Stell dir vor, du könntest dir fünfzig Sprachen gleichzeitig anschauen, ohne auch nur einen Cent auszugeben oder ein Konto anzulegen. Genau das verspricht 50languages – eine App, die seit Jahren im Schatten von Duolingo und Babbel operiert, dabei aber eine der größten kostenlosen Sprachdatenbanken im Netz betreibt. Kein Trial, kein Lockangebot, das nach drei Tagen hinter einer Paywall verschwindet: Alle 100 Lektionen pro Sprache bleiben dauerhaft gratis. Ob dieses Modell tatsächlich zum Sprachenlernen taugt oder nur ein netter Zeitvertreib ist, klärt dieser Erfahrungsbericht.

50languages auf einen Blick

Fokus: Zweisprachige Audio-Lektionen nach dem audiolingualen Prinzip – Hören, Nachsprechen, Wiederholen, ganz ohne Grammatikunterricht

Zweisprachige Audio-Lektionen nach dem audiolingualen Prinzip – Hören, Nachsprechen, Wiederholen, ganz ohne Grammatikunterricht Sprachen: Über 50 Sprachen, dazu mehr als 2.500 mögliche Sprachkombinationen untereinander

Über 50 Sprachen, dazu mehr als 2.500 mögliche Sprachkombinationen untereinander Preise: Basisversion dauerhaft kostenlos (werbefinanziert), Premium-Einmalkauf ab rund 3,99 € pro Sprache bzw. ab rund 9,99 € für alle Sprachen

Basisversion dauerhaft kostenlos (werbefinanziert), Premium-Einmalkauf ab rund 3,99 € pro Sprache bzw. ab rund 9,99 € für alle Sprachen Für wen: Anfänger, Reisende, Pendler und alle, die mehrere Sprachen parallel antesten wollen

Anfänger, Reisende, Pendler und alle, die mehrere Sprachen parallel antesten wollen Pluspunkt: Kompletter Kursinhalt kostenlos nutzbar, keine Registrierung nötig

Kompletter Kursinhalt kostenlos nutzbar, keine Registrierung nötig Minuspunkt: Kein Grammatikunterricht, keine Spracherkennung, maximal A2-Niveau erreichbar

50languages 7,8 / 10 Zu 50languages Unsere Testergebnisse Sprachangebot 9,5 Preis-Leistung 9,8 Audioqualität 8,5 App & Design 5,5

Wie funktioniert 50languages?

50languages verzichtet komplett auf Grammatikregeln, Erklärvideos oder Multiple-Choice-Rätsel. Stattdessen setzt die App auf ein Prinzip, das so alt wie simpel ist: zweisprachige Audiosätze. Du hörst zuerst einen Satz in deiner Muttersprache, direkt danach die Übersetzung in der Zielsprache, gesprochen von einem Muttersprachler. Anschließend sprichst du nach oder liest parallel mit – fertig ist eine Lernrunde.

Entwickelt hat den sogenannten audiolingualen Ansatz ursprünglich das US-Militär in den 1950er-Jahren, um Soldaten in kurzer Zeit mit den wichtigsten Sätzen einer fremden Sprache auszustatten. 50languages hat diese Methode für den Alltag adaptiert: 100 Lektionen pro Sprachpaar, sortiert nach Themen wie Restaurant, Zahlen, Wegbeschreibung oder Small Talk, jede davon nur wenige Minuten lang.

Der Clou dahinter: Du brauchst weder ein Konto noch eine Kreditkarte, um loszulegen. App öffnen, Ausgangs- und Zielsprache wählen, erste Lektion antippen – so schnell startest du bei kaum einem anderen Anbieter in dieser Nische.

Ursprünglich entstand das Material als reines Web-Projekt: kostenlose, zweisprachige Übersetzungslisten für Reisende und Sprachinteressierte, lange bevor Smartphone-Apps überhaupt existierten. Aus dieser Textsammlung wurde über die Jahre die heutige App-Version, die das Grundprinzip beibehalten hat, aber um Audio, mobile Bedienung und ein optionales Premium-Modell erweitert wurde. Diese Herkunft erklärt auch, warum 50languages inhaltlich eher an ein digitalisiertes Sprachbuch erinnert als an eine waschechte Lern-App mit Spielelementen.

Für wen ist 50languages geeignet?

Die Zielgruppe von 50languages unterscheidet sich deutlich von der eines Babbel oder Lingoda: Hier geht es nicht um einen durchdachten Kursaufbau, sondern um einen riesigen, kostenlosen Fundus an Audiomaterial.

✅ 50languages passt zu dir, wenn du … ❌ 50languages passt weniger, wenn du … … bei null anfängst und erstmal reinschnuppern willst, ohne etwas zu riskieren. … bereits solide Grundkenntnisse (ab B1) hast und gefordert werden willst. Besser: Babbel oder Lingoda. … vor einer Reise schnell die wichtigsten Sätze für Hotel, Bahnhof oder Restaurant brauchst. … ein anerkanntes Sprachzertifikat für Job oder Studium benötigst. Besser: Lingoda. … mehrere exotische Sprachen parallel antesten möchtest – von Amharisch bis Kannada. … mit echten Menschen sprechen und sofortiges Feedback zur Aussprache willst. Besser: Preply. … beim Pendeln, Joggen oder Autofahren nebenbei lernen willst – reines Audioformat wie ein Podcast. … Wert auf moderne Gamification mit Streaks und Punkten legst. Besser: Duolingo. … keinen Cent ausgeben willst oder kannst.

Besonders deutlich wird der Unterschied bei Sprachreisenden: Wer eine Woche vor dem Abflug beschließt, noch schnell die wichtigsten Sätze für Thailand oder Vietnam zu lernen, hat bei kostenpflichtigen Anbietern oft erst einen Trial-Zeitraum und eine Kreditkartenabfrage vor sich. Bei 50languages steht die passende Lektion in unter einer Minute bereit – ganz ohne Verpflichtung.

Auch für Familien mit unterschiedlichem Sprachhintergrund lohnt sich ein Blick: Weil sich praktisch jede Sprache von praktisch jeder anderen Ausgangssprache aus lernen lässt, können etwa Großeltern, Eltern und Kinder mit unterschiedlichen Muttersprachen dieselbe App nutzen, um sich in einer gemeinsamen Zielsprache zu treffen – ein Szenario, das viele Mitbewerber schlicht nicht abdecken.

Erfolgschancen mit 50languages: Was ist realistisch erreichbar?

Jede Lektion folgt demselben Muster: Thema wählen, Satzpaar hören, nachsprechen, gegebenenfalls wiederholen. Grammatik bleibt dabei bewusst außen vor – 50languages setzt darauf, dass du Sprachmuster über schiere Wiederholung verinnerlichst, ähnlich wie ein Kind seine Muttersprache lernt. Das funktioniert erstaunlich gut fürs Hörverständnis, stößt aber schnell an Grenzen, sobald es komplizierter wird.

Typischer Lektionsablauf

Lektion auswählen, z. B. „Auf dem Flughafen” Satz in der Muttersprache anhören Übersetzung in der Zielsprache anhören Nachsprechen oder parallel mitlesen Einzelne Sätze bei Bedarf wiederholen Optional: Zusatzübungen und Vokabeltests (teils nur mit Premium)

Welches Sprachniveau ist realistisch?

Wer regelmäßig übt, kommt mit 50languages auf ein Niveau von A1 bis maximal A2 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. Für Small Talk im Hotel, eine Bestellung im Restaurant oder die Frage nach dem Weg reicht das völlig aus.

Am stärksten profitiert dabei dein Hörverständnis: Nach ein paar Wochen erkennst du Wörter und ganze Redewendungen im Alltag wieder – im Urlaub, in Filmen, in Gesprächen. Schwächer schneidet die App beim freien Schreiben, beim Grammatikverständnis und bei der Gesprächsfähigkeit ab, weil schlicht die passenden Übungsformate fehlen. Wer über A2 hinauswill, kommt an einer Ergänzung nicht vorbei.

Ein Vergleich hilft bei der Einordnung: Ein durchschnittlicher Präsenzkurs an der Volkshochschule benötigt für A2 in der Regel zwei bis drei Semester, verteilt über ein bis anderthalb Jahre. Mit 50languages und täglich zwei bis drei Lektionen erreichst du eine vergleichbare Grundlage in etwa vier bis sechs Wochen – natürlich nur für das reine Hör- und Grundwortschatzniveau, nicht für die schriftliche oder mündliche Prüfungsfähigkeit, die ein VHS-Kurs zusätzlich vermittelt.

Was kostet 50languages?

Hier liegt der eigentliche Clou: Die Basisversion von 50languages ist und bleibt komplett kostenlos – alle 100 Lektionen, alle über 50 Sprachen, ohne Zeitlimit und ohne Zahlungsdaten. Finanziert wird das Ganze über Werbeeinblendungen in der App. Wer die Anzeigen loswerden und ein paar Zusatzfunktionen freischalten will, greift zum Premium-Upgrade – und zwar als einmaligen Kauf, nicht als laufendes Abo.

Modell Preis Enthalten Kostenlos 0,00 € Alle 100 Lektionen, alle Sprachen, mit Werbebannern Premium, eine Sprache (Einmalkauf) ca. 3,99–5,99 € Werbefrei, Zusatzübungen, Vokabeltrainer, Offline-Modus für 1 Sprache Premium, alle Sprachen (Einmalkauf) ca. 9,99–19,99 € Werbefrei, Zusatzübungen, Vokabeltrainer, Offline-Modus für alle Sprachen

⚠️ App-Store-Aufschlag beachten: Kaufst du das Premium-Upgrade direkt bei Apple oder Google, verlangen die Stores eine Provision, die 50languages an dich weiterreicht – der Aufpreis kann bis zu 30 Prozent betragen. Günstiger kommst du weg, wenn du das Upgrade direkt über 50languages.com bestellst.

Eine klassische Geld-zurück-Garantie gibt es nicht, was bei einem kostenlosen Kernprodukt aber kaum ins Gewicht fällt – schließlich kannst du sämtliche Inhalte vorab gratis testen. Schließt du dennoch ein Abo über einen App Store ab, gelten dessen reguläre Rückgabefristen (Apple: 14 Tage, Google: 48 Stunden nach Kauf).

Zahlungsmethoden bei 50languages

Kreditkarte (Visa, Mastercard) über die Website

PayPal über die Website

Google Pay über den Play Store

Apple Pay über den App Store

In-App-Kauf auf iOS und Android

50languages Erfahrungen und Kritik

✅ Vorteile ❌ Nachteile Komplett kostenlose Basisversion mit vollem Zugriff auf alle Lektionen und Sprachen Keine Grammatikerklärungen – wer Sprachstrukturen verstehen will, braucht zusätzliche Ressourcen Über 50 Sprachen, darunter viele seltene wie Amharisch, Kannada oder Marathi Optisch angestaubtes App-Design im Vergleich zu Duolingo oder Babbel Hochwertige Muttersprachler-Audioaufnahmen in nahezu allen Sprachen Kein Live-Unterricht, keine Konversationsübungen mit echten Menschen Über 2.500 Sprachkombinationen – lernen ausgehend von fast jeder Sprache Maximal A2-Niveau erreichbar, für Fortgeschrittene ungeeignet Keine Registrierung nötig – App öffnen und sofort starten Keine Spracherkennung, damit fehlt Feedback zur eigenen Aussprache Sehr geringer Speicherplatzbedarf, schnelle Ladezeiten Repetitiver Übungsablauf, der auf Dauer eintönig wirken kann Offline-Modus im Premium-Upgrade verfügbar Keine anerkannten Zertifikate oder Prüfungsvorbereitung Deutsches Unternehmen, DSGVO-konform Keine Community-Funktionen wie Forum oder Lernpartner-Matching

Die Nutzerbewertungen fallen je nach Plattform unterschiedlich aus:

Apple App Store: ⭐ 4,5 von 5 (über 3.000 Bewertungen)

⭐ 4,5 von 5 (über 3.000 Bewertungen) Google Play Store: ⭐ 4,3 von 5 (über 100.000 Bewertungen)

⭐ 4,3 von 5 (über 100.000 Bewertungen) Trustpilot: ⭐ 3,2 von 5 (wenige, teils ältere Bewertungen)

Die Lücke zwischen den starken App-Store-Noten und dem mäßigen Trustpilot-Wert lässt sich mit den unterschiedlichen Nutzergruppen erklären: In den App Stores bewerten vor allem Gelegenheitslerner, die begeistert sind, dass sie nichts bezahlen müssen. Auf Trustpilot äußern sich eher Personen, die intensiver gelernt haben und an die inhaltlichen Grenzen der App gestoßen sind.

💬 „Ich hätte nie gedacht, dass eine kostenlose App so viel bietet. Nach zwei Monaten Indonesisch komme ich im Urlaub schon klar – ohne einen Cent investiert zu haben.” — App-Store-Nutzerin

💬 „Am Anfang top, aber ab Lektion 60 wiederholt sich alles nur noch. Für den Einstieg reicht es, danach bin ich zu Babbel gewechselt.” — Play-Store-Nutzer

💬 „Das Design sieht aus wie 2015, aber die Audioqualität ist wirklich erstklassig. Mich stört das Aussehen nicht, solange der Inhalt stimmt.” — Play-Store-Nutzerin

💬 „Nutze es parallel zu meinem Abendkurs, um mein Hörverständnis aufzufrischen. Für diesen Zweck ist es perfekt.” — Trustpilot-Nutzer

💬 „Für den Preis (kostenlos!) kann man nicht meckern. Ich habe innerhalb eines Monats die Grundlagen in Griechisch gelernt, bevor ich nach Kreta geflogen bin.” — App-Store-Nutzer

Kritikpunkte im Detail

Wer sich die negativen Bewertungen genauer ansieht, erkennt ein wiederkehrendes Muster: Fast alle Kritikpunkte drehen sich um fehlende Tiefe, nicht um technische Probleme oder Abzocke. Nutzer bemängeln vor allem, dass es keinen klaren Lernpfad gibt, dass die App nach etwa der Hälfte der Lektionen repetitiv wirkt und dass die Kündigung eines App-Store-Abos nicht direkt in der App möglich ist. Technische Beschwerden wie Abstürze oder Datenschutzvorfälle tauchen dagegen kaum auf – ein Indiz dafür, dass die Grundsubstanz der App solide ist, auch wenn der Funktionsumfang begrenzt bleibt.

50languages Erfahrungen von Anfängern

Für absolute Neulinge zählt 50languages zu den unkompliziertesten Einstiegen am Markt. Kein Einstufungstest, kein Abo, keine Registrierung – App öffnen, Sprache wählen, Play drücken. Die Lektionen starten bei den Grundlagen: Begrüßungen, Zahlen, Farben, Small Talk im Café. Der ruhige, klare Sprechrhythmus der Muttersprachler erleichtert das Nachsprechen enorm.

Die größte Hürde für Einsteiger: Es fehlt ein roter Faden, der vorgibt, in welcher Reihenfolge du die 100 Lektionen bearbeiten solltest. Die Durchnummerierung gibt zwar eine grobe Orientierung, ein adaptives System, das sich an deinen Fortschritt anpasst, gibt es aber nicht – ebenso wenig wie Streaks oder Punkte, die dich bei der Stange halten. Wer diszipliniert bleibt, kommt trotzdem gut voran.

Fazit für Anfänger: ⭐⭐⭐⭐ (4 von 5) – hervorragender kostenloser Einstieg, der aber Eigenmotivation verlangt.

50languages Erfahrungen von Fortgeschrittenen

Wer bereits A2- oder B1-Niveau erreicht hat, stößt bei 50languages schnell an eine Wand. Die Satzstrukturen bleiben durchgehend einfach, komplexere Texte oder Diskussionsübungen fehlen komplett, und Grammatikthemen wie Konjunktiv oder Relativsätze kommen gar nicht erst vor.

Als reines Auffrischungstool funktioniert die App aber weiterhin gut: Wer vor Jahren eine Sprache in der Schule hatte und eingerostete Kenntnisse reaktivieren will, findet in den Audio-Lektionen eine solide Gedächtnisstütze – nur eben als Ergänzung, nicht als Hauptwerkzeug.

Fazit für Fortgeschrittene: ⭐⭐ (2 von 5) – als Hörtraining brauchbar, als eigenständiger Kurs zu wenig Substanz.

50languages Erfahrungen von Vielsprachenlernern

Polyglotte und Sprachensammler finden bei 50languages fast schon ein Paradies. Über 50 Sprachen stehen bereit, darunter Kombinationen, die woanders gar nicht kostenlos zu finden sind: Georgisch, Urdu, Tigrinya, Marathi. Und das Besondere: Jede Sprache lässt sich von praktisch jeder anderen Ausgangssprache aus lernen – Koreanisch auf Spanisch etwa, statt zwingend über Deutsch oder Englisch.

Der Wermutstropfen: Die Audioqualität schwankt zwischen den Sprachen. Große Weltsprachen wie Englisch, Spanisch oder Französisch klingen makellos, bei selteneren Sprachen wirken manche Aufnahmen weniger professionell. Zudem bleibt das erreichbare Niveau überall bei A2 gedeckelt, was für ambitionierte Vielsprachenlerner irgendwann frustrierend werden kann.

Fazit für Vielsprachenlerner: ⭐⭐⭐⭐ (4 von 5) – konkurrenzlose Sprachvielfalt zum Nulltarif, aber keine Tiefe für eine einzelne Sprache.

Wie seriös ist 50languages?

Betrieben wird 50languages von der Goethe-Verlag GmbH mit Sitz in München. Der Name spielt bewusst auf die deutsche Sprach- und Bildungstradition an, hat mit dem Goethe-Institut aber nichts zu tun. Nach eigenen Angaben zählt die Plattform mehrere Millionen Downloads weltweit und wird in etlichen Integrations- und Bildungsprojekten eingesetzt.

Besondere Bekanntheit erlangte 50languages während der Flüchtlingskrise 2015/2016, als die kostenlosen Sprachkurse breit für Deutschlernende mit arabischer oder persischer Muttersprache empfohlen wurden. Große Übernahmen oder externe Investoren sind nicht bekannt – das Unternehmen finanziert sich unabhängig über Werbung und Premium-Verkäufe.

Sicherheitsmaßnahmen

✓ DSGVO-konform: Der Anbieter sitzt in Deutschland und unterliegt europäischem Datenschutzrecht

Der Anbieter sitzt in Deutschland und unterliegt europäischem Datenschutzrecht ✓ Keine Pflicht-Registrierung: Die Basisversion läuft komplett ohne Konto, entsprechend gering fällt die Datenerhebung aus

Die Basisversion läuft komplett ohne Konto, entsprechend gering fällt die Datenerhebung aus ✓ Sichere Zahlungen: In-App-Käufe laufen über die verschlüsselten Systeme von Apple und Google

In-App-Käufe laufen über die verschlüsselten Systeme von Apple und Google ✓ Transparente Datenschutzerklärung: Auf der Website einsehbar, keine erkennbare Datenweitergabe an Dritte

Auf der Website einsehbar, keine erkennbare Datenweitergabe an Dritte ✓ Zurückhaltende Berechtigungen: Die App fragt weder Kamera- noch Kontaktzugriff ab

Transparente Kosten

In Sachen Preistransparenz gehört 50languages zu den vorbildlichsten Anbietern überhaupt – logisch, wenn das Kernprodukt gratis ist. Premium-Upgrades laufen als Einmalkäufe, es gibt kein Abo-Modell, das sich unbemerkt verlängert, und keine gestaffelten Lockpreise, die nach dem ersten Monat plötzlich steigen.

Ein Kritikpunkt bleibt: Die Premium-Preise variieren je nach Plattform und Region leicht, was gelegentlich für Verwirrung sorgt. Außerdem lässt sich ein über die App Stores abgeschlossenes Abo nicht direkt in der 50languages-App kündigen, sondern nur über Apple oder Google – ein Punkt, den einzelne Nutzer auf Trustpilot bemängeln.

⚠️ Automatische Verlängerung bei App-Store-Abos: Ein über den App Store abgeschlossenes Abo verlängert sich automatisch. Kündige direkt in den iPhone-Einstellungen unter „Abonnements” oder im Google Play Store unter „Zahlungen & Abos” – nicht in der 50languages-App selbst.

Unterm Strich bewegt sich 50languages damit im soliden Mittelfeld, was Seriosität angeht: Kein Datenskandal, keine bekannten Sicherheitsvorfälle, ein nachvollziehbares Geschäftsmodell über Werbung und Einmalkäufe. Wer maximale Transparenz sucht, findet auf der Website eine ausführliche FAQ-Sektion und einen erreichbaren Support per E-Mail – auch wenn Antwortzeiten laut einzelnen Nutzerstimmen gelegentlich mehrere Tage betragen können.

Einsatz in Bildungs- und Integrationsprojekten

Ein Grund für die vergleichsweise hohe Bekanntheit von 50languages abseits der klassischen App-Store-Charts liegt in seiner Rolle bei gemeinnützigen Projekten. Während der Flüchtlingskrise 2015/2016 empfahlen zahlreiche Ehrenamtsinitiativen und Erstaufnahmeeinrichtungen die kostenlosen Deutschkurse von 50languages an Menschen mit arabischer, farsi- oder türkischsprachigem Hintergrund – schlicht weil kein Zugang zu einer Kreditkarte oder ein stabiles Einkommen nötig war, um loszulegen.

Auch heute wird die App nach eigenen Angaben weiterhin in Schulprojekten, Volkshochschulen und ehrenamtlichen Sprachpatenschaften als kostenloses Zusatzmaterial eingesetzt. Für gemeinnützige Träger mit begrenztem Budget ist das ein handfester Vorteil gegenüber lizenzpflichtiger Lernsoftware.

Anmeldung & Profilerstellung bei 50languages

Die Anmeldung bei 50languages gehört zu den schnellsten der gesamten Sprachlern-Branche – aus dem einfachen Grund, dass du streng genommen keine brauchst.

App herunterladen: 50languages im Apple App Store oder bei Google Play suchen und installieren. Muttersprache wählen: Beim ersten Start gibst du deine Ausgangssprache an, etwa Deutsch. Zielsprache auswählen: Aus der alphabetischen Liste die gewünschte Lernsprache anklicken. Direkt starten: Lektion 1 antippen und den ersten Audio-Track abspielen – ganz ohne Konto. Optional ein Konto anlegen: Wer den Fortschritt geräteübergreifend synchronisieren möchte, richtet mit E-Mail und Passwort ein kostenloses Konto ein. Optional Premium freischalten: Über das Menüpunkt „Premium” den Einmalkauf abschließen, um Werbung zu entfernen und Zusatzübungen zu aktivieren.

Zeitaufwand: Unter einer Minute bis zur ersten Lektion, mit Kontoerstellung etwa drei Minuten.

💡 Lege trotzdem ein Konto an – ohne es geht dein Fortschritt beim Gerätewechsel oder einer Neuinstallation verloren.

💡 Starte bei Lektion 1, die Nummerierung folgt einer groben Schwierigkeitskurve.

💡 Setz dir ein Tagesziel von zwei bis drei Lektionen, so schaffst du den kompletten Kurs in vier bis sechs Wochen.

💡 Nutze den Audiomodus unterwegs – die Lektionen funktionieren auch bei ausgeschaltetem Display.

💡 Kaufe ein eventuelles Premium-Upgrade über die Website statt über den App Store, um den Aufschlag zu sparen.

💡 Kombiniere die App mit einer Grammatikquelle, wenn du wirklich verstehen willst, warum eine Form so aussieht, wie sie aussieht.

Ein Profil im klassischen Sinne – mit Avatar, Freundesliste oder öffentlichem Lernfortschritt – gibt es bei 50languages bewusst nicht. Das passt zum Gesamtkonzept der App: Sie versteht sich als Werkzeug, nicht als soziales Netzwerk. Wer motivierende Community-Elemente vermisst, sollte das von Anfang an einkalkulieren, statt später enttäuscht zu sein.

Lernmethodik & Features von 50languages

Im Kern arbeitet 50languages mit dem Prinzip der bilingualen Immersion: Du hörst einen Satz in deiner Muttersprache, direkt gefolgt von der Übersetzung in der Zielsprache. Dieses Wechselspiel soll Bedeutung und Klang gleichzeitig verankern, ganz ohne den Umweg über Grammatikregeln. Die Idee erinnert an die bekannten Pimsleur-Audiokurse, ist aber deutlich kompakter: Eine Lektion dauert im Schnitt nur drei bis fünf Minuten.

Anders als Duolingo oder Mondly verzichtet 50languages komplett auf Gamification. Keine Streaks, keine XP-Punkte, keine Bestenlisten, keine virtuellen Belohnungen – nur ein simples Häkchensystem zeigt, welche Lektionen du bereits erledigt hast. Für manche ein Nachteil, weil Motivation von außen fehlt, für andere ein Segen, weil kein Suchtdesign vom eigentlichen Lernen ablenkt.

Die 100 Lektionen sind konsequent nach Alltagsthemen sortiert, sodass du gezielt genau das üben kannst, was dich gerade betrifft – etwa vor einer Reise. Typische Themenblöcke sind zum Beispiel:

Begrüßung und Small Talk

Zahlen, Uhrzeiten und Datum

Im Hotel einchecken

Im Restaurant bestellen

Nach dem Weg fragen

Beim Arzt und in der Apotheke

Einkaufen und Verhandeln

Im Büro und bei der Arbeit

Familie und persönliche Vorstellung

Verkehrsmittel und Reisen

Diese thematische Gliederung ist der eigentliche Grund, warum sich 50languages so gut als Last-Minute-Reisevorbereitung eignet: Statt dich durch einen linearen Kurs zu arbeiten, springst du gezielt zu „Am Flughafen” oder „Im Taxi”, wenn genau das gerade ansteht.

Besondere Features im Überblick

Über 2.500 Sprachkombinationen: Nahezu jede unterstützte Sprache lässt sich von nahezu jeder anderen Ausgangssprache aus lernen.

Nahezu jede unterstützte Sprache lässt sich von nahezu jeder anderen Ausgangssprache aus lernen. Book2 – kostenlose Textbücher: Alle 100 Lektionen stehen zusätzlich als zweisprachiges PDF zum Download bereit.

Alle 100 Lektionen stehen zusätzlich als zweisprachiges PDF zum Download bereit. Vokabeltrainer mit Spaced Repetition: Häufig falsch beantwortete Begriffe werden öfter abgefragt (Premium).

Häufig falsch beantwortete Begriffe werden öfter abgefragt (Premium). Offline-Modus: Lektionen herunterladen und ohne Internetverbindung nutzen (Premium).

Lektionen herunterladen und ohne Internetverbindung nutzen (Premium). Alphabet- und Schriftzeichentrainer: Für Sprachen mit nicht-lateinischem Alphabet wie Koreanisch, Arabisch oder Griechisch als sinnvolle Vorstufe.

Verfügbare Sprachen: 50languages bietet über 50 Sprachen an, nativ ausgehend von Deutsch lernbar – eine Bandbreite, gegen die selbst große Konkurrenten wie Babbel (14 Sprachen) oder Busuu (13 Sprachen) klein aussehen. Zu den bekannten Sprachen zählen Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Türkisch, Arabisch, Mandarin, Japanisch und Koreanisch, dazu kommen exotischere Optionen wie Amharisch, Bengali, Georgisch, Kannada, Marathi, Nepali, Punjabi, Tamil, Telugu oder Urdu. Das erreichbare Niveau bleibt dabei überall bei A1 bis A2.

Sprachkombinationen und Book2: Das Alleinstellungsmerkmal von 50languages

Was 50languages tatsächlich von jeder anderen App auf dem Markt abhebt, sind zwei Dinge: die schiere Zahl an Sprachkombinationen und das kostenlose Textmaterial „Book2″. Während die meisten Anbieter nur von Deutsch oder Englisch aus unterrichten, funktioniert 50languages in über 2.500 Sprachrichtungen. Ein Türkisch-Muttersprachler kann damit Japanisch lernen, ein Hindi-Sprecher Portugiesisch – ohne den Umweg über eine dritte Sprache. Für mehrsprachige Familien, Migranten und international aufgestellte Teams ist das ein echter Mehrwert, den sonst kaum jemand bietet.

Ergänzend dazu stellt 50languages auf seiner Website die sogenannten Book2-Materialien bereit: alle 100 Lektionen als zweisprachiges Textbuch, kostenlos als PDF herunterladbar oder ausdruckbar. Wer lieber mit Papier arbeitet oder die Audio-Lektionen schriftlich nachbereiten möchte, findet hier eine sinnvolle Ergänzung, die viele audio-fokussierte Wettbewerber schlicht nicht anbieten.

Praktisch heißt das: Du kannst die App unterwegs zum Hören nutzen und abends dasselbe Kapitel als PDF am Tablet oder ausgedruckt nachlesen, um Rechtschreibung und Satzbau zu verinnerlichen. Diese Kombination aus Audio und Text ist didaktisch sinnvoll, weil sie zwei unterschiedliche Lernkanäle gleichzeitig anspricht – und kostet dich, anders als vergleichbare Materialsammlungen bei Sprachschulen, keinen einzigen Euro.

Die 50languages App

50languages spielt zweisprachige Audiosätze ab, die du nachsprichst oder parallel mitliest.

Vorteile der App:

✓ Extrem leichtgewichtig, benötigt wenig Speicherplatz

✓ Funktioniert ohne Registrierung, sofort nach der Installation

✓ Schnelle Ladezeiten ohne Performance-Probleme

✓ Offline-Modus im Premium-Upgrade verfügbar

✓ Übersichtliche Navigation trotz riesiger Sprachauswahl

Nachteile der App:

✗ Optisch angestaubtes Design, das an ältere Jahre erinnert

✗ Werbebanner in der Gratisversion können beim Lernen stören

✗ Kein Dark Mode verfügbar

✗ Keine Spracherkennung für Ausspracheübungen

✗ Keine Integration mit Smartwatches oder Sprachassistenten

App-Store-Bewertungen: iOS ⭐ 4,5 | Android ⭐ 4,3

Technisch bewegt sich 50languages spürbar auf dem Stand der App-Store-Frühzeit: keine Animationen, kein Onboarding mit Erklärvideos, keine personalisierten Lernpläne. Wer aus Apps wie Duolingo oder Mondly kommt, muss sich also auf einen deutlich reduzierteren, funktionalen Look einstellen. Wer dagegen aus einem klassischen Podcast-Player kommt, wird sich sofort zurechtfinden – die Bedienung erschöpft sich im Wesentlichen in Play, Pause und Weiter.

⚠️ Tipp: Entscheidest du dich für das Premium-Upgrade, kaufe es über die 50languages-Website statt über den App Store – du sparst dir dadurch bis zu 30 Prozent Aufschlag.

50languages im Vergleich zu Babbel und Duolingo

Wie schlägt sich das Gratis-Modell gegen die beiden bekanntesten Namen der Branche? Die Antwort hängt stark davon ab, was du suchst.

50languages Babbel Duolingo Mondly Preis 0 € Basis / ca. 10–20 € einmalig (Premium) ab 8,99 €/Monat (107,88 €/Jahr) kostenlos, optional Abo ab ca. 12,99 €/Monat ab 5,19 €/Monat (62,32 €/Jahr) Sprachen 50+ 14 40+ 41 Methode Audio-basiert, bilingual Strukturierte Kurse mit Grammatik Gamifiziert, spielerisch KI-gestützt, gamifiziert Grammatikerklärungen ❌ Nein ✅ Ja ❌ Kaum ❌ Kaum Gamification ❌ Nein ❌ Kaum ✅ Ja, Streaks & XP ✅ Ja, AR & Chatbot Maximales Niveau A2 B2 A2/B1 B1 Offline-Modus ✅ (Premium) ✅ Ja ✅ Ja ✅ Ja

Kurz gesagt: Duolingo punktet mit Motivation durch Spielmechanik, bleibt aber ebenfalls bei A2 hängen. Babbel bringt dich mit echten Grammatikerklärungen bis B2 – kostet dafür aber auch deutlich mehr als ein einmaliges 50languages-Upgrade. Mondly liegt preislich und methodisch dazwischen: moderner als 50languages, aber mit einem deutlich eingeschränkteren Gratis-Angebot. Wer unentschlossen ist, kann alle vier zunächst kostenlos beziehungsweise im Trial testen und danach entscheiden, welcher Ansatz zum eigenen Lernstil passt.

Alternativen zu 50languages

50languages überzeugt beim Preis, hat aber inhaltliche Grenzen. Diese vier Alternativen lohnen einen Blick, je nachdem, was dir bei 50languages fehlt:

Ähnlicher Audio- und Sprachvielfalt-Fokus:

uTalk geht das Sprachvielfalt-Versprechen von 50languages noch aggressiver an: Über 150 Sprachen und Dialekte stehen bereit, dazu thematische Lernspiele statt reiner Satzpaare. Wer 50languages wegen der Sprachauswahl mag, aber mehr spielerische Abwechslung sucht, findet hier eine logische Erweiterung.

Ling setzt ebenfalls auf kurze, alltagsnahe Lektionen in über 60 Sprachen, ergänzt das Ganze aber um einen KI-Chatbot fürs Sprechtraining und ein spürbar moderneres Interface – auf Kosten eines kleineren Gratis-Kontingents.

Plattformen mit ähnlichem, aber leicht abgewandeltem Lernansatz:

Nemo verfolgt ein vergleichbares Prinzip aus kurzen Audio-Häppchen und Wiederholung, konzentriert sich dabei aber stärker auf einzelne Vokabeln und Redewendungen statt auf vollständige Satzlektionen – gut geeignet, wenn dir bei 50languages der Wortschatzaufbau zu langsam geht.

Beelinguapp denkt das Zweisprachig-Prinzip von 50languages weiter: Statt einzelner Sätze liest und hörst du hier ganze Geschichten und Hörbücher parallel in Mutter- und Zielsprache – ideal, sobald dir die kurzen Lektionen von 50languages zu fragmentiert werden.

50languages kündigen: Das musst du wissen

Da die Basisversion von 50languages kostenlos ist, betrifft eine Kündigung ausschließlich Premium-Upgrades, die als Abo über einen App Store abgeschlossen wurden. Einmalkäufe über die Website müssen dagegen gar nicht gekündigt werden. Trotzdem gilt: Ein Abo verlängert sich automatisch, wer nicht rechtzeitig reagiert, zahlt weiter.

Kauf über die 50languages-Website

Premium-Käufe über die Website sind in aller Regel Einmalkäufe – hier ist keine Kündigung nötig. Solltest du dennoch ein wiederkehrendes Abo abgeschlossen haben, logge dich auf 50languages.com ein, öffne „Mein Konto” beziehungsweise „Abonnement” und deaktiviere dort die automatische Verlängerung.

Kauf über iOS (Apple)

Öffne die Einstellungen auf deinem iPhone oder iPad. Tippe oben auf deinen Namen und dann auf „Abonnements”. Wähle das 50languages-Abo aus der Liste. Tippe auf „Abo kündigen” und bestätige.

Kauf über Android (Google Play)

Öffne den Google Play Store auf deinem Smartphone. Tippe oben rechts auf dein Profilbild und dann auf „Zahlungen & Abos”. Wähle „Abos” und suche 50languages in der Liste. Tippe auf „Abo kündigen” und folge den Anweisungen.

⚠️ Wichtig: Kündige mindestens 24 Stunden vor dem Verlängerungsdatum, sonst wird erneut abgebucht. Das bloße Löschen der App reicht dafür nicht aus, und auch das Löschen deines Kontos kündigt kein laufendes Abo – kündige immer zuerst das Abo, lösche danach gegebenenfalls das Konto.

50languages im Test: unser Fazit

50languages will kein Alleskönner sein – und genau darin liegt die Stärke der App. Kein anderer namhafter Anbieter liefert so viel Sprachauswahl für so wenig Geld: null Euro für die Basisversion mit allen 100 Lektionen in über 50 Sprachen. Wer mit realistischen Erwartungen an A1-bis-A2-Grundlagen herangeht statt an flüssiges Sprechen, bekommt hier ein rundum solides Einstiegswerkzeug.

Die wichtigsten Eckdaten noch einmal zusammengefasst:

7,8 von 10 Punkten in unserer Gesamtbewertung

0 € für die komplette Basisversion, keine Kreditkarte nötig

Über 50 Sprachen und mehr als 2.500 Sprachkombinationen

Maximal A1–A2 nach GER erreichbar

iOS-Bewertung ⭐ 4,5, Android-Bewertung ⭐ 4,3

Betreiber: Goethe-Verlag GmbH, München, DSGVO-konform

✅ Komplett kostenlose Basisversion mit vollem Zugriff auf alle Lektionen und Sprachen

✅ Hochwertige Muttersprachler-Audioaufnahmen, ideal fürs Hörverständnis

✅ Über 2.500 Sprachkombinationen – konkurrenzlose Vielfalt am Markt

✅ Perfekt für Anfänger, Reisende und Vielsprachenlerner

❌ Maximal A2-Niveau, für Fortgeschrittene ungeeignet

❌ Keine Grammatikerklärungen, keine Spracherkennung, keine Live-Interaktion

❌ Optisch angestaubtes Design ohne Gamification

Für wen empfehlenswert: 50languages ist die perfekte Wahl für Einsteiger, die ohne finanzielle Verpflichtung in eine neue Sprache hineinschnuppern wollen. Reisende, die vor dem Urlaub die wichtigsten Phrasen brauchen, Pendler, die ihre Fahrzeit sinnvoll nutzen möchten, und Sprachensammler, die exotische Sprachen ausprobieren wollen, bekommen mit dieser App ein echtes Geschenk.

Wann sich eine Alternative lohnt: Willst du eine Sprache ernsthaft bis B2 oder höher ausbauen, führt kein Weg an Babbel oder Lingoda vorbei. Brauchst du Übung im freien Sprechen mit echten Menschen, ist Preply die bessere Adresse, und wer moderne Gamification zum Dranbleiben braucht, wird eher bei Mondly oder Duolingo glücklich. Für alle, die kostenlos und ohne Verpflichtung in eine oder gleich mehrere Sprachen hineinhören wollen, bleibt 50languages eines der großzügigsten Angebote am Markt – ein Blick in die App kostet dich schließlich nichts.

Häufig gestellte Fragen zu 50languages

Kostet 50languages wirklich nichts? Ja, die Basisversion ist dauerhaft kostenlos: Alle 100 Lektionen in allen über 50 Sprachen stehen dir ohne Zeitlimit und ohne Zahlungsdaten zur Verfügung. Im Gegenzug zeigt die App Werbebanner, und Zusatzfunktionen wie der Offline-Modus bleiben dem Premium-Einmalkauf ab rund 3,99 € vorbehalten. Bis zu welchem Sprachniveau bringt mich 50languages? Realistisch erreichst du A1 bis maximal A2 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. Für Alltagssituationen wie Bestellen, Einchecken oder eine einfache Wegbeschreibung reicht das aus, für B1 und höher fehlen Grammatikerklärungen und Sprechübungen. Wie viele Sprachen kann ich mit 50languages lernen? Über 50 Sprachen stehen zur Auswahl, von Englisch und Spanisch bis zu selteneren wie Amharisch oder Kannada. Zusätzlich unterstützt die App mehr als 2.500 Sprachkombinationen – du musst also nicht zwingend von Deutsch aus lernen. Lohnt sich das Premium-Upgrade? Premium entfernt die Werbung und schaltet Multiple-Choice-Tests, Lückentexte, einen Vokabeltrainer mit Spaced Repetition sowie den Offline-Modus frei. Es handelt sich um einen einmaligen Kauf ab rund 3,99 € pro Sprache, kein laufendes Abo. Warum sollte ich Premium über die Website statt im App Store kaufen? Käufst du direkt bei Apple oder Google, verlangen die Stores eine Provision, die 50languages an dich weitergibt – der Aufschlag kann bis zu 30 Prozent betragen. Über die Website auf 50languages.com zahlst du den regulären, niedrigeren Preis. Ist 50languages auch für Fortgeschrittene geeignet? Nur eingeschränkt. Ab A2- oder B1-Niveau fehlen Grammatikthemen, komplexere Texte und Sprechübungen, sodass schnell Grenzen erreicht sind. Als ergänzendes Hörtraining oder zum Auffrischen alter Kenntnisse funktioniert die App aber weiterhin gut. Wer steckt hinter 50languages und wie seriös ist der Anbieter? Betrieben wird die Plattform von der Goethe-Verlag GmbH mit Sitz in München – einem deutschen, damit DSGVO-pflichtigen Unternehmen. Bekannt wurde 50languages unter anderem durch den Einsatz in Integrationsprojekten während der Flüchtlingskrise 2015/2016. Wie kündige ich ein Premium-Abo bei 50languages? Einmalkäufe über die Website musst du nicht kündigen. Ein Abo über den Apple App Store kündigst du in den iPhone-Einstellungen unter „Abonnements“, bei Google Play unter „Zahlungen & Abos“ – jeweils mindestens 24 Stunden vor der nächsten Abbuchung. Ist 50languages besser als Duolingo? Beide Apps sind kostenlos nutzbar, verfolgen aber unterschiedliche Ansätze: Duolingo setzt auf Gamification mit Streaks und Punkten, 50languages auf reines Audio-Lernen ohne Ablenkung, dafür mit deutlich mehr Sprachen. Wer motivierende Spielmechanik mag, ist bei Duolingo besser aufgehoben, wer viele Sprachen unkompliziert antesten will, bei 50languages. Brauche ich für 50languages überhaupt ein Konto? Nein. Die App funktioniert vollständig ohne Registrierung – du wählst deine Sprachen und legst direkt los. Ein kostenloses Konto lohnt sich nur, wenn du deinen Lernfortschritt über mehrere Geräte hinweg synchronisieren möchtest. Was ist Book2 bei 50languages? Book2 sind kostenlose, zweisprachige Textbücher, die alle 100 App-Lektionen in Textform enthalten. Du kannst sie auf der Website als PDF herunterladen oder ausdrucken – praktisch für alle, die lieber mit Text statt nur mit Audio lernen. Für welche Zielgruppe eignet sich 50languages am wenigsten? Für Lerner, die ein anerkanntes Zertifikat für Studium oder Beruf benötigen, für Fortgeschrittene ab B1 sowie für alle, die auf Live-Konversation mit echten Menschen angewiesen sind. In diesen Fällen führt kein Weg an spezialisierten Anbietern wie Lingoda oder Preply vorbei.