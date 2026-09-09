Grammatikregeln pauken kann fast jede App. Den Mut aufbringen, den ersten ganzen Satz gegenüber einem echten Fremden auszusprechen, kann kaum eine – außer Tandem. Statt dich mit einem Algorithmus abzugeben, verkuppelt dich die App direkt mit Muttersprachlern, die im Gegenzug von dir lernen wollen. Kein Bot korrigiert dich, sondern ein Mensch mit echtem Akzent, echtem Humor und echten Meinungen. Wir haben uns angeschaut, wie belastbar dieses Prinzip im Alltag wirklich ist: Wie läuft eine Tandem-Session konkret ab, was kostet Tandem Pro, und für wen lohnt sich der Umstieg vom Vokabeltrainer zum echten Gespräch? Dieser Test liefert dir alle Fakten, echte Nutzerstimmen und eine ehrliche Einschätzung der Grenzen.

Tandem auf einen Blick Konzept: Sprachtausch-App – du hilfst einem Muttersprachler bei Deutsch, er hilft dir bei deiner Zielsprache, per Text, Audio oder Video

Sprachtausch-App – du hilfst einem Muttersprachler bei Deutsch, er hilft dir bei deiner Zielsprache, per Text, Audio oder Video Sprachen: Über 300 Sprachen, komplett ohne Zusatzkosten – Auswahl hängt von der aktiven Community ab

Über 300 Sprachen, komplett ohne Zusatzkosten – Auswahl hängt von der aktiven Community ab Preise: Basisversion dauerhaft kostenlos · Tandem Pro ab ca. 6,99 €/Monat im Jahresabo

Basisversion dauerhaft kostenlos · Tandem Pro ab ca. 6,99 €/Monat im Jahresabo Ideal für: Kommunikative Lerntypen ab A2/B1, die echte Konversation statt Lückentexten wollen

Kommunikative Lerntypen ab A2/B1, die echte Konversation statt Lückentexten wollen Stärke: Authentische Gespräche mit echten Menschen – kein anderer Anbieter liefert so viel echte Sprachpraxis fürs gleiche Geld

Authentische Gespräche mit echten Menschen – kein anderer Anbieter liefert so viel echte Sprachpraxis fürs gleiche Geld Schwäche: Kein Lehrplan, keine Lektionen – ohne Grundwortschatz und Eigeninitiative bleibt der Fortschritt Zufall

Tandem 8,0 Zu Tandem ↗ Testergebnisse im Detail

Tandem: Sprachen lernen im echten Gespräch Über 300 Sprachen, echte Muttersprachler als Gesprächspartner und eine dauerhaft kostenlose Basisversion – kein Algorithmus ersetzt das, was Tandem bietet. *Jetzt kostenlos einen Tandempartner finden

Wie funktioniert Tandem?

Die Grundidee hinter Tandem ist keine App-Erfindung, sondern deutlich älter als das Smartphone: Das namensgebende Tandem-Prinzip stammt aus den deutsch-französischen Jugendaustauschprogrammen der späten 1960er-Jahre und beruht auf einem einfachen Tauschgeschäft – zwei Menschen mit unterschiedlichen Muttersprachen unterrichten sich gegenseitig, mal als Lehrer, mal als Schüler. Die 2014 in Hannover gegründete und heute von der Berliner Tripod Technology GmbH betriebene App überträgt dieses Prinzip einfach ins Digitale: Aus dem Sprachcafé in Barcelona wird ein Videocall vom eigenen Sofa aus.

In der Praxis läuft eine Session meist so ab: Du filterst nach Sprache, Interessen und Online-Status, findest einen passenden Gesprächspartner, schreibst eine kurze Nachricht und verabredet euch zu Text-, Audio- oder Videochat. Die eine Hälfte des Gesprächs sprecht ihr in deiner Zielsprache, die andere Hälfte in deiner Muttersprache. Fehler korrigiert dein Gegenüber direkt im Chatverlauf – farblich hervorgehoben, sodass eine persönliche Fehlerdatenbank entsteht, während ihr redet.

Mit mehr als 35 Millionen Nutzern weltweit und mehrfacher Auszeichnung als „App des Tages” im Apple App Store zählt Tandem neben HelloTalk zu den beiden großen Marktführern im Sprachtausch-Segment. Anders als kuratierte Lern-Apps gibt die Plattform selbst keine Lektionen vor – Thema, Tempo und Tiefe des Gesprächs bestimmt ihr als Gesprächspartner komplett eigenständig.

Für wen ist Tandem geeignet?

Tandem richtet sich an Menschen, die Sprache in erster Linie als Kommunikationswerkzeug begreifen – nicht als Schulfach mit Vokabeltest. Der zentrale Unterschied zu klassischen Lern-Apps wie Babbel oder Duolingo: Du übst nicht mit einer Software, sondern mit echten Gesprächspartnern aus aller Welt, die dir genauso wenig ein Lehrbuch vorlesen wie du ihnen.

✅ Tandem passt gut zu: ❌ Tandem passt weniger zu: Kommunikativen Lerntypen: Wer durch Sprechen statt durch Pauken lernt, ist hier goldrichtig – Tandem lebt vom aktiven Austausch. Absoluten Anfängern: Ohne jedes Grundwort geht ein Gespräch schnell in Ratlosigkeit unter. Besser: erst mit Babbel oder Duolingo ein Fundament aufbauen. Fortgeschrittenen (B1–C1): Ab Mittelstufe entfaltet Tandem seine volle Stärke – Konversation trainiert Flüssigkeit, Aussprache und Alltagsvokabular. Strukturliebhabern: Wer klare Lektionen, Lernpfade und Tests braucht, findet bei Tandem keinen roten Faden. Alternative: Lingoda für festen Unterricht. Reisenden und Expats: Vor Umzug oder Urlaub echte Kontakte im Zielland knüpfen – die ortsbezogene Suche macht es möglich. Prüfungskandidaten: Wer ein offizielles Sprachzertifikat wie DELF, DELE oder TOEFL braucht, kommt an gezielter Prüfungsvorbereitung nicht vorbei. Alternative: Lingoda mit anerkanntem GER-Zertifikat. Budgetbewussten Lernern: Die Basisversion ist komplett kostenlos und erstaunlich umfangreich. Introvertierten mit Übungsbedarf: Die Textchat-Funktion erlaubt einen sanften Einstieg, ganz ohne sofort telefonieren zu müssen.

Erfolgschancen bei Tandem

Didaktisch steht hinter Tandem das Prinzip des kommunikativen Sprachenlernens: Du lernst eine Sprache, indem du sie tatsächlich benutzt – nicht, indem du Regeln auswendig lernst. Linguisten sind sich weitgehend einig, dass dieser Ansatz besonders wirksam für den Erwerb mündlicher Kompetenz ist, weil Wortschatz und Grammatik direkt an eine echte Situation gekoppelt werden, statt isoliert im Vokabelheft zu stehen.

Über Filter nach Sprache, Interessen und Online-Status findest du in der Tandem-Weboberfläche passende Gesprächspartner.

Realistisch betrachtet eignet sich Tandem hervorragend, um die mündliche Kompetenz von A2 auf B2 oder sogar C1 zu heben. Fließendes Sprechen, natürliche Ausdrucksweise und Hörverständnis sind die klaren Domänen dieser App. Für den Sprung auf C2-Niveau fehlt allerdings die systematische Grammatikarbeit, und auch akademisches Schreiben trainierst du hier praktisch gar nicht.

Besonders gut funktioniert die Überwindung der berüchtigten Sprechblockade: Viele Lerner beherrschen Grammatik und Vokabeln theoretisch, trauen sich im Alltag aber einfach nicht zu sprechen. Tandem zwingt dich – auf die freundlichste Art – aus der Komfortzone, und der soziale Aspekt motiviert oft stärker als jede Streak-Anzeige einer Gamification-App. Du willst deinen Gesprächspartner schließlich nicht hängen lassen, also bleibst du dran.

Weniger verlässlich ist die Qualität deines Fortschritts, weil sie komplett vom jeweiligen Gesprächspartner abhängt. Manche korrigieren engagiert und erklären Nuancen, andere wollen nur plaudern. Es gibt keinen Lehrplan und keine Qualitätssicherung für die Korrekturen, die du bekommst – wer ausschließlich mit Tandem lernt, riskiert, sich fehlerhafte Strukturen anzugewöhnen, ohne es zu merken.

Was kostet Tandem?

Tandem funktioniert nach dem Freemium-Prinzip: Die Basisfunktionen – Partnersuche, Chatten, Telefonieren, Korrekturen empfangen – kosten dich grundsätzlich nichts, zeitlich unbegrenzt. Wer zusätzlich unbegrenzte Übersetzungen, erweiterte Suchfilter oder eine bevorzugte Anzeige im Profil möchte, bucht Tandem Pro dazu.

⚠️ App-Store-Aufschlag beachten: Buchst du dein Pro-Abo direkt über den Apple App Store oder Google Play, zahlst du in der Regel 19–30 % mehr als über die offizielle Tandem-Website. Grund ist die Store-Provision, die an dich weitergereicht wird. Unser Tipp: Immer über die Website buchen.

Kann man Tandem kostenlos nutzen?

Ja – und das ist einer der größten Pluspunkte im gesamten Test. Die Gratisversion erlaubt dir, Tandempartner zu suchen, zu chatten, Audioanrufe zu starten und Nachrichten korrigieren zu lassen, ohne jedes Zeitlimit. Eingeschränkt sind vor allem Komfortfunktionen: eine begrenzte Anzahl neuer Kontakte pro Tag, keine Ansicht der Profilbesucher und kein Filter nach Stadt. Dezente Werbeanzeigen gehören ebenfalls zur Gratisversion.

Eine klassische Geld-zurück-Garantie bietet Tandem nicht an. Innerhalb der EU gelten beim Kauf über die Website aber die gesetzlichen 14-tägigen Widerrufsfristen. Bei einem Kauf über den App Store greifen stattdessen die jeweiligen Store-Richtlinien von Apple oder Google.

Das bringt dir Tandem Pro

Mit dem Pro-Abo schaltest du folgende Zusatzfunktionen frei:

Unbegrenzte Übersetzungen direkt im Chat

Unbegrenzte Kontaktanfragen pro Tag

Erweiterte Suchfilter nach Stadt, Geschlecht und Online-Status

Einsicht, wer dein Profil besucht hat

Werbefreies Chatten

Bevorzugte Anzeige deines Profils in den Suchergebnissen

Zugang zu professionellen Tandem Tutors für kostenpflichtige Einzelstunden

Laufzeit Preis pro Monat Gesamtkosten Unsere Einschätzung 1 Monat ca. 14,99 € 14,99 € Nur zum kurzen Reinschnuppern 3 Monate ca. 10,66 € ca. 31,99 € Solider Mittelweg 12 Monate ca. 6,99 € ca. 83,99 € ⭐ Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis Stand: Q1 2026 · Preise gelten für den Kauf über die Tandem-Website, App-Store-Preise liegen höher.

⚠️ Automatische Verlängerung: Jedes Tandem-Pro-Abo verlängert sich automatisch zum Ende der Laufzeit. Kündige mindestens 24 Stunden vor dem Verlängerungsdatum, um eine ungewollte Abbuchung zu vermeiden.

Unsere Einschätzung: Für eine Sprachtausch-App, die in der Gratisversion bereits enorm viel bietet, ist Tandem Pro fair kalkuliert. Das Jahresabo lohnt sich klar am meisten, das Monatsabo ist dagegen vergleichsweise teuer. Wer nur chatten und telefonieren will, kommt oft sogar ganz ohne Pro aus.

Zahlungsmethoden bei Tandem

✓ Kreditkarte (Visa, Mastercard, American Express)

✓ PayPal

✓ Apple Pay (bei Kauf über iOS)

✓ Google Pay (bei Kauf über Android)

✓ In-App-Kauf über App Store bzw. Play Store

Tandem Erfahrungen und Kritik

✅ Das gefällt Nutzern ❌ Das wird kritisiert Echte Gespräche mit Muttersprachlern – kein Skript, kein Bot Keine strukturierten Lektionen oder Lehrpläne (Alternative: Babbel) Über 300 Sprachen verfügbar, auch seltene Qualität der Gesprächspartner schwankt stark – nicht jeder ist ernsthaft am Lernen interessiert Basisversion dauerhaft kostenlos und überraschend umfangreich Kein offizielles Sprachzertifikat möglich (Alternative: Lingoda) Text-, Audio- und Videochat in einer einzigen App Für absolute Anfänger ohne Grundkenntnisse ungeeignet (Alternative: Duolingo oder Babbel zum Einstieg) Integrierte, farblich markierte Korrekturfunktion Keine Qualitätskontrolle bei Korrekturen – Muttersprachler sind keine ausgebildeten Lehrkräfte Ortsbezogene Suche (Pro) für Kontakte in der eigenen Stadt Zeitverschiebungen erschweren manche Gespräche Professionelle Tutoren optional buchbar Tutoren-Stunden kosten zwischen 15 und 40 € extra (Alternative: Preply für mehr Auswahl) Manuelle Profilprüfung erhöht die Community-Qualität Kein Offline-Modus nutzbar

Was Nutzer über Tandem berichten

In den App-Stores schneidet Tandem solide ab: Im Apple App Store liegt die Bewertung bei 4,5 von 5 Sternen (über 170.000 Bewertungen), im Google Play Store bei 4,3 von 5 (über 500.000 Bewertungen). Auf Trustpilot fällt das Bild mit 3,2 von 5 Sternen deutlich kritischer aus. Die Erklärung ist typisch für Freemium-Apps: In den App-Stores bewerten vor allem zufriedene Nutzer, während auf Trustpilot Beschwerden über Kündigungsprobleme, ungewollte Abo-Verlängerungen und gesperrte Accounts landen.

„Meine Sprachpartnerin aus Madrid ist inzwischen so etwas wie eine Freundin geworden – nach zwei Jahren wöchentlicher Calls hat sich mein Spanisch mehr verbessert als in drei Jahren Abendkurs.” – Nutzerin aus dem App Store

„Man braucht Geduld – die ersten Matches wollten eher daten als lernen. Beim vierten Versuch hat es dann richtig gepasst.” – Nutzer im Play Store

„Die Kündigung war unnötig kompliziert. Ich dachte, ich hätte alles beendet, und zwei Monate später wurde trotzdem wieder abgebucht.” – Rezension auf Trustpilot

„Für Japanisch ist Tandem genau richtig – mir erklärt jemand, wie ein Ausdruck im echten Leben benutzt wird, nicht nur, was im Lehrbuch steht.” – Nutzer aus dem App Store

Erfahrungen von Einsteigern

Einsteiger mit zumindest rudimentären Grundkenntnissen (A1–A2) berichten positiv über den niedrigschwelligen Einstieg per Textchat – die eingebaute Übersetzungsfunktion hilft, wenn die Vokabeln ausgehen. Vielen fehlt allerdings der Mut, direkt zu telefonieren, obwohl genau dort der größte Lerneffekt passiert.

Ohne Grammatikgrundlagen fehlt schlicht das Fundament: Wer nach dem ersten Satz nicht mehr weiterweiß, wird schnell frustriert. Tandem ersetzt kein Lehrbuch, es ergänzt eines – am besten fährst du, wenn du parallel einen strukturierten Kurs wie Babbel oder einen Präsenzkurs nutzt.

Fazit für Einsteiger: 3 von 5 Sternen – ein guter Begleiter, aber kein alleiniges Lernwerkzeug.

Erfahrungen fortgeschrittener Lerner

Hier spielt Tandem seine Stärken voll aus. Fortgeschrittene zwischen B1 und C1 profitieren massiv von der Konversationspraxis: Redewendungen, Slang, kulturelle Feinheiten und flüssiges Sprechen trainierst du nirgendwo besser als im echten Gespräch. Viele Nutzer auf diesem Niveau berichten von spürbaren Fortschritten in der Sprechfertigkeit innerhalb weniger Monate.

Fortgeschrittene sollten gezielt nach Partnern suchen, die ebenfalls ernsthaft lernen wollen, und ein kritisches Auge behalten – auf B2-Niveau merkst du schneller, wenn dein Partner dir eine falsche Korrektur gibt.

Fazit für Fortgeschrittene: 5 von 5 Sternen – die Zielgruppe, für die Tandem gebaut wurde.

Erfahrungen von Expats und Auswanderern

Für Expats ist Tandem mehr als eine Lern-App – es funktioniert fast wie ein soziales Netzwerk fürs neue Zuhause. Über die ortsbezogene Suche (ein Pro-Feature) findest du Tandempartner direkt in deiner neuen Stadt. Aus digitalen Sprachpartnern werden dabei nicht selten echte Freundschaften, Kaffee-Dates und lokale Kulturguides.

In kleineren Städten oder bei selteneren Sprachen sinkt die Auswahl an lokalen Partnern spürbar. Manche Expats berichten außerdem, dass sich Gespräche gerade in internationalen Großstädten wie Berlin oder Amsterdam schnell wieder ins Englische verlagern.

Fazit für Expats: 4 von 5 Sternen – ein hervorragendes Werkzeug zur Integration, besonders in Großstädten.

Wie seriös ist Tandem?

Tandem wurde 2014 von Arnd Aschentrup, Tobias Dickmeis und Dr. Matthias Kleimann in Hannover gegründet und wird heute von der Berliner Tripod Technology GmbH betrieben. Hinter der App stehen namhafte Investoren wie Brighteye Ventures, Trind Ventures, GPS Ventures, Rubylight Limited, Atlantic Labs und der Hannover Beteiligungsfonds. Nach mehreren erfolgreichen Finanzierungsrunden zählt Tandem heute über 35 Millionen Nutzer weltweit.

Die App wurde mehrfach als „App des Tages” im Apple App Store ausgezeichnet und taucht laut App-Analyse-Diensten regelmäßig unter den Top-Downloads der Kategorie Bildung auf. In Fachkreisen gilt Tandem neben HelloTalk als eine der beiden meistgenutzten Sprachtausch-Plattformen weltweit – ein etablierter Player, kein Nischenprojekt.

Datenschutz und Sicherheit

✓ DSGVO-konform: Als deutsches Unternehmen unterliegt Tandem der europäischen Datenschutz-Grundverordnung.

Als deutsches Unternehmen unterliegt Tandem der europäischen Datenschutz-Grundverordnung. ✓ Verifizierungssystem: Profile lassen sich optional per Handynummer und Foto verifizieren, was Fake-Profile spürbar reduziert.

Profile lassen sich optional per Handynummer und Foto verifizieren, was Fake-Profile spürbar reduziert. ✓ Moderationsteam: Gemeldete Profile und Verstöße werden von einem eigenen Team geprüft, Blockieren und Melden ist jederzeit möglich.

Gemeldete Profile und Verstöße werden von einem eigenen Team geprüft, Blockieren und Melden ist jederzeit möglich. ✓ Verschlüsselte Zahlungen: Transaktionen laufen SSL-verschlüsselt über etablierte Zahlungsanbieter wie Stripe und PayPal.

Transaktionen laufen SSL-verschlüsselt über etablierte Zahlungsanbieter wie Stripe und PayPal. ✓ Manuelle Profilprüfung: Jedes neue Profil wird vor Freischaltung manuell kontrolliert – das kostet etwas Zeit, erhöht aber die Community-Qualität.

Wie transparent sind die Kosten?

Bei den Preisen selbst zeigt sich Tandem transparent: In der App und auf der Website ist sofort ersichtlich, was ein Abo kostet, versteckte Gebühren gibt es nicht. Regelmäßig für Unmut sorgt dagegen die automatische Verlängerung – viele Nutzer fühlen sich davon überrascht, obwohl der Hinweis in den AGB steht.

Auch der Kündigungsweg wird auf Bewertungsplattformen gelegentlich bemängelt: Wer über den App Store gekauft hat, muss über Apple oder Google kündigen statt direkt in der App – für technisch weniger versierte Nutzer eine echte Stolperfalle.

⚠️ Automatische Verlängerung: Dein Tandem-Pro-Abo verlängert sich automatisch zum regulären Preis, wenn du nicht mindestens 24 Stunden vor dem Verlängerungsdatum kündigst. Wie die Kündigung konkret abläuft, erfährst du weiter unten im Abschnitt „Tandem kündigen”.

Anmeldung & Profilerstellung

So funktioniert die Anmeldung bei Tandem

Der Registrierungsprozess bei Tandem unterscheidet sich bewusst von dem klassischer Sprachlern-Apps: Weil jedes Profil manuell geprüft wird, dauert die Freischaltung etwas länger, dafür bleibt die Community-Qualität hoch. So läuft die Anmeldung ab:

App herunterladen – kostenlos im Apple App Store, im Google Play Store oder über die Web-Version. Konto erstellen – per E-Mail-Adresse, Google-Konto oder Apple-ID. Muttersprache und Zielsprache wählen – inklusive deines aktuellen Niveaus, von Anfänger bis Muttersprachler. Echtes Profilfoto hochladen – Pflicht, keine Avatare oder Landschaftsbilder. Das schafft Vertrauen auf beiden Seiten. Interessen und Lernziel angeben – etwa Reisen, Kultur, Business oder Musik, plus eine kurze persönliche Notiz. Verifizierung abschließen (optional) – per SMS-Code, erhöht Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit deines Profils. Manuelle Prüfung abwarten – dauert in der Regel wenige Stunden, kann aber bis zu 24 Stunden in Anspruch nehmen.

Zeitaufwand: Die Eingabe selbst dauert unter 5 Minuten, mit der manuellen Prüfung rechne insgesamt mit 1 bis 24 Stunden bis zur vollständigen Freischaltung.

So holst du das Meiste aus deinem Profil

Freundliches, klares Profilfoto wählen: Profile mit sympathischem Foto bekommen spürbar mehr Kontaktanfragen.

Profile mit sympathischem Foto bekommen spürbar mehr Kontaktanfragen. Konkretes Lernziel formulieren: „Im September in Barcelona souverän bestellen können” wirkt motivierender als „Spanisch lernen”.

„Im September in Barcelona souverän bestellen können” wirkt motivierender als „Spanisch lernen”. Feste Termine vereinbaren: Ein wöchentlicher fixer Slot mit deinem Tandempartner bringt mehr als spontanes Chatten.

Ein wöchentlicher fixer Slot mit deinem Tandempartner bringt mehr als spontanes Chatten. Über die Website buchen: Spart dir 19 bis 30 Prozent gegenüber dem Kauf im App Store.

Spart dir 19 bis 30 Prozent gegenüber dem Kauf im App Store. Bio in der Zielsprache schreiben: Zeigt Engagement und zieht ernsthafte Lernpartner an.

Zeigt Engagement und zieht ernsthafte Lernpartner an. Mehrere Partner ausprobieren: Nicht jedes Match passt sofort – 3 bis 5 Kontakte zu testen, bevor du dich festlegst, zahlt sich aus.

Lernmethodik & Features

Wie funktioniert das Lernen bei Tandem?

Tandems Lernansatz basiert auf kommunikativem Sprachenlernen: Du lernst, indem du die Sprache benutzt – nicht, indem du Regeln auswendig lernst. Einen klassischen Lektionsablauf gibt es nicht, und das ist Absicht. In der Praxis hat sich trotzdem ein bewährter Ablauf herauskristallisiert, den die meisten aktiven Nutzer intuitiv befolgen.

Partner finden: Suchfunktion mit Filtern nach Sprache, Interessen und Online-Status nutzen, kurze freundliche Nachricht schreiben. Thema vereinbaren: Die besten Gespräche entstehen, wenn ihr vorab ein Thema festlegt, etwa „Wochenendpläne” oder „Lieblingsrezepte”. Erste Hälfte in der Zielsprache: Du sprichst oder schreibst, dein Partner hört zu, korrigiert und erklärt. Zweite Hälfte in der Muttersprache: Rollentausch – jetzt hilfst du deinem Partner. Korrekturen auswerten: Farblich hervorgehobene Korrekturen im Chat durchgehen und verinnerlichen. Nächsten Termin planen: Regelmäßigkeit ist der eigentliche Erfolgsfaktor.

Gamification? Fehlanzeige, und zwar bewusst. Tandem verzichtet auf Punkte, Levels, Streaks oder Abzeichen – ein fundamentaler Unterschied zu Duolingo. Motivation entsteht hier nicht durch spielerische Elemente, sondern durch die soziale Verbindung zu deinem Gesprächspartner. Ein Fortschritts-Dashboard mit Statistiken gibt es dementsprechend auch nicht: Deinen Fortschritt merkst du daran, dass Gespräche flüssiger werden und du weniger Korrekturen brauchst.

Diese Features stechen besonders hervor

Integrierte Textkorrektur: Das Herzstück der App. Dein Partner markiert jede deiner Nachrichten und schreibt eine korrigierte Version darunter – Rot für den Fehler, Grün für die richtige Variante. So baust du dir automatisch eine persönliche Fehlerdatenbank auf, ganz ohne Zusatzaufwand.

Tandem Tutors: Über einen eigenen Marktplatz lassen sich verifizierte, professionelle Sprachlehrer für Einzelstunden buchen (ca. 15 bis 40 € pro Stunde), inklusive Bewertungen und Verfügbarkeitskalender – ein cleverer Hybrid aus kostenloser Konversation und bezahltem Profi-Unterricht in einer App.

In-Chat-Übersetzung: Stockst du mitten im Satz, übersetzt die eingebaute Funktion einzelne Wörter oder ganze Sätze direkt im Chat – in der Pro-Version unbegrenzt, in der Gratisversion limitiert.

Community-Events: Tandem organisiert regelmäßig virtuelle und reale Sprachtreffen. In Großstädten wie Berlin, London oder Tokio finden Meetups statt, online gibt es Sprachabende, Quizze und Kulturworkshops.

Themenbasierte Gesprächsvorschläge: Wem partout kein Gesprächsthema einfällt, dem schlägt die App fertige Themen vor – von „Dein letzter Urlaub” bis „Künstliche Intelligenz”. Besonders für Einsteiger eine echte Hilfe gegen peinliche Stille.

Welche Sprachen bietet Tandem an?

Tandem bietet Zugang zu über 300 Sprachen – eine Zahl, die kaum ein Konkurrent erreicht. Der Grund: Anders als bei kuratierten Apps wie Babbel (14 Sprachen) hängt das Angebot komplett von der aktiven Community ab. Wo es Muttersprachler gibt, gibt es auch Tandempartner.

Sehr gut abgedeckt (viele aktive Nutzer, schnelle Matches): Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Mandarin, Russisch, Arabisch, Türkisch.

Gut abgedeckt (aktive Community, etwas weniger Auswahl): Niederländisch, Schwedisch, Polnisch, Griechisch, Tschechisch, Hindi, Thai, Vietnamesisch, Indonesisch.

Eingeschränkt (wenige Nutzer, längere Wartezeit möglich): Isländisch, Walisisch, Katalanisch, Baskisch, Georgisch, Suaheli und weitere seltene Sprachen.

⚠️ Erreichbares Niveau: Da Tandem keinen Kurs vorgibt, existiert auch keine feste Niveaugrenze – theoretisch ist C2 erreichbar, praktisch bringt dich Tandem allein realistisch von A2 auf B2 bis C1 im mündlichen Bereich.

Die Tandem App

Chats, Audio- und Videocalls laufen komplett innerhalb der Tandem-App – ohne Wechsel zu Zoom oder Skype.

Das spricht für die App:

Übersichtliches, modernes Interface – auch für Technik-Muffel intuitiv bedienbar

Push-Benachrichtigungen bei neuen Nachrichten und Kontaktanfragen

Audio- und Videoanrufe direkt in der App, kein Wechsel zu externen Tools nötig

Kompakte App-Größe, belegt wenig Speicherplatz

Regelmäßige Updates mit neuen Funktionen und Bugfixes

Das spricht gegen die App:

Kein Offline-Modus – ohne Internetverbindung ist die App funktionslos

Keine vollwertige Desktop-App, nur eine funktional eingeschränkte Web-Version

Gelegentliche Verbindungsprobleme bei Audio- und Videoanrufen

Dezente Werbung in der Gratisversion

App-Store-Bewertungen: iOS 4,5 von 5 Sternen · Android 4,3 von 5 Sternen.

⚠️ Spar-Tipp: Schließe dein Pro-Abo grundsätzlich über die Tandem-Website ab, nicht über den App Store – so sparst du dir den Apple-/Google-Aufschlag von bis zu 30 %.

Tandem im Vergleich

Tandem konkurriert in einem vielfältigen Markt: Direkter Konkurrent im Sprachtausch-Segment ist vor allem HelloTalk, dahinter folgen kleinere Anbieter wie Speaky. Darüber hinaus misst sich jede Sprachlern-App indirekt mit Schwergewichten wie Babbel, Mondly, Lingoda und Preply. So schlägt sich Tandem im direkten Vergleich:

Tandem Babbel Mondly Lingoda Preply Preis ab (Jahresabo) ca. 6,99 €/Mon.* ca. 8,99 €/Mon. ca. 5,19 €/Mon. variabel** variabel*** Sprachen 300+ 14 41+ 4 (EN, DE, FR, ES) 50+ Lernmethode Sprachtandem mit Muttersprachlern Strukturierte Kurse KI-gestützte Lektionen Live-Gruppenunterricht Live-Einzelunterricht Kostenlos nutzbar Ja, umfangreich Nein (nur Testlektion) Ja, eingeschränkt Nein Nein (nur Probestunde) Live-Tutoren Ja, gegen Aufpreis Nein Nein Ja, Kernfeature Ja, Kernfeature Offline-Modus Nein Ja Teilweise Nein Nein Bis C1/C2-Niveau C1 möglich, partnerabhängig Nein, bis B2 Nein, bis B2 Ja, bis C1 Ja, bis C2 Offizielle Zertifikate Nein Nein Nein Ja, GER-Zertifikat Nein * Basisversion kostenlos, Pro-Abo ab 6,99 €/Monat im Jahresabo. ** Lingoda: Preis abhängig von Paket- und Gruppengröße, ab ca. 75 €/Monat. *** Preply: Tutoren legen eigene Preise fest, ab ca. 5 €/Stunde.

Der auffälligste Unterschied: Bei keinem der Konkurrenten bekommst du annähernd so viele Sprachen dauerhaft kostenlos wie bei Tandem – dafür fehlt der App komplett das, was Babbel, Lingoda oder Preply liefern: ein durchdachtes didaktisches Grundgerüst. Wer beides will, kombiniert am besten einen strukturierten Kurs mit Tandem als Sprechtraining obendrauf.

Alternativen zu Tandem

Apps mit ähnlichem Fokus (Sprachtausch):

HelloTalk ist Tandems direktester Konkurrent und funktioniert nach demselben Prinzip: Sprachtausch per Text, Audio und Video. Zusätzlich bietet HelloTalk eine Moments-Funktion, ähnlich einem Social-Media-Feed, in der du Beiträge in deiner Zielsprache postest und dir die Community Korrekturen dazu gibt. Die kostenlose Version ist ähnlich großzügig wie bei Tandem, das Premium-Abo kostet vergleichbar viel. Für wen besser: Lerner, die einen community-basierten Ansatz mit Social-Media-Elementen bevorzugen.

Speaky verfolgt einen deutlich schlankeren Ansatz: Die Web-App konzentriert sich auf Textchat und ist komplett kostenlos, ganz ohne Premium-Stufe. Weniger Features bedeuten aber auch weniger Ablenkung. Für wen besser: Minimalisten, die einfach nur chatten wollen, ohne sich durch Zusatzangebote zu klicken.

Plattformen mit grundlegend anderem Ansatz:

Preply ist die richtige Wahl für alle, die professionellen Einzelunterricht mit zertifizierten Lehrkräften statt Zufallsbekanntschaften suchen. Über 32.000 Tutoren aus mehr als 200 Ländern unterrichten dich live und individuell, die Preise variieren stark je nach Tutor. Teurer als Tandem Pro, dafür mit garantierter didaktischer Qualität.

Lingoda setzt auf Live-Gruppenunterricht mit zertifizierten Lehrkräften in vier Sprachen und vergibt als einer der wenigen Anbieter offizielle GER-Zertifikate. Das macht Lingoda zur ersten Wahl, wenn du ein nachweisbares Sprachniveau für Beruf, Studium oder Visum brauchst – bei entsprechend höherem Preis und Zeitaufwand.

Tandem kündigen: wichtige Hinweise

Wie bei den meisten Abo-Diensten verlängert sich auch Tandem Pro automatisch, sofern du nicht aktiv kündigst. Der Kündigungsweg hängt davon ab, wo du das Abo abgeschlossen hast. Hier die drei möglichen Wege im Detail:

1. Kauf über die Tandem-Website

Auf tandem.net in deinen Account einloggen. Zu „Einstellungen” → „Abonnement” navigieren. Auf „Abo kündigen” beziehungsweise „Automatische Verlängerung deaktivieren” klicken. Die Kündigung per E-Mail-Link bestätigen. Die Kündigungsbestätigung unbedingt aufbewahren.

2. Kauf über iOS (Apple)

Die Einstellungen auf dem iPhone oder iPad öffnen. Oben auf deinen Namen tippen, dann „Abonnements” auswählen. Tandem aus der Liste deiner aktiven Abos auswählen. Auf „Abo kündigen” tippen und bestätigen. Der Zugang bleibt bis zum Ende des bereits bezahlten Zeitraums aktiv.

3. Kauf über Android (Google Play)

Den Google Play Store öffnen. Oben rechts auf das Profilbild tippen, dann „Zahlungen & Abos” → „Abos” auswählen. Tandem aus der Liste auswählen. Auf „Abo kündigen” tippen und den Anweisungen folgen. Du erhältst eine Bestätigungs-E-Mail von Google.

⚠️ Rechtzeitig kündigen: Kündige mindestens 24 Stunden vor dem Verlängerungsdatum. Verspätete Kündigungen werden erst zum nächsten Abrechnungszyklus wirksam – dann zahlst du noch eine weitere Periode mit.

⚠️ Account löschen ist keine Kündigung! Löschst du deinen Tandem-Account, endet dein laufendes Abo dadurch NICHT automatisch – Zahlungen laufen weiter, obwohl der Zugang weg ist. Unsere Empfehlung: Immer zuerst das Abo über den jeweiligen Kaufkanal kündigen und die Bestätigung abwarten. Den Account danach zu löschen ist optional, ein inaktiver Account selbst verursacht keine Kosten.

Tandem im Test: unser Fazit

Tandem ist keine klassische Lern-App, sondern ein soziales Werkzeug mit enormem Sprachlern-Nutzen – und genau darin liegt sowohl die größte Stärke als auch die größte Schwäche. Wer bereit ist, auf fremde Menschen zuzugehen, bekommt authentischere Sprachpraxis, als es jede Lektion am Bildschirm je leisten könnte: echte Reaktionen, echter Slang, echte kulturelle Nuancen.

Die wichtigsten Punkte auf einen Blick:

Über 300 Sprachen, echte Muttersprachler, weltweit verfügbar

Umfangreiche Gratisversion, dauerhaft kostenlos nutzbar

Ideal für Konversationstraining und zum Überwinden von Sprechblockaden

Integrierte Korrekturfunktion und In-Chat-Übersetzung

Faires Pro-Abo ab 6,99 €/Monat im Jahresabo

Kein strukturierter Lehrplan, hohe Eigeninitiative erforderlich

Qualität der Gesprächspartner schwankt, Flirt-Anfragen inklusive

Keine offiziellen Zertifikate, kein Offline-Modus

Für wen sich Tandem lohnt: Tandem ist perfekt für kommunikative Lerntypen ab A2-Niveau, die echte Konversation statt Lückentexte wollen. Fortgeschrittene, Reiselustige und Expats holen das Maximum heraus. Als Ergänzung zu einem strukturierten Kurs ist die App nahezu unschlagbar.

Wann sich eine Alternative eher lohnt: Absolute Anfänger fahren mit Babbel oder Duolingo besser, um zuerst Grundlagen aufzubauen. Wer ein offizielles Sprachzertifikat braucht, greift zu Lingoda. Und wer professionellen Einzelunterricht mit garantierter Qualität sucht, findet bei Preply die passendere Lösung – zu deutlich höheren Kosten.

Unsere abschließende Bewertung: Tandem überzeugt als einzigartiges Werkzeug, das eine Lücke füllt, die kein Lehrbuch und kein Algorithmus schließen kann – das echte Gespräch mit echten Menschen. Wer diese Stärke zu nutzen weiß, bekommt hier mehr Sprachpraxis als in manchem teuren Kurs.

Tandem: dein erster Tandempartner wartet schon Über 35 Millionen Nutzer weltweit, ein manuelles Prüfverfahren für mehr Sicherheit und eine Basisversion ganz ohne Kosten – Tandem lohnt einen unverbindlichen Blick. *Tandem jetzt kostenlos ausprobieren

Häufig gestellte Fragen zu Tandem

Was ist Tandem und wie unterscheidet sich die App von klassischen Lern-Apps? Tandem ist eine Sprachtausch-App, die dich mit echten Muttersprachlern verbindet: Du hilfst deinem Gesprächspartner beim Deutschlernen, er hilft dir bei deiner Zielsprache. Statt vorgegebener Lektionen wie bei Babbel oder Duolingo bestimmt ihr Inhalt und Tempo eurer Gespräche per Text, Audio oder Video selbst. Ist Tandem wirklich dauerhaft kostenlos nutzbar? Ja. Die Basisversion erlaubt dir zeitlich unbegrenzt, Tandempartner zu suchen, zu chatten und Audioanrufe zu führen. Eingeschränkt sind lediglich Komfortfunktionen wie die Anzahl täglicher Kontaktanfragen, unbegrenzte Übersetzungen oder erweiterte Suchfilter – diese bleiben dem kostenpflichtigen Tandem Pro vorbehalten. Was kostet Tandem Pro und worauf sollte ich beim Kauf achten? Tandem Pro kostet je nach Laufzeit zwischen rund 6,99 € und 14,99 € im Monat, am günstigsten im Jahresabo mit rund 83,99 € Gesamtkosten. Wichtig: Buchst du über den Apple App Store oder Google Play Store statt über die Website, verlangt Tandem in der Regel 19 bis 30 Prozent mehr, weil die Store-Provision an dich weitergereicht wird. Wie kündige ich mein Tandem-Pro-Abo? Das hängt vom Kaufkanal ab. Über die Website kündigst du unter „Einstellungen“ → „Abonnement“. Bei Kauf über Apple gehst du in die iPhone-Einstellungen unter deinem Namen zu „Abonnements“, bei Android über den Google Play Store zu „Zahlungen & Abos“. Kündige mindestens 24 Stunden vor der automatischen Verlängerung, und lösche deinen Account erst nach der Kündigung – sonst laufen Zahlungen weiter. Für welches Sprachniveau eignet sich Tandem am besten? Tandem entfaltet seine größte Stärke zwischen Niveau B1 und C1, wenn du bereits einen Grundwortschatz mitbringst und diesen im echten Gespräch festigen willst. Absolute Anfänger ohne jede Vorkenntnis sind mit einer strukturierten App wie Babbel oder Duolingo besser beraten, bevor sie zu Tandem wechseln. Bekomme ich bei Tandem ein anerkanntes Sprachzertifikat? Nein, Tandem stellt keine offiziellen Zertifikate wie TELC, DELF oder ein GER-Zertifikat aus. Wer einen anerkannten Nachweis für Studium oder Beruf braucht, findet bei Anbietern wie Lingoda mit zertifiziertem Live-Unterricht die passendere Lösung. Wie sicher ist der Umgang mit fremden Gesprächspartnern bei Tandem? Tandem prüft jedes neue Profil manuell, bevor es freigeschaltet wird, und bietet eine optionale Verifizierung per Handynummer und Foto. Zusätzlich kannst du Partner jederzeit blockieren oder melden, und ein Moderationsteam kontrolliert gemeldete Verstöße – ein Restrisiko wie bei jeder Plattform mit fremden Nutzern bleibt dennoch bestehen. Was unterscheidet Tandem von HelloTalk? Beide Apps funktionieren nach demselben Sprachtausch-Prinzip. HelloTalk ergänzt das Ganze um eine Moments-Funktion, ähnlich einem Social-Media-Feed, über die die Community schriftliche Beiträge korrigiert. Tandem setzt stärker auf 1:1-Gespräche und bietet zusätzlich buchbare Profi-Tutoren direkt in der App. In der Gratisversion sind sich beide sehr ähnlich. Wie viele Sprachen kann ich mit Tandem lernen? Über 300 Sprachen stehen theoretisch zur Verfügung, darunter auch seltene Sprachen wie Isländisch oder Baskisch. Wie schnell du einen passenden Partner findest, hängt aber von der aktiven Community ab: Bei Englisch, Spanisch oder Japanisch geht das Matching sehr schnell, bei selteneren Sprachen kann es deutlich länger dauern. Kann ich mit Tandem als absoluter Anfänger starten? Nur bedingt. Ohne jeden Grundwortschatz geht ein Gespräch schnell in Ratlosigkeit unter, auch wenn die integrierte Übersetzungsfunktion etwas hilft. Sinnvoller ist es, zuerst mit Babbel oder Duolingo ein Fundament an Vokabeln und Grammatik aufzubauen und Tandem danach als Sprechtraining obendrauf zu nutzen.