Karteikarten galten lange als angestaubtes Lernmittel aus Schulzeiten – bis Quizlet daraus eine der meistgenutzten Lern-Apps der Welt gemacht hat. Über 60 Millionen Menschen greifen monatlich auf die Plattform zurück, und wer schon einmal verzweifelt Vokabeln vor einer Klausur gepaukt hat, kennt vermutlich mindestens ein Lernset aus der Quizlet-Bibliothek. Doch taugt das digitale Karteikasten-Prinzip wirklich zum Sprachenlernen, oder bleibt es beim reinen Auswendiglernen stehen?

Wir haben Quizlet in diesem Test genau unter die Lupe genommen: welche Lernmodi tatsächlich funktionieren, was die Premium-Version „Quizlet Plus” bringt, wie seriös der Anbieter mit deinen Daten umgeht und für wen sich die App überhaupt lohnt. Dazu liefern wir dir echte Nutzererfahrungen, eine ehrliche Preisübersicht und einen direkten Vergleich zu Alternativen, die dort ansetzen, wo Quizlet an seine Grenzen stößt.

Quizlet im Überblick Konzept: Digitale Karteikarten mit Spaced-Repetition-Algorithmus – eigene Lernsets erstellen oder aus über 800 Millionen nutzergenerierten Sets wählen

Digitale Karteikarten mit Spaced-Repetition-Algorithmus – eigene Lernsets erstellen oder aus über 800 Millionen nutzergenerierten Sets wählen Sprachen: Keine feste Auswahl, da alle Inhalte von Nutzern stammen – praktisch jede Sprache verfügbar, Qualität und Umfang schwanken je nach Sprache stark

Keine feste Auswahl, da alle Inhalte von Nutzern stammen – praktisch jede Sprache verfügbar, Qualität und Umfang schwanken je nach Sprache stark Preise: Kostenlose Basisversion, Quizlet Plus ab 2,99 €/Monat im Jahresabo (7,99 €/Monat), Plus Unlimited ab 3,74 €/Monat im Jahresabo – kein Lifetime-Zugang

Kostenlose Basisversion, Quizlet Plus ab 2,99 €/Monat im Jahresabo (7,99 €/Monat), Plus Unlimited ab 3,74 €/Monat im Jahresabo – kein Lifetime-Zugang Ideal für: Schüler, Studierende und Prüflinge, die gezielt Vokabeln oder Fachbegriffe pauken wollen

Schüler, Studierende und Prüflinge, die gezielt Vokabeln oder Fachbegriffe pauken wollen Stärke: Riesige, sofort nutzbare Community-Bibliothek plus effizienter Wiederholungsalgorithmus

Riesige, sofort nutzbare Community-Bibliothek plus effizienter Wiederholungsalgorithmus Schwäche: Kein didaktischer Lehrplan – Grammatik, Aussprache und freies Sprechen bleiben komplett außen vor

Quizlet 7,1 Zu Quizlet ↗ Testergebnisse im Detail

Für wen lohnt sich Quizlet?

Andrew Sutherland hat Quizlet 2005 als 15-Jähriger gebaut, um sich selbst auf eine Französisch-Klausur vorzubereiten – und genau dieser Ursprung erklärt, warum die App bis heute so funktioniert, wie sie funktioniert. Sie ist kein Sprachkurs mit Lehrplan, sondern ein Werkzeug zum Pauken: schnell, flexibel, ohne Ballast. Anders als Babbel oder Mondly bekommst du bei Quizlet keinen vorgegebenen Kursaufbau, sondern musst dir deine Lernstruktur selbst zusammenstellen oder aus der riesigen Community-Bibliothek fischen.

Das macht die Plattform enorm vielseitig, aber eben auch nur so gut wie die Inhalte, auf die du triffst. Wer weiß, was er lernen will, profitiert enorm. Wer bei null anfängt und erst noch eine Systematik braucht, wird mit Quizlet allein nicht weit kommen.

✅ Gut geeignet für ❌ Weniger geeignet für Vokabel-Sprints: Wer vor einer Prüfung schnell 50, 100 oder 500 Begriffe intus haben muss, ist bei Quizlet goldrichtig. Gesprächstraining: Dialoge, freies Sprechen oder Spracherkennung bietet Quizlet nicht. Alternative: Preply für 1:1-Konversationsübung. Prüfungsvorbereitung: Von Latein-Vokabeln bis Anatomie-Fachbegriffen – die Community hat für fast jedes Thema ein passendes Lernset. Grammatik von Grund auf: Satzbau, Zeitformen und Regeln lernst du hier nicht systematisch. Alternative: Babbel mit strukturierten Grammatiklektionen. Gruppen- und Klassenlernen: Lehrkräfte und Lerngruppen teilen Sets und verfolgen gemeinsam Fortschritte. Komplette Einsteiger: Ohne roten Faden fällt der Start in eine neue Sprache schwer. Alternative: Mondly mit geführten Basis-Lektionen. Selbstlerner mit eigenem Material: Eigene Sets aus Schulbüchern oder Kursunterlagen bauen ist in Minuten erledigt. Aussprachetraining: Eine echte Sprachanalyse fehlt komplett. Alternative: Pimsleur für audiobasiertes Aussprachetraining.

Die besten Quizlet-Alternativen im Überblick

Quizlet ist ein exzellentes Werkzeug zum Pauken, aber eben nur ein Werkzeug – kein vollständiger Sprachkurs. Wenn du Grammatik, Aussprache oder echte Gespräche lernen willst, lohnt sich der Blick auf eine der folgenden Alternativen, bevor du dich festlegst:

Wie realistisch sind Lernerfolge mit Quizlet?

Kognitionsforscher sind sich seit Jahrzehnten einig: Wer sich Wissen aktiv aus dem Gedächtnis abruft, statt es nur passiv zu lesen, behält es deutlich länger. Genau dieses Prinzip – Active Recall, kombiniert mit zeitlich gestaffelten Wiederholungen – bildet das Fundament von Quizlet. Der Algorithmus erkennt, welche Begriffe bei dir sitzen und welche wackeln, und zeigt dir die unsicheren Karten häufiger. Für reines Faktenwissen wie Vokabeln, Formeln oder Fachbegriffe ist das nachweislich eine der effizientesten Lernmethoden überhaupt.

Realistisch erreichst du mit Quizlet allein ein solides Vokabelniveau, aber keine vollständige Sprachbeherrschung. Für populäre Sprachen wie Englisch oder Spanisch, zu denen es Tausende gepflegter Sets gibt, kommst du wortschatzmäßig bis auf ein B2-Niveau. Bei exotischeren Sprachen mit dünnerer Set-Auswahl ist häufig schon bei A2 Schluss – nicht, weil die Methode versagt, sondern weil schlicht zu wenig hochwertiges Material existiert.

Der entscheidende Haken: Wortschatz ist nur eine von mehreren Sprachkompetenzen. Wer nach Monaten mit Quizlet zum ersten Mal eine echte Unterhaltung führen will, merkt schnell, dass Vokabelwissen allein nicht reicht – Satzbau, Verbkonjugation und Sprechflüssigkeit trainiert die App nicht. Wer diese Lücke schließen will, kombiniert Quizlet am besten mit einem strukturierten Kurs oder echtem Konversationstraining.

💡 Praxis-Tipp: Nutze Quizlet für den Wortschatz und ergänze es um eine App mit echtem Kursaufbau. Babbel oder Mondly liefern die Grammatik-Struktur, die Quizlet bewusst nicht bietet – die Kombination beider Ansätze bringt dich spürbar schneller voran als eine Methode allein.

Was kostet Quizlet wirklich?

Quizlet setzt auf ein klassisches Freemium-Modell: Die Grundfunktionen sind kostenlos, für den vollen Funktionsumfang brauchst du „Quizlet Plus”. Seit 2022 hat der Anbieter die Gratisversion allerdings schrittweise zusammengestrichen – wer die App schon länger kennt, wird sich wundern, wie viel inzwischen hinter der Bezahlschranke steckt. Ein Lifetime-Zugang existiert nicht, du zahlst dauerhaft entweder monatlich oder jährlich.

Reicht die Gratisversion?

Für den gelegentlichen Gebrauch: durchaus. Kostenlos kannst du eigene Lernsets anlegen, in der Community-Bibliothek stöbern und den klassischen Karteikarten-Modus nutzen. Was fehlt, ist alles, was das Lernen komfortabler macht: werbefreie Nutzung, der KI-Lernassistent, eigene Bilder in den Karten, Offline-Zugriff und detaillierte Lernstatistiken. Dazu kommt eingeblendete Werbung mitten in der Lernsession – für viele Nutzer der Punkt, an dem sie doch zu Plus wechseln.

Das bietet Quizlet Plus

Mit dem Premium-Abo schaltest du sämtliche Funktionen der Plattform frei:

Werbefreies Lernen auf allen Geräten

KI-Lernassistent „Q-Chat” für Erklärungen und Rückfragen

Eigene Bilder in Karteikarten einbinden

Offline-Zugriff auf sämtliche Lernsets

Detaillierte Lernstatistiken und Fortschrittsverlauf

Unbegrenzt viele eigene Sets und Klassen anlegen

Priorisierter Kundensupport

Preisübersicht (Stand 2026, Preise können sich ändern):

Abo Preis/Monat Abrechnung Unsere Einschätzung Plus – Monatsabo 7,99 € monatlich Nur zum kurzen Reintesten Plus – Jahresabo 2,99 € 35,99 € jährlich ⭐ Guter Einstieg Plus Unlimited – Monatsabo 9,99 € monatlich Nur zum kurzen Reintesten Plus Unlimited – Jahresabo 3,74 € 44,99 € jährlich ⭐ Beste Ausstattung

⚠️ App-Store-Aufschlag beachten: Schließt du das Abo über Apples App Store oder Google Play ab, zahlst du in der Regel 19 bis 30 % mehr als direkt über quizlet.com. Kaufe das Abo daher immer über die Website und nutze es anschließend ganz normal in der App.

Zahlungsmöglichkeiten im Überblick

✓ Kreditkarte (Visa, Mastercard, American Express)

✓ PayPal

✓ Apple Pay (Kauf über iOS)

✓ Google Pay (Kauf über Android)

✗ Lastschrift / SEPA – nicht möglich

✗ Klarna, Sofortüberweisung oder Rechnungskauf – nicht verfügbar

Eine klassische Geld-zurück-Garantie gibt es bei Quizlet nicht. Du kannst dein Abo aber jederzeit vor der nächsten Abbuchung kündigen und den bereits bezahlten Zeitraum weiter nutzen. Neukunden bekommen gelegentlich eine kostenlose 7-tägige Testphase für Quizlet Plus angeboten.

Quizlet Erfahrungen: Das sagen echte Nutzer

✅ Vorteile ❌ Nachteile Gigantische Community-Bibliothek mit über 800 Millionen Lernsets zu praktisch jedem Fachgebiet Kein aufgebauter Sprachkurs – Grammatik und Dialoge fehlen komplett (→ Alternative: Babbel) Effizienter Spaced-Repetition-Algorithmus für nachhaltiges Einprägen Qualität der nutzergenerierten Sets schwankt, Fehler kommen vor Mehrere Lernmodi: Karteikarten, Schreiben, Test, das Spiel „Gravity” Gratisversion seit 2022/2023 deutlich eingeschränkt und werbefinanziert Nahtlose Synchronisation zwischen Web, iOS und Android Keine Spracherkennung, Aussprache wird nicht überprüft (→ Alternative: Mondly) KI-Assistent „Q-Chat” beantwortet inhaltliche Rückfragen Keine offiziellen Sprachzertifikate erhältlich (→ Alternative: Lingoda) Starke Klassenfunktion für gemeinsames Lernen in Gruppen Kaum Gamification – Motivation muss aus dir selbst kommen Offline-Modus in der Plus-Version für Lernen ohne Internet Kein Live-Unterricht mit echten Lehrkräften (→ Alternative: Preply)

Nutzerbewertungen im Detail

In den App Stores schneidet Quizlet solide bis gut ab, auf unabhängigen Bewertungsportalen wie Trustpilot sieht das Bild deutlich schlechter aus. Der Grund dafür ist fast immer derselbe: Ärger rund um automatische Abo-Verlängerungen und den Wegfall früher kostenloser Funktionen.

Apple App Store: ⭐ 4,6 von 5 (über 400.000 Bewertungen)

⭐ 4,6 von 5 (über 400.000 Bewertungen) Google Play Store: ⭐ 4,6 von 5 (über 1 Million Bewertungen)

⭐ 4,6 von 5 (über 1 Million Bewertungen) Trustpilot: ⭐ 2,1 von 5 (über 1.500 Bewertungen)

Diese Diskrepanz ist typisch für Abo-Apps: Wer die Funktionen täglich nutzt, bewertet im App Store meist positiv. Wer sich über eine unerwartete Abbuchung ärgert, hinterlässt eher eine Trustpilot-Bewertung. Beide Perspektiven sind real – und beide solltest du kennen, bevor du dich für ein Abo entscheidest.

„Ich bereite mich mit Quizlet auf mein Pharmazie-Studium vor – die Fachbegriffe sitzen inzwischen viel schneller als mit klassischen Karteikarten aus Papier.” – Nutzerin, App Store, 5 Sterne

„Früher war fast alles gratis nutzbar, jetzt braucht man für die wichtigsten Funktionen ein Abo. Das hat mich als langjährige Nutzerin schon enttäuscht.” – Rezension, Trustpilot, 2 Sterne

„Als Lehrerin spare ich mit den geteilten Klassen-Sets enorm viel Vorbereitungszeit – meine Schüler lernen sogar freiwillig damit.” – Nutzerin, Google Play, 5 Sterne

„Habe rechtzeitig gekündigt und wurde trotzdem belastet. Der Support hat sich erst nach mehreren Wochen zurückgemeldet.” – Rezension, Trustpilot, 1 Stern

„Für Vokabeln unschlagbar, aber Grammatik lerne ich woanders. Ich nutze Quizlet parallel zu einer Kurs-App – zusammen funktioniert es super.” – Nutzer, App Store, 4 Sterne

Erfahrungen von Einsteigern

Der Einstieg gelingt schnell: Konto anlegen, ein passendes Set suchen (etwa „Englisch Grundwortschatz”) und direkt loslegen. Der Lern-Modus führt dich Schritt für Schritt durch die Begriffe, der Test-Modus prüft anschließend, was hängen geblieben ist – erste Erfolgserlebnisse stellen sich also schnell ein.

Die Kehrseite zeigt sich, sobald es um Kontext geht. Du lernst zwar, dass „la mesa” Tisch bedeutet, aber nicht automatisch, wie du „Der Tisch steht im Wohnzimmer” formulierst. Wer als kompletter Neuling startet, braucht zusätzlich eine Quelle für Grammatik und Satzbau – Quizlet liefert Bausteine, aber keinen Bauplan.

Fazit für Einsteiger: ⭐⭐⭐ (3 von 5) – starker Vokabel-Booster, aber allein kein vollständiger Sprachkurs.

Erfahrungen von fortgeschrittenen Lernenden

Ab Niveau B1 aufwärts spielt Quizlet seine Stärken voll aus: Du erstellst gezielt Sets zu Themen, die dich wirklich weiterbringen – etwa Fachvokabular für den Beruf oder Redewendungen für ein bevorstehendes Auslandssemester. Allein das Zusammenstellen der Karten ist bereits ein erster Lerneffekt.

An seine Grenzen stößt die App, sobald komplexere Kompetenzen gefragt sind: Freies Schreiben, anspruchsvolles Hörverständnis oder Prüfungsformate wie DELF B2 oder Cambridge Advanced deckt Quizlet nicht ab. Hier brauchst du ergänzend einen strukturierten Kurs oder einen Tutor.

Fazit für Fortgeschrittene: ⭐⭐⭐⭐ (4 von 5) – kaum zu schlagen als Wortschatz-Trainer, aber kein Ersatz für einen vollständigen Kurs.

Hier zeigt sich der eigentliche Anwendungsfall, für den Quizlet ursprünglich gebaut wurde. Medizinstudierende pauken damit anatomische Fachbegriffe, Jurastudierende wiederholen Definitionen, Schüler bereiten sich auf Abitur oder Sprachzertifikate vor – für so gut wie jede Prüfung findet sich in der Community bereits ein passendes, oft von anderen Studierenden gepflegtes Lernset.

Besonders praktisch: Die Klassenfunktion erlaubt es Lerngruppen, gemeinsam Sets zu pflegen, sich gegenseitig abzufragen und den Fortschritt zu vergleichen – ein echter Motivationsschub vor Klausuren. Einziger Wermutstropfen: Fremde Sets solltest du grundsätzlich stichprobenartig prüfen, bevor du dich blind auf sie verlässt.

Fazit für Studierende und Prüflinge: ⭐⭐⭐⭐⭐ (5 von 5) – hier liegt Quizlets größte Stärke.

Wie vertrauenswürdig ist Quizlet?

Hinter der App steht Quizlet Inc. mit Hauptsitz in San Francisco und rund 550 Mitarbeitenden. Seit der Gründung 2005 hat das Unternehmen mehrere Finanzierungsrunden durchlaufen, unter anderem mit Union Square Ventures, General Atlantic und Owl Ventures als Investoren – 2021 wurde Quizlet mit rund einer Milliarde US-Dollar bewertet. Das ist kein Startup-Experiment mehr, sondern ein etabliertes, kapitalstarkes Bildungsunternehmen.

Mit über 50 Millionen monatlich aktiven Nutzern weltweit zählt Quizlet zu den größten Lernplattformen überhaupt – in den USA nutzt laut eigenen Angaben ein erheblicher Teil aller High-School-Schüler die App. Diese Reichweite spricht für Stabilität: Ein Anbieter dieser Größenordnung verschwindet nicht über Nacht vom Markt.

✓ DSGVO-konform: Quizlet hat sich 2018 an die europäische Datenschutzgrundverordnung angepasst und betreibt ein eigenes Privacy Center für EU-Nutzer.

Quizlet hat sich 2018 an die europäische Datenschutzgrundverordnung angepasst und betreibt ein eigenes Privacy Center für EU-Nutzer. ✓ Verschlüsselte Zahlungen: Transaktionen laufen SSL-verschlüsselt über den etablierten Zahlungsdienstleister Stripe – Kreditkartendaten speichert Quizlet selbst nicht.

Transaktionen laufen SSL-verschlüsselt über den etablierten Zahlungsdienstleister Stripe – Kreditkartendaten speichert Quizlet selbst nicht. ✓ Jugendschutz: Für Nutzer unter 16 Jahren gelten gesonderte Datenschutzregeln, die Plattform ist COPPA-konform.

Für Nutzer unter 16 Jahren gelten gesonderte Datenschutzregeln, die Plattform ist COPPA-konform. ✓ Zwei-Faktor-Authentifizierung: Verfügbar, aber nicht standardmäßig aktiv – solltest du manuell nachrüsten.

Verfügbar, aber nicht standardmäßig aktiv – solltest du manuell nachrüsten. ✓ Datenexport: Eigene Lerndaten lassen sich jederzeit herunterladen.

Preistransparenz und Kündigungsprozess

Positiv: Quizlet versteckt seine Preise nicht – alle Abo-Stufen stehen klar einsehbar auf der Website, ohne überraschende Zusatzgebühren. Kritischer wird es beim Thema automatische Verlängerung. In den Nutzerbewertungen taucht immer wieder derselbe Vorwurf auf: Das Abo verlängert sich, obwohl viele davon ausgingen, nur eine Testphase zu nutzen. Rechtlich ist das in den AGB dokumentiert, eine deutlichere In-App-Erinnerung kurz vor der Abbuchung wäre aus Nutzersicht trotzdem wünschenswert.

Auch die Kündigung selbst läuft nicht ganz intuitiv: Über die App direkt kündigen kannst du nicht, stattdessen wirst du zur Website oder zu den jeweiligen App-Store-Einstellungen weitergeleitet. Wie genau das funktioniert, erklären wir dir weiter unten Schritt für Schritt.

Anmeldung und erste Schritte bei Quizlet

So registrierst du dich

Die Registrierung dauert keine drei Minuten:

App oder Website öffnen: Lade die App aus dem App Store oder Google Play herunter oder gehe direkt auf quizlet.com. Konto anlegen: Registriere dich per E-Mail, Google-Konto, Facebook oder Apple-ID. Alter angeben: Quizlet fragt dein Geburtsdatum ab, da für Nutzer unter 16 Jahren besondere Datenschutzregeln gelten. Nutzungstyp wählen: Schüler, Student, Lehrkraft oder Selbstlerner – davon hängen die vorgeschlagenen Inhalte ab. Interessen festlegen: Wähle deine Fächer oder Zielsprachen aus, um passendere Set-Empfehlungen zu erhalten.

Tipps für den erfolgreichen Einstieg

Interessen möglichst genau angeben: Je präziser deine Fächer und Sprachen hinterlegt sind, desto passender werden dir Sets vorgeschlagen.

Je präziser deine Fächer und Sprachen hinterlegt sind, desto passender werden dir Sets vorgeschlagen. Feste Lernzeit einplanen: Quizlet hat keine eingebaute Streak-Funktion wie manche Konkurrenten – setz dir deshalb selbst ein tägliches Zeitfenster von 10 bis 15 Minuten.

Quizlet hat keine eingebaute Streak-Funktion wie manche Konkurrenten – setz dir deshalb selbst ein tägliches Zeitfenster von 10 bis 15 Minuten. Eigene Sets bauen statt nur fremde durchklicken: Das aktive Erstellen von Karteikarten festigt Wissen nachweislich besser als das passive Durcharbeiten vorhandener Sets.

Das aktive Erstellen von Karteikarten festigt Wissen nachweislich besser als das passive Durcharbeiten vorhandener Sets. Bilder einbauen (Plus-Funktion): Visuelle Assoziationen verbessern die Merkfähigkeit deutlich – nutze das konsequent.

Visuelle Assoziationen verbessern die Merkfähigkeit deutlich – nutze das konsequent. Abo über die Website abschließen: Spart dir bis zu 30 % gegenüber dem Kauf im App Store.

Spart dir bis zu 30 % gegenüber dem Kauf im App Store. Sets vor der Nutzung prüfen: Ein Blick auf Bewertungen und Nutzerzahl eines Sets zeigt dir schnell, ob die Inhalte verlässlich sind.

Lernmethodik und Funktionen im Detail

So läuft eine Lerneinheit ab

Ein typischer Durchlauf bei Quizlet folgt immer demselben Grundmuster, unabhängig davon, ob du ein eigenes Set erstellt oder ein fremdes übernommen hast:

Set auswählen: Suche ein bestehendes Set oder lege ein eigenes an, etwa „Spanisch – Restaurantvokabeln”. Karteikarten-Modus: Du siehst die Vorderseite (z. B. „la cuenta”) und versuchst, die Übersetzung zu erraten, bevor du umdrehst. Lern-Modus: Multiple-Choice- und Eingabefragen wechseln sich ab, falsche Antworten wiederholen sich automatisch häufiger. Schreib-Modus: Du tippst die korrekte Antwort selbst ein – gut für Rechtschreibung und aktiven Wortschatz. Test-Modus: Ein automatisch generierter Test mischt Multiple Choice, Zuordnung, Wahr/Falsch und offene Fragen. Auswertung: Am Ende zeigt dir Quizlet, welche Begriffe noch nicht sitzen, und lässt dich gezielt nachlernen.

Gamification-Elemente hält Quizlet bewusst niedrig. Das Minispiel „Gravity” lässt Begriffe wie Asteroiden nach unten fallen, die du per Eingabe der korrekten Übersetzung abschießt – nett als Auflockerung, aber kein Vergleich zu den Streaks, Punktesystemen und Belohnungsmechaniken, mit denen Apps wie Duolingo oder Mondly um Aufmerksamkeit werben. Quizlet setzt konsequent auf Funktionalität statt auf spielerische Anreize.

Die wichtigsten Zusatzfunktionen

Q-Chat (KI-Lernassistent): Seit 2023 steht mit „Q-Chat” ein auf GPT-Technologie basierender KI-Tutor zur Verfügung. Du kannst gezielt Rückfragen zu deinen Lernkarten stellen, dir Begriffe im Kontext erklären lassen oder dich interaktiv abfragen lassen – nur für Plus-Abonnenten verfügbar.

Klassenfunktion (Quizlet Classes): Lehrkräfte und Lerngruppen können gemeinsame Klassen mit bis zu 100 Mitgliedern anlegen, Sets teilen und den Lernfortschritt aller Beteiligten verfolgen – praktisch für Schule, Studium oder gemeinsame Sprachkurse.

Diagramm-Modus: Neben klassischen Textkarten unterstützt Quizlet auch bildbasiertes Lernen – etwa eine Landkarte, bei der du einzelne Punkte mit Begriffen verknüpfst. Nützlich für Geografie, Anatomie oder technische Zeichnungen, aber auch für visuelles Vokabellernen mit Fotos.

Expert Solutions: Zu ausgewählten Lehrbüchern bietet Quizlet Schritt-für-Schritt-Lösungswege an. Relevant ist das vor allem im US-Bildungsmarkt, da viele dort verbreitete Lehrwerke abgedeckt sind – im deutschsprachigen Raum bleibt die Auswahl bislang überschaubar.

Vorlesefunktion: Karteikarten lassen sich in über 18 Sprachen vorlesen. Für Englisch, Spanisch und Französisch klingt die Aussprache angenehm natürlich, bei selteneren Sprachen wirkt sie stellenweise noch mechanisch. Als Ersatz für echtes Hörverständnistraining taugt das nicht, als grobe Ausspracheorientierung aber durchaus.

Sprachauswahl bei Quizlet

Anders als bei kuratierten Sprachlern-Apps gibt es bei Quizlet keine feste Liste verfügbarer Sprachen – theoretisch existiert zu jeder Sprache der Welt mindestens ein Lernset, da sämtliche Inhalte von der Community stammen. In der Praxis fällt die Abdeckung sehr unterschiedlich aus:

Sehr gut abgedeckt (tausende gepflegte Sets): Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Deutsch als Fremdsprache, Japanisch, Chinesisch (Mandarin), Koreanisch

Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Deutsch als Fremdsprache, Japanisch, Chinesisch (Mandarin), Koreanisch Solide abgedeckt (hunderte Sets, wechselnde Qualität): Russisch, Arabisch, Türkisch, Niederländisch, Schwedisch, Polnisch, Hindi

Russisch, Arabisch, Türkisch, Niederländisch, Schwedisch, Polnisch, Hindi Dünn abgedeckt (wenige, teils fehlerhafte Sets): Finnisch, Vietnamesisch, Griechisch, Thailändisch, Hebräisch und viele weitere Sprachen

Das erreichbare Sprachniveau hängt also direkt von der Set-Qualität ab. Für Englisch oder Spanisch findest du problemlos Material bis C1-Niveau, bei selteneren Sprachen ist häufig schon bei A2 Schluss.

⚠️ Kein kuratierter Kursaufbau: Suchst du einen strukturierten Sprachkurs mit klarer Progression, sind Mondly (41+ Sprachen, ab 5,19 €/Monat) oder Babbel (14 Sprachen, ab 8,99 €/Monat) die passendere Wahl – Quizlet liefert Bausteine, aber keinen Lehrplan.

Die Quizlet-App im Alltag

Quizlet gibt es für iOS (ab iOS 16) und Android (ab Android 8.0). Die App bildet die Webversion nahezu vollständig ab – alle Lernmodi, Sets und Klassen synchronisieren sich automatisch zwischen den Geräten.

Was für die App spricht:

✓ Schneller Zugriff auf alle Sets, mit Plus auch offline

✓ Push-Erinnerungen fürs tägliche Lernen

✓ Kamerafunktion, um Begriffe direkt als Karteikarte abzufotografieren

✓ Nahtlose Synchronisation zwischen Smartphone, Tablet und Desktop

✓ Übersichtliche, intuitive Bedienung

Was gegen die App spricht:

✗ Werbeeinblendungen in der Gratisversion

✗ Komplexe Sets mit Bildern oder Diagrammen lassen sich am Desktop leichter anlegen

✗ Höhere Abo-Preise bei Kauf direkt im App Store

✗ Bei sehr umfangreichen Sets gelegentlich längere Ladezeiten

App-Store-Bewertungen: iOS ⭐ 4,6 von 5 | Android ⭐ 4,6 von 5

Quizlet im Vergleich zu anderen Lernmethoden

Quizlets eigentliche Konkurrenz sind keine anderen Karteikarten-Tools, sondern vollwertige Sprachlernplattformen. Der direkte Vergleich zeigt deutlich, wo Quizlet glänzt – und wo es schlicht ein anderes Werkzeug für einen anderen Zweck ist.

Quizlet Babbel Mondly Lingoda Preply Ab (Jahresabo) 2,99 €/Monat* 8,99 €/Monat 5,19 €/Monat variabel** variabel*** Sprachen unbegrenzt (Community) 14 41+ 6 50+ Methode Karteikarten & Spaced Repetition Strukturierte Kurse Kurze Lektionen & KI Live-Gruppenunterricht 1:1-Live-Tutoren Kostenlos nutzbar ja (eingeschränkt) nein (nur Probestunde) ja (eingeschränkt) nein nein (nur Probestunde) Live-Unterricht nein nein nein ja ja Offline-Modus ja (Plus) ja ja (Premium) nein nein Offizielle Zertifikate nein nein nein ja nein

*Jahresabo Quizlet Plus, monatliche Abrechnung teurer. **Preis abhängig von Sprachlevel und Kursintensität. ***Preis abhängig vom gewählten Tutor.

Kurz zusammengefasst: Quizlet gewinnt bei Flexibilität und Themenbreite, verliert aber gegen jede der vier Alternativen, sobald es um Grammatikstruktur, Sprechtraining oder offizielle Zertifikate geht. Die Apps schließen sich nicht gegenseitig aus – viele erfahrene Sprachlerner nutzen Quizlet gezielt als Ergänzung zu einer der anderen Plattformen.

Alternativen zu Quizlet im Direktvergleich

Für reines Karteikarten-Lernen abseits der Community-Bibliothek gibt es Anki: Die Open-Source-App bietet einen noch mächtigeren Spaced-Repetition-Algorithmus als Quizlet, ist bis auf eine einmalige iOS-Gebühr von 29,99 € komplett kostenlos und extrem anpassbar. Der Preis dafür ist eine Bedienoberfläche, die wie aus einer anderen Computer-Ära wirkt, und eine spürbar steilere Lernkurve – eher etwas für technikaffine Nutzer, die volle Kontrolle wollen.

Wer stattdessen kuratierte statt community-generierte Karteikarten sucht, findet bei MosaLingua eine deutlich näher an Quizlet gebaute Alternative: Spaced Repetition trifft hier auf Inhalte, die von Sprachexperten statt von beliebigen Nutzern erstellt wurden – 11 Sprachen, ab 5,85 €/Monat im Jahresabo.

Willst du eine Sprache komplett von Grund auf lernen statt nur Vokabeln zu pauken, führt an Babbel kaum ein Weg vorbei: strukturierte Kurse mit Grammatik, Dialogen und Spracherkennung in 14 Sprachen, ab 8,99 €/Monat. Die sinnvolle Ergänzung, wenn dir bei Quizlet der rote Faden fehlt – oder der direkte Ersatz, wenn du dich komplett umorientieren willst.

Willst du hingegen mit echten Menschen sprechen statt Karten zu wälzen, bucht Preply 1:1-Stunden mit muttersprachlichen Tutoren – über 50 Sprachen, Preise ab rund 5 €/Stunde. Genau das Konversationstraining, das Quizlet konzeptionell nicht liefern kann.

Brauchst du am Ende ein offizielles Zertifikat, etwa für Studium oder Beruf, kommst du an zertifiziertem Live-Unterricht nicht vorbei. Lingoda bietet Gruppen- oder Einzelunterricht mit anerkannten Nachweisen bis Niveau C2 – deutlich teurer als Quizlet, aber ein vollwertiger Kurs mit professionellen Lehrkräften statt reiner Selbstlernmethode.

Quizlet kündigen: wichtige Hinweise

Alle Quizlet-Abos verlängern sich automatisch, egal ob Monats- oder Jahresplan. Wer nicht rechtzeitig aktiv wird, zahlt einfach weiter. Welcher Kündigungsweg für dich gilt, hängt davon ab, wo du das Abo ursprünglich abgeschlossen hast:

1. Abschluss über die Quizlet-Website:

Logge dich auf quizlet.com ein. Klicke oben rechts auf dein Profilbild und wähle „Einstellungen”. Öffne den Reiter „Abo”. Klicke auf „Abo kündigen”. Bestätige die Kündigung – Zugang bleibt bis zum Ende des bezahlten Zeitraums bestehen.

2. Abschluss über iOS (Apple):

Öffne die Einstellungen auf deinem iPhone oder iPad. Tippe ganz oben auf deinen Namen, dann auf „Abos”. Suche „Quizlet” in deiner Liste aktiver Abos. Tippe auf „Abo kündigen” und bestätige. Du erhältst eine Bestätigung per E-Mail von Apple.

3. Abschluss über Android (Google Play):

Öffne den Google Play Store. Tippe oben rechts auf dein Profilbild, dann „Zahlungen & Abos” → „Abos”. Wähle „Quizlet” aus. Tippe auf „Abo kündigen” und folge den Anweisungen. Du erhältst eine Bestätigung per E-Mail von Google.

⚠️ Automatische Verlängerung im Blick behalten: Kündige mindestens 24 Stunden vor dem nächsten Abbuchungsdatum. Das genaue Datum findest du in deinen Abo-Einstellungen – ein Kalender-Reminder verhindert unliebsame Überraschungen.

⚠️ Account löschen ist keine Kündigung: Löschst du deinen Quizlet-Account, wird dein Abo dadurch nicht automatisch beendet – du zahlst unter Umständen weiter, ohne Zugriff zu haben. Kündige deshalb immer zuerst das Abo und lösche den Account erst danach, falls überhaupt gewünscht. So bleiben deine Lernsets und dein Fortschritt erhalten, falls du später zurückkehrst.

Quizlet im Test: unser Fazit

Quizlet gibt nicht vor, ein kompletter Sprachkurs zu sein – und genau darin liegt seine Stärke. Als digitales Karteikarten-System mit gigantischer Community-Bibliothek und cleverem Wiederholungsalgorithmus gehört die App zum Besten, was der Markt für gezieltes Vokabellernen zu bieten hat. Wer Fachbegriffe pauken, sich auf eine Prüfung vorbereiten oder Wortschatz systematisch festigen will, bekommt hier ein Werkzeug, das seinen Zweck hervorragend erfüllt.

Wer dagegen eine Sprache von Grund auf lernen möchte, braucht mehr als Quizlet allein bieten kann. Grammatik, Aussprache und freies Sprechen bleiben komplett außen vor – dafür lohnt sich der Blick auf eine der oben vorgestellten Alternativen, entweder als Ersatz oder als sinnvolle Ergänzung.

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Über 800 Millionen nutzergenerierte Lernsets zu praktisch jedem Thema

Spaced-Repetition-Algorithmus macht Vokabellernen hocheffizient

KI-Assistent Q-Chat liefert interaktive Erklärungen (nur Plus)

Kein strukturierter Sprachkurs – Grammatik, Aussprache und Konversation fehlen

Gratisversion seit 2022/2023 deutlich eingeschränkt, Premium fast Pflicht für ernsthaftes Lernen

Beste Ergänzung: eine strukturierte App wie Babbel oder Mondly für den Grammatik-Part

Häufig gestellte Fragen zum Quizlet Test 2026

Ist Quizlet kostenlos nutzbar? Ja, die Basisversion von Quizlet ist kostenlos. Du kannst Lernsets erstellen, in der Bibliothek suchen und den klassischen Karteikarten-Modus nutzen. Seit 2022/2023 stecken allerdings viele frühere Gratis-Funktionen hinter der Paywall – etwa der KI-Assistent Q-Chat, der Offline-Modus und detaillierte Statistiken. Zusätzlich blendet die Gratisversion Werbung während des Lernens ein. Was kostet Quizlet Plus im Jahr 2026? Quizlet bietet zwei Premium-Stufen an: „Plus“ kostet 2,99 € pro Monat im Jahresabo (35,99 € jährlich) oder 7,99 € im Monatsabo. „Plus Unlimited“ kostet 3,74 € pro Monat im Jahresabo (44,99 € jährlich) oder 9,99 € im Monatsabo. Ein Lifetime-Zugang ist nicht verfügbar, gelegentlich gibt es eine kostenlose 7-tägige Testphase für Neukunden. Kann man mit Quizlet tatsächlich eine Sprache lernen? Quizlet eignet sich hervorragend zum Vokabellernen, ersetzt aber keinen vollständigen Sprachkurs. Grammatik, Aussprache, Hörverständnis und Konversation kommen auf der Plattform kaum vor. Realistisch erreichst du damit ein Wortschatzniveau von etwa A2 bis B1 – für einen strukturierten Spracherwerb solltest du Quizlet mit einer Kurs-App wie Babbel oder Mondly kombinieren. Wie gut eignet sich Quizlet für Sprachanfänger? Anfänger können mit Quizlet schnell erste Vokabeln lernen, finden dort aber keinen didaktisch aufgebauten Lehrplan. Es fehlen Grammatikerklärungen, ein roter Faden und aufeinander aufbauende Lektionen. Wer bei null startet, ist mit einer strukturierten App wie Babbel oder Mondly besser beraten und kann Quizlet später ergänzend hinzuziehen. Wie kündige ich mein Quizlet-Abo? Die Kündigung läuft je nach Kaufkanal unterschiedlich ab: Über quizlet.com unter „Einstellungen“ → „Abo“ → „Abo kündigen“. Über iOS in den iPhone-Einstellungen unter deinem Namen → „Abos“ → „Quizlet“. Über Android im Google Play Store unter „Zahlungen & Abos“ → „Abos“ → „Quizlet“. Wichtig: Das Löschen deines Accounts kündigt das Abo nicht automatisch – kündige immer zuerst das Abo. Was unterscheidet Quizlet von Anki? Beide Apps setzen auf Spaced Repetition zum Karteikarten-Lernen. Quizlet punktet mit einer riesigen Community-Bibliothek von über 800 Millionen Sets, einer modernen Oberfläche und dem KI-Assistenten Q-Chat. Anki ist bis auf eine einmalige iOS-Gebühr von 29,99 € komplett kostenlos, bietet einen leistungsfähigeren Algorithmus und lässt sich stärker anpassen – wirkt dafür aber deutlich weniger einsteigerfreundlich. Wie seriös und sicher ist Quizlet? Quizlet Inc. wurde 2005 gegründet, hat seinen Sitz in San Francisco und zählt über 50 Millionen monatlich aktive Nutzer weltweit. Die Plattform ist DSGVO-konform, wickelt Zahlungen SSL-verschlüsselt über den etablierten Dienstleister Stripe ab und ist COPPA-konform für Nutzer unter 16 Jahren. Zwei-Faktor-Authentifizierung ist verfügbar, muss aber manuell aktiviert werden. Gibt es bei Quizlet eine Geld-zurück-Garantie? Eine klassische Geld-zurück-Garantie bietet Quizlet nicht an. Du kannst dein Abo aber jederzeit vor der nächsten Verlängerung kündigen und den bereits bezahlten Zeitraum weiter nutzen. Neukunden erhalten gelegentlich eine kostenlose Testphase von rund 7 Tagen. Bei einer unerwarteten Abbuchung solltest du dich direkt an den Support wenden. Was sind die besten Alternativen zu Quizlet? Für reines, kostenloses Karteikarten-Lernen ist Anki die stärkste Alternative. Wer einen strukturierten Sprachkurs mit Grammatik und Dialogen sucht, findet ihn bei Babbel (14 Sprachen, ab 8,99 €/Monat) oder Mondly (41+ Sprachen, ab 5,19 €/Monat). Für Live-Unterricht mit echten Tutoren eignet sich Preply, für zertifizierten Gruppenunterricht Lingoda. Wofür wird der KI-Assistent Q-Chat bei Quizlet genutzt? Q-Chat ist Quizlets KI-gestützter Lernassistent auf Basis von GPT-Technologie. Er erklärt Begriffe aus deinen eigenen Lernsets, beantwortet Verständnisfragen, liefert Beispielsätze im Kontext und kann dich interaktiv abfragen. Für Sprachlernende ist das besonders hilfreich, um Vokabeln nicht isoliert, sondern im Zusammenhang zu verstehen. Q-Chat steht ausschließlich Plus- und Plus-Unlimited-Abonnenten zur Verfügung.