Karteikarten galten lange als das denkbar unspektakulärste Lernmittel überhaupt – Papierschnipsel, die man im Bus durchblättert. Brainscape hat aus genau diesem Prinzip eine App gebaut, die auf einem simplen, aber gut erforschten Trick basiert: Du sagst der App selbst, wie sicher du dir bei einer Antwort warst, und der Algorithmus zeigt dir schwierige Karten häufiger, leichte seltener. Klingt banal, spart in der Praxis aber enorm viel Lernzeit.

Ich habe mir Brainscape mehrere Wochen lang genau angeschaut: die Web-Version, die App, die Preisstruktur und das, was Nutzer in Foren und Bewertungsportalen tatsächlich berichten. In diesem Brainscape Test 2026 erfährst du, für wen sich der Dienst lohnt, wo er an seine Grenzen stößt – und mit welchen Alternativen du ihn sinnvoll kombinierst oder ersetzt.

Vorweg die kurze Einordnung, damit keine falschen Erwartungen entstehen: Brainscape ist kein Sprachkurs mit Lektionen, Dialogen oder Grammatik-Erklärungen wie Babbel oder Mondly. Es ist ein hochspezialisiertes Werkzeug für genau eine Aufgabe – Wissen so zu wiederholen, dass es hängen bleibt. Ob das für dein Lernziel reicht oder ob du eher eine Ergänzung brauchst, klärt dieser Test.

Brainscape auf einen Blick Konzept: Digitale Lernkarten mit Confidence-Based Repetition (CBR) – einer selbstgesteuerten Variante von Spaced Repetition

Digitale Lernkarten mit Confidence-Based Repetition (CBR) – einer selbstgesteuerten Variante von Spaced Repetition Sprachen: über 20 kuratierte Sprach-Decks, dazu Tausende Community-Decks für weitere Sprachen und Fachgebiete

über 20 kuratierte Sprach-Decks, dazu Tausende Community-Decks für weitere Sprachen und Fachgebiete Preise: Jahresabo ab 7,99 $/Monat (95,88 $/Jahr) · Halbjahresabo 9,99 $/Monat · Monatsabo 19,99 $ · Lifetime-Zugang 199,99 $ einmalig

Jahresabo ab 7,99 $/Monat (95,88 $/Jahr) · Halbjahresabo 9,99 $/Monat · Monatsabo 19,99 $ · Lifetime-Zugang 199,99 $ einmalig Ideal für: Vokabel-Lerner, Prüfungsvorbereiter und alle, die gezielt Fakten dauerhaft im Kopf behalten wollen

Vokabel-Lerner, Prüfungsvorbereiter und alle, die gezielt Fakten dauerhaft im Kopf behalten wollen Stärke: Der CBR-Algorithmus ist wissenschaftlich untermauert und spürbar effizienter als stures Auswendiglernen

Der CBR-Algorithmus ist wissenschaftlich untermauert und spürbar effizienter als stures Auswendiglernen Schwäche: Kein vollständiger Sprachkurs – Grammatik, Aussprache und freies Sprechen bleiben komplett außen vor

Brainscape 7,6 Testergebnisse im Detail Gesamt 7,6 Lernmethodik (CBR) 9,2 Deck-Bibliothek 8,5 Benutzerfreundlichkeit 6,8 Preis-Leistung 7,0 App & Design 6,5 Brainscape betreibt in Deutschland aktuell kein Partnerprogramm – ein direkter Buchungslink ist daher an dieser Stelle bewusst nicht hinterlegt.

Für wen ist Brainscape geeignet?

Brainscape versucht nicht, allen alles zu bieten – und genau das macht die App an der richtigen Stelle so stark. Wer gezielt Wortschatz oder Fachwissen dauerhaft abspeichern will, bekommt ein Werkzeug, das sich fast ausschließlich auf diese eine Aufgabe konzentriert. Alle anderen sollten vorher genau hinschauen.

✅ Passt gut zu … ❌ Passt eher nicht zu … Menschen, die konsequent Vokabeln aufbauen wollen Kompletten Einsteigern ohne Vorwissen, die einen roten Faden brauchen → Alternative: Babbel Studierenden mit Prüfungen wie TOEFL, DELE oder HSK vor der Tür Allen, die frei sprechen und Aussprache trainieren wollen → Alternative: Preply oder italki Medizin-, Jura- und Naturwissenschaftsstudierenden mit riesigen Stoffmengen Spielerischen Lernern, die Story und Belohnungen brauchen → Alternative: Duolingo oder Mondly Autodidakten, die eigene Karten bauen und mit anderen teilen wollen Fortgeschrittenen mit dem Ziel, flüssig zu kommunizieren → Alternative: Lingoda Berufstätigen mit nur 5 bis 10 Minuten Lernzeit am Stück Lehrkräften, die Decks für Klassen zusammenstellen

Ein Beispiel aus der Praxis: Eine Medizinstudentin im dritten Semester nutzt Brainscape, um sich lateinische Fachbegriffe für die Anatomie-Prüfung einzuprägen – ein klassischer Fall, für den die App gebaut wurde. Ein Urlauber, der drei Wochen vor der Reise noch schnell Grundlagen in Griechisch lernen will, ist dagegen bei einer App mit geführten Lektionen deutlich besser aufgehoben, weil ihm die Struktur fehlt, die Brainscape bewusst nicht bietet.

Die besten Alternativen zu Brainscape

Weil Brainscape bewusst nur einen Ausschnitt des Sprachenlernens abdeckt, lohnt sich für die meisten Nutzer ein Blick auf Alternativen – entweder als direkter Ersatz oder als Ergänzung. Hier die vier Kandidaten, die im direkten Vergleich am häufigsten genannt werden:

Anki ist der natürlichste Vergleichspunkt, weil beide Tools auf demselben Prinzip – zeitlich verteilter Wiederholung – aufbauen. Anki ist am Desktop komplett kostenlos und lässt sich bis ins letzte Detail anpassen, wirkt dafür in der Bedienung deutlich altbackener. Wer technikaffin ist und keinen Cent ausgeben will, ist hier gut aufgehoben.

Anki: Die kostenlose Open-Source-Alternative Anki nutzt dasselbe Spaced-Repetition-Prinzip wie Brainscape, ist am Desktop komplett gratis und lässt sich extrem individuell anpassen – auf Kosten einer zeitgemäßen Optik. *Anki: Kostenlos Karteikarten lernen

Quizlet verfolgt ein ähnliches Grundkonzept, richtet sich aber stärker an Schüler und Studierende. Neben klassischen Karteikarten bietet die App zusätzliche Lernmodi wie Tests und kleine Lernspiele – der Wiederholungsalgorithmus reicht an Brainscapes CBR allerdings nicht ganz heran.

Babbel schlägt in eine völlig andere Richtung: strukturierte Lektionen mit Grammatik, Dialogen und Aussprachetraining statt reiner Vokabelarbeit. Für alle, die ohne Vorwissen einsteigen, ist das der deutlich geradlinigere Weg – kombiniert mit Brainscape für den Wortschatz-Feinschliff ergibt sich ein starkes Duo.

Lingoda geht noch einen Schritt weiter: Live-Unterricht mit muttersprachlichen Lehrkräften in kleinen Gruppen oder im Einzelsetting. Deutlich teurer als Brainscape, dafür mit einem erreichbaren Niveau, das über reines Vokabelwissen weit hinausgeht – die richtige Wahl für alle, die wirklich frei sprechen wollen.

Erfolgschancen bei Brainscape: Wirkt Confidence-Based Repetition wirklich?

Der Grundgedanke hinter Brainscape ist nicht neu: Spaced Repetition, also das zeitlich gestaffelte Wiederholen von Lernstoff, gehört zu den am besten erforschten Lernprinzipien überhaupt. Brainscape hat daraus eine eigene Variante entwickelt, die Confidence-Based Repetition (CBR) nennt sich das System. Statt einem starren Zeitplan zu folgen, schätzt du nach jeder Karte selbst ein, wie sicher du dir warst – auf einer Skala von 1 bis 5. Karten, bei denen du unsicher warst, tauchen entsprechend öfter wieder auf.

Dass dieses Prinzip mehr ist als Marketing-Sprech, zeigt eine Metaanalyse im Fachjournal Language Learning, die 48 Einzelstudien mit über 3.400 Teilnehmenden zusammenfasst und einen klaren Vorteil verteilter Wiederholung gegenüber klassischem Pauken in einer Sitzung belegt. Für dich heißt das konkret: Die Zeit, die du in Brainscape investierst, wird gezielter genutzt als bei stumpfem Karten-Durchklicken.

Die Brainscape-Weboberfläche: Deck-Auswahl und Fortschrittsanzeige auf einen Blick.

Welches Sprachniveau ist mit Brainscape realistisch?

A1–A2: Gut erreichbar. Die kuratierten Sprach-Decks decken Grundwortschatz und häufige Alltagsphrasen solide ab.

Gut erreichbar. Die kuratierten Sprach-Decks decken Grundwortschatz und häufige Alltagsphrasen solide ab. B1–B2: Nur als Ergänzung realistisch. Brainscape liefert Wörter und Wendungen, aber weder Grammatik-Erklärungen noch Hörverständnis-Training.

Nur als Ergänzung realistisch. Brainscape liefert Wörter und Wendungen, aber weder Grammatik-Erklärungen noch Hörverständnis-Training. C1–C2: Mit Brainscape allein nicht zu schaffen. Für dieses Niveau brauchst du aktives Sprechen, Schreibpraxis und im besten Fall echtes Feedback von einer Lehrkraft.

Kurz zusammengefasst: Brainscape ist stark beim Vokabelaufbau und beim Einprägen von Fakten – wer regelmäßig 10 bis 15 Minuten täglich investiert, sieht nach zwei bis drei Wochen einen deutlichen Unterschied im passiven Wortschatz. Schwach ist die App bei allem, was über reines Wissen hinausgeht: Sprechen, Schreiben, Grammatik und Hörverstehen bleiben komplett außen vor. Betrachte Brainscape also eher als Präzisionswerkzeug für einen einzigen Lernschritt, nicht als vollständigen Werkzeugkasten.

Was kostet Brainscape?

Brainscape arbeitet mit einem Freemium-Modell: Die Grundversion kostet nichts, ist aber bei zentralen Funktionen eingeschränkt. Wer die App vollständig ausreizen will, kommt an Brainscape Pro nicht vorbei. Wie viel du zahlst, hängt stark von der gewählten Laufzeit und dem Kaufweg ab.

⚠️ App-Stores verlangen einen Aufschlag Buchst du dein Abo über Apples App Store oder Google Play, zahlst du wegen der Plattform-Provision bis zu 30 % mehr als bei einem Direktkauf. Unser Tipp: Schließe das Abo über brainscape.com ab – gleicher Funktionsumfang, günstigerer Preis.

Reicht die kostenlose Version?

Für den Einstieg ja: In der Gratis-Version greifst du auf von der Community erstellte Decks zu und kannst eigene Karten anlegen. Was fehlt, sind Pro-Funktionen wie unbegrenztes Stöbern in der Deck-Bibliothek, ausführliche Lernstatistiken, Multimedia-Karten mit Bild und Ton sowie das Teilen von Decks mit einer ganzen Klasse. Auch die Anzahl eigener Decks ist begrenzt. Eine offizielle Geld-zurück-Garantie gibt es nicht – innerhalb der Fristen der App Stores (Apple 14 Tage, Google 48 Stunden) kannst du aber eine Erstattung beantragen.

Preistabelle im Überblick

Abo-Modell Preis pro Monat Gesamtkosten Unsere Einschätzung Monatsabo 19,99 $ 19,99 $/Monat Nur zum kurzen Reinschnuppern Halbjahresabo 9,99 $ 59,94 $/6 Monate Solider Mittelweg Jahresabo 7,99 $ 95,88 $/Jahr ⭐ Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis im Abo Lifetime – 199,99 $ (einmalig) Rechnet sich ab rund 2 Jahren Nutzung

⚠️ Abos verlängern sich automatisch Monats- und Jahresabo laufen automatisch weiter, wenn du nicht rechtzeitig kündigst. Deine Kündigung muss spätestens 24 Stunden vor Ablauf der laufenden Periode bei Brainscape eingehen – sonst wird die nächste Runde direkt abgebucht.

Zahlungsmethoden bei Brainscape:

Kreditkarte (Visa, Mastercard, American Express)

PayPal, wenn du direkt über die Website buchst

Apple Pay über den iOS App Store

Google Pay über den Google Play Store

Brainscape Erfahrungen und Kritik

Wie schneidet Brainscape bei echten Nutzern ab, und was fällt erst nach längerer Nutzung auf? Ich habe eigene Testeindrücke mit gesammelten Brainscape Erfahrungen aus App-Stores, Trustpilot und Foren abgeglichen.

👍 Pro 👎 Contra CBR-Algorithmus ist wissenschaftlich fundiert und im Alltag spürbar Kein strukturierter Sprachkurs – Grammatik und Sprechen fehlen komplett Riesige, teils von Brainscape selbst kuratierte Deck-Bibliothek Qualität der Community-Decks schwankt stark Eigene Karten mit Bild und Audio erstellbar (Pro) Zentrale Funktionen stecken hinter der Paywall Plattformübergreifend nutzbar – Web, iOS, Android synchron Interface wirkt an einigen Stellen in die Jahre gekommen Lifetime-Option macht laufende Kosten überflüssig Keine Spracherkennung, kein Aussprachetraining Sehr gut für Prüfungsvorbereitung (MCAT, Bar Exam, Sprachtests) Offline-Modus nur eingeschränkt nutzbar Kurze Sessions ab 5 Minuten passen in jeden Alltag Kaum Gamification – kann auf Dauer eintönig wirken

Nutzerbewertungen im Überblick

Plattform Bewertung Anzahl Bewertungen (ca.) Apple App Store ⭐⭐⭐⭐ 4,5 / 5 ~22.000 Google Play Store ⭐⭐⭐⭐ 4,2 / 5 ~18.000 Trustpilot ⭐⭐⭐ 3,4 / 5 ~350

Diese Diskrepanz zwischen App Stores und Trustpilot ist typisch für Abo-Apps: Auf Trustpilot melden sich überdurchschnittlich oft Nutzer, die Ärger mit Kündigung oder Abrechnung hatten, während in den App Stores der reine Lerneffekt bewertet wird – und da schneidet Brainscape deutlich besser ab.

„In drei Monaten habe ich über 2.000 spanische Vokabeln gelernt – und ich behalte sie tatsächlich. Mit klassischen Karteikarten hätte ich das nie geschafft.“ – App-Store-Nutzer, 2025

„Für die Medizinprüfung war das genial. Als kompletten Ersatz für einen Sprachkurs würde ich es aber nicht empfehlen, dafür fehlt zu viel.“ – Reddit-Nutzer, 2025

„Die Kündigung hat mich Nerven gekostet – ich dachte, ich hätte alles erledigt, trotzdem wurde abgebucht. Der Support hat sich die Sache aber schnell angeschaut.“ – Trustpilot-Nutzer, 2024

Erfahrungen: Einsteiger vs. Fortgeschrittene

Einsteiger (A1–A2) – ⭐⭐⭐ 3/5: Die vorgefertigten Sprach-Decks liefern einen soliden Grundwortschatz, aber ohne Erklärungen, Kontext oder Grammatik-Hilfen fühlen sich viele Anfänger schnell verloren. Am besten funktioniert Brainscape hier als Ergänzung zu einem strukturierten Kurs.

Fortgeschrittene (ab B1) – ⭐⭐⭐⭐ 4/5: Genau hier spielt Brainscape seine Stärken aus. Wer die Basics beherrscht, trainiert gezielt Fachvokabular, Redewendungen oder prüfungsrelevante Begriffe. Eigene Decks mit Beispielsätzen, Bildern und Audio machen die App zu einem starken Begleiter für ambitionierte Lerner.

Wie seriös ist Brainscape?

Gegründet wurde Brainscape 2010 von Andrew Cohen in New York City – kein kurzlebiges Startup also, sondern ein seit über 15 Jahren aktiver Anbieter im EdTech-Bereich. Nach eigenen Angaben nutzen mittlerweile über 5 Millionen Menschen weltweit die Plattform, dazu kommen Kooperationen mit Universitäten, Unternehmen und Verlagen. Medien wie TechCrunch, Forbes und Inc. Magazine haben Brainscape mehrfach als innovatives Lerntool vorgestellt.

Seriosität zeigt sich aber auch daran, wie ein Anbieter mit Kritik umgeht. Die wiederkehrenden Beschwerden zur automatischen Verlängerung wurden von Brainscape bislang nicht durch eine transparentere App-Führung gelöst, dafür reagiert der Kundensupport laut mehreren Nutzerberichten zuverlässig, sobald ein Ticket eingeht. Ein etablierter, aber kein makelloser Anbieter also.

DSGVO: Brainscape gibt an, die europäische Datenschutz-Grundverordnung einzuhalten. Auf Anfrage lassen sich Nutzerdaten löschen.

Brainscape gibt an, die europäische Datenschutz-Grundverordnung einzuhalten. Auf Anfrage lassen sich Nutzerdaten löschen. Verschlüsselung: Website und App übertragen Daten durchgehend per SSL/TLS.

Website und App übertragen Daten durchgehend per SSL/TLS. Zahlungssicherheit: Zahlungen laufen über den PCI-DSS-zertifizierten Anbieter Stripe oder direkt über die App Stores – Brainscape selbst speichert keine Kartendaten.

Zahlungen laufen über den PCI-DSS-zertifizierten Anbieter Stripe oder direkt über die App Stores – Brainscape selbst speichert keine Kartendaten. Datenweitergabe: Laut Datenschutzrichtlinie werden keine personenbezogenen Daten zu Werbezwecken an Dritte weitergegeben.

Laut Datenschutzrichtlinie werden keine personenbezogenen Daten zu Werbezwecken an Dritte weitergegeben. Account löschen: Geht über die App-Einstellungen oder per E-Mail an den Support.

Wie transparent sind die Kosten? Grundsätzlich gut – die Preise stehen klar und deutlich auf der Website. Ein echter Kritikpunkt bleibt allerdings die automatische Abo-Verlängerung: In der App wird sie nicht auffällig genug kommuniziert, weshalb einige Nutzer erst durch eine überraschende Abbuchung davon erfahren. An dieser Stelle könnte Brainscape klarer informieren.

Anmeldung bei Brainscape: So geht’s

Die Registrierung ist in rund 2 bis 3 Minuten erledigt und läuft in wenigen Schritten ab:

Rufe brainscape.com auf oder lade dir die App für iOS oder Android herunter. Klicke auf „Sign Up“ und entscheide dich für E-Mail, Google-Konto oder Apple-ID. Bei E-Mail-Registrierung: Name und Passwort eingeben. E-Mail-Adresse über den Aktivierungslink bestätigen. Interessengebiet auswählen, zum Beispiel Sprachen, Medizin oder Jura. Direkt mit einem kostenlosen Deck starten oder gleich auf Pro upgraden.

Lernmethodik und Features bei Brainscape

Der Lernablauf Schritt für Schritt

Deck wählen: Greife auf ein vorgefertigtes Deck aus der Bibliothek zurück oder erstelle eigene Karten. Frage ansehen: Die Vorderseite zeigt Begriff, Wort oder Frage in der Zielsprache. Antwort überlegen: Du denkst nach oder tippst die Antwort ein – je nach Einstellung. Karte umdrehen: Die Rückseite zeigt die richtige Antwort, oft ergänzt um Zusatzinfos, Bilder oder Audio. Selbst bewerten: Du schätzt dein Wissen auf einer Skala von 1 bis 5 ein – der CBR-Algorithmus passt die nächste Wiederholung entsprechend an. Fortschritt checken: Am Ende der Session siehst du Mastery-Prozente, Schwachstellen und die investierte Lernzeit.

Der Lernbildschirm in der Brainscape-App mit Selbstbewertung nach jeder Karte.

Und Gamification? Fehlanzeige, ehrlich gesagt. Es gibt einen Fortschrittsbalken und Mastery-Prozente, aber keine Punkte, Streaks, Level oder Belohnungssysteme wie bei Duolingo. Wer auf externe Motivationsanreize angewiesen ist, wird Brainscape ziemlich nüchtern finden. Wer dagegen aus sich selbst heraus lernt, schätzt genau diese Reduktion auf das Wesentliche.

Besondere Features

Neben dem CBR-Kernalgorithmus bietet Brainscape ein paar Zusatzfunktionen, die den Unterschied zwischen einer soliden und einer wirklich praktischen Lernkarten-App ausmachen:

Multimedia-Decks: Pro-Nutzer bauen eigene Karten mit Bildern, Audio und Formatierungen – praktisch, um sich eigene Eselsbrücken visuell einzuprägen.

Pro-Nutzer bauen eigene Karten mit Bildern, Audio und Formatierungen – praktisch, um sich eigene Eselsbrücken visuell einzuprägen. Classroom-Funktion: Lehrkräfte und Lerngruppen teilen Decks, verfolgen den Fortschritt der Teilnehmer und setzen gemeinsame Lernziele – interessant für Sprachschulen und Uni-Kurse.

Lehrkräfte und Lerngruppen teilen Decks, verfolgen den Fortschritt der Teilnehmer und setzen gemeinsame Lernziele – interessant für Sprachschulen und Uni-Kurse. Cross-Platform-Sync: Dein Fortschritt gleicht sich nahtlos zwischen Web, iOS und Android ab. Am Laptop starten, in der U-Bahn auf dem Handy weitermachen – ohne Bruch.

Verfügbare Sprachen

Offiziell kuratierte Sprach-Decks bietet Brainscape für rund 20 Sprachen, darunter Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Mandarin, Japanisch, Koreanisch, Arabisch, Russisch, Hindi, Niederländisch und Schwedisch. Dazu kommen Tausende Community-Decks, die auch Nischensprachen abdecken.

Qualitätsunterschied: Die von Brainscape selbst produzierten „Certified Decks“ für populäre Sprachen wie Spanisch, Französisch oder Mandarin sind hochwertig aufbereitet – mit Audio, Beispielsätzen und klarer Struktur. Community-Decks schwanken dagegen stark: manche brillant, andere fehlerhaft. Hier lohnt sich ein zweiter Blick vor dem Lernen.

Wichtig zu wissen: Brainscape bietet keine echte Auswahl der Ausgangssprache. Die Plattform ist im Kern englischsprachig aufgebaut, die meisten Decks übersetzen also von oder nach Englisch. Willst du zum Beispiel Spanisch auf Deutsch lernen, bist du meist auf Community-Decks angewiesen oder musst eigene Karten anlegen.

⚠️ Kaum Ausgangssprachen außer Englisch Brainscape richtet sich in erster Linie an Englisch-Ausgangssprachler. Suchst du einen Sprachlern-Dienst mit Deutsch als Ausgangssprache, deckt Mondly mit über 40 Ausgangssprachen deutlich mehr ab.

Brainscape im Vergleich zu anderen Lern-Apps

Wie positioniert sich Brainscape gegenüber den bekanntesten Namen der Branche? Die folgende Tabelle stellt die wichtigsten Kriterien direkt gegenüber:

Kriterium Brainscape Babbel Mondly Lingoda Preply Preis ab (Jahresabo) ab 7,99 $/Monat 6,99 €/Monat 4,99 €/Monat ab 99 €/Monat ab 5 $/Stunde Sprachen 20+ 14 41 4 50+ Lernmethode Lernkarten (CBR) Strukturierte Kurse Gamifizierte Lektionen Live-Gruppenunterricht 1:1-Tutoring Kostenlos nutzbar Ja, eingeschränkt Erste Lektion gratis Ja, eingeschränkt Nein Nein Live-Lehrkräfte ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ Offline nutzbar Eingeschränkt ✅ ✅ ❌ ❌ Bis Niveau C1/C2 ❌ (max. B1 allein) Bis B2 Bis B1 Bis C1 Bis C2 Zertifikate ❌ ❌ ❌ ✅ nach Kursabschluss ❌

Der Vergleich macht deutlich, wo Brainscape steht: Bei Preis und reinem Vokabelaufbau spielt die App vorn mit, sobald es aber um Sprechen, Zertifikate oder ein höheres Sprachniveau geht, ziehen strukturierte Kurse und Live-Unterricht klar vorbei. Am meisten holst du aus Brainscape heraus, wenn du es gezielt als Ergänzung zu einem der anderen Ansätze einsetzt statt als alleinige Lösung.

Brainscape kündigen: das musst du wissen

Wie du kündigst, hängt davon ab, über welchen Kanal du dein Abo ursprünglich abgeschlossen hast. Es gibt drei mögliche Wege:

1. Kündigung über die Website

Logge dich auf brainscape.com ein. Navigiere zu „Settings“ → „Subscription“. Klicke auf „Cancel Subscription“ und bestätige den Schritt. Du bekommst eine Bestätigungs-E-Mail – heb sie als Beleg auf.

2. Kündigung über iOS (Apple)

Öffne die Einstellungen deines iPhones oder iPads. Tippe oben auf deinen Namen und dann auf „Abonnements“. Wähle „Brainscape“ aus der Liste deiner Abos. Tippe auf „Abo kündigen“ und bestätige.

3. Kündigung über Android (Google Play)

Öffne den Google Play Store auf deinem Gerät. Tippe auf dein Profil-Icon, dann auf „Zahlungen & Abos“ → „Abos“. Wähle „Brainscape“ und tippe auf „Abo kündigen“. Bestätige die Kündigung im letzten Schritt.

⚠️ Account löschen ist keine Kündigung Löschst du deinen Brainscape-Account, endet dadurch nicht automatisch ein laufendes Abo. Zahlst du über einen App Store, läuft die Abbuchung weiter, bis du dort separat kündigst. Merke dir die Reihenfolge: erst kündigen, dann löschen.

Brainscape im Test: unser Fazit

Brainscape ersetzt keinen Sprachkurs – will es auch gar nicht. Als digitales Karteikarten-System mit wissenschaftlich fundiertem Wiederholungsalgorithmus gehört es aber zu den effektivsten Tools seiner Kategorie. Wer Vokabeln, Fakten oder Prüfungswissen wirklich dauerhaft behalten will, bekommt hier ein Werkzeug, das seinen Preis rechtfertigt.

Die wichtigsten Punkte im Überblick

🧠 CBR-Algorithmus arbeitet spürbar effizienter als klassisches Karteikarten-Pauken.

arbeitet spürbar effizienter als klassisches Karteikarten-Pauken. 📚 Riesige Deck-Bibliothek von Sprachen über Medizin bis Jura – eigene Decks sind schnell erstellt.

von Sprachen über Medizin bis Jura – eigene Decks sind schnell erstellt. 💰 Lifetime-Zugang für 199,99 $ ist ein echtes Schnäppchen für Dauernutzer.

ist ein echtes Schnäppchen für Dauernutzer. ⚠️ Kein Ersatz für einen Sprachkurs – Grammatik, Sprechen und Hörverstehen fehlen.

– Grammatik, Sprechen und Hörverstehen fehlen. 🌍 Primär englischsprachig aufgebaut – deutschsprachige Inhalte stammen meist aus der Community.

aufgebaut – deutschsprachige Inhalte stammen meist aus der Community. 🔄 Automatische Verlängerung – rechtzeitig kündigen, wenn du nicht weitermachen willst.

Empfehlenswert für: Studierende, Prüfungsvorbereiter und alle, die ein professionell gestaltetes Spaced-Repetition-Tool suchen. Besonders stark in Kombination mit einem strukturierten Kurs wie Babbel.

Greif lieber zu einer Alternative, wenn: Du eine vollständige Sprachlern-Lösung mit Grammatik, Sprechen und Schreiben brauchst. Dann sind Babbel oder Mondly die geradlinigere Wahl – für maximale Ergebnisse mit echten Tutoren eignen sich Lingoda oder Preply besser.

Häufig gestellte Fragen zu Brainscape

Was kostet Brainscape Pro im Abo? Brainscape Pro kostet im Monatsabo 19,99 $, im Halbjahresabo 9,99 $ pro Monat (59,94 $ für sechs Monate) und im Jahresabo 7,99 $ pro Monat (95,88 $ pro Jahr). Am günstigsten fährst du langfristig mit dem Lifetime-Zugang für 199,99 $ – er lohnt sich ab etwa zwei Jahren Nutzung. Kann ich Brainscape kostenlos nutzen? Ja, die kostenlose Version erlaubt den Zugriff auf Community-Decks und das Erstellen eigener Karten. Es gibt aber Grenzen bei der Anzahl eigener Decks, bei erweiterten Statistiken und bei Multimedia-Karten mit Bild oder Ton. Für den vollen Funktionsumfang brauchst du Brainscape Pro. Für welche Sprachen eignet sich Brainscape? Offiziell kuratierte Decks gibt es für über 20 Sprachen, darunter Englisch, Spanisch, Französisch, Mandarin, Japanisch und Arabisch. Über Community-Decks kommen weit mehr als 100 Sprachen hinzu. Beachte dabei: Die Plattform ist primär englischsprachig aufgebaut, deutschsprachige Inhalte stammen meist aus der Community. Ist Brainscape auch für Sprachanfänger geeignet? Nur bedingt. Es fehlen strukturierte Grammatik-Lektionen und ein geführter Lernpfad, wie ihn klassische Sprachkurse bieten. Die vorgefertigten Decks decken zwar Grundwortschatz solide ab, Einsteiger profitieren aber am meisten, wenn sie Brainscape mit einem Kurs wie Babbel kombinieren – Babbel für die Struktur, Brainscape für den Wortschatz. Wie kündige ich mein Brainscape-Abo? Das hängt vom Kaufweg ab: über die Website unter „Settings“ → „Subscription“ → „Cancel Subscription“, unter iOS über „Einstellungen“ → „Abonnements“, unter Android über den Google Play Store unter „Zahlungen & Abos“. Wichtig: Das Löschen deines Accounts kündigt das Abo nicht automatisch, und ohne Kündigung mindestens 24 Stunden vor Ablauf verlängert es sich automatisch. Was genau ist Confidence-Based Repetition (CBR)? CBR ist der Kernalgorithmus von Brainscape: Nach jeder Karte bewertest du auf einer Skala von 1 bis 5, wie sicher du dir bei der Antwort warst. Karten mit niedriger Bewertung tauchen häufiger wieder auf, gut beherrschte seltener. Damit setzt Brainscape das wissenschaftlich belegte Prinzip der Spaced Repetition um und lenkt deine Lernzeit dorthin, wo sie am meisten bringt. Ist Anki oder Brainscape die bessere Wahl? Beide nutzen zeitlich verteilte Wiederholung, unterscheiden sich aber deutlich. Anki ist am Desktop kostenlos und extrem anpassbar, wirkt in der Bedienung aber altbacken. Brainscape bietet eine modernere Oberfläche, den CBR-Algorithmus und kuratierte Decks, kostet dafür im Abo. Technisch versierte Sparfüchse greifen zu Anki, alle anderen fahren mit Brainscape komfortabler. Reicht Brainscape aus, um eine Sprache flüssig zu sprechen? Nein. Brainscape trainiert ausschließlich passives Vokabelwissen und Faktenabruf – Aussprachetraining, Dialoge, Hörverständnis und Grammatik-Erklärungen fehlen komplett. Für freies Sprechen solltest du Brainscape nur als Ergänzung nutzen und für die Konversation auf Anbieter wie Preply oder italki mit echten Lehrkräften setzen. Gibt es eine Brainscape-App für Smartphones? Ja, Brainscape steht für iOS im App Store und für Android bei Google Play bereit. Dein Lernfortschritt synchronisiert sich automatisch zwischen App und Weboberfläche. Achtung: Abos, die direkt über einen App Store gekauft werden, sind wegen der Plattform-Provision oft teurer als ein Kauf direkt über brainscape.com. Für wen lohnt sich der Brainscape Lifetime-Zugang? Der einmalige Zugang für 199,99 $ rechnet sich für alle, die Brainscape dauerhaft nutzen wollen – etwa Studierende in langen Studiengängen wie Medizin oder Jura, ambitionierte Sprachlerner mit mehreren Zielsprachen sowie alle, die eigene Decks über Jahre hinweg pflegen und erweitern.