website-Kauf kündigst du im Konto-Bereich unter „Abonnement”, bei iOS über die iPhone-Einstellungen unter „Abonnements” und bei Android über den Google Play Store unter „Zahlungen & Abos”. Kündige mindestens 24 Stunden vor dem Verlängerungsdatum, sonst wird der nächste Zeitraum bereits abgerechnet – ein gelöschter Account allein beendet das laufende Abo nicht. Ist Beelinguapp seriös und wie fallen die Bewertungen aus? Ja. Die App wurde 2016 gegründet, hat über 10 Millionen Downloads im Google Play Store erreicht und wurde dort mehrfach als „Editors’ Choice” ausgezeichnet. Im App Store steht sie bei 4,5 von 5 Sternen, bei Google Play bei 4,6 von 5. Der niedrigere Trustpilot-Score von 3,2 von 5 spiegelt vor allem Kritik am Kündigungsprozess wider, seltener an den eigentlichen Lerninhalten. Für wen lohnt sich Beelinguapp eher nicht? Wenig geeignet ist die App für komplette Anfänger ohne jede Vorkenntnis, da keine Grundlagen oder Ausspracheregeln erklärt werden. Auch wer gezielt sprechen üben oder Grammatik systematisch durcharbeiten will, findet in Beelinguapp keine passenden Werkzeuge und sollte eher zu Preply, Babbel oder Busuu greifen. Wie unterscheidet sich Beelinguapp von LingQ? Beide Apps setzen auf Lesen und Hören, doch LingQ erlaubt den Import eigener Texte, YouTube-Videos und Podcasts und bietet damit deutlich mehr Auswahl an Lernmaterial. Beelinguapp punktet dagegen mit einer festen, kuratierten Textbibliothek, einem günstigeren Preis und einer einfacheren Bedienung ohne Einarbeitungszeit.