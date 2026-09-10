Karteikarten wandern nach der Klassenarbeit meistens in die Schublade – und mit ihnen ein Großteil der gelernten Vokabeln. Genau an diesem Punkt setzt eine kleine App aus Tübingen an, die Vokabellernen nicht über stures Wiederholen, sondern über Bewegung lösen will: Du wischst, tippst und gestikulierst dich durch den Wortschatz, statt ihn nur anzustarren.

Wir haben cabuu ausführlich getestet: Wie gut funktioniert das gestenbasierte Lernprinzip im Schulalltag wirklich, was kostet der Spaß, und für welche Altersgruppe lohnt sich die Investition – und für welche eher nicht? Dieser cabuu Test 2026 liefert dir alle Fakten zu Methode, Kosten, echten Nutzerstimmen und den sinnvollsten Alternativen.

cabuu auf einen Blick Konzept: Gestenbasierter Vokabeltrainer mit Schulbuch-Anbindung statt klassischem Sprachkurs

Gestenbasierter Vokabeltrainer mit Schulbuch-Anbindung statt klassischem Sprachkurs Sprachen: 4 Sprachen im Abo – Englisch, Französisch, Spanisch, Latein

4 Sprachen im Abo – Englisch, Französisch, Spanisch, Latein Preise: ab ca. 3,33 €/Monat im Jahresabo · Monatsabo 9,99 €/Monat · Lifetime ab 149,00 €

ab ca. 3,33 €/Monat im Jahresabo · Monatsabo 9,99 €/Monat · Lifetime ab 149,00 € Ideal für: Schüler der Klassen 3 bis 10, die Vokabeln passend zum Schulbuch lernen wollen

Schüler der Klassen 3 bis 10, die Vokabeln passend zum Schulbuch lernen wollen Stärke: Wischgesten und Animationen verankern Wörter nachweislich tiefer als reine Karteikarten

Wischgesten und Animationen verankern Wörter nachweislich tiefer als reine Karteikarten Schwäche: Reiner Vokabeltrainer ohne Grammatik, Konversation oder Hörverstehen

cabuu 8,2 Zu cabuu ↗ Testergebnisse im Detail Gesamt 8,2 Lernmethode 9,0 Benutzerfreundlichkeit 8,8 Preis-Leistung 7,5 Sprachangebot 5,0

Für wen ist cabuu geeignet?

cabuu ist kein Alleskönner. Die App zielt bewusst auf eine schmale, dafür klar umrissene Zielgruppe: Schulkinder, die Vokabeln für den Unterricht büffeln müssen. Anders als Babbel oder Mondly geht es hier nicht um freies Konversationstraining, sondern ausschließlich darum, Wortschatz dauerhaft im Kopf zu verankern. Diese Spezialisierung entscheidet zugleich über Eignung und Grenzen der App.

✅ cabuu passt gut zu: ❌ cabuu passt weniger zu: Schülern der Klassen 3 bis 10, die regelmäßig Vokabeln für Englisch, Französisch, Spanisch oder Latein pauken müssen – die Inhalte orientieren sich an gängigen Schulbüchern. Erwachsenen Selbstlernern, die eine Sprache komplett neu aufbauen wollen – cabuu bietet keinen strukturierten Kurs. Besser: Babbel oder Mondly. Visuellen und kinästhetischen Lerntypen, denen klassische Karteikarten nichts geben – die Gesten-Methode spricht mehrere Sinne gleichzeitig an. Fortgeschrittenen ab B2, die ihren Wortschatz auf hohem Niveau erweitern möchten – das Vokabular endet auf Schulniveau. Besser: Anki oder Mosalingua. Eltern, die eine sichere, werbefreie App für ihre Kinder suchen – cabuu ist kindgerecht und DSGVO-konform gestaltet. Konversations-Fans, die das Sprechen trainieren wollen – Sprechübungen, Live-Unterricht oder eine Community fehlen komplett. Besser: Preply oder Lingoda. Kindern mit Lese-Rechtschreib-Schwäche, die von multisensorischem Input profitieren – Bild, Ton und Bewegung zusammen verbessern nachweislich die Merkfähigkeit. Lehrkräften, die ein modernes Vokabel-Tool empfehlen möchten – Listen lassen sich passend zum Schulbuch anlegen und mit der Klasse teilen.

Die besten cabuu Alternativen im Überblick

Weil cabuu bewusst nur eine Nische bedient, lohnt sich vor der Entscheidung ein Blick auf Apps, die inhaltlich breiter aufgestellt sind. Die folgende Übersicht zeigt die stärksten Alternativen aus unserem Sprachlern-Test:

Erfolgschancen bei cabuu

Hinter dem Gesten-Prinzip steckt mehr als eine nette Spielerei. Die Methode stützt sich auf das Konzept der Embodied Cognition: Verknüpfst du ein Wort zusätzlich zur Bedeutung mit einer Bewegung, einem Bild und einem Klang, verankert sich der Begriff über drei statt über nur einen Sinneskanal. Forschende der Universität Tübingen, aus deren Umfeld cabuu ursprünglich entstand, konnten in eigenen Studien zeigen, dass Testpersonen auf diese Weise gelernte Vokabeln deutlich zuverlässiger abrufen konnten als mit klassischen Karteikarten.

In der Praxis läuft eine Lerneinheit so ab: Du wählst dein Schulbuch oder ein eigenes Vokabelset, startest eine Session und siehst zunächst die Vokabel mit Übersetzung, Beispielsatz und einer kurzen Animation. Anschließend führst du eine passende Wischgeste aus – etwa eine Aufwärtsbewegung für „steigen” oder eine Kreisbewegung für „drehen”. Es folgen Zuordnungs- und Tippübungen, während ein Spaced-Repetition-Algorithmus im Hintergrund festlegt, wie oft ein Wort wiederkehrt. Eine Einheit dauert im Schnitt 5 bis 10 Minuten.

Erreichbares Niveau: Realistisch bleibt cabuu im Bereich A1 bis maximal B1 – also ungefähr auf dem Niveau des Schulunterrichts bis Klasse 10. Für Vokabeltests und ein solides Grundvokabular reicht das aus, für ambitioniertere Lernziele braucht es ergänzende Werkzeuge.

Besonders überzeugend im Test: Die Gesten machen aus dem sonst öden Vokabelpauken eine kleine Bewegungsaufgabe, was speziell jüngeren Schülern hilft, dranzubleiben. Die direkte Schulbuch-Anbindung ist dabei ein echtes Alleinstellungsmerkmal – du lernst zielgerichtet exakt die Wörter, die als Nächstes in der Klassenarbeit drankommen, statt selbst Listen abzutippen. Auch das Spaced-Repetition-System arbeitet zuverlässig und passt Wiederholintervalle automatisch an dein Können an.

Weniger überzeugend: Nicht jede Geste wirkt intuitiv – manche Wischbewegungen fühlten sich in unserem Test eher willkürlich an und trugen kaum zur Merkfähigkeit bei. Hinzu kommt: Kontextlernen in ganzen Sätzen oder Dialogen findet praktisch nicht statt, du lernst überwiegend isolierte Wörter. Wer sich gezielt auf eine mündliche Prüfung vorbereiten will, bekommt von cabuu keine Unterstützung.

Was kostet cabuu?

cabuu arbeitet mit einem klassischen Freemium-Modell: Die Basisversion ist gratis, der volle Funktionsumfang bleibt dem Premium-Abo vorbehalten. Preislich bewegt sich die App im mittleren Segment unter den Vokabeltrainern – teurer als kostenlose Tools wie Anki, aber günstiger als ein vollwertiger Sprachkurs wie Babbel.

⚠️ App-Store-Aufschlag beachten! Wer das Abo über Apples App Store oder Google Play abschließt, zahlt häufig 19 bis 30 % mehr als über die offizielle Website. Unser Tipp: Immer direkt über cabuu.app buchen und den Aufpreis sparen.

Kann man cabuu kostenlos nutzen?

Ja, allerdings mit spürbaren Einschränkungen. In der Gratisversion lernst du nur eine begrenzte Anzahl an Vokabeln pro Tag (meist 10 bis 20 Wörter). Premium-Funktionen wie der Offline-Modus, sämtliche Schulbuch-Pakete und erweiterte Lernstatistiken bleiben verschlossen. Zum Reinschnuppern reicht die kostenlose Version, für den ernsthaften Lernalltag ist sie zu knapp bemessen.

Beim Kauf über die offizielle Website gewährt cabuu eine 14-tägige Geld-zurück-Garantie. Da die kostenlose Version zeitlich unbegrenzt nutzbar bleibt, kannst du dich vorab ausgiebig von der App überzeugen. Läuft der Kauf über App Store oder Play Store, gelten stattdessen die jeweiligen Rückgaberichtlinien von Apple beziehungsweise Google.

Das bringt dir das Premium-Abo

Mit dem Premium-Zugang schaltest du den vollen Funktionsumfang von cabuu frei:

Unbegrenztes Vokabellernen ohne Tageslimit

Zugriff auf alle Schulbuch-Pakete (Cornelsen, Klett, Westermann und weitere)

Offline-Modus für das Lernen ohne WLAN

Erweiterte Lernstatistiken und eine detaillierte Fortschrittskontrolle

Sämtliche Gesten-Animationen und multisensorischen Inhalte

Eigene Vokabellisten erstellen und mit anderen teilen

Familien-Freigabe, je nach genutzter Plattform

Preisübersicht (Stand: Q1 2026):

Abo-Modell Preis/Monat Gesamtkosten Unsere Einschätzung Monatsabo 9,99 € 9,99 € Nur zum kurzen Testen Jahresabo ab 3,33 € ab 39,99 € Solides Preis-Leistungs-Verhältnis Lebenszeit-Zugang – ab 149,00 € ⭐ Beste Preis-Leistung bei Dauernutzung

⚠️ Automatische Verlängerung! Alle cabuu-Abos verlängern sich automatisch, wenn du nicht rechtzeitig kündigst. Die Kündigung muss mindestens 24 Stunden vor Ablauf der Laufzeit eingehen.

Für eine reine Vokabeltrainer-App ist cabuu nicht ganz billig – der multisensorische Ansatz hebt sie aber deutlich von kostenlosen Karteikarten-Apps ab. Nutzt dein Kind die App über ein ganzes Schuljahr, bietet das Jahresabo das beste Verhältnis aus Preis und Leistung.

Zahlungsmethoden bei cabuu

Je nach Kaufkanal stehen dir unterschiedliche Zahlungswege offen:

✓ Kreditkarte (Visa, Mastercard)

✓ PayPal bei Kauf über die Website

✓ Apple Pay bei Kauf über iOS

✓ Google Pay bei Kauf über Android

✓ In-App-Kauf über App Store oder Play Store

cabuu Erfahrungen und Kritik

✅ Vorteile ❌ Nachteile Wissenschaftlich fundierter Gesten-Ansatz (Embodied Cognition) Kein vollständiger Sprachkurs – nur Vokabeln, keine Grammatik oder Konversation (Alternative: Babbel) Direkte Anbindung an gängige Schulbücher wie Green Line, Découvertes oder Cursus Nur 4 Sprachen im Angebot – für exotischere Sprachen ungeeignet Kindgerecht und werbefrei – eine sichere Umgebung für junge Lerner Manche Gesten wirken willkürlich und tragen kaum zur Merkfähigkeit bei Spaced-Repetition-System passt Wiederholungen automatisch an Kein Offline-Modus in der Gratisversion Eigene Vokabellisten lassen sich erstellen und mit Mitschülern teilen Keine Sprechübungen oder Aussprachetraining (Alternative: Rosetta Stone) Ansprechende Animationen und motivierendes, kindgerechtes Design Für eine reine Vokabel-App vergleichsweise teuer gegenüber kostenlosen Tools wie Anki DSGVO-konform, Entwicklung und Datenhaltung „Made in Germany” Fortgeschrittene ab B2 finden kaum passenden Lernstoff Schneller Einstieg – startklar in unter 3 Minuten Keine Desktop-Version, nur als App für iOS und Android verfügbar

Was Nutzer über cabuu berichten

Ein Blick auf die Bewertungsportale zeigt ein überwiegend positives, aber nicht ganz einheitliches Bild:

Apple App Store: ⭐ 4,6 von 5

⭐ 4,6 von 5 Google Play Store: ⭐ 4,4 von 5

⭐ 4,4 von 5 Trustpilot: ⭐ 3,2 von 5

Die Lücke zwischen App-Store-Noten und Trustpilot ist bei Abo-Apps kein Einzelfall: Auf Trustpilot melden sich überproportional häufig Nutzer, die Ärger mit der Kündigung hatten oder die automatische Verlängerung übersehen haben. Für den eigentlichen Lernansatz gibt es dagegen auf allen Plattformen viel Lob.

„Mein Sohn in der 5. Klasse lernt zum ersten Mal freiwillig Vokabeln. Die Gesten machen ihm richtig Spaß, und seine Englischnote hat sich um eine ganze Note verbessert.” – Elternteil, App Store

„Klasse, dass man die Vokabeln direkt passend zum Schulbuch runterladen kann. Das spart wirklich viel Zeit beim Abtippen.” – Schüler, 8. Klasse, Play Store

„Die Grundidee finde ich gut, aber manche Gesten sind ziemlich willkürlich. Warum soll ‚nach links wischen’ für ‚Bibliothek’ stehen?” – Nutzerin, Play Store

„Das Abo hat sich verlängert, obwohl ich die App monatelang nicht geöffnet hatte. Die Kündigung war umständlicher als nötig.” – Nutzer, Trustpilot

Erfahrungen von Grundschülern und Einsteigern

Für Kinder, die gerade erst mit Englisch oder Französisch beginnen, zeigt cabuu seine größte Stärke. Die bunten Animationen und die Gestensteuerung wirken eher wie ein Spiel als wie Hausaufgaben, und der Einstieg gelingt ohne Einstufungstest oder kompliziertes Setup: Schulbuch auswählen, Lektion antippen, loslegen.

Herausforderung: Wer selbst noch nicht sicher liest, kann mit den Texteinblendungen kämpfen. Zudem erklärt die App keine Grundgrammatik – das Wort „the” wird trainiert, aber nicht erläutert, warum es im Deutschen mal „der”, „die” oder „das” heißt.

Fazit für Einsteiger: ⭐⭐⭐⭐ (4 von 5) – ein hervorragender Baustein für den Vokabelaufbau, aber kein Ersatz für den Unterricht selbst.

Erfahrungen fortgeschrittener Lerner

Ab B1-Niveau wird es dünn. Wer seinen Wortschatz gezielt auf ein höheres Level heben möchte, stößt bei cabuu schnell an Grenzen: Die Schulbuch-Pakete decken den Stoff bis zur 10. Klasse ab, für Oberstufe oder Abitur bleibt das Angebot lückenhaft. Zwar lassen sich eigene Listen anlegen, dabei geht aber der multisensorische Gesten-Vorteil verloren, weil dafür keine individuellen Animationen erzeugt werden.

Herausforderung: Kontextübungen auf höherem Sprachniveau fehlen vollständig – keine Idiome, keine Kollokationen, kein akademisches Vokabular.

Fazit für Fortgeschrittene: ⭐⭐ (2 von 5) – zu wenig inhaltliche Tiefe. Anki oder Mosalingua bieten hier deutlich mehr Substanz.

Erfahrungen von Eltern und Familien

Eltern, die ihre Kinder beim Vokabellernen unterstützen wollen, ohne selbst jede Fremdsprache zu beherrschen, profitieren stark von cabuu. Die App übernimmt Abfrage und Wiederholrhythmus und zeigt zuverlässig, welche Wörter bereits sitzen. Besonders praktisch: Die Vokabelpakete passen direkt zum Schulbuch, sodass das abendliche Karteikarten-Schreiben entfällt.

Herausforderung: Ein echtes Eltern-Dashboard mit detaillierten Lernberichten fehlt – du siehst den groben Fortschritt, aber keine Analyse wie tägliche Lernzeit oder Fehlerquote. Auch eine Geschwister-Funktion mit getrennten Profilen gibt es nicht, jedes Kind braucht einen eigenen Account.

Fazit für Eltern und Familien: ⭐⭐⭐⭐ (4 von 5) – praktisch, sicher und motivierend, ein richtiges Eltern-Dashboard würde die App abrunden.

Wie seriös ist cabuu?

Entwickelt wird cabuu von der cabuu GmbH mit Sitz in Tübingen – ein Unternehmen, das ursprünglich aus einem Forschungsprojekt der Universität Tübingen hervorgegangen ist. Die wissenschaftliche Basis der App ist damit kein Marketing-Argument, sondern ihr tatsächlicher Ursprung. Im Team arbeiten Sprachwissenschaftler, Didaktiker und App-Entwickler zusammen. Seit dem Launch zählt cabuu nach eigenen Angaben über 500.000 Downloads und wurde mehrfach als innovative Bildungs-App ausgezeichnet, unter anderem mit dem Comenius-EduMedia-Siegel für pädagogisch wertvolle Lernmedien.

Finanziert wird das Unternehmen über Abo-Einnahmen, ohne große Venture-Capital-Runden im Rücken. Das bedeutet einerseits, dass cabuu nicht auf Teufel komm raus wachsen muss und sich stattdessen auf Qualität konzentrieren kann – andererseits liefert ein kleines Team naturgemäß langsamer neue Sprachen oder Funktionen als ein finanzstarker Konkurrent.

Datenschutz und Sicherheit

✅ DSGVO-konform: Nutzerdaten werden in Deutschland gespeichert und nach europäischem Datenschutzrecht verarbeitet.

Nutzerdaten werden in Deutschland gespeichert und nach europäischem Datenschutzrecht verarbeitet. ✅ Werbefrei: Weder in der Gratis- noch in der Premium-Version taucht Werbung auf.

Weder in der Gratis- noch in der Premium-Version taucht Werbung auf. ✅ Sichere Zahlungsabwicklung: Zahlungen laufen über Apple, Google oder etablierte, SSL-verschlüsselte Zahlungsdienstleister.

Zahlungen laufen über Apple, Google oder etablierte, SSL-verschlüsselte Zahlungsdienstleister. ✅ Keine Social-Media-Pflicht: Die Anmeldung funktioniert allein mit E-Mail-Adresse.

Die Anmeldung funktioniert allein mit E-Mail-Adresse. ✅ Kindersicher gestaltet: Keine Chat-Funktion, kein nutzergenerierter Content, keine externen Verlinkungen.

Wie transparent sind die Kosten?

Grundsätzlich ist die Preisstruktur von cabuu übersichtlich: Die Abo-Modelle sind klar kommuniziert, versteckte Kosten gibt es nicht. Der größte Kritikpunkt bleibt die automatische Verlängerung, die auf Trustpilot regelmäßig für Frust sorgt, wenn Nutzer den Kündigungstermin verpassen. Zwar zeigt cabuu das Verlängerungsdatum in den Abo-Einstellungen an, eine proaktive Erinnerungs-E-Mail kurz vor der Verlängerung fehlt bislang aber.

⚠️ So kündigst du rechtzeitig: Das Abo verlängert sich automatisch, wenn du nicht mindestens 24 Stunden vor Laufzeitende kündigst. Setz dir am besten zwei Tage vorher einen Kalendereintrag. Wie die Kündigung konkret abläuft, erfährst du im Abschnitt „cabuu kündigen” weiter unten.

Anmeldung & Profilerstellung

So gelingt die Anmeldung bei cabuu

Die Registrierung ist unkompliziert gehalten und gezielt auf junge Nutzer zugeschnitten:

App herunterladen: cabuu im Apple App Store oder bei Google Play suchen und installieren. App öffnen: Beim ersten Start „Neues Konto erstellen” wählen. E-Mail-Adresse eingeben: Bei Kindern empfiehlt sich die E-Mail-Adresse der Eltern. Passwort festlegen: Mindestens 8 Zeichen, Groß- und Kleinschreibung. Sprache und Schulbuch wählen: Lernsprache festlegen und optional das passende Schulbuch auswählen. Vokabeln laden: Das gewählte Vokabelpaket wird heruntergeladen. Loslegen: Erste Lerneinheit starten – fertig.

Zeitaufwand: Vom Download bis zur ersten Vokabel vergehen in der Regel weniger als 3 Minuten.

So machst du mehr aus deinem Lernfortschritt

Schulbuch exakt auswählen: Achte auf die richtige Ausgabe und das passende Lernjahr, sonst stimmen die Vokabeln nicht mit der Klassenarbeit überein.

Achte auf die richtige Ausgabe und das passende Lernjahr, sonst stimmen die Vokabeln nicht mit der Klassenarbeit überein. Tägliches Lernziel setzen: 10 bis 15 Minuten am Tag reichen aus – Regelmäßigkeit schlägt seltene Marathon-Sessions.

10 bis 15 Minuten am Tag reichen aus – Regelmäßigkeit schlägt seltene Marathon-Sessions. Push-Erinnerungen aktivieren: Sie helfen dabei, das Lernen zur festen Gewohnheit zu machen.

Sie helfen dabei, das Lernen zur festen Gewohnheit zu machen. Abo über die Website abschließen: Spart bis zu 30 % gegenüber dem App-Store-Preis.

Spart bis zu 30 % gegenüber dem App-Store-Preis. Eigene Vokabeln ergänzen: Kommen im Unterricht Wörter dran, die nicht im Schulbuch-Paket stehen, trage sie manuell nach.

Kommen im Unterricht Wörter dran, die nicht im Schulbuch-Paket stehen, trage sie manuell nach. Statistik regelmäßig prüfen: Wörter im „roten Bereich” verdienen gezielte Extra-Wiederholung.

Lernmethodik & Features

Wie funktioniert das Lernen bei cabuu?

Im Zentrum steht das Prinzip des multisensorischen Lernens: Je mehr Sinneskanäle beim Lernen beteiligt sind, desto fester setzt sich ein Wort im Langzeitgedächtnis fest. Klassische Karteikarten sprechen nur den visuellen Kanal an. cabuu ergänzt diesen um Gesten als motorischen Reiz, Animationen als visuell-dynamisches Element und Audio als auditiven Kanal. Was zunächst nach Spielerei klingt, basiert auf dem in der Kognitionsforschung viel diskutierten Konzept der Embodied Cognition.

Ergänzt wird das Ganze durch einen Spaced-Repetition-Algorithmus, der festlegt, wann welche Vokabel wieder abgefragt wird. Richtig beantwortete Wörter tauchen seltener auf, während Wörter, bei denen du scheiterst, häufiger wiederkehren – so fließt deine Lernzeit genau dorthin, wo sie am meisten bringt.

Typischer Ablauf einer Lektion:

Vokabel-Einführung: Das Wort erscheint mit Übersetzung, Beispielsatz und kurzer Animation. Geste ausführen: Du führst eine zur Bedeutung passende Wischgeste auf dem Touchscreen aus. Audio anhören: Das Wort wird vorgesprochen, du hörst die korrekte Aussprache. Zuordnungsübung: Per Drag & Drop ordnest du deutsches Wort und Übersetzung einander zu. Schreibübung: Du tippst das Wort ein, die App prüft die Rechtschreibung sofort. Wiederholung: Am Ende der Einheit legt die App fest, welche Wörter in die nächste Wiederholrunde wandern.

Gamification: cabuu setzt spielerische Elemente dezent ein – Punkte für abgeschlossene Einheiten, kleine Erfolgsanimationen und ein Fortschrittsbalken pro Vokabelpaket. Leaderboards oder Belohnungssysteme wie bei Duolingo fehlen bewusst, was die Ablenkung fürs schulische Lernen gering hält.

Fortschrittskontrolle: Ein Ampelsystem in Rot, Gelb und Grün zeigt pro Vokabelpaket an, wie sicher du die einzelnen Wörter beherrschst. Grün bedeutet: sitzt im Langzeitgedächtnis, Rot: braucht dringend Wiederholung – eine simple, aber wirksame Visualisierung für Schüler und Eltern gleichermaßen.

Diese Features stechen besonders hervor

1. Schulbuch-Integration: Das eigentliche Killer-Feature. cabuu bietet fertige Vokabelpakete passend zu gängigen Schulbüchern wie „Green Line”, „Découvertes”, „Encuentros” oder „Cursus”. Statt Vokabellisten selbst abzutippen, lädst du das passende Paket herunter und lernst exakt das, was im Unterricht drankommt.

2. Eigene Vokabellisten: Neben den Schulbuch-Paketen lassen sich individuelle Listen anlegen, etwa für Vokabeln aus dem Unterricht, die nicht im Buch stehen. Über einen Link kannst du diese Listen mit Mitschülern teilen.

3. Gesten-System: Das Herzstück der App. Für jede Vokabel im offiziellen Paket existiert eine eigens entwickelte Wischgeste mit passender Animation – ein Konzept, das deutlich über simple Karteikarten-Apps hinausgeht.

4. Intelligenter Wiederholmodus: Der Spaced-Repetition-Algorithmus arbeitet vollautomatisch im Hintergrund – du musst dich um nichts kümmern, die App weiß, wann welches Wort wiederkehren muss.

5. Offline-Modus (Premium): Einmal heruntergeladene Vokabelpakete lassen sich auch ohne Internetverbindung lernen – praktisch für den Schulweg oder das Lernen im Urlaub.

Welche Sprachen bietet cabuu an?

Aktuell stehen 4 Sprachen zur Verfügung, alle nativ auf Deutsch lernbar:

Englisch – das umfangreichste Angebot mit den meisten Schulbuch-Paketen

– das umfangreichste Angebot mit den meisten Schulbuch-Paketen Französisch – gut ausgebaut, gängige Schulbücher sind abgedeckt

– gut ausgebaut, gängige Schulbücher sind abgedeckt Spanisch – solides und wachsendes Angebot

– solides und wachsendes Angebot Latein – ein echtes Alleinstellungsmerkmal, kaum eine andere App bietet Latein-Vokabeltraining an

Qualitätsunterschiede gibt es dennoch: Englisch und Französisch sind am besten ausgebaut, mit den meisten Schulbuch-Paketen und Gesten-Animationen. Spanisch und Latein liegen solide im Mittelfeld. Das erreichbare Niveau bewegt sich bei allen vier Sprachen zwischen A1 und B1.

⚠️ Nur 4 Sprachen verfügbar: Willst du eine exotischere Sprache wie Koreanisch, Japanisch, Arabisch oder Chinesisch lernen, ist cabuu die falsche Wahl. Mondly bietet über 41 Sprachen ab 5,19 €/Monat und ist hier die deutlich vielseitigere Alternative.

Die cabuu App im Detail

Vorteile der App:

Intuitive Bedienung, mit der sich selbst Grundschüler zurechtfinden

Ansprechendes, kindgerechtes Design ohne Reizüberflutung

Schnelle Ladezeiten und stabile Performance

Offline-Modus im Premium-Abo für das Lernen unterwegs

Regelmäßige Updates mit neuen Schulbuch-Paketen

Nachteile der App:

Keine Desktop- oder Weboberfläche – nur für Smartphones und Tablets

Kein Dark Mode verfügbar

Gelegentliche Synchronisierungsprobleme bei Gerätewechsel

Kein Homescreen-Widget

App-Store-Bewertungen: iOS ⭐ 4,6 / Android ⭐ 4,4

⚠️ Abo lieber über die Website kaufen! Im App Store zahlst du durch den Apple-/Google-Aufschlag spürbar mehr. Über die cabuu-Website sparst du bis zu 30 % bei identischem Funktionsumfang.

cabuu im Vergleich

cabuu besetzt eine sehr spezielle Nische: einen reinen Vokabeltrainer für Schüler. Ein Vergleich mit den großen Sprachlern-Plattformen lohnt sich trotzdem, denn viele Eltern und Schüler fragen sich zu Recht, ob nicht eine umfassendere App die bessere Investition wäre.

cabuu Babbel Mondly Lingoda Preply Preis ab (Jahresabo) ab 3,33 €/Mo. 8,99 €/Mo. 5,19 €/Mo. variabel* variabel** Sprachen 4 14 41+ 6 50+ Lernmethode Gesten + Spaced Repetition Strukturierte Kurse KI + Gamification Live-Gruppenunterricht 1:1-Tutoren Kostenlos nutzbar Ja (eingeschränkt) Ja (1. Lektion) Ja (1 Lektion/Tag) Nein Nein*** Live-Tutoren ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ Offline-Modus ✅ (Premium) ✅ ✅ ❌ ❌ Bis C1/C2-Niveau ❌ (max. B1) ✅ (bis B2/C1) ❌ (max. B1) ✅ (bis C1) ✅ (bis C2) Offizielle Zertifikate ❌ ❌ ❌ ✅ ❌

* Lingoda: Preis richtet sich nach der gebuchten Stundenzahl, ab ca. 9 €/Stunde im Gruppenunterricht.

** Preply: Preis variiert je nach gewähltem Tutor, ab ca. 5 €/Stunde bei Lehrkräften aus bestimmten Regionen.

*** Preply bietet eine Probestunde mit Geld-zurück-Garantie.

Alternativen zu cabuu im Direktvergleich

Apps mit ähnlichem Fokus:

Der direkteste Konkurrent ist Phase6: ebenfalls ein Vokabeltrainer mit Schulbuch-Anbindung, allerdings ohne Gesten-System und dafür etwas günstiger. Phase6 setzt auf das klassische Karteikasten-Prinzip in digitaler Form – wer den multisensorischen Ansatz von cabuu nicht braucht, findet hier eine solide, schlankere Alternative ab ca. 2,50 €/Monat im Jahresabo.

Wer nichts bezahlen möchte und technisch etwas versierter ist, findet in Anki ein extrem flexibles, kostenloses Karteikartenprogramm mit Spaced Repetition. Die Stärke: Du gestaltest alles selbst. Die Schwäche: keine Gesten, kein kindgerechtes Design und eine spürbar steilere Lernkurve bei der Einrichtung – für technikaffine Selbstlerner ein Traum, für Grundschüler eher nicht geeignet.

Deutlich breiter aufgestellt ist Mondly: über 41 Sprachen, Gamification, ein AR-Modus und strukturierte Lektionen statt reinem Vokabeltraining. Wer mehr als nur Wortschatz lernen möchte, findet hier ab 5,19 €/Monat im Jahresabo einen günstigen und vielseitigen Komplett-Sprachkurs.

Plattformen mit grundlegend anderem Ansatz:

Braucht dein Kind individuelle Förderung, etwa vor einer mündlichen Prüfung oder bei größeren Wissenslücken, ist ein 1:1-Tutor auf Preply die bessere Wahl: echte Konversation, individuelle Korrektur und persönliches Feedback, mit Preisen ab ca. 5 €/Stunde je nach Tutor.

Für Schüler und Erwachsene, die einen offiziellen Sprachnachweis benötigen, ist Lingoda die passendere Adresse: Live-Gruppenunterricht mit muttersprachlichen Lehrkräften und anerkannte Teilnahmezertifikate. Deutlich teurer als cabuu, aber ein völlig anderes Produkt – und das einzige in dieser Liste mit echtem Live-Unterricht.

cabuu kündigen: wichtige Hinweise

Jedes cabuu-Abo verlängert sich automatisch – branchenüblich, aber eine Falle, wenn du es vergisst. Die Kündigung muss mindestens 24 Stunden vor dem Verlängerungsdatum bei cabuu eingehen. Je nachdem, über welchen Kanal du gebucht hast, unterscheidet sich der Weg:

1. Kauf über die cabuu-Website

Auf der cabuu-Website in deinen Account einloggen. Zu „Mein Konto” → „Abo-Verwaltung” navigieren. Auf „Abo kündigen” klicken. Die Kündigung über den Bestätigungslink in der E-Mail bestätigen. Die Kündigungsbestätigung per E-Mail aufbewahren.

2. Kauf über iOS (Apple)

Die Einstellungen auf iPhone oder iPad öffnen. Oben auf deinen Namen (Apple-ID) tippen. „Abonnements” auswählen. „cabuu” in der Liste suchen und antippen. „Abo kündigen” antippen und bestätigen.

3. Kauf über Android (Google Play)

Die Google Play Store-App öffnen. Oben rechts auf dein Profilbild tippen. „Zahlungen und Abos” → „Abos” auswählen. „cabuu” suchen und „Abo kündigen” antippen. Den Anweisungen folgen und die Kündigung bestätigen.

⚠️ Automatische Verlängerung im Blick behalten: Kündige spätestens 24 Stunden vor Laufzeitende. Praktischer Tipp: Stell dir eine Erinnerung drei Tage vorher. Nach der Kündigung lässt sich cabuu bis zum Ende der bezahlten Laufzeit ganz normal weiternutzen.

⚠️ Account löschen ist nicht dasselbe wie Abo kündigen! Löschst du deinen cabuu-Account, gehen alle Lerndaten unwiderruflich verloren – ein laufendes Abo wird dadurch aber nicht automatisch beendet. Du zahlst also weiter, ohne die App nutzen zu können. Deshalb gilt: immer zuerst das Abo kündigen, den Account danach höchstens optional löschen. Am sichersten fährst du, wenn du den Account gar nicht löschst und nur das Abo beendest.

cabuu im Test: unser Fazit

cabuu konzentriert sich auf genau eine Aufgabe – und löst sie überzeugend: Vokabeln so zu vermitteln, dass sie hängen bleiben. Der gestenbasierte Ansatz hat eine wissenschaftliche Grundlage, die Schulbuch-Integration erspart Schülern und Eltern viel Zeit, und das kindgerechte Design sorgt eher für Motivation als für Frust. Wer einen vollständigen Sprachkurs erwartet, ist an der falschen Adresse – das will die App aber auch gar nicht sein.

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

✅ Wissenschaftlich fundierter Gesten-Ansatz, der Vokabeln tiefer verankert als klassische Karteikarten

✅ Direkte Anbindung an gängige Schulbücher – du lernst genau das, was in der Klassenarbeit drankommt

✅ Kindgerecht, werbefrei und DSGVO-konform – eine sichere Umgebung für junge Nutzer

✅ Spaced-Repetition-System arbeitet zuverlässig im Hintergrund

✅ Latein als Lernsprache – ein echtes Alleinstellungsmerkmal am Markt

❌ Kein vollständiger Sprachkurs: keine Grammatik, kein Sprechen, keine Konversation

❌ Nur 4 Sprachen bei maximal B1-Niveau – für Fortgeschrittene zu wenig

❌ Manche Gesten wirken willkürlich, eine Desktop-Version fehlt komplett

Für wen sich cabuu lohnt: cabuu ist die ideale Vokabeltrainer-App für Kinder und Jugendliche der Klassen 3 bis 10, die regelmäßig für den Schulunterricht Vokabeln lernen müssen. Besonders profitieren visuelle und kinästhetische Lerntypen, denen klassische Karteikarten zu eintönig sind. Auch Eltern, die eine sichere und wirksame Lern-App suchen, sind bei cabuu gut aufgehoben.

Wann sich eine Alternative eher lohnt: Willst du eine Sprache von Grund auf lernen – inklusive Grammatik und Konversation –, bist du mit Babbel oder Mondly besser beraten. Für Live-Unterricht mit echten Lehrkräften empfehlen sich Preply oder Lingoda. Fortgeschrittene, die ihren Wortschatz auf hohem Niveau erweitern wollen, greifen besser zu Anki oder Mosalingua.

Unsere Einschätzung: In unserem Test überzeugt cabuu als spezialisiertes Werkzeug fürs schulische Vokabellernen. Einen Sprachkurs ersetzt die App nicht, muss sie aber auch nicht. Für ihre Nische – und genau dafür – gehört cabuu zu den besten Apps auf dem deutschen Markt. ⭐⭐⭐⭐ (4 von 5 Sternen)

Häufig gestellte Fragen zu cabuu

Für welche Altersgruppe eignet sich cabuu am besten? cabuu richtet sich gezielt an Schüler der Klassen 3 bis 10 – also an Kinder und Jugendliche zwischen etwa 8 und 16 Jahren. Die App ist kindgerecht gestaltet, werbefrei und DSGVO-konform. Auch Erwachsene können sie nutzen, stoßen aber ab Oberstufenniveau schnell an inhaltliche Grenzen, da das Vokabular maximal Niveau B1 abdeckt. Wie viel kostet cabuu im Monat? Das Monatsabo kostet 9,99 € im Monat. Günstiger ist das Jahresabo: Es wird einmal jährlich mit 39,99 € abgerechnet, was ungefähr 3,33 € pro Monat entspricht. Wer langfristig plant, kann einmalig 149,00 € für den Lebenszeit-Zugang zahlen. Über die offizielle Website sind alle Abos günstiger als über den App Store. Wie viele Sprachen kann man mit cabuu lernen? cabuu bietet aktuell 4 Sprachen an: Englisch, Französisch, Spanisch und Latein. Alle vier sind sowohl in der kostenlosen Basisversion als auch im Premium-Abo enthalten. Für seltenere Sprachen wie Italienisch, Japanisch oder Arabisch ist cabuu nicht geeignet – hier sind Alternativen wie Mondly mit 41+ Sprachen deutlich besser aufgestellt. Worin unterscheidet sich cabuu von Duolingo? cabuu ist ein reiner Vokabeltrainer für Schüler mit Schulbuch-Anbindung und gestenbasierter Lernmethode. Duolingo bietet dagegen vollständige Sprachkurse mit Grammatik, Konversation und Gamification, eignet sich aber nicht für das gezielte schulbezogene Vokabellernen. Wer konkret auf Klassenarbeiten lernen will, trifft mit cabuu die zielgerichtetere Wahl. Gibt es eine kostenlose Version von cabuu? Ja, cabuu lässt sich kostenlos herunterladen und in der Basisversion nutzen. Die Gratisversion erlaubt das Lernen einer begrenzten Anzahl an Vokabeln pro Tag, schränkt aber Funktionen wie den vollständigen Schulbuch-Zugang, den Offline-Modus und erweiterte Lernstatistiken ein. Zusätzlich gewährt cabuu beim Kauf über die Website eine 14-tägige Geld-zurück-Garantie. Was macht die Gesten-Methode bei cabuu besonders? cabuu setzt auf das Prinzip der Embodied Cognition: Wer beim Lernen eine passende Wischgeste ausführt, verknüpft ein Wort gleichzeitig mit einer Bewegung, einem Bild und einem Klang – drei Sinneskanäle statt nur einem. Forscher aus dem Umfeld der Universität Tübingen konnten zeigen, dass so gelernte Vokabeln signifikant besser im Langzeitgedächtnis bleiben als mit klassischen Karteikarten. Kann ich mit cabuu gezielt auf Klassenarbeiten lernen? Ja, dafür ist die App sogar besonders gut geeignet. Du wählst dein Schulbuch aus – etwa „Green Line“, „Découvertes“ oder „Cursus“ –, lädst das passende Vokabelpaket herunter und lernst exakt die Wörter, die im Unterricht drankommen. Das integrierte Spaced-Repetition-System sorgt dafür, dass schwierige Vokabeln automatisch häufiger wiederholt werden. Für mündliche Prüfungen oder Grammatik liefert cabuu allerdings keine Unterstützung. Wie kündige ich mein cabuu-Abo? Die Kündigung muss mindestens 24 Stunden vor der automatischen Verlängerung eingehen. Je nach Kaufkanal läuft sie über die cabuu-Website unter „Mein Konto“ → „Abo-Verwaltung“, über die iPhone-Einstellungen unter Apple-ID → „Abonnements“ oder über den Google Play Store unter „Zahlungen und Abos“. Wichtig: Das Löschen des Accounts kündigt das Abo nicht automatisch mit. Ist cabuu auch für Erwachsene sinnvoll? Nur eingeschränkt. Erwachsene können cabuu nutzen, um eine der vier Schulsprachen aufzufrischen, das Vokabular reicht aber nur bis B1-Niveau, was etwa dem Schulstoff bis zur 10. Klasse entspricht. Wer ab B2 aufwärts lernen möchte, findet bei cabuu kaum passende Inhalte und ist mit Babbel, Mosalingua oder Anki besser beraten. Bietet cabuu auch Latein an? Ja – und das ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Kaum eine andere Sprachlern-App bietet Latein-Vokabeltraining mit Schulbuch-Anbindung an. cabuu stellt Vokabelpakete passend zu gängigen Lehrwerken wie dem Cursus bereit, was die App besonders für Schüler am humanistischen Gymnasium wertvoll macht. Wie sicher ist cabuu für Kinder? cabuu ist DSGVO-konform und speichert alle Daten auf Servern in Deutschland nach europäischem Datenschutzrecht. Die App enthält keine Werbung, keine Chat-Funktion, keine Verknüpfung zu sozialen Netzwerken und keine nutzergenerierten Inhalte. Zur Anmeldung reicht eine E-Mail-Adresse – bei Kindern empfiehlt sich dafür die E-Mail-Adresse der Eltern. Funktioniert cabuu auch offline? Ja, allerdings nur in der Premium-Version. Einmal heruntergeladene Vokabelpakete lassen sich ohne Internetverbindung lernen, was sich gut für den Schulweg oder das Lernen ohne WLAN eignet. In der kostenlosen Basisversion steht der Offline-Modus nicht zur Verfügung.