Zehn Minuten Wartezeit an der Bushaltestelle, eine Bahnfahrt, die Pause zwischen zwei Meetings – genau dafür wurden Lernkarten-Apps erfunden. Lange war Quizlet für viele automatisch die erste Wahl, wenn es um digitale Karteikarten ging. Inzwischen hat sich das Bild gewandelt: Nutzer berichten von einer immer knapperen Gratis-Version, austauschbaren Community-Inhalten und einem Preis, der für das gebotene Lernniveau kaum noch mithält.

Wer heute nach Quizlet Alternativen sucht, hat die Wahl zwischen ganz unterschiedlichen Ansätzen: vom radikal kostenlosen Open-Source-Tool über videobasierte KI-Trainer bis hin zu Plattformen, die komplett auf klassische Karteikarten verzichten und stattdessen mit echten Texten arbeiten. Wir haben acht dieser Lernkarten-Apps im Detail geprüft, damit du dir das Durchtesten von acht Probeabos sparen kannst.

Wo Quizlet an seine Grenzen stößt

Quizlet lebt von seiner riesigen Nutzer-Bibliothek – über 800 Millionen Karteikarten-Sets sollen mittlerweile im System liegen. Auf den ersten Blick wirkt das wie ein unschlagbares Argument. In der Praxis zeigt genau diese Größe die Schwachstellen der App.

Die Gratis-Version wurde immer weiter zusammengestrichen: Funktionen wie der Lern-Modus, KI-gestützte Erklärungen oder personalisierte Lernpfade sind heute Premium-Nutzern vorbehalten – für ernsthaftes Üben führt kaum ein Weg am Abo vorbei.

Funktionen wie der Lern-Modus, KI-gestützte Erklärungen oder personalisierte Lernpfade sind heute Premium-Nutzern vorbehalten – für ernsthaftes Üben führt kaum ein Weg am Abo vorbei. Es fehlt an echter Lernmethodik: Karten anzeigen, abfragen, umdrehen – mehr Didaktik bietet die Basisversion nicht. Wiederholung nach wissenschaftlichem Zeitplan, gezieltes Aussprachetraining oder Lernen im Kontext sind nicht vorgesehen.

Karten anzeigen, abfragen, umdrehen – mehr Didaktik bietet die Basisversion nicht. Wiederholung nach wissenschaftlichem Zeitplan, gezieltes Aussprachetraining oder Lernen im Kontext sind nicht vorgesehen. Qualität ist Glückssache: Weil praktisch jeder Nutzer eigene Sets hochladen kann, stößt du regelmäßig auf veraltete Übersetzungen, Tippfehler oder schlicht falsche Angaben – riskant, wenn du dich auf eine Prüfung vorbereitest.

Beim Preis wird der Vergleich noch deutlicher: Quizlet Plus kostet im Jahresabo aktuell 35,99 €, die Unlimited-Variante 44,99 €. Für eine App ohne strukturierten Lernpfad ein Betrag, den einige der folgenden Alternativen deutlich unterbieten – bei mehr Substanz.

Die 8 besten Alternativen zu Quizlet im Überblick

Ob Klausurvorbereitung, Business-Englisch oder ein paar Sätze für den nächsten Urlaub – nicht jede App passt zu jedem Lernziel. Wir haben acht Quizlet Alternativen nach Didaktik, Preis, Sprachauswahl und Zielgruppe geprüft:

Anki – Open-Source-Karteikarten mit wissenschaftlichem Wiederholungsalgorithmus, am Desktop komplett kostenlos.

– Open-Source-Karteikarten mit wissenschaftlichem Wiederholungsalgorithmus, am Desktop komplett kostenlos. Brainscape – der wohl nahtloseste Umstieg: gleiches Grundprinzip wie Quizlet, aber mit intelligenterer Wiederholungslogik.

– der wohl nahtloseste Umstieg: gleiches Grundprinzip wie Quizlet, aber mit intelligenterer Wiederholungslogik. Memrise – Vokabeltraining per Video mit echten Muttersprachlern statt Textkarten.

– Vokabeltraining per Video mit echten Muttersprachlern statt Textkarten. MosaLingua – Karteikarten-System mit vollwertigem Sprachkurs und Business-Modulen.

– Karteikarten-System mit vollwertigem Sprachkurs und Business-Modulen. Speakly – konzentriert sich auf die statistisch wichtigsten Wörter jeder Sprache.

– konzentriert sich auf die statistisch wichtigsten Wörter jeder Sprache. cabuu – Vokabeln lernen per Gestensteuerung, zugeschnitten auf jüngere Lerner.

– Vokabeln lernen per Gestensteuerung, zugeschnitten auf jüngere Lerner. Phase 6 – synchronisiert sich direkt mit deutschen Schulbüchern.

– synchronisiert sich direkt mit deutschen Schulbüchern. LingQ – Immersionsplattform für Fortgeschrittene, die mit echten Texten und Podcasts lernen.

Lernkarten-App Verfügbare Sprachen Besonderheit Anki Unbegrenzt (nutzergeneriert) Open Source, SM-2-Algorithmus, Desktop & Mobile Brainscape Unbegrenzt (nutzergeneriert) Confidence-Based Repetition, Klassen-Funktion Memrise 9 (ab Deutsch) Videos mit Muttersprachlern, KI-Chatbot MosaLingua 11 Integrierter Sprachkurs, Business-Module, Coaching Speakly 8 Statistisch optimierte Wortlisten, Live-Situationen cabuu 7 Gestik-Lernen, Animationen, Gamification Phase 6 14+ Schulbuch-Synchronisation, 6-Phasen-System LingQ 50+ Lernen mit echten Texten, Podcasts, eigenen Inhalten

1. Anki

Anki ist Freeware im besten Sinn: eine Open-Source-Software, die seit über 15 Jahren von einer aktiven Entwicklergemeinde gepflegt wird. Im Zentrum steht der SM-2-Algorithmus – ein wissenschaftlich geprüftes Spaced-Repetition-Verfahren, das Karten immer genau dann erneut zeigt, wenn du kurz davor bist, sie zu vergessen.

Statt fertiger Sprachkurse bekommst du bei Anki eine leere Werkbank: Karten mit Text, Bild, Audio oder sogar Lückentexten (Cloze-Deletions) lassen sich frei gestalten. Über AnkiWeb tauschen Nutzer weltweit fertige Decks – von Vokabeln über Anatomie bis Jura –, und mehr als 1.000 Add-ons erweitern die Funktionen fast beliebig.

Am Desktop und unter Android kostet Anki keinen Cent. Nur wer auf dem iPhone lernen will, zahlt einmalig 29,99 € – ein Betrag, der sich schon nach dem ersten Jahr gegenüber Quizlets Abo rechnet.

Die Kehrseite: Anki sieht aus, als wäre die Oberfläche seit 2008 kaum verändert worden. Bunte Animationen, Streaks oder Gamification-Elemente sucht man vergeblich – wer intuitive Optik erwartet, muss sich zunächst überwinden.

Dafür belohnt die Lernkurve jeden, der sie nimmt: Anki priorisiert automatisch die Karten, bei denen du am meisten Schwierigkeiten hast, statt – wie Quizlet – jede Karte gleich oft zu zeigen. Kein Wunder, dass sich unter Medizinstudierenden und Jura-Studenten weltweit eine regelrechte Fangemeinde gebildet hat.

Ein integrierter Sprachkurs, Muttersprachler-Audio oder Grammatikübungen fehlen komplett – Anki bleibt ein reines, dafür extrem mächtiges Karteikarten-Werkzeug. Am besten eignet sich die App für diszipliniert lernende Menschen, die volle Kontrolle über ihren Lernprozess wollen.

Wissenschaftlich fundierte Spaced Repetition statt gleichmäßigem Durchblättern

Am Desktop und unter Android dauerhaft kostenlos

Über 1.000 Add-ons und Millionen fertiger Community-Decks

Optisch und funktional in die Jahre gekommen, spürbare Einarbeitungszeit

Kein Sprachkurs, keine Gamification, kein Aussprachetraining

2. Brainscape

Wer von Quizlet kommt, wird sich bei Brainscape sofort zurechtfinden: Du legst Karten an, teilst sie und lernst damit – nichts, was ein eingefleischter Quizlet-Nutzer nicht kennt. Der entscheidende Unterschied liegt im Detail: Confidence-Based Repetition.

Nach jeder Karte schätzt du auf einer Skala von 1 bis 5 ein, wie sicher du dir bei der Antwort warst. Brainscape nutzt diese Selbsteinschätzung, um den Wiederholungsrhythmus laufend anzupassen – unsichere Karten kommen schneller wieder, sichere seltener. Das Prinzip liegt zwischen Quizlets simplem Karteikartenstapel und Ankis komplexem Algorithmus.

Wie bei Quizlet gibt es eine große Sammlung an Community-Decks zu Sprachen, Geschichte, Medizin und mehr – kleiner als bei Quizlet, aber immer noch beachtlich. Die Oberfläche wirkt dabei spürbar moderner und aufgeräumter als bei den meisten Karteikarten-Konkurrenten.

Die kostenlose Version ist großzügiger bemessen als Quizlets aktuelle Gratis-Variante: eigene Karten erstellen, lernen und auf Community-Inhalte zugreifen ist ohne Abo möglich. Erst bei erweiterten Statistiken, unbegrenztem Erstellen oder Klassen-Funktionen für Gruppen wird ein Pro-Abo ab rund 9,99 $ im Monat fällig.

Sprachspezifische Extras wie Aussprachetraining oder Muttersprachler-Audio bietet Brainscape nicht – dafür ist die App, genau wie Quizlet, universell einsetzbar und nicht auf eine bestimmte Sprache beschränkt.

Brainscape eignet sich am besten für Quizlet-Umsteiger und Studierende, die eine vertraute Karteikarten-Erfahrung mit intelligenterer Wiederholungslogik verbinden wollen.

Confidence-Based Repetition priorisiert unsichere Karten automatisch

Großzügigere Gratis-Version als Quizlet

Moderne Oberfläche mit Klassen-Funktion für Lerngruppen

Kleinere Deck-Bibliothek als bei Quizlet

Keine sprachspezifischen Funktionen wie Audio oder Aussprachetraining

3. Memrise

Memrise verabschiedet sich komplett vom klassischen Karteikarten-Prinzip. Statt Text-Paaren siehst du kurze Videoclips, in denen echte Muttersprachler Wörter und Sätze in Alltagssituationen verwenden – ein Bereich, den Quizlet in der Basisversion komplett auslässt.

Ergänzt wird das Videomaterial durch den KI-Chatbot „MemBot”, der einfache Gespräche simuliert und dir hilft, gelernte Vokabeln aktiv anzuwenden. Im Hintergrund läuft weiterhin eine Spaced-Repetition-Logik, die schwierige Wörter häufiger abfragt.

Ab Deutsch als Ausgangssprache stehen neun Zielsprachen bereit, darunter Englisch, Spanisch, Französisch und Japanisch – spürbar weniger als Quizlets nutzergenerierte Vielfalt, aber ausreichend für die meistgelernten Sprachen.

Preislich liegt Memrise mit 21,99 € im Monat beziehungsweise 69,99 € im Jahr über Quizlet Plus. Dafür bekommst du kuratiertes Sprachtraining statt einer Sammlung ungeprüfter Karteikarten. Die Gratis-Version reicht für einen ersten Eindruck, mehr aber auch nicht.

Ein klarer Nachteil gegenüber Quizlet: Eigene Karteikarten lassen sich seit 2023 nicht mehr anlegen, die Community-Funktion wurde eingestellt. Wer individuelle Vokabellisten für ein bestimmtes Thema braucht, findet bei Memrise keine Lösung mehr.

Memrise eignet sich am besten für visuelle und auditive Lerntypen, die Vokabeln so hören und sehen wollen, wie sie tatsächlich gesprochen werden – nicht als isolierte Textkarte.

Video-Clips mit echten Muttersprachlern statt Roboterstimmen

KI-Chatbot für kontextbasiertes Üben von Gesprächssituationen

Professionell kuratierte Inhalte statt Community-Karten mit Fehlerrisiko

Keine eigenen Karteikarten mehr erstellbar

Höherer Preis bei deutlich weniger Sprachen als Quizlet

4. MosaLingua

MosaLingua verbindet ein intelligentes Karteikarten-System mit vollwertigen Sprachkursen. Grundlage ist die hauseigene MOSA-Learning-Methode: eine Mischung aus aktivem Rückruf, Spaced Repetition und metakognitivem Lernen – klingt komplex, läuft in der App aber erstaunlich einfach ab.

Jede Vokabel durchläuft mehrere Phasen – Hören, Lesen, Schreiben, Selbsteinschätzung –, bevor sie im Langzeitgedächtnis landet. Die App wählt automatisch aus, welche Karten heute fällig sind, basierend auf deinem individuellen Vergessens-Zeitplan.

Für Berufstätige besonders relevant: Mit MosaBusiness gibt es dedizierte Business-Kurse ab 125,94 € sowie buchbare Coaching-Pakete – ein Bereich, den Quizlet überhaupt nicht abdeckt.

Elf Sprachen stehen zur Wahl, von Englisch und Französisch bis Chinesisch, Japanisch und Arabisch. Jedes Abo gibt Zugriff auf sämtliche Sprachen gleichzeitig – ein klarer Vorteil gegenüber vielen Wettbewerbern. Mit MosaSeries gibt es sogar einen Audio-Krimi zum Nebenbei-Lernen.

Design und Gamification stehen nicht im Fokus: MosaLingua wirkt funktional statt verspielt und setzt konsequent auf Effizienz statt Entertainment. Die siebentägige Testphase erlaubt ein risikofreies Ausprobieren, bevor 9,75 € im Monat oder 70,21 € im Jahr fällig werden.

MosaLingua eignet sich am besten für karriereorientierte Lerner und Berufstätige, die ihr Business-Vokabular gezielt und mit klarer Struktur ausbauen wollen.

Vollwertiger Sprachkurs mit strukturiertem Lernpfad statt loser Kartensammlung

Dedizierte Business-Kurse und buchbares Coaching

Mehrstufiger Lernprozess statt einfachem Abfragen

Weniger Sprachen als Quizlets nutzergenerierte Vielfalt

Kaum spielerische Elemente – nüchtern und ergebnisorientiert

5. Speakly

Speakly geht datengetrieben vor: Die App analysiert, welche Wörter in einer Sprache am häufigsten vorkommen, und bringt dir genau diese in statistisch sinnvoller Reihenfolge bei. Mit rund 4.000 sorgfältig ausgewählten Wörtern pro Sprache erreichst du laut Anbieter etwa 90 % des alltäglichen Wortschatzes.

Neben klassischem Vokabeltraining bietet Speakly sogenannte Live-Situationen – simulierte Gespräche im Restaurant, am Flughafen oder beim Einkaufen. Das bringt Kontext ins Lernen und schlägt eine Brücke, die reine Karteikarten wie bei Quizlet nicht bauen können.

Acht Sprachen stehen bereit, darunter mit Finnisch und Estnisch zwei Optionen, die kaum eine andere App im Programm hat – ein echter Geheimtipp für alle mit Interesse an nordischen oder baltischen Sprachen.

Die Oberfläche ist aufgeräumt, die Lerneinheiten sind kurz genug für zwischendurch. Fortgeschrittene Grammatiklektionen oder Kurse jenseits von B2 fehlen allerdings – Speakly bringt dich zuverlässig von null auf solide Alltagskonversation, mehr aber auch nicht.

Preislich bewegt sich Speakly ab rund 4,99 € im Monat im fairen Mittelfeld. Die Gratis-Version gibt einen guten Eindruck, begrenzt aber die tägliche Übungsanzahl deutlich stärker als bei Quizlet.

Speakly eignet sich am besten für pragmatische Lerner und Reisende, die in kurzer Zeit das wichtigste Alltagsvokabular aufbauen wollen – ohne akademischen Anspruch.

Statistisch optimierte Wortlisten für maximale Alltagsrelevanz

Live-Situationen bringen Kontext statt isolierter Karten

Seltene Sprachen wie Finnisch und Estnisch im Angebot

Nur 8 Sprachen, keine nutzergenerierten Inhalte

Wenig Tiefe für Fortgeschrittene ab B2

6. cabuu

cabuu verfolgt einen ungewöhnlichen Ansatz: Vokabeln werden mit Gesten auf dem Touchscreen verknüpft. Wischst du bei „fliegen” nach oben und bei „fallen” nach unten, hilft das Muskelgedächtnis beim Behalten – unterstützt durch bunte Animationen und ein Maskottchen, das jüngere Lerner motiviert.

Die Gestik-Methode ist in ein spielerisches Fortschrittssystem eingebettet: Sterne sammeln, Level aufsteigen, Belohnungen freischalten. Für Kinder und Jugendliche, die Vokabellernen eher als Pflichtübung empfinden, ist das Gamification-Konzept ein spürbarer Motivationsschub.

Sieben Sprachen stehen zur Verfügung, darunter mit Latein eine Option, die kaum eine andere App bietet – ein Plus für Gymnasiasten. Eigene Vokabeln lassen sich zusätzlich anlegen und mit dem Schulstoff abgleichen.

Für erwachsene Lerner wirkt cabuu schnell zu verspielt: Animationen und Maskottchen sind klar auf ein junges Publikum zugeschnitten. Wer ernsthaftes Training auf B2-Niveau sucht, wird hier nicht fündig.

Der Funktionsumfang bleibt bewusst schmal – Grammatikübungen, Hörverständnistraining oder Sprechübungen gibt es nicht. cabuu bleibt ein reiner, dafür kreativ umgesetzter Vokabeltrainer für den Nachwuchs.

cabuu eignet sich am besten für Schüler zwischen etwa 8 und 16 Jahren, die Vokabeln spielerisch und multisensorisch statt über reine Textkarten lernen wollen.

Einzigartiges Gestik-Lernen für bessere Verankerung im Gedächtnis

Kindgerechte Gamification mit Animationen und Belohnungen

Latein als seltene Lernsprache verfügbar

Für erwachsene Lerner zu verspielt

Nur 7 Sprachen, keine Community-Inhalte

7. Phase 6

Phase 6 ist in deutschen Klassenzimmern eine feste Größe. Die App synchronisiert sich direkt mit den gängigsten Schulbüchern – von Klett über Cornelsen bis Westermann. Schüler wählen ihr Lehrbuch aus, und schon geht es passend zur aktuellen Unterrichtseinheit ans Vokabeltraining.

Namensgebend ist das 6-Phasen-System: Jede Vokabel wandert nach dem Spaced-Repetition-Prinzip durch sechs Stufen, von „neu” bis „sicher im Langzeitgedächtnis”. Erst wer alle sechs Phasen erfolgreich durchlaufen hat, gilt als fertig gelernt.

Für Eltern praktisch: Fortschrittsberichte lassen sich einsehen, die App funktioniert problemlos auf dem Familientablet. Lehrkräfte können Klassen anlegen und Vokabeltests zuweisen – eine Funktion, die Quizlet in der Gratis-Version gestrichen hat.

Die Grundapp lässt sich kostenlos mit selbst eingetragenen Vokabeln nutzen. Für die schulbuchbasierten Inhalte fallen Gebühren an, typischerweise ab 2,29 € im Monat pro Lerneinheit – bei mehreren Fächern summiert sich das, bleibt aber meist unter Quizlets Jahrespreis.

Außerhalb des Schulkontexts wird es schnell dünn: Wer Japanisch für den Urlaub oder Französisch auf C1-Niveau lernen will, findet bei Phase 6 kaum passende Inhalte. Die App ist Spezialist, nicht Allrounder – das ist gleichzeitig ihre Stärke und ihre Grenze.

Phase 6 eignet sich am besten für Schüler der Klassen 5 bis 13, die ihre Schulbuch-Vokabeln systematisch und ohne Umwege trainieren wollen.

Direkte Schulbuch-Synchronisation mit allen großen deutschen Verlagen

Fehlerfreie, professionell erstellte Inhalte statt Community-Karten

Klassen-Funktion für Lehrkräfte inklusive

Stark auf den deutschen Schulkontext beschränkt

Keine freien Themen-Sets oder Community-Inhalte

8. LingQ

LingQ verfolgt eine klare Philosophie: Eine Sprache lernst du, indem du sie benutzt – nicht, indem du Karteikarten drehst. Die Plattform bietet tausende echte Texte, Artikel, Podcasts und Hörbücher in über 50 Sprachen. Unbekannte Wörter markierst du per Klick als „LingQ” und baust so nebenbei deinen persönlichen Vokabelstapel auf.

Der entscheidende Unterschied zu Karteikarten: Du lernst Wörter immer im Kontext, nie isoliert. Statt „el gato = die Katze” zu pauken, liest du einen echten spanischen Artikel über streunende Katzen in Barcelona – und merkst dir das Wort dabei fast nebenbei.

Gegründet wurde LingQ vom Polyglotten Steve Kaufmann, der selbst über 20 Sprachen spricht. Du kannst zudem eigene Inhalte importieren – YouTube-Videos, Netflix-Untertitel, Blogartikel – und daraus eigenes Lernmaterial machen.

Mit über 50 Sprachen bietet LingQ die mit Abstand größte kuratierte Auswahl in diesem Vergleich, von Arabisch über Tschechisch bis Ukrainisch. Das Premium-Abo kostet im Jahresplan rund 10,00 $ im Monat und schaltet unbegrenztes Lernen frei.

Der Einstieg ist anspruchsvoll: LingQ setzt Grundkenntnisse voraus, komplett bei null zu starten funktioniert kaum. Auch die Oberfläche wirkt stellenweise überladen. Echte Anfänger sind mit strukturierteren Apps wie Memrise oder cabuu besser bedient.

LingQ eignet sich am besten für Fortgeschrittene und polyglotte Selbstlerner, die über das reine Vokabel-Niveau hinauswachsen und in eine Sprache eintauchen wollen.

Lernen mit echten Texten, Podcasts und Hörbüchern statt isolierten Karten

Über 50 Sprachen – die größte kuratierte Auswahl im Vergleich

Import eigener Inhalte wie YouTube-Videos oder Artikel

Ungeeignet für komplette Anfänger

Überladene Oberfläche mit spürbarer Einarbeitungszeit

Direkter Vergleich: Quizlet vs. die 8 Alternativen

App Sprachen Preis/Monat Gratis-Version Lernmethode Anfänger Fortgeschrittene Quizlet Unbegrenzt (UGC) Ab 2,99 € Ja (eingeschränkt) Karteikarten ✅ ⚠️ Anki Unbegrenzt (UGC) 0 € (Desktop/Android) Ja (Vollversion) Spaced Repetition (SM-2) ⚠️ ✅ Brainscape Unbegrenzt (UGC) Ab 9,99 $ Ja (großzügig) Confidence-Based Repetition ✅ ✅ Memrise 9 (ab Deutsch) Ab 21,99 € Ja (eingeschränkt) Videos + KI-Chat ✅ ⚠️ MosaLingua 11 Ab 9,75 € 7 Tage gratis MOSA-Methode + Sprachkurs ✅ ✅ Speakly 8 Ab 4,99 € Ja (eingeschränkt) Statistische Wortlisten ✅ ⚠️ cabuu 7 Ab 4,99 € Ja (eingeschränkt) Gestik-Lernen ✅ ❌ Phase 6 14+ Ab 2,29 € Ja (Grundapp) 6-Phasen-System ✅ ❌ LingQ 50+ Ab 10,00 $ Ja (stark limitiert) Immersion (echte Texte) ❌ ✅

Die Tabelle macht deutlich: Keine einzige App deckt alles ab. Anki und Brainscape bringen das flexibelste Karteikarten-Prinzip mit, MosaLingua und LingQ gehen weit über reines Vokabeltraining hinaus. Wer den günstigsten Einstieg sucht, landet bei Anki – wer Struktur und Business-Bezug braucht, bei MosaLingua.

Welche Quizlet Alternative passt zu deinem Lerntyp?

Die eine perfekte Lernkarten-App gibt es nicht – nur die App, die zu deinem Ziel, deinem Budget und deinem Niveau passt.

Einsteiger, die spielerisch starten wollen: Memrise (Videos + KI-Chat) oder cabuu für jüngere Lerner.

Memrise (Videos + KI-Chat) oder cabuu für jüngere Lerner. Fortgeschrittene mit Immersionsanspruch: LingQ (echte Texte und Podcasts) oder Anki für maximale Flexibilität.

LingQ (echte Texte und Podcasts) oder Anki für maximale Flexibilität. Berufstätige und Business-Lernende: MosaLingua mit Business-Kursen und Coaching.

MosaLingua mit Business-Kursen und Coaching. Schüler mit Schulbuch-Fokus: Phase 6 für die direkte Schulbuch-Synchronisation oder cabuu mit mehr Gamification.

Phase 6 für die direkte Schulbuch-Synchronisation oder cabuu mit mehr Gamification. Budgetbewusste Lerner: Anki (dauerhaft kostenlos am Desktop) oder Brainscape mit großzügiger Gratis-Version.

Anki (dauerhaft kostenlos am Desktop) oder Brainscape mit großzügiger Gratis-Version. Umsteiger, die möglichst wenig umlernen wollen: Brainscape – ähnliches Konzept wie Quizlet, aber mit smarterer Wiederholungslogik.

Brainscape – ähnliches Konzept wie Quizlet, aber mit smarterer Wiederholungslogik. Fans seltener Sprachen: Speakly (Finnisch, Estnisch) oder LingQ mit über 50 Sprachen.

Wie Lernkarten-Apps deinen Sprachlernalltag verändern

Der Karteikasten aus Pappe, den frühere Generationen mühsam von Hand beschriftet haben, ist Geschichte. Digitale Lernkarten-Apps übernehmen heute das Timing, personalisieren den Lernstoff per KI und machen aus dem Smartphone ein tragbares Vokabellabor.

Der größte Hebel dabei: Spaced Repetition schlägt jede Karteikiste aus Pappe. Studien zeigen, dass verteiltes Wiederholen mit optimalem Zeitabstand die Langzeitspeicherung deutlich verbessern kann – Apps wie Anki, MosaLingua oder Brainscape setzen diese Erkenntnis konsequent um, ganz ohne dass du selbst planen musst.

Dazu kommt die Flexibilität von Micro-Learning: fünf Minuten in der Warteschlange, zehn Minuten in der Bahn, eine Viertelstunde vor dem Einschlafen. Ohne feste Kurszeiten und ohne Anfahrt lässt sich Vokabeltraining in praktisch jeden Alltag einbauen – genau diese niedrige Einstiegshürde macht Lernkarten-Apps so wirksam.

Wo Lernkarten-Apps an ihre Grenzen stoßen

So mächtig Vokabeltrainer auch sind – sie decken nur einen Teil des Sprachenlernens ab. Wortschatz ist die Basis, aber Grammatik, Satzbau und freies Sprechen lassen sich mit Karteikarten allein nicht meistern. Wer nur Vokabeln büffelt, hat am Ende viele einzelne Bausteine, aber keinen Plan, wie er sie zu Sätzen zusammensetzt.

Für echte Kommunikation braucht es echte Gesprächspartner. Plattformen wie Preply oder italki vermitteln Live-Unterricht mit Muttersprachlern – eine Ergänzung, die keine Lernkarten-App ersetzen kann. Auch Tandem-Partner, Sprachcafés oder ein Auslandsaufenthalt trainieren Fähigkeiten, die kein Algorithmus abbildet: spontan reagieren, Umgangssprache verstehen, kulturelle Zwischentöne erkennen.

Die sinnvollste Strategie kombiniert mehrere Werkzeuge: eine Lernkarten-App für den Wortschatz, einen strukturierten Sprachkurs für Grammatik, und echte Gespräche für Sprechflüssigkeit. Wer sich nur auf ein einziges Tool verlässt, lässt Potenzial liegen – ganz gleich, wie gut die App im Detail ist.

5 Tipps, mit denen du mit jeder Lernkarten-App schneller vorankommst

Lieber täglich 10 Minuten als einmal pro Woche 70: Regelmäßigkeit schlägt Intensität. Dein Gehirn braucht kurze, häufige Impulse, um Vokabeln dauerhaft zu verankern.

Regelmäßigkeit schlägt Intensität. Dein Gehirn braucht kurze, häufige Impulse, um Vokabeln dauerhaft zu verankern. Karten mit eigenen Beispielsätzen füllen: Statt „to run = laufen” lieber „She runs every morning before breakfast.” Kontext macht den Unterschied zwischen Wiedererkennen und echtem Behalten.

Statt „to run = laufen” lieber „She runs every morning before breakfast.” Kontext macht den Unterschied zwischen Wiedererkennen und echtem Behalten. Audio konsequent einschalten: Aussprache aktivieren, laut nachsprechen. Stilles Lesen trainiert nur die Augen – du willst aber sprechen können, nicht nur lesen.

Aussprache aktivieren, laut nachsprechen. Stilles Lesen trainiert nur die Augen – du willst aber sprechen können, nicht nur lesen. Maximal 15 bis 20 neue Karten pro Tag: Mehr wirkt ambitioniert, endet aber meist in Frust. Lieber wenige Vokabeln wirklich sicher beherrschen als hunderte halb vergessen.

Mehr wirkt ambitioniert, endet aber meist in Frust. Lieber wenige Vokabeln wirklich sicher beherrschen als hunderte halb vergessen. Gelernte Wörter aktiv verwenden: WhatsApp-Nachrichten in der Zielsprache schreiben, beim Einkaufen Produktnamen auf Spanisch denken – so wird aus passivem Wissen aktiver Sprachgebrauch.

So triffst du die richtige Wahl

Bevor du dich für eine Quizlet Alternative entscheidest, kläre drei Fragen: Willst du reinen Wortschatz trainieren oder auch Grammatik und Sprechen üben? Reicht dir eine kostenlose Lösung, oder ist ein Premium-Abo drin? Und wie viel Zeit investierst du realistisch pro Tag – fünf Minuten oder dreißig? Die Antworten schränken die Auswahl schnell ein.

Nutze kostenlose Testphasen konsequent aus – fast jede App bietet entweder eine Gratis-Version oder eine Probewoche an. Teste mindestens zwei bis drei Alternativen jeweils eine Woche lang, bevor du dich für ein Abo entscheidest. Wichtiger als das Design ist am Ende eine Frage: Macht dir das Lernen damit Spaß, und bleibst du am Ball?

Häufig gestellte Fragen zu Quizlet Alternativen

Was ist die günstigste Alternative zu Quizlet? Anki ist am Desktop und unter Android dauerhaft kostenlos – ganz ohne Abo oder Einschränkungen. Die iOS-Version kostet einmalig 29,99 €, was schon nach dem ersten Jahr günstiger ist als Quizlets Jahresabo. Auch Brainscape bietet eine großzügige Gratis-Basis, während Speakly und cabuu bereits ab rund 4,99 € im Monat starten. Welche Quizlet Alternative eignet sich am besten für Schüler? Für den deutschen Schulkontext ist Phase 6 die naheliegendste Wahl, weil sich die App direkt mit Schulbüchern von Klett, Cornelsen und Westermann synchronisiert. Für jüngere Schüler zwischen 8 und 16 Jahren ist cabuu einen Blick wert – dort werden Vokabeln über Gesten und Animationen spielerischer vermittelt als bei Quizlet. Kann ich mit Anki eigene Karteikarten erstellen wie bei Quizlet? Ja, sogar sehr flexibel: Anki erlaubt Karten mit Text, Bildern, Audio und Lückentexten. Über AnkiWeb lassen sich außerdem Millionen fertiger Community-Decks zu Sprachen, Medizin oder Jura herunterladen. Der zentrale Unterschied zu Quizlet liegt im Algorithmus – Anki priorisiert automatisch die Karten, bei denen du am meisten Fehler machst. Welche Alternative zu Quizlet passt für Fortgeschrittene? LingQ ist die stärkste Wahl für Fortgeschrittene: Die Plattform bietet echte Texte, Podcasts und Hörbücher in über 50 Sprachen und lässt sich mit eigenen Inhalten wie YouTube-Videos erweitern. Wer lieber bei klassischen Karteikarten bleiben, aber maximale Flexibilität haben möchte, ist ab Mittelstufe mit Anki gut bedient. Ist Memrise eine gute Alternative zu Quizlet? Für visuelle und auditive Lerntypen ja: Memrise setzt auf kurze Videoclips mit echten Muttersprachlern statt Roboterstimmen und bietet einen KI-Chatbot für kontextbasiertes Üben. Der Haken: Seit 2023 lassen sich keine eigenen Karteikarten mehr anlegen. Wer individuelle Sets braucht, ist bei Anki oder Brainscape besser aufgehoben. Welche Quizlet Alternative bietet die meisten Sprachen? LingQ führt mit über 50 kuratierten Sprachen, darunter seltene Optionen wie Ukrainisch, Tschechisch oder Griechisch. Anki und Brainscape unterstützen durch nutzergenerierte Decks theoretisch unbegrenzt viele Sprachen, allerdings ohne kuratierten Kursaufbau. Speakly ist ein Geheimtipp für Finnisch und Estnisch. Lohnt sich Brainscape als Ersatz für Quizlet? Für bestehende Quizlet-Nutzer ist Brainscape der wohl nahtloseste Umstieg: ähnliches Konzept, vertraute Bedienung, aber mit Confidence-Based Repetition statt einfachem Durchblättern. Die Gratis-Version ist großzügiger als Quizlets aktuelle Free-Variante – allerdings mit einer kleineren Deck-Bibliothek als bei Quizlet selbst. Brauche ich neben einer Lernkarten-App noch einen Sprachkurs? Für reinen Wortschatzaufbau reicht eine App wie Anki, Memrise oder MosaLingua völlig aus. Grammatik, Satzbau und freies Sprechen trainierst du damit aber kaum. Wer eine Sprache wirklich sprechen will, kombiniert eine Lernkarten-App am besten mit einem strukturierten Kurs oder echtem Konversationstraining, etwa über Preply oder italki.