Eine App, ein einziges Prinzip: Wörter pauken – und zwar in 35 Sprachen, ohne dass dir jemals eine Lektion, ein Grammatikkapitel oder ein Dialogtext dazwischenkommt. Genau das verspricht Nemo. Für die einen klingt das nach der reinsten Form des Sprachenlernens, für die anderen nach einer gefährlichen Lücke im Lernkonzept.

Wir haben uns angeschaut, was hinter diesem radikal reduzierten Ansatz steckt: wie gut die Vokabeln tatsächlich hängen bleiben, was Nemo im Vergleich zu Babbel, Mondly und Co. anders macht, wo die App an ihre Grenzen stößt – und für welchen Lerntyp sich der Download wirklich lohnt.

📋 Nemo auf einen Blick Fokus: Reiner Vokabeltrainer mit Spaced-Repetition-Prinzip – bewusst ohne Lektionen, Grammatik oder Dialoge

Reiner Vokabeltrainer mit Spaced-Repetition-Prinzip – bewusst ohne Lektionen, Grammatik oder Dialoge Sprachen: 35 Sprachen, jede davon als eigenständige App verfügbar

35 Sprachen, jede davon als eigenständige App verfügbar Preise: Kostenlose Basisversion / Einzelsprache 17,99 € einmalig / LingoPix (alle Sprachen) ab 8,49 €/Monat oder 59,99 €/Jahr

Kostenlose Basisversion / Einzelsprache 17,99 € einmalig / LingoPix (alle Sprachen) ab 8,49 €/Monat oder 59,99 €/Jahr Für wen: Reisende und Einsteiger, die schnell Alltagsvokabular brauchen – ganz ohne Grammatikdruck

Reisende und Einsteiger, die schnell Alltagsvokabular brauchen – ganz ohne Grammatikdruck Pluspunkt: Riesige Sprachauswahl inklusive Exoten wie Tibetisch, Tagalog oder Khmer, komplett offline nutzbar

Riesige Sprachauswahl inklusive Exoten wie Tibetisch, Tagalog oder Khmer, komplett offline nutzbar Minuspunkt: Kein Grammatikunterricht, keine Lektionsstruktur, Lernfortschritt endet realistisch bei A2

Nemo 7,4 Zu Nemo ↗ Testergebnisse im Detail Gesamt 7,4 Sprachangebot 9,0 Benutzerfreundlichkeit 8,5 Preis-Leistung 7,5 Lernmethode 6,0 App & Design 6,0

Hinter Nemo steht Nemo Apps LLC, ein 2011 in San Mateo (Kalifornien) gegründetes US-Unternehmen. Die Firma positioniert sich bewusst als Nischenanbieter: Statt wie Babbel oder Duolingo auf durchgeplante Kurswelten zu setzen, reduziert Nemo das Sprachenlernen auf sein Grundelement – den Wortschatz. Vokabeln, gesprochen von Muttersprachlern, wiederholt nach einem wissenschaftlich fundierten Algorithmus.

In diesem Test klären wir, ob dieses Minimalprinzip im Alltag trägt, wie transparent die Kosten wirklich sind, wie Nemo im direkten Vergleich zur etablierten Konkurrenz abschneidet – und ob die App für dich die richtige Wahl ist oder eher eine sinnvolle Ergänzung zu einem anderen Kurs.

Für wen ist Nemo geeignet?

Nemo eignet sich für alle, die keinen kompletten Sprachkurs suchen, sondern gezielt Wortschatz aufbauen wollen. Der entscheidende Unterschied zu Babbel, Duolingo oder Busuu: Es gibt weder eine Lektionsreihenfolge noch Grammatikregeln oder Dialogübungen. Hier zählt nur ein Ziel – möglichst viele Wörter im Kopf behalten.

✅ Nemo passt gut zu: ❌ Nemo passt weniger zu: Urlaubern und Kurzreisenden: Wer vor dem Trip nach Vietnam, Griechenland oder Mexiko die wichtigsten 150 bis 200 Wörter braucht, ist bei Nemo schneller startklar als bei jedem Kurssystem. Lernern mit klarem Lernpfad: Wer eine durchdachte Progression aus Grammatik, Übungen und Tests will, findet das eher bei Babbel oder Busuu. Vielfliegern ohne WLAN: Der vollständige Offline-Modus speichert sämtliche Audiodateien lokal – ideal für Flugzeug, Zug oder Camping fernab jeder Funkzelle. Fortgeschrittenen ab B1: Wer bereits einen soliden Grundwortschatz hat, findet in Nemos Bibliothek kaum noch Neues. MosaLingua oder Lingopie bieten hier deutlich mehr Substanz. Kompletten Anfängern: Ohne Einstufungstest und ohne Vorwissen startest du sofort – ein besonders niedrigschwelliger Einstieg. Prüfungskandidaten: Wer ein anerkanntes Sprachzertifikat wie DELF, DELE oder Cambridge anstrebt, braucht strukturierten Unterricht, etwa bei Lingoda. Fans seltener Sprachen: Tigrinya, Khmer, Tibetisch oder Tagalog – Nemo deckt Sprachen ab, die bei den meisten Wettbewerbern schlicht fehlen. Nutzern eines zweiten Kurses: Wer parallel schon einen Sprachkurs belegt, kann Nemo als reines Vokabel-Zusatztool einsetzen.

Die besten Nemo Alternativen im Überblick

So gut Nemo für reines Vokabeltraining funktioniert – für viele Lernziele braucht es mehr. Diese Anbieter aus unserem Test liefern das, was Nemo bewusst weglässt: Grammatik, Dialoge, Live-Unterricht oder einfach mehr Sprachtiefe.

Erfolgschancen bei Nemo

Die Lernlogik hinter Nemo heißt Spaced Repetition: Vokabeln tauchen in wachsenden Abständen immer wieder auf, bis sie im Langzeitgedächtnis sitzen. Die Methode ist gut erforscht – Nutzer von Karteikarten-Tools wie Anki setzen seit Jahren genau darauf. Der Unterschied: Bei Nemo sind die Karten bereits fertig vertont, du musst nichts selbst anlegen.

Einen Lektionsplan im klassischen Sinne gibt es nicht. Stattdessen wählst du thematische Wortlisten – „Essen & Trinken“, „Unterwegs“, „Zahlen“ – oder lässt dir täglich neue Vokabeln vorschlagen. Zu jedem Wort gehören Übersetzung, Muttersprachler-Audio und die Möglichkeit, deine eigene Aussprache aufzunehmen und zu vergleichen. Grammatikerklärungen oder Beispielsätze im Kontext? Praktisch nicht vorhanden.

Realistisch erreichst du mit Nemo ein Niveau zwischen A1 und A2 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. Einzelne Wörter und feste Wendungen sitzen schnell – für Small Talk im Urlaub reicht das locker. Für ein echtes Gespräch, das über Wegbeschreibungen hinausgeht, fehlen dir jedoch Satzbau, Konjugation und geschultes Hörverständnis.

Stark ist die Aussprachefunktion: Die Muttersprachler-Aufnahmen sind hochwertig, gerade bei tonalen Sprachen wie Mandarin oder Vietnamesisch ein echter Vorteil. Auch das Anlegen eigener Wortlisten überzeugt – so lernst du gezielt das Vokabular, das du im echten Leben tatsächlich brauchst, statt vorgegebenen Standardlisten zu folgen.

Die Kehrseite: Ohne grammatikalisches Gerüst bleiben die gelernten Wörter lose Bausteine. Wer ausschließlich mit Nemo lernt, stößt nach wenigen Wochen an eine Decke, die sich ohne eine zweite, strukturiertere Lernquelle kaum durchbrechen lässt.

Was kostet Nemo?

Nemo arbeitet mit einem klassischen Freemium-Modell: Die Basisversion ist dauerhaft gratis und liefert bereits einen brauchbaren Grundwortschatz je Sprache. Für den vollen Funktionsumfang stehen zwei Wege offen:

1. Einzelne Sprach-App kaufen: Einmalzahlung von 17,99 € pro Sprache – ohne Abo, ohne laufende Kosten. Praktisch, wenn du dich auf genau eine Zielsprache konzentrierst.

2. LingoPix – World Passport: Die moderne All-in-One-App von Nemo Apps LLC bündelt alle Sprachen. Monatsabo für 8,49 € oder Jahresabo für 59,99 € (umgerechnet rund 5,00 €/Monat), inklusive iCloud-Sync und Bild-Vokabular.

Lässt sich Nemo dauerhaft kostenlos nutzen?

Ja – und das gehört zu den größten Stärken der App. Schon in der Gratisversion bekommst du Zugriff auf die wichtigsten Alltagswörter jeder Sprache, inklusive Muttersprachler-Audio und Spaced-Repetition-Funktion. Eingeschränkt sind lediglich der Wortschatzumfang sowie einzelne Zusatzfunktionen wie der Nacht-Modus oder eigene Wortlisten.

Eine Geld-zurück-Garantie stellt Nemo nicht in Aussicht. Bei Problemen bleibt der Weg über reportaproblem.apple.com (iOS) beziehungsweise den Google-Play-Support (Android) – ein automatischer Erstattungsanspruch besteht dabei aber nicht.

Das bringt dir das Premium-Upgrade:

Vollständiger Wortschatz mit rund 1.300 Wörtern und Redewendungen je Sprache

Eigene, frei editierbare Wortlisten

Nacht-Modus: Vokabeln als Hintergrund-Audio im Schlaf wiederholen

Aufnahme-Studio zum Vergleich der eigenen Aussprache mit Muttersprachlern

Kompletter Offline-Zugriff auf alle Inhalte

Stand: April 2026, deutscher App Store. Funktionsumfang kann je nach Sprache und Plattform leicht abweichen.

Modell Preis/Monat Gesamtkosten Einschätzung Einzelsprachen-App (Einmalkauf) – 17,99 € Für eine feste Zielsprache LingoPix Monatsabo (alle Sprachen) 8,49 € 8,49 € Nur zum kurzen Reinschnuppern LingoPix Jahresabo (alle Sprachen) 5,00 € 59,99 € ⭐ Beste Wahl für mehrere Sprachen Stand: April 2026, deutscher Apple App Store. Preise unter Android können abweichen.

⚠️ Automatische Verlängerung beachten: Abgeschlossene Monats- oder Jahresabos verlängern sich automatisch. Kündige spätestens 24 Stunden vor dem nächsten Abrechnungstermin, wenn du über den App Store gebucht hast.

💬 Unsere Einschätzung: 17,99 € als Einmalkauf pro Sprache sind für einen reinen Vokabeltrainer fair kalkuliert – bezahlt wird nur einmal, genutzt werden kann dauerhaft. Wer mehrere Sprachen gleichzeitig lernen will, kommt mit LingoPix im Jahresabo (59,99 €) deutlich billiger weg als beim Einzelkauf mehrerer Sprachen. Das Monatsabo eignet sich höchstens für einen kurzen Test.

Welche Zahlungsmethoden akzeptiert Nemo?

✓ Apple Pay (iOS)

✓ Google Pay (Android)

✓ Kreditkarte über das jeweilige App-Store-Konto

✓ PayPal, je nach Region über den App Store

✓ Guthabenkarten von iTunes oder Google Play

Eine direkte Zahlung über die Nemo-Website ist derzeit nur eingeschränkt möglich – die meisten Käufe laufen über die App Stores von Apple und Google.

Nemo Erfahrungen und Kritik

✅ Vorteile ❌ Nachteile 35 verfügbare Sprachen – auch echte Exoten wie Khmer, Tibetisch oder Tagalog Keine Grammatikvermittlung – Satzbau bleibt komplett außen vor (→ Alternative: Babbel) Durchgehend hochwertige Muttersprachler-Aufnahmen Jede Sprache als separater Kauf – bei mehreren Sprachen wird es teuer (→ Alternative: Mondly Lifetime) Vollständiger Offline-Modus, ideal auf Reisen Maximal erreichbares Niveau: A2 – für echte Konversation zu wenig (→ Alternative: Lingoda) Spaced-Repetition-Algorithmus für nachhaltiges Wiederholen Keine Dialoge, keine Hör- oder Schreibübungen Eigene Stimme aufnehmen und mit Muttersprachlern vergleichen Kein Austausch mit anderen Lernenden, keine Community Solide Gratisversion mit brauchbarem Basiswortschatz Design wirkt an vielen Stellen in die Jahre gekommen Frei editierbare, eigene Wortlisten Keine Zertifikate oder Abschluss-Nachweise Nacht-Modus für passives Wiederholen im Schlaf Keine Web-Version, nur als App verfügbar

Was Nutzer über Nemo berichten

Die Nemo App Erfahrungen fallen in den App Stores überwiegend positiv aus, zeichnen aber ein zweigeteiltes Bild zwischen App-Nutzern und unabhängigen Bewertungsportalen:

Apple App Store: ⭐ 4,5/5 im Durchschnitt über alle Sprach-Apps

⭐ 4,5/5 im Durchschnitt über alle Sprach-Apps Google Play Store: ⭐ 4,3/5

⭐ 4,3/5 Trustpilot: ⭐ 2,8/5 – deutlich schwächer

Diese Diskrepanz ist typisch für Freemium-Apps: Wer die Gratisversion nutzt, ist oft zufrieden. Wer zahlt und danach den Umfang für begrenzt hält, äußert sich frustrierter. Auf Trustpilot drehen sich die häufigsten Kritikpunkte um fehlende Rückerstattungen und das Gefühl, für „reine Vokabelkarten“ zu viel bezahlt zu haben.

„Vor meinem Thailand-Trip hatte ich in zwei Wochen die wichtigsten 150 Wörter drauf. Die Aussprache-Aufnahmen sind top!“ – App-Store-Nutzer, Thailändisch-Version

„Kostenlos ist die App okay, aber das Upgrade hat mich enttäuscht. Für rund 40 Euro erwarte ich mehr als Vokabelkarten.“ – Google-Play-Nutzer, Spanisch-Version

„Ich nutze Nemo parallel zu meinem Japanisch-Kurs an der Volkshochschule. Für Kanji-Vokabeln ist die App goldwert.“ – App-Store-Nutzerin, Japanisch-Version

„Die Audioqualität ist super, aber wo bleibt die Grammatik? Nach drei Monaten kenne ich 500 Wörter und keinen einzigen vollständigen Satz.“ – Play-Store-Nutzer, Koreanisch-Version

Erfahrungen von Sprach-Einsteigern

Für absolute Anfänger ist Nemo ein außergewöhnlich sanfter Einstieg: kein Einstufungstest, kein überladenes Dashboard, kein Lerndruck. Du öffnest die App, siehst dein erstes Wort, hörst die Aussprache – fertig. Wer noch nie eine Fremdsprache gelernt hat, profitiert genau von dieser Reduktion, weil es schlicht nichts gibt, das überfordern könnte.

Die Kehrseite zeigt sich nach ein paar Wochen: Ohne Grammatikgerüst merken viele Einsteiger, dass sie zwar Wörter kennen, aber keine Sätze bilden können. Das frustriert häufig und führt nicht selten zum Abbruch – wer durchhalten will, braucht früher oder später eine zweite Lernquelle für Grammatik.

Fazit für Einsteiger: ⭐⭐⭐⭐ (4/5) – hervorragend zum Reinschnuppern, allein aber nicht ausreichend für nachhaltigen Fortschritt.

Erfahrungen fortgeschrittener Lerner

Ab B1-Niveau wird es für Nemo eng. Der Wortschatz deckt vor allem Alltagssituationen ab – Begrüßung, Essen, Transport, Einkaufen. Fachvokabular und idiomatische Wendungen fehlen fast komplett. Wer bereits über 1.000 Wörter in einer Sprache beherrscht, findet in Nemos Bibliothek kaum noch Neues.

Ein echter Pluspunkt bleibt jedoch die Möglichkeit, eigene Wortlisten anzulegen – etwa mit Fachbegriffen aus dem Beruf. Der Haken: Für benutzerdefinierte Einträge liefert die App keine Muttersprachler-Audios, Übersetzung und Aussprache musst du dir selbst besorgen.

Fazit für Fortgeschrittene: ⭐⭐ (2/5) – als alleiniges Werkzeug zu wenig, als Vokabel-Ergänzung brauchbar.

Erfahrungen von Vielreisenden und Expats

Hier spielt Nemo seine größte Stärke aus. Kaum eine andere App bietet so viele exotische Sprachen mit vollständigem Offline-Zugriff. Trip nach Kambodscha? Khmer laden. Geschäftsreise in die Türkei? Türkisch aktivieren. Backpacking durch Brasilien? Brasilianisches Portugiesisch pauken – die Flexibilität ist beachtlich.

Der Haken: Jede zusätzliche Sprache kostet extra. Bei fünf Sprachen kommen schnell rund 200 Euro (als Einmalkäufe) zusammen. Mondly bietet mit seinem Lifetime-Abo für 129,96 € Zugriff auf alle Sprachen gleichzeitig – allerdings fehlen dort seltene Sprachen wie Tibetisch oder Tagalog völlig, bei denen Nemo im Mainstream-Segment praktisch konkurrenzlos bleibt.

Fazit für Vielreisende: ⭐⭐⭐⭐ (4/5) – kaum zu schlagen bei exotischen Sprachen und Offline-Nutzung, aber teuer bei mehreren Sprachen gleichzeitig.

Wie seriös ist Nemo?

Nemo Apps LLC wurde 2011 in den USA gegründet und hat sich seither als Nischenanbieter im Sprachlern-Markt etabliert. Große Marketingkampagnen wie bei Babbel oder Duolingo fährt das Unternehmen nicht – stattdessen setzt es auf organisches Wachstum über die App Stores. Milliardenschwere Finanzierungsrunden oder spektakuläre Übernahmen sind nicht bekannt: Nemo bleibt ein vergleichsweise kleiner, unabhängiger Anbieter.

Die Nutzerzahlen sprechen trotzdem für sich: Allein im Google Play Store zählt Nemo über 10 Millionen Downloads, im Apple App Store gehört die App in mehreren Sprachkategorien zu den meistgeladenen Vokabeltrainern überhaupt. Unabhängige Wirksamkeitsstudien oder Auszeichnungen fehlen allerdings – ein Punkt, in dem sich Anbieter wie Babbel oder Rosetta Stone mit Universitätsstudien deutlicher positionieren.

Datenschutz und Sicherheit bei Nemo

✓ DSGVO-Konformität: Laut eigener Datenschutzerklärung hält sich Nemo an die EU-Datenschutzgrundverordnung. Ein Account ist nicht zwingend nötig – das reduziert die Menge gespeicherter persönlicher Daten von vornherein.

Laut eigener Datenschutzerklärung hält sich Nemo an die EU-Datenschutzgrundverordnung. Ein Account ist nicht zwingend nötig – das reduziert die Menge gespeicherter persönlicher Daten von vornherein. ✓ Sichere Zahlungen: Sämtliche Transaktionen laufen über Apple Pay, Google Pay oder die App-Store-Zahlsysteme, Kreditkartendaten landen nicht direkt bei Nemo.

Sämtliche Transaktionen laufen über Apple Pay, Google Pay oder die App-Store-Zahlsysteme, Kreditkartendaten landen nicht direkt bei Nemo. ✓ Datensparsamkeit: Der Lernfortschritt wird lokal auf dem Gerät gespeichert, nicht in einer Cloud.

Der Lernfortschritt wird lokal auf dem Gerät gespeichert, nicht in einer Cloud. ⚠️ Kehrseite: Genau diese lokale Speicherung bedeutet auch: Geht dein Smartphone verloren, ist dein kompletter Lernfortschritt weg. Ein Cloud-Backup existiert nicht.

Wie transparent sind die Kosten?

Grundsätzlich zeigt Nemo die Preise vor dem Kauf klar im App Store an. Häufiger Kritikpunkt von Nutzern: Es ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich, dass jede Sprache eine eigene, separat zu bezahlende App ist. Wer nach dem Kauf der Spanisch-Version automatisch auch Französisch erwartet, wird enttäuscht – wer mehrere Sprachen plant, ist mit LingoPix von Anfang an besser beraten.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Kündigung des LingoPix-Abos: Einen Kündigungsbutton in der App selbst gibt es nicht. Stattdessen führt der Weg über die Abo-Verwaltung des Smartphones (iOS: Einstellungen → Apple-ID → Abonnements, Android: Google Play → Zahlungen & Abos).

Anmeldung & Profilerstellung

So gelingt die Anmeldung bei Nemo

Der Einstieg bei Nemo gehört zu den unkompliziertesten im gesamten Sprachlern-Markt. Eine klassische Registrierung gibt es im Grunde nicht – du lädst die App, und schon kann es losgehen.

Schritt 1: App Store (iOS) oder Google Play Store (Android) öffnen und nach „Nemo“ plus Zielsprache suchen, etwa „Nemo Japanisch“. Schritt 2: Die kostenlose App herunterladen und öffnen. Schritt 3: Ausgangssprache Deutsch auswählen. Schritt 4: Benachrichtigungen aktivieren – oder diesen Schritt überspringen. Schritt 5: Direkt mit dem ersten Wort starten, ganz ohne Account, Einstufungstest oder Wartezeit. Schritt 6 (optional): Über „Premium freischalten“ auf den vollen Wortschatz zugreifen.

Zeitaufwand: Unter einer Minute bis zum ersten gelernten Wort – schneller startet kaum eine andere Sprachlern-App.

So holst du mehr aus deinem Lernfortschritt heraus

📌 Push-Erinnerungen aktivieren: Regelmäßigkeit entscheidet beim Vokabellernen über den Erfolg – die Erinnerungsfunktion hilft dabei.

Regelmäßigkeit entscheidet beim Vokabellernen über den Erfolg – die Erinnerungsfunktion hilft dabei. 📌 Eigene Wortlisten anlegen: Trage Vokabeln ein, die du wirklich brauchst – Fachbegriffe für den Job oder Wörter aus deinem Reiseführer.

Trage Vokabeln ein, die du wirklich brauchst – Fachbegriffe für den Job oder Wörter aus deinem Reiseführer. 📌 Aussprachefunktion konsequent nutzen: Nimm dich selbst auf und vergleiche mit dem Original – das schult Ohr und Artikulation gleichermaßen.

Nimm dich selbst auf und vergleiche mit dem Original – das schult Ohr und Artikulation gleichermaßen. 📌 Nacht-Modus ausprobieren (Premium): Vokabeln passiv im Hintergrund hören, während du einschläfst – ob das messbar hilft, ist umstritten, schaden kann es nicht.

Vokabeln passiv im Hintergrund hören, während du einschläfst – ob das messbar hilft, ist umstritten, schaden kann es nicht. 📌 Nemo als Ergänzung einsetzen: Kombiniere die App mit einem strukturierten Kurs wie Babbel oder Busuu, um Wortschatz und Grammatik parallel aufzubauen.

Kombiniere die App mit einem strukturierten Kurs wie Babbel oder Busuu, um Wortschatz und Grammatik parallel aufzubauen. 📌 An Backups denken: Da es keinen Cloud-Sync gibt, solltest du deinen Fortschritt über reguläre Geräte-Backups (iCloud, Google Drive) absichern.

Lernmethodik & Features

Wie funktioniert das Lernen bei Nemo?

Nemo verfolgt einen radikal schlanken Ansatz: kein Curriculum, kein vorgegebener Lernpfad, keine Grammatik. Im Zentrum steht ausschließlich kontextfreies Vokabeltraining nach dem Spaced-Repetition-Prinzip – jedes Wort mit Muttersprachler-Audio und der Option, die eigene Aussprache aufzunehmen.

Klassische Gamification-Elemente wie Punkte, Streaks, Ranglisten oder Abzeichen sucht man vergebens. Nemo versteht sich nicht als Spiel, sondern als digitaler Karteikartenstapel mit Turboantrieb. Für Duolingo-Fans mag das nüchtern wirken, für zielorientierte Lerner ist es eher ein Vorteil: kein Ablenkungspotenzial, dafür konzentriertes Lernen.

Ein typischer Lerndurchgang läuft so ab:

Tageswort: Nemo zeigt dir ein neues Wort samt Übersetzung und Audio. Anhören: Du hörst die Muttersprachler-Aussprache so oft du möchtest. Nachsprechen: Deine eigene Aufnahme wird direkt mit dem Original verglichen. Wiederholen: Bereits gelernte Wörter tauchen im Review-Modus wieder auf – der Algorithmus bestimmt den optimalen Zeitpunkt. Kategorie wählen: Thematische Listen wie „Essen“, „Notfälle“ oder „Small Talk“ stehen zur Auswahl. Eigene Liste ergänzen: Vokabeln aus Büchern, Filmen oder Gesprächen lassen sich manuell hinzufügen.

Die Fortschrittsanzeige bleibt bewusst schlicht: Nemo zeigt, wie viele Wörter du gelernt hast und welche zur Wiederholung anstehen. Detaillierte Lernkurven, Statistiken oder Niveau-Einschätzungen bietet die App nicht.

Diese Features machen Nemo besonders

1. Nacht-Modus (Sleep Learning)

Die wohl ungewöhnlichste Funktion: Im Hintergrund spielt Nemo Vokabeln ab, während du schläfst oder entspannst. Die Idee stützt sich auf Studien zum passiven Hörlernen – ob das den Lerneffekt tatsächlich steigert, ist wissenschaftlich umstritten, schaden dürfte es aber kaum. Zumindest gewöhnt sich dein Ohr an Klang und Rhythmus der neuen Sprache.

2. Aussprache-Studio

Du nimmst dich selbst auf, direkt danach spielt Nemo die Muttersprachler-Version ab – so hörst du sofort, wo deine Aussprache abweicht. Bei tonalen Sprachen wie Thai, Mandarin oder Vietnamesisch ist das enorm hilfreich. Im Vergleich zu KI-gestützten Ausspracheanalysen, wie sie etwa Rosetta Stone bietet, fehlt allerdings eine automatische Bewertung – die Einschätzung bleibt dir selbst überlassen.

3. Eigene Wortlisten

Ein klarer Unterschied zu vielen Wettbewerbern: Du kannst eigene Vokabeln eintragen und sie in den Spaced-Repetition-Kreislauf einspeisen. Praktisch, wenn du parallel mit einem Lehrbuch arbeitest und dessen Vokabular systematisch festigen willst.

4. Fokus-Wörter

Schwierige Vokabeln lassen sich als „Fokus“ markieren, damit Nemo sie häufiger wiederholt. Ein einfacher, aber wirkungsvoller Mechanismus, der verhindert, dass hartnäckige Wörter im Stapel untergehen.

5. Vollständiger Offline-Modus

Alle Audiodateien und Vokabeldaten liegen lokal auf dem Gerät. Kein WLAN, kein mobiles Datenvolumen nötig – im Flugzeug, auf dem Campingplatz oder in der U-Bahn funktioniert Nemo überall gleich zuverlässig.

Welche Sprachen bietet Nemo an?

Insgesamt stehen bei Nemo 35 Sprachen zur Verfügung, jede davon lernbar mit Deutsch als Ausgangssprache. Das Spektrum reicht von absoluten Mainstream-Sprachen bis zu echten Nischenangeboten:

Weltsprachen: Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Japanisch, Koreanisch, Mandarin, Russisch, Arabisch, Türkisch, Hindi

Europäische Sprachen: Niederländisch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Polnisch, Tschechisch, Griechisch, Ungarisch, Rumänisch

Seltenere Sprachen: Tibetisch, Khmer, Tagalog, Vietnamesisch, Thai, Indonesisch, Hebräisch, Persisch

Die Qualität schwankt spürbar zwischen den Sprachen. Bei großen Sprachen wie Spanisch oder Japanisch stehen über 2.000 Vokabeleinträge mit exzellenter Vertonung bereit. Bei selteneren Sprachen wie Tibetisch oder Khmer fällt das Angebot mit teils nur 500 bis 800 Wörtern deutlich kleiner aus – die Audioqualität bleibt aber durchgehend hoch, da Nemo für jede Sprache echte Muttersprachler einsetzt.

Auch das erreichbare Niveau variiert entsprechend: In gut ausgebauten Sprachen ist solides A2-Vokabular realistisch, bei kleineren Sprachen eher A1. Für mehr als A2 fehlt schlicht der Inhalt – und, wie erwähnt, die Grammatik dazu.

Die Nemo App im Detail

Nemo existiert ausschließlich als mobile App – eine Web- oder Desktop-Version gibt es nicht. Verfügbar ist die App für iOS und Android. Die neuere LingoPix-App bündelt alle Sprachen unter einer Oberfläche und behebt damit einige der klassischen Nemo-Schwächen.

Das spricht für die App:

✓ Intuitive Bedienung ohne Einarbeitungszeit

✓ Schnelle Ladezeiten, auch auf älteren Geräten

✓ Vollständiger Offline-Modus

✓ Geringer Speicherbedarf von rund 100 bis 200 MB je Sprache

✓ Keine aufdringliche Werbung in der Gratisversion, nur dezente Upgrade-Hinweise

✓ Unterstützung für die Apple Watch (iOS)

✓ iCloud-Sync über alle iOS-Geräte hinweg (nur bei LingoPix)

Das spricht gegen die App:

✗ Kein Cloud-Sync bei den Einzelsprachen-Apps – der Fortschritt bleibt an ein Gerät gebunden

✗ Design wirkt stellenweise veraltet, kein durchgängiger Dark Mode

✗ Jede Sprache als separate App – bei mehreren Sprachen umständlich

✗ Keine für Tablets optimierte Version

✗ Keine Web-Version verfügbar

✗ LingoPix bislang nur für iOS – Android-Nutzer bleiben auf die Einzelapps angewiesen

App-Store-Bewertungen: iOS ⭐ 4,5/5 | Android ⭐ 4,3/5

⚠️ Spar-Tipp: Kaufe dein Nemo-Premium-Upgrade möglichst nicht direkt im App Store. Die Store-Provisionen von Apple und Google – bis zu 30 % – werden häufig auf den Endpreis umgelegt. Prüfe vorher, ob die Nemo-Website ein günstigeres Angebot bereithält.

Nemo im Vergleich

Nemo ist ein Spezialist, kein Allrounder. Um das besser einordnen zu können, hier der direkte Vergleich mit vier etablierten Anbietern aus unserem Test:

Kriterium Nemo Babbel Mondly Lingoda Preply Preis ab (Jahresabo) ab 5 €* 107,88 € (8,99 €/Mo.) 62,32 € (5,19 €/Mo.) variabel** variabel*** Sprachen 35 13 41+ 6 50+ Lernmethode Vokabelkarten + Spaced Repetition Strukturierte Lektionen Gamifizierte Lektionen Live-Gruppenunterricht 1:1-Tutoring Kostenlos nutzbar Ja (Basiswortschatz) Nein (nur 1. Lektion) Ja (stark eingeschränkt) Nein Nein (1 Teststunde) Live-Tutoren Nein Nein Nein Ja Ja Offline-Modus Ja (vollständig) Ja (Lektionen) Ja (teilweise) Nein Nein Bis C1/C2-Niveau Nein (max. A2) Ja (bis B2) Nein (bis B1) Ja (bis C1) Ja (bis C2) Offizielle Zertifikate Nein Nein Nein Ja Nein * im Abo, Einzelsprache kostet 17,99 € ** Lingoda: ab ca. 100 €/Monat je nach Intensität *** Preply: ab ca. 5 €/Stunde je nach Tutor.

Alternativen zu Nemo im Direktvergleich

Apps mit ähnlichem Fokus:

Mondly ist der direkteste Konkurrent: ebenfalls viele Sprachen, dazu aber Grammatik, Dialoge und Gamification. Das Jahresabo kostet 62,32 €, das Lifetime-Abo 129,96 € – jeweils für alle Sprachen. Wer mehr als reines Vokabeltraining sucht, aber kein starres Kurssystem will, ist hier gut aufgehoben.

MosaLingua verfolgt ein ähnliches Spaced-Repetition-Prinzip wie Nemo, ergänzt aber um Dialogübungen, Grammatiktipps und Lernstatistiken. Mit einem Jahresabo von 71,90 € für alle 11 Sprachen ist MosaLingua preislich attraktiv – allerdings fehlen dort die exotischen Sprachen, die Nemo einzigartig machen.

uTalk richtet sich wie Nemo vor allem an Reisende und bietet mit über 150 Sprachen samt Offline-Zugriff eine noch größere Auswahl. Der Fokus liegt auf Alltagsvokabular und Aussprache. Das Jahresabo kostet 99,99 € – teurer als Nemo, dafür mit sämtlichen Sprachen in einer einzigen App.

Plattformen mit grundsätzlich anderem Ansatz:

Preply bringt dich mit echten Tutoren ins Gespräch, ab rund 5 € pro Stunde. Ideal für alle, denen bei Nemo genau das fehlt: freies Sprechen. Wer nach dem Vokabeltraining seine Konversationsfähigkeit aufbauen will, findet in Preply die passende Ergänzung.

Lingoda bietet Live-Gruppenunterricht mit zertifizierten Lehrkräften und offiziellen Sprachzertifikaten bis Niveau C1. Die Preise starten bei rund 100 € im Monat – eine ganz andere Liga als Nemo, dafür mit nachweisbarem Lernfortschritt und echtem Unterricht.

Nemo kündigen: wichtige Hinweise

Wie bei den meisten App-Abos gilt auch bei Nemo: Ohne rechtzeitige Kündigung läuft die Zahlung automatisch weiter. Die Kündigung selbst läuft nicht über Nemo direkt, sondern über die Plattform, auf der das Abo abgeschlossen wurde.

1. Kauf über die Nemo-Website

Nemo verkauft in erster Linie über die App Stores. Solltest du dennoch über die Website gebucht haben:

Bei Nemo auf der Website einloggen. Zum Bereich „Account“ oder „Subscription“ navigieren. Auf „Abo kündigen“ beziehungsweise „Cancel Subscription“ klicken. Die Kündigung per E-Mail bestätigen.

2. Kauf über iOS (Apple)

Die Einstellungen auf dem iPhone öffnen. Oben auf den eigenen Namen (Apple-ID) tippen. „Abonnements“ auswählen. Nemo in der Liste suchen und antippen. Auf „Abo kündigen“ tippen und bestätigen.

3. Kauf über Android (Google Play)

Den Google Play Store öffnen. Oben rechts auf das Profilbild tippen. „Zahlungen & Abos“ → „Abos“ auswählen. Nemo suchen und auf „Kündigen“ tippen. Die Kündigung bestätigen.

⚠️ Automatische Verlängerung: Kündige mindestens 24 Stunden vor dem nächsten Verlängerungstermin. Spätere Kündigungen greifen erst zum übernächsten Abrechnungszeitraum – das genaue Datum findest du in deiner Abo-Verwaltung.

⚠️ App löschen ist keine Kündigung! Löschst du die Nemo-App oder deinen Account, läuft ein bestehendes Abo trotzdem weiter – und die Kosten fallen weiter an. Die Kündigung muss immer separat über die Abo-Verwaltung deines Geräts erfolgen. Unser Tipp: Erst kündigen, die App aber installiert lassen, bis der bezahlte Zeitraum abgelaufen ist, damit du dein Guthaben noch nutzen kannst.

Nemo im Test: unser Fazit

Nemo ist kein Wundermittel – aber auch kein Blender. Die App erledigt genau eine Aufgabe, und die erledigt sie solide: Vokabeln vermitteln. Wer diese Erwartung mitbringt, bekommt ein zuverlässiges Werkzeug. Wer eine komplette Sprachlern-Lösung sucht, wird zwangsläufig enttäuscht.

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

✅ 35 Sprachen, darunter Exoten wie Tibetisch, Khmer und Tagalog

✅ Durchgehend hochwertige Muttersprachler-Aufnahmen

✅ Vollständiger Offline-Modus – ideal für Reisen

✅ Kostenlose Basisversion mit brauchbarem Wortschatz

✅ Bewährter Spaced-Repetition-Algorithmus

✅ LingoPix bündelt alle Sprachen in einer App (59,99 €/Jahr)

❌ Keine Grammatik, keine Lektionen, keine Dialoge

❌ Realistisches Maximalniveau: A2

❌ LingoPix bislang nur auf iOS verfügbar

Für wen sich Nemo lohnt: Reisende, die vor dem Urlaub schnell Grundwortschatz aufbauen wollen, profitieren ebenso wie Einsteiger, die einen niedrigschwelligen Start ohne Leistungsdruck suchen. Auch für Lerner exotischer Sprachen, die bei anderen Apps kein Angebot finden, ist Nemo oft die einzige sinnvolle Option.

Wann sich eine Alternative eher lohnt: Wer eine Sprache wirklich beherrschen will – mit Grammatik, Satzbau und Konversation –, sollte zu Babbel (strukturierte Kurse), Mondly (gamifiziert) oder Lingoda (Live-Unterricht mit Zertifikat) greifen. Ab B1 reicht Nemos Wortschatz für sich genommen schlicht nicht mehr aus.

Unser abschließendes Urteil: Nemo zeigt sich im Test als zuverlässiger, aber klar limitierter Begleiter. Als Ergänzung zu einem echten Sprachkurs oder als Reise-Vokabeltrainer ist die App eine gute Wahl. Als einziges Lernwerkzeug braucht es dagegen mehr.

Häufig gestellte Fragen zu Nemo

Ist die Nemo App kostenlos nutzbar? Ja, für alle 35 Sprachen steht eine dauerhaft kostenlose Basisversion mit Muttersprachler-Audio und Spaced-Repetition-Funktion bereit. Der Wortschatz ist darin auf eine Grundauswahl begrenzt. Den vollständigen Wortschatz mit rund 1.300 Wörtern und Redewendungen je Sprache gibt es nur mit dem kostenpflichtigen Premium-Upgrade. Was kostet das Nemo Premium-Upgrade? Nemo bietet zwei Modelle: Die klassischen Einzelsprachen-Apps kosten im deutschen App Store 17,99 € pro Sprache als Einmalkauf, ganz ohne Abo. Alternativ vereint LingoPix, die modernere All-in-One-App von Nemo Apps LLC, alle Sprachen in einer App – Monatsabo für 8,49 € oder Jahresabo für 59,99 € (rund 5,00 €/Monat). Stand: April 2026, deutscher Apple App Store. Was unterscheidet LingoPix von den klassischen Nemo-Apps? LingoPix ist die neuere Haupt-App von Nemo Apps LLC und bündelt alle 35 Sprachen in einer einzigen App statt in 35 Einzelapps. Zusätzlich zum gewohnten Vokabeltraining bietet LingoPix Bild-basiertes Lernen, iCloud-Sync über alle iOS-Geräte hinweg sowie ein Abo-Modell. Wer mehrere Sprachen lernen möchte, fährt damit deutlich günstiger als mit den einzelnen Sprach-Apps. Für welche Sprachen gibt es Nemo? Nemo deckt insgesamt 35 Sprachen ab – von verbreiteten Sprachen wie Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch oder Mandarin bis hin zu seltenen Sprachen wie Tibetisch, Khmer, Tagalog oder Vietnamesisch. Die Einzelsprachen-Apps laufen auf iOS und Android, LingoPix mit allen Sprachen in einer App ist derzeit nur für iOS erhältlich. Eignet sich Nemo für Anfänger ohne Vorkenntnisse? Ja, für komplette Einsteiger ist Nemo ein sehr niedrigschwelliger Start: kein Einstufungstest, kein überladenes Dashboard, keine feste Lektionsstruktur. Innerhalb von rund einer Minute nach dem Download lernst du das erste Wort. Realistisch erreichbar ist ein Niveau zwischen A1 und A2 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen – solide für den Urlaubsalltag, aber nicht für tiefere Gespräche. Funktioniert Nemo auch komplett offline? Ja, Nemo bietet einen vollständigen Offline-Modus. Alle Audiodateien und Vokabeldaten werden lokal auf dem Gerät gespeichert, sodass weder WLAN noch mobiles Datenvolumen nötig sind. Das macht die App besonders praktisch für Reisende und Pendler. Einschränkung: Bei den Einzelsprachen-Apps gibt es keinen Cloud-Sync, der Fortschritt bleibt an ein Gerät gebunden – LingoPix löst das über iCloud (nur iOS). Nach welcher Methode lernt man bei Nemo? Nemo setzt konsequent auf Spaced Repetition: Vokabeln werden in wachsenden Zeitabständen wiederholt, bis sie im Langzeitgedächtnis verankert sind. Ergänzt wird das durch Muttersprachler-Audio und ein Aussprache-Studio, in dem du deine eigene Stimme mit der eines Muttersprachlers vergleichen kannst. Grammatik, Dialoge oder strukturierte Lektionen bietet die App bewusst nicht. Wie seriös ist der Anbieter hinter Nemo? Nemo Apps LLC wurde 2011 in San Mateo, Kalifornien, gegründet und ist seit über einem Jahrzehnt am Markt aktiv. Im Apple App Store und Google Play Store liegt die durchschnittliche Bewertung bei 4,3 bis 4,5 von 5 Sternen, allein im Google Play Store zählt die App über 10 Millionen Downloads. Unabhängige Wirksamkeitsstudien gibt es nicht, und auf Trustpilot fällt die Bewertung mit 2,8 von 5 Sternen spürbar niedriger aus. Bis zu welchem Sprachniveau kommt man mit Nemo? Realistisch lässt sich mit Nemo ein Vokabelniveau zwischen A1 und maximal A2 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen erreichen. Das reicht für einen soliden Grundwortschatz im Urlaubsalltag. Wer darüber hinaus möchte – also Grammatik, Satzbau und echte Konversation lernen will – braucht zusätzlich ein ergänzendes Werkzeug wie Babbel oder Busuu. Für wen ist Nemo am besten geeignet – und für wen eher nicht? Ideal ist Nemo für Urlauber und Reisende, die vor einem Trip schnell Grundwortschatz aufbauen wollen, sowie für alle, die seltene Sprachen wie Tibetisch oder Khmer lernen möchten, für die es bei anderen Anbietern kaum Angebote gibt. Weniger geeignet ist die App für Fortgeschrittene ab B1, für Prüfungskandidaten und für alle, die eine Sprache am Ende wirklich flüssig sprechen wollen.