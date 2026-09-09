Fünf Minuten Wartezeit, eine Lektion Englisch, fertig – mit diesem Versprechen wirbt Promova um alle, die für klassischen Sprachunterricht eigentlich keine Zeit haben. Die App mit ukrainischen Wurzeln hat sich in wenigen Jahren zu einem der meistgeladenen Sprachlern-Tools Europas entwickelt und verbindet kurze Häppchen-Lektionen mit einem KI-Coach fürs Sprechen. Wir haben Promova gründlich getestet: Was taugt das Konzept im Alltag, was zahlst du wirklich, und wo stößt die App an ihre Grenzen?

Promova auf einen Blick

Promova: Microlearning trifft KI-Sprechtraining Kurze Lektionen von rund fünf Minuten, ein KI-Coach fürs Englisch-Sprechen und zwölf Sprachen zur Auswahl – das Jahresabo startet bei ca. 8 Euro im Monat. *Promova jetzt kostenlos testen

Das Wichtigste in Kürze:

Fokus: Kurze Microlearning-Lektionen mit Alltagswortschatz plus KI-gestütztes Sprechtraining

Kurze Microlearning-Lektionen mit Alltagswortschatz plus KI-gestütztes Sprechtraining Sprachen: 12 Sprachen im Angebot, darunter Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Koreanisch

12 Sprachen im Angebot, darunter Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Koreanisch Preise: zwischen ca. 8 € und 16 € pro Monat, je nach gewählter Laufzeit

zwischen ca. 8 € und 16 € pro Monat, je nach gewählter Laufzeit Für wen: Einsteiger und Lernende auf frühem bis mittlerem Niveau, vor allem für Englisch

Einsteiger und Lernende auf frühem bis mittlerem Niveau, vor allem für Englisch Pluspunkt: Sehr kompakte Lektionen, aufgeräumte App, KI-Feedback zum Sprechen inklusive

Sehr kompakte Lektionen, aufgeräumte App, KI-Feedback zum Sprechen inklusive Minuspunkt: Wenig Grammatiktiefe, Live-Tutoren nur gegen Aufpreis buchbar

Promova 8,6 Zu Promova ↗ Testergebnisse im Detail

Wie funktioniert Promova?

Promova zerlegt jede Lerneinheit in Häppchen von rund fünf Minuten – lang genug für echten Fortschritt, kurz genug für die Bahnfahrt oder die Kaffeepause. Jede Lektion folgt demselben Dreischritt: Zuerst begegnest du einer neuen Redewendung oder einem Wort im konkreten Alltagskontext, danach ordnest du Begriffe in schnellen Bild- und Zuordnungsübungen zu, zum Schluss festigst du das Gelernte über eine Mischung aus Übersetzungsaufgaben, Multiple-Choice-Fragen und Tippübungen.

Für Englisch-Lernende hat die App ein echtes Alleinstellungsmerkmal: KI-gestützte Sprechübungen. Du führst simulierte Alltagsgespräche – etwa beim Arztbesuch oder im Vorstellungsgespräch – und bekommst sofort eine Rückmeldung zu Ausdrucksweise und Verständlichkeit. Ergänzt wird das Training durch ein Shadowing-Feature, bei dem du Filmzitate und kurze Interviews nachsprichst, sowie durch Bücher mit eingebauten Worterklärungen, die du direkt in der Zielsprache liest.

Wer über die App hinaus mit einer echten Person sprechen möchte, kann bei Promova zusätzlich Live-Tutoren buchen. Wichtig dabei: Dieses Angebot ist kein automatischer Bestandteil des Standard-Abos, sondern ein separat kostenpflichtiges Zusatzprodukt. Genau dieser Punkt hat in der Vergangenheit für Verwirrung gesorgt, weil Werbematerial teils den Eindruck erweckte, Tutoren gehörten zum Grundpaket dazu.

Der Name Promova stammt aus dem Ukrainischen und bedeutet so viel wie „Sprache” oder „Rede” – ein bewusster Verweis auf die Herkunft des Unternehmens. Der rechtliche Sitz liegt inzwischen in Nikosia auf Zypern, entwickelt wird die App von einem internationalen Team. Mit über zehn Millionen Downloads weltweit und einer Antwortquote von 100 Prozent auf negative Trustpilot-Bewertungen zeigt sich das Unternehmen nach außen sichtbar aktiv im Kundenkontakt.

Promova führt neue Vokabeln und Phrasen in kurzen, bildgestützten Lektionen ein.

Für wen ist Promova geeignet?

Promova spielt seine Stärken bei Einsteigern und Lernenden auf frühem bis mittlerem Niveau aus, die berufsbedingt wenig Zeit haben und trotzdem regelmäßig dranbleiben wollen. Die kurzen Lektionen lassen sich problemlos in eine Mittagspause oder Wartezeit quetschen, und der personalisierte Lernplan gibt von Anfang an eine klare Richtung vor.

✅ Promova passt gut zu dir, wenn du…

ohne Vorkenntnisse neu in eine Sprache einsteigst

im Alltag nur 5 bis 15 Minuten am Stück Zeit zum Lernen hast

vor allem praktisches Alltagsvokabular statt akademischer Theorie brauchst

Englisch, Spanisch oder Französisch lernen willst

einen klaren, vorgegebenen Tagesplan statt Selbstorganisation bevorzugst

KI-Sprechübungen als motivierende Ergänzung zu deinem Lernalltag nutzen möchtest

❌ Weniger geeignet ist die App, wenn du…

bereits auf Niveau B2 oder höher unterwegs bist

gezieltes, systematisches Grammatiktraining suchst

von Anfang an mit einer menschlichen Lehrkraft sprechen möchtest, ohne extra dafür zu zahlen

eine seltenere Sprache lernen willst, die bei Promova noch im Aufbau ist

Erfolgschancen bei Promova

Promovas Lernmethodik stützt sich auf das Prinzip des Microlearnings, dem in Studien eine deutlich bessere Wissensspeicherung als klassischen, langen Lerneinheiten nachgewiesen wird. Kurze, wiederholte Lernimpulse binden Vokabeln nachweislich fester ins Langzeitgedächtnis ein als seltene, dafür lange Lernsessions – ein Effekt, den auch andere Sprachlern-Apps wie Duolingo oder Mondly für sich nutzen.

Konkrete Zahlen, die für die Reichweite und den Umfang von Promova sprechen:

Über 10 Millionen Downloads weltweit auf iOS, Android und im Web

12 verfügbare Sprachen, wobei Englisch und Spanisch am weitesten ausgebaut sind

Über 40 thematische Kategorien für alltagsnahes Vokabular, von Reisen bis Beruf

4,6 von 5 Sternen auf Trustpilot bei über 3.300 Bewertungen

Realistisch sind für den Aufbau von Alltagskommunikation auf A1- bis A2-Niveau etwa drei bis sechs Monate, wenn du täglich 10 bis 15 Minuten investierst. Für tiefere Sprachkompetenzen ab B2 reicht Promova allein allerdings nicht aus – hier braucht es zusätzliche Ressourcen mit mehr Grammatiktiefe oder echtem Sprechtraining.

Was kostet Promova?

Promova preist nach Laufzeit: Je länger du dich bindest, desto günstiger fällt der Monatspreis aus. Die tatsächlichen Beträge schwanken je nach aktueller Rabattaktion – Promova wirbt regelmäßig mit Nachlässen von bis zu 80 Prozent, weshalb sich ein Blick auf die aktuelle Preisseite vor dem Abschluss lohnt.

Kann man Promova kostenlos nutzen?

Ein reduzierter Funktionsumfang steht dauerhaft kostenlos zur Verfügung, reicht aber nur für einen ersten Eindruck. Vollständige Kurse, die KI-Sprechübungen und alle Lektionen bleiben dem Premium-Abo vorbehalten. Beim Jahresabo bekommst du zusätzlich sieben Tage kostenlose Testzeit, bevor die Zahlung beginnt – kündigst du nicht mindestens 24 Stunden vor Ablauf, verlängert sich das Abo automatisch zum vollen Preis. Das bloße Löschen der App reicht dafür nicht aus.

Das bringt dir das Premium-Abo

Vollständiger Zugriff auf alle Kurse und Lektionen

KI-gestützte Sprechübungen für Englisch

Zugang zu Büchern mit integrierten Worterklärungen

Personalisierter Lernplan basierend auf deinem Sprachziel

Offline-Nutzung und geräteübergreifende Synchronisation

Werbefreie Nutzung

Unser Eindruck aus dem Praxistest: Promova punktet vor allem mit seiner schlanken, aufgeräumten Bedienung und Lektionen, die sich wirklich in einen vollen Alltag integrieren lassen. Wer gezielt Alltagswortschatz für Englisch oder Spanisch aufbauen möchte, bekommt hier ein solides, günstiges Werkzeug – vorausgesetzt, man nutzt die regelmäßigen Rabattaktionen.

Kosten und Funktionen im Vergleich

Funktion Kostenlos Premium Erste Lektionen ✅ ✅ Alle Lektionen und Kurse ❌ ✅ KI-Sprechübungen (Englisch) ❌ ✅ Bücher mit Worterklärungen ❌ ✅ Personalisierter Lernplan ⚠️ Eingeschränkt ✅ Offline-Modus ❌ ✅ Werbefrei ❌ ✅

Bei den Laufzeiten gilt: je länger, desto günstiger der Monatspreis.

Laufzeit Preis pro Monat Gesamtkosten 1 Monat ca. 16,00 € ca. 16,00 € 6 Monate ca. 12,00 € ca. 72,00 € 12 Monate ⭐ bestes Preis-Leistungs-Verhältnis ca. 8,00 € ca. 96,00 €

Wichtig: Schließe dein Abo möglichst direkt über die Promova-Website ab statt über den Apple App Store oder Google Play Store – dort schlagen zusätzliche Store-Gebühren auf den Preis auf.

Bezahlen kannst du per Kreditkarte, PayPal sowie über Google Pay oder Apple Pay direkt in den Apps.

Promova Erfahrungen und Kritik

Vorteile

Sehr kurze, alltagstaugliche Lektionen von rund 5 Minuten

KI-gestützte Sprechübungen mit sofortigem Feedback für Englisch

Übersichtliches, schnelles Interface auf Web, iOS und Android

Bücher mit integrierten Worterklärungen als ungewöhnliches Zusatzfeature

Personalisierter Lernplan nach Einstufungstest

Offline-Modus und geräteübergreifende Synchronisation

7-tägige Testphase beim Jahresabo

Nachteile

Grammatikerklärungen bleiben oberflächlich, kein Ersatz für strukturierten Unterricht

Keine Aussprachekorrektur im regulären Lektionsbetrieb

Live-Tutoring nur als kostenpflichtiges Zusatzangebot, nicht im Standard-Abo enthalten

Kaum Audio-Inhalte außerhalb der KI-Sprechübungen

Sprachauswahl bei selteneren Sprachen noch begrenzt

Automatische Abo-Verlängerung, aktive Kündigung nötig

Keine klar kommunizierte Geld-zurück-Garantie

Was Nutzer über Promova berichten

Auf Trustpilot erreicht Promova 4,6 von 5 Sternen bei über 3.300 Bewertungen, rund drei Viertel davon fallen mit fünf Sternen aus. Besonders häufig gelobt werden das aufgeräumte Design, die kurzen Lektionen und die motivierende Lernstruktur. In vielen Rezensionen taucht ein ähnliches Muster auf: Nutzer beschreiben, dass sie bei Promova länger dranbleiben als bei anderen Apps, weil die tägliche Hürde so niedrig ist. Auch das Sprechtraining wird oft als Grund genannt, warum sich Nutzer im Alltag sicherer fühlen, wenn sie tatsächlich Englisch sprechen müssen.

Kritik entzündet sich vor allem am Thema Live-Tutoring: Ein wiederkehrender Kritikpunkt ist, dass manche Nutzer durch Werbematerial den Eindruck gewannen, Live-Unterricht sei automatisch im Abo enthalten – tatsächlich handelt es sich um ein separates, zusätzlich kostenpflichtiges Angebot. Auch das Niveau der Übungen wird von einem Teil der fortgeschritteneren Nutzer als zu einsteigerfreundlich empfunden, weil tiefere Grammatikarbeit fehlt.

Erfahrungen von Sprach-Einsteigern

Für absolute Anfänger zählt Promova zu den zugänglichsten Optionen auf dem Markt. Die App führt dich ohne Vorkenntnisse durch einen klaren Lernpfad, startet mit Basisvokabular und steigert den Schwierigkeitsgrad schrittweise. Der leichte Einstieg, die bildgestützte Lernmethodik und der personalisierte Lernplan sorgen dafür, dass die Motivation in den ersten Wochen hoch bleibt.

Wer allerdings schnell vorankommen möchte, stößt nach einigen Wochen an die Grenzen der Grammatiktiefe – nennenswertes Sprechtraining mit Aussprachekorrektur fehlt in den Basislektionen komplett. Für den Einstieg, besonders in Englisch, bleibt Promova trotzdem sehr empfehlenswert; als alleinige langfristige Lösung solltest du die App eher durch weitere Ressourcen ergänzen.

Erfahrungen von Fortgeschrittenen

Für Lernende auf B1-Niveau oder höher wird es bei Promova schnell eng. Der Fokus auf Vokabular und kurze Phrasen bietet kaum genug Tiefe, um wirklich weiterzukommen – Kurse für das C-Niveau fehlen komplett, und Grammatikstrukturen werden nicht systematisch aufgebaut. Als Ergänzung zum Vokabeltraining oder zum Auffrischen einer eingerosteten Sprache lässt sich die App trotzdem sinnvoll einsetzen, auch die KI-Sprechübungen bleiben als Trainingspartner nützlich.

Als Hauptlernmethode ab Niveau B2 reicht Promova aber nicht aus. Wer wirklich in die Tiefe gehen will, kommt an einem strukturierteren Angebot wie Babbel oder an echtem Live-Unterricht bei Preply oder Lingoda kaum vorbei.

Wie seriös ist Promova?

Promova wurde von einem internationalen Team mit Wurzeln in der Ukraine entwickelt und hat seinen rechtlichen Sitz mittlerweile in Nikosia, Zypern. Die Plattform ist seit mehreren Jahren am Markt und zählt über zehn Millionen Downloads weltweit. Mit einer Antwortquote von 100 Prozent auf negative Trustpilot-Bewertungen zeigt das Unternehmen eine sichtbar aktive Kundenkommunikation – ein Signal, das bei vielen jüngeren App-Anbietern fehlt.

DSGVO-konforme Datenverarbeitung, europäische Nutzer sind entsprechend geschützt

Zahlungen laufen über gesicherte, verschlüsselte Verbindungen

Laut Datenschutzrichtlinie kein Verkauf persönlicher Daten an Dritte

Support ist unter support@promova.com direkt erreichbar

Wie transparent sind die Kosten?

Die Preisstruktur selbst ist grundsätzlich nachvollziehbar dargestellt. Kritisch bleibt ein Punkt: Weil Promova das Live-Tutoring in der Vergangenheit in seiner Werbung teils missverständlich kommuniziert hat, gingen einige Nutzer davon aus, dieser Service sei im Standard-Abo bereits enthalten. Das ist nicht der Fall – Tutoren müssen separat gebucht und bezahlt werden. Kläre das vor dem Kauf am besten direkt über die Preisseite, wenn dir Live-Unterricht wichtig ist.

⚠️ Achtung: Das Abo verlängert sich automatisch. Kündige mindestens 24 Stunden vor Ablauf – das Löschen der App allein beendet das Abo nicht.

Anmeldung & Profilerstellung

So gelingt die Anmeldung bei Promova

Website promova.com öffnen oder die App für iOS bzw. Android herunterladen Kostenlos registrieren, per E-Mail-Adresse oder Google-/Apple-Konto Zielsprache und Lernziel auswählen Kurzen Einstufungstest zu Sprachniveau, Vorkenntnissen und Zeitbudget absolvieren Persönlichen Lernplan erhalten Abo-Modell wählen – beim Jahresabo mit 7-tägiger Testphase Zahlung abschließen und direkt mit der ersten Lektion starten

Rechne für die komplette Anmeldung inklusive Einstufungstest mit rund 5 bis 8 Minuten – direkt danach kannst du mit deiner ersten Lektion loslegen.

Tipps für einen guten Start

Beantworte den Einstufungstest ehrlich – er bestimmt, wo du im Kurs einsteigst

Plane deine tägliche Lernzeit realistisch: 10 bis 15 Minuten täglich schlagen eine lange Sitzung pro Woche

Aktiviere die Erinnerungsfunktion der App, um am Ball zu bleiben

Nutze die KI-Sprechübungen aktiv – dieses Feature wird von Einsteigern oft unterschätzt

Probiere das Bücher-Feature aus, wenn du Englisch lernst – eine unterschätzte Ergänzung zum regulären Kurs

Lernmethodik & Features

Wie funktioniert das Lernen bei Promova?

Im Zentrum steht das Microlearning-Prinzip: Statt langer Theoriekapitel bekommst du kleine, gut verdauliche Lerneinheiten, die sich flexibel in deinen Tagesablauf einfügen. Jede Lektion durchläuft denselben festen Ablauf – neue Phrase mit Kontext, schnelle Zuordnungsübung, gemischte Vertiefung aus Übersetzung, Multiple Choice und Tippaufgaben. Wiederholungen sind so eingebaut, dass bereits gelernte Vokabeln in späteren Lektionen automatisch wieder auftauchen.

Auf Gamification im großen Stil verzichtet Promova bewusst: Punkte- und Level-Systeme existieren, bleiben aber dezent im Hintergrund. Der Fokus liegt klar auf dem Lerninhalt statt auf Streak-Mechaniken oder Wettbewerb mit anderen Nutzern.

Besondere Features

KI-Sprechübungen (Englisch): simulierte Alltagsgespräche mit sofortigem KI-Feedback zu Ausdrucksweise und Klarheit

simulierte Alltagsgespräche mit sofortigem KI-Feedback zu Ausdrucksweise und Klarheit Bücher mit Worterklärungen: Texte in der Zielsprache lesen, mit integrierten Übersetzungen einzelner Wörter

Texte in der Zielsprache lesen, mit integrierten Übersetzungen einzelner Wörter Shadowing-Lektionen (Englisch): Filmzitate und Interviews hören und nachsprechen

Filmzitate und Interviews hören und nachsprechen Fortschrittstracking: Überblick über absolvierte Lektionen und Lernstreak

Überblick über absolvierte Lektionen und Lernstreak Personalisierter Tagesplan: Die App schlägt anhand deines Zeitbudgets täglich eine passende Zahl an Lektionen vor

Welche Sprachen bietet Promova an?

Aktuell stehen bei Promova 12 Sprachen zur Auswahl:

Englisch – der umfangreichste Kurs, inklusive KI-Sprechübungen und Shadowing Spanisch (europäisch und lateinamerikanisch) Französisch Deutsch als Fremdsprache Italienisch Portugiesisch Koreanisch – ein eigenständig entwickelter Kurs Ukrainisch Arabisch Chinesisch (Mandarin) Amerikanische Gebärdensprache Weitere Sprachen befinden sich im Aufbau

⚠️ Nicht alle Sprachen sind gleich weit ausgebaut: Englisch und Spanisch bieten den größten Funktionsumfang, während Inhalte für Arabisch oder Chinesisch noch spürbar begrenzter ausfallen.

Promova Sprechtraining: Wie gut ist das KI-Feedback wirklich?

Das KI-Sprechtraining ist das Feature, das Promova am deutlichsten von reinen Vokabel-Apps abhebt. Statt vorgegebene Sätze nachzusprechen, führst du ein simuliertes Gespräch mit klarem Alltagsbezug: Du bestellst im virtuellen Restaurant, erklärst einem Arzt deine Beschwerden oder stellst dich in einem simulierten Jobinterview vor. Die KI reagiert auf deine Formulierungen, hakt bei Unklarheiten nach und bewertet im Anschluss Ausdrucksweise, Wortschatz und Verständlichkeit.

Der große Vorteil: Du kannst so oft üben, wie du willst, ohne dass ein menschlicher Gesprächspartner Geduld aufbringen muss – ideal, um die Hemmschwelle vor dem freien Sprechen abzubauen. Die Grenze liegt in der Tiefe des Feedbacks: Eine echte Lehrkraft erkennt subtile Aussprachefehler oder kulturelle Nuancen, die ein KI-System aktuell noch nicht zuverlässig erfasst. Als tägliches Training zwischendurch und als Vorbereitung auf echte Gespräche funktioniert das Feature trotzdem überdurchschnittlich gut – kombiniert mit den Shadowing-Übungen bekommst du sowohl Sprechpraxis als auch ein Gefühl für natürliche Aussprache.

Ein Wermutstropfen bleibt: Aktuell steht das KI-Sprechtraining ausschließlich für Englisch zur Verfügung. Wer eine der anderen elf Sprachen lernt, muss auf klassische Übungsformate ausweichen oder zusätzlich Live-Tutoren buchen.

Die Promova App

Promova ist für iOS, Android und als Web-Version verfügbar, wobei die App klar für Mobile-First konzipiert wurde – auch die Desktop-Version orientiert sich am vertikalen Smartphone-Layout. Zwischen den Geräten wechselst du nahtlos, dein Fortschritt synchronisiert sich automatisch.

Was die App auszeichnet:

Sauberes, modernes Design mit intuitiver Bedienung

Kurze Ladezeiten, kaum Wartezeiten zwischen Lektionen

Nahtlose Synchronisation zwischen iOS, Android und Web

Offline-Modus im Premium-Abo verfügbar

Push-Erinnerungen für deine tägliche Lerneinheit

App-Bewertungen in den Stores:

Apple App Store: 4,6 von 5 Sternen

Google Play: 4,4 von 5 Sternen

Promova im Vergleich

Wie schlägt sich Promova gegen die bekanntesten Sprachlern-Apps? Ein direkter Blick auf die wichtigsten Kennzahlen:

Promova Babbel Duolingo Preply Preis / Monat ca. 8 €* ab 8,99 €* kostenlos** ab ca. 100 €*** Sprachen 12 14 (alle im Abo) 40+ ca. 50 Lernmethode Microlearning + KI Strukturierter Kurs Gamifiziert Live 1:1 KI-Sprechübungen ✅ (Englisch) ❌ ❌ ❌ Live-Tutoren ✅ extra buchbar ❌ (Babbel Live separat) ❌ ✅ inklusive Offline-Modus ✅ ✅ ✅ (Premium) ❌ Grammatiktiefe ⚠️ gering ✅ gut ⚠️ gering ✅ hoch Kostenlose Version ⚠️ eingeschränkt ⚠️ 1 Lektion ✅ vollständig ❌

* im Jahresabo · ** Duolingo Super im Jahresabo ab ca. 6,99 € / Monat · *** abhängig von Tutor und Abo-Modell

Das Bild ist eindeutig: Promova liegt preislich zwischen den kostenlosen und den teuren Live-Angeboten, punktet aber mit einer Kombination, die keine der drei Vergleichs-Apps genauso bietet – kompaktes Microlearning plus KI-Sprechtraining. Wem Grammatiktiefe oder echter Live-Unterricht wichtiger sind, findet die passendere Lösung eher bei Babbel oder Preply.

Alternativen zu Promova

Promova überzeugt mit seinem kompakten Konzept, ist aber nicht für jeden Lerntyp die richtige Wahl. Diese vier Alternativen aus unserem Test lohnen einen zweiten Blick:

Promova kündigen: wichtige Hinweise

Promovas Abo verlängert sich automatisch am Ende der Laufzeit. Kündige deshalb mindestens 24 Stunden vor Ablauf – dein Zugang bleibt bis zum Ende des bereits bezahlten Zeitraums vollständig aktiv.

1. Kauf über die Promova-Website

Bei promova.com einloggen

Profil → Einstellungen → Abonnement verwalten öffnen

Automatische Verlängerung deaktivieren

2. Kauf über iOS (Apple)

In den iPhone-Einstellungen auf deinen Namen tippen

Zu „Abonnements” wechseln, Promova auswählen und „Abo kündigen” antippen

3. Kauf über Android (Google Play)

Google Play Store öffnen und oben rechts das Profil auswählen

Zu „Zahlungen und Abos” → „Abos” gehen, Promova auswählen und kündigen

⚠️ Wichtig: Das Löschen der App kündigt das Abo nicht – eine aktive Kündigung über einen der drei Wege ist zwingend nötig.

⚠️ Account löschen ist nicht dasselbe wie Abo kündigen: Kündigst du nur das Abo, bleibt dein Account samt Lernfortschritt erhalten, lediglich die kostenpflichtige Nutzung endet. Löschst du dagegen den Account, werden alle persönlichen Daten und Fortschritte endgültig entfernt. Willst du später vielleicht wieder einsteigen, kündige daher lieber nur das Abo.

Promova im Test: unser Fazit

Promova hat sich in wenigen Jahren vom ukrainischen Nischenprodukt zu einer ernstzunehmenden Alternative mit über zehn Millionen Downloads entwickelt. Wer kompakt Wortschatz und Alltagsphrasen aufbauen will und die KI-Sprechübungen für Englisch als motivierende Ergänzung nutzt, bekommt für rund 8 Euro im Monat im Jahresabo ein schlankes, schnelles Lerntool mit spürbar durchdachter Bedienung.

Zusammengefasst:

Stärken: kurze Lektionen, modernes Interface, KI-Sprechtraining, Bücher-Feature

kurze Lektionen, modernes Interface, KI-Sprechtraining, Bücher-Feature Schwächen: wenig Grammatiktiefe, Live-Tutoring nur gegen Aufpreis, begrenzte Sprachauswahl

wenig Grammatiktiefe, Live-Tutoring nur gegen Aufpreis, begrenzte Sprachauswahl Preis: fair mit Rabattaktionen, regulär ca. 8 bis 16 € im Monat

fair mit Rabattaktionen, regulär ca. 8 bis 16 € im Monat Zielgruppe: Einsteiger und frühes Mittelfeld, besonders stark für Englisch

Willst du dagegen von Beginn an systematisch Grammatik lernen oder über Niveau B2 hinauskommen, liegst du bei Babbel oder direktem Live-Unterricht besser. Wer komplett kostenlos und spielerisch einsteigen möchte, findet in Duolingo die naheliegendere Wahl. Für alle anderen bleibt die siebentägige Testphase im Jahresabo eine risikoarme Möglichkeit, sich selbst ein Bild von Promova zu machen.

Promova: KI-gestütztes Sprechtraining für den Alltag Über zehn Millionen Downloads, eine Bewertung von 4,6 von 5 Sternen auf Trustpilot und ein schlankes Microlearning-Konzept machen Promova zu einer soliden Wahl für den Einstieg. *Promova jetzt kostenlos testen

Häufig gestellte Fragen zu Promova

Was kostet Promova pro Monat? Der Preis richtet sich nach der gewählten Laufzeit: Bei monatlicher Zahlung liegst du bei etwa 16 €, im Halbjahresabo bei rund 12 € und im Jahresabo bei nur noch etwa 8 € pro Monat. Promova bewirbt zudem regelmäßig Rabattaktionen mit bis zu 80 % Nachlass, weshalb sich ein Blick auf die aktuelle Preisseite vor dem Kauf lohnt. Kann ich Promova kostenlos ausprobieren? Ein reduzierter Funktionsumfang steht dauerhaft kostenlos zur Verfügung. Vollständige Kurse, die KI-Sprechübungen und alle Lektionen bleiben dem Premium-Abo vorbehalten. Beim Jahresabo bekommst du zusätzlich sieben Tage kostenlose Testzeit, bevor die Zahlung beginnt. Ist im Promova-Abo automatisch Live-Unterricht mit Tutoren enthalten? Nein. Live-Tutoring ist bei Promova ein separates, kostenpflichtiges Zusatzangebot und nicht automatisch Teil des Standard-Abos. Wer von Anfang an mit einer echten Lehrkraft sprechen möchte, findet bei Preply oder italki ein passenderes Konzept. Wie kündige ich mein Promova-Abo richtig? Kündige mindestens 24 Stunden vor Ablauf der Laufzeit, sonst verlängert sich das Abo automatisch. Je nach Kaufweg funktioniert das über die Kontoeinstellungen auf promova.com, über die Abo-Verwaltung im iPhone oder über die Zahlungsübersicht im Google Play Store. Das bloße Löschen der App beendet das Abo nicht. Für welche Sprache gibt es das KI-Sprechtraining bei Promova? Die KI-gestützten Sprechübungen stehen aktuell ausschließlich für Englisch zur Verfügung. Insgesamt lassen sich bei Promova zwölf Sprachen lernen, darunter Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Koreanisch – Englisch ist dabei mit Abstand am umfangreichsten ausgebaut. Eignet sich Promova auch für fortgeschrittene Lerner? Nur bedingt. Kurse für das C-Niveau fehlen bislang komplett, und Grammatikstrukturen werden nicht systematisch vertieft. Fortgeschrittene ab Niveau B2 nutzen Promova daher eher als Ergänzung zum Vokabeltraining, während Babbel oder Live-Unterricht für tieferes Sprachniveau die geeignetere Hauptlernmethode bleiben. Wie seriös ist der Anbieter Promova? Promova wurde von einem internationalen Team mit ukrainischen Wurzeln gegründet und hat seinen rechtlichen Sitz mittlerweile in Nikosia, Zypern. Die App zählt über zehn Millionen Downloads, verarbeitet Daten DSGVO-konform und beantwortet nach eigenen Angaben 100 % der negativen Bewertungen auf Trustpilot – ein Hinweis auf aktiven Kundensupport. Gibt es bei Promova eine Geld-zurück-Garantie? Eine fest zugesicherte Geld-zurück-Garantie wie etwa die 20-Tage-Regelung bei Babbel bietet Promova nicht. Bei Unzufriedenheit lohnt sich der direkte Kontakt zum Support unter support@promova.com, der laut Nutzerberichten häufig Kulanzlösungen anbietet. Ist Promova besser als Duolingo? Das hängt vom Lerntyp ab. Duolingo ist komplett kostenlos und stärker spielerisch aufgebaut, Promova ist kostenpflichtig, bietet dafür aber gezieltere Alltagsphrasen, weniger Ablenkung durch Gamification und zusätzlich KI-Sprechübungen für Englisch. Wer bereit ist, für ein fokussierteres Lernerlebnis zu zahlen, ist mit Promova oft besser bedient – wer lieber unverbindlich und gratis einsteigt, bei Duolingo.