Karteikarten wälzen für den Vokabeltest am Freitag? Genau davor drücken sich die meisten Schülerinnen und Schüler – und genau hier setzt Phase 6 an. Die App verspricht, dass du exakt die Wörter büffelst, die dein Lehrer aus dem Schulbuch abfragt, und zwar in einem Rhythmus, den die Lernpsychologie seit Jahrzehnten als besonders wirksam beschreibt.

Ich habe mir die App für diesen Phase 6 Test genau angeschaut: Wie gut funktioniert die Schulbuch-Anbindung wirklich, was zahlst du am Ende drauf und wo stößt ein reiner Vokabeltrainer an seine Grenzen? Hier bekommst du Preise, Fakten und echte Phase 6 Erfahrungen aus erster Hand – plus die ehrliche Einordnung, für wen sich die App lohnt und wer besser zu einer Alternative greift.

Phase 6 auf einen Blick Konzept: Digitaler Vokabeltrainer mit Spaced-Repetition-System, direkt abgestimmt auf über 700 Schulbücher großer Verlage

Digitaler Vokabeltrainer mit Spaced-Repetition-System, direkt abgestimmt auf über 700 Schulbücher großer Verlage Sprachen: über 20 Sprachen im Angebot – u. a. Englisch, Französisch, Spanisch, Latein, Italienisch und Russisch

über 20 Sprachen im Angebot – u. a. Englisch, Französisch, Spanisch, Latein, Italienisch und Russisch Preise: Gold ab 3 €/Monat (35,99 €/Jahr) · Platin ab 4 €/Monat (47,99 €/Jahr) · Diamant ab 5 €/Monat (59,99 €/Jahr) · einzelne Vokabelsammlungen ab 9,99 € einmalig

Gold ab 3 €/Monat (35,99 €/Jahr) · Platin ab 4 €/Monat (47,99 €/Jahr) · Diamant ab 5 €/Monat (59,99 €/Jahr) · einzelne Vokabelsammlungen ab 9,99 € einmalig Ideal für: Schüler der Klassen 5 bis 13, Eltern und Lehrkräfte, die Schulbuch-Vokabeln lernen oder begleiten wollen

Schüler der Klassen 5 bis 13, Eltern und Lehrkräfte, die Schulbuch-Vokabeln lernen oder begleiten wollen Stärke: Kaum zu schlagende Anbindung an Schulbücher von Cornelsen, Klett, Diesterweg und Co. – gerade bei Latein fast konkurrenzlos

Kaum zu schlagende Anbindung an Schulbücher von Cornelsen, Klett, Diesterweg und Co. – gerade bei Latein fast konkurrenzlos Schwäche: Reines Vokabeltraining – Grammatik, Hörverständnis und Konversation bleiben komplett außen vor

Phase 6 7,8 Zu Phase 6 ↗ Testergebnisse im Detail Gesamt 7,8 Schulbuch-Integration 9,5 Lernmethodik 8,8 Benutzerfreundlichkeit 7,5 Preis-Leistung 7,2 App & Design 6,8

Für wen ist Phase 6 geeignet?

Phase 6 ist kein Sprachkurs wie Babbel oder Mondly, sondern eine hoch spezialisierte Karteikarten-Box mit Schulbuch-Anschluss. Genau diese Spezialisierung entscheidet darüber, ob die App zu dir passt oder nicht:

✅ Gut geeignet für ❌ Weniger geeignet für Schüler der Klassen 5–13, die ihre Schulbuch-Vokabeln systematisch büffeln wollen Erwachsene, die eine Sprache komplett neu lernen wollen → Alternative: Babbel Eltern, die den Lernfortschritt ihrer Kinder im Blick behalten möchten Alle, die aktiv Sprechen üben wollen → Alternative: Preply Lehrkräfte, die Klassen verwalten und Vokabeltests vorbereiten Reisende mit Bedarf an schnellen Alltagsphrasen → Alternative: Mondly Latein-Schüler – hier gibt es kaum ernstzunehmende Konkurrenz Fortgeschrittene (B2+), die über Schulniveau hinauswollen → Alternative: LingQ Alle, die einen wissenschaftlich fundierten Wiederholungsrhythmus (Spaced Repetition) suchen Nutzer, die Grammatik, Hören und Schreiben in einer einzigen App vereint haben wollen

Die besten Phase 6 Alternativen im Überblick

Weil Phase 6 bewusst nur einen Ausschnitt des Sprachenlernens abdeckt, lohnt sich für viele ein zweiter Blick auf Anbieter mit einem breiteren Ansatz. Diese Sprachlern-Apps ergänzen Phase 6 – oder ersetzen sie komplett, je nachdem, was du suchst:

Erfolgschancen bei Phase 6

Das Prinzip hinter Phase 6 heißt Spaced Repetition – verteiltes Lernen mit wachsenden Wiederholungsabständen. Kognitionspsychologische Studien bestätigen seit Jahrzehnten, dass Wissen so zuverlässiger vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis wandert als beim klassischen Vokabelpauken am Stück.

In der Praxis läuft das so: Du wählst dein Schulbuch aus, lädst das passende Vokabelpaket und startest eine Abfragerunde. Phase 6 zeigt ein deutsches Wort, du tippst die Übersetzung ein. Stimmt sie, rückt die Vokabel eine von sechs Phasen weiter – daher der Name. Liegst du falsch, geht es zurück auf Phase 1. Eine Runde dauert meist 10 bis 15 Minuten.

Erreichbare GER-Niveaus

A1–B1: Hier liegt die Stärke der App. Schulbegleitendes Lernen baut ein solides Grundvokabular auf.

Hier liegt die Stärke der App. Schulbegleitendes Lernen baut ein solides Grundvokabular auf. B2: Nur mit zusätzlichen, selbst erstellten Vokabellisten und ergänzendem Material realistisch.

Nur mit zusätzlichen, selbst erstellten Vokabellisten und ergänzendem Material realistisch. C1–C2: Mit Phase 6 allein nicht erreichbar – dafür fehlen Grammatik, Leseverständnis und Konversationstraining komplett.

Die Schulbuch-Verzahnung ist der eigentliche Trumpf: Schüler lernen exakt die Wörter, die in der nächsten Klassenarbeit drankommen. Wer aber glaubt, mit reinem Vokabelpauken eine Sprache sprechen zu lernen, irrt – Phase 6 ist ein wichtiges Zahnrad im Getriebe, aber eben nicht der ganze Motor.

Was kostet Phase 6?

Das PLUS-Abo läuft in drei Stufen: Gold (3 €/Monat), Platin (4 €/Monat) und Diamant (5 €/Monat) – jeweils bei jährlicher Abrechnung. Freigeschaltet werden Audiowiedergabe, erweiterte Statistiken und zusätzliche Abfragerichtungen. Eine Geld-zurück-Garantie gibt es nicht, dafür aber genug Gratis-Funktionen zum unverbindlichen Testen.

⚠️ Achtung: App-Store-Aufschlag Kaufst du Vokabelsammlungen oder das Abo über den Apple App Store oder Google Play, zahlst du wegen der Store-Provisionen bis zu 30 % mehr. Kaufe deshalb immer direkt über die Phase-6-Website und logge dich anschließend in der App ein.

Kostenlos nutzbar?

Ja, aber mit Einschränkungen. Kostenlos lassen sich eigene Vokabelkarten anlegen und mit dem Spaced-Repetition-System lernen. Die fertigen Schulbuch-Sammlungen kosten dagegen extra, ab rund 9,99 € pro Buch. Wer regelmäßig lernt, kommt um das Abo ab 3 €/Monat kaum herum – dafür bekommst du Audiowiedergabe und erweiterte Statistiken dazu.

Preistabelle

Modell Preis pro Monat Gesamtkosten Empfehlung Basisversion (kostenlos) 0 € 0 € Zum Ausprobieren Einzelne Vokabelsammlung – ab 9,99 € (einmalig) Für gezieltes Schulbuch-Lernen Gold (jährlich) 3 € 35,99 €/Jahr Für Einsteiger Platin (jährlich) 4 € 47,99 €/Jahr ⭐ Beste Preis-Leistung Diamant (jährlich) 5 € 59,99 €/Jahr Für intensive Nutzer

⚠️ Automatische Verlängerung beachten Ohne rechtzeitige Kündigung verlängert sich das Abo automatisch. Kündige Monats- wie Jahresabos mindestens 24 Stunden vor Ablauf, sonst greift die nächste Abrechnungsperiode.

Zahlungsmethoden bei Phase 6:

Kreditkarte (Visa, Mastercard)

PayPal

Lastschrift (SEPA)

Apple Pay / Google Pay (nur über die App Stores)

Gutschein- und Prepaid-Codes, etwa als Geschenk

Phase 6 Erfahrungen und Kritik

✅ Vorteile ❌ Nachteile Exakte Anbindung an über 700 Schulbücher Kein Grammatik-, Hör- oder Sprechtraining Wissenschaftlich fundiertes Spaced-Repetition-System Kosten summieren sich bei mehreren Büchern und dem PLUS-Abo Lehrkräfte verwalten Klassen und sehen Lernstände live ein Design wirkt neben Duolingo & Co. eher nüchtern Offline-Modus verfügbar Eigene Vokabeln erstellen ist am Smartphone umständlich Kaum Konkurrenz bei Latein-Vokabeln Keine Community, kaum Gamification DSGVO-konform, Entwicklung in Deutschland Fortgeschrittene (B2+) finden wenig passenden Content

Nutzer-Bewertungen

Apple App Store: 4,5 / 5 ⭐ (über 12.000 Bewertungen)

4,5 / 5 ⭐ (über 12.000 Bewertungen) Google Play Store: 4,3 / 5 ⭐ (über 25.000 Bewertungen)

4,3 / 5 ⭐ (über 25.000 Bewertungen) Trustpilot: 3,8 / 5 ⭐ (deutlich weniger Bewertungen als bei den App Stores)

„Seit unser Sohn mit Phase 6 lernt, sitzt er freiwillig länger an den Englisch-Vokabeln – weil genau das drankommt, was im Schulbuch steht.” – Elternteil, App Store

„Für Latein ist die App unschlagbar. Sobald ich aber Grammatik üben will, muss ich woanders hin.” – Schüler, 10. Klasse, Google Play

„Dass jedes Schulbuch extra kostet, nervt vor allem bei einem Schulwechsel – da kommt schnell einiges zusammen.” – Nutzer, Trustpilot

Erfahrungen: Anfänger vs. Fortgeschrittene

Anfänger (A1–A2) – ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5): Genau hier spielt Phase 6 seine Stärke aus. Wer gerade erst eine Sprache lernt, profitiert enorm von der strukturierten Wiederholung und den fertigen Schulbuch-Paketen, die das eigene Erstellen von Karteikarten überflüssig machen.

Fortgeschrittene (B1+) – ⭐⭐⭐ (3/5): Ab der Oberstufe wird es dünner. Zwar decken die Vokabelsammlungen auch Oberstufen-Lehrwerke ab, doch kontextbezogene Übungen, Textverständnis und anspruchsvollere Hörbeispiele fehlen. Für B2 oder C1 brauchst du zwingend zusätzliche Tools.

Wie seriös ist Phase 6?

Hinter der App steht die phase 6 GmbH mit Sitz in Stuttgart, gegründet bereits 2003 – damit gehört Phase 6 zu den ältesten digitalen Vokabeltrainern im deutschsprachigen Raum. Über 1 Million Schülerinnen und Schüler haben die App laut Unternehmensangaben schon genutzt. Offizielle Kooperationen bestehen mit Schulbuch-Verlagen wie Cornelsen, Klett, Westermann und Diesterweg, dazu kommen Auszeichnungen wie der Giga-Maus-Preis und das Comenius-EduMedia-Siegel.

DSGVO-konform: Server in Deutschland, keine Datenweitergabe an Dritte zu Werbezwecken

Server in Deutschland, keine Datenweitergabe an Dritte zu Werbezwecken Schüler-Datenschutz: Minderjährige erhalten eingeschränkte Profile, Eltern können den Zugang verwalten

Minderjährige erhalten eingeschränkte Profile, Eltern können den Zugang verwalten Zahlungssicherheit: Verschlüsselte SSL-Transaktionen, bei Kauf über die Website zusätzlich PayPal-Käuferschutz

Verschlüsselte SSL-Transaktionen, bei Kauf über die Website zusätzlich PayPal-Käuferschutz Werbefrei: Auch in der kostenlosen Version läuft keine Werbung

Auch in der kostenlosen Version läuft keine Werbung Transparente Preise: Alle Kosten werden vor dem Kauf angezeigt, keine versteckten Gebühren

Fair bleiben muss man aber auch bei der Kritik: Mehrere Nutzer bemängeln steigende Kosten bei mehreren Schulbuch-Paketen, besonders in Familien mit mehreren Kindern. Auch ein Live-Chat-Support fehlt – Hilfe gibt es nur per E-Mail und FAQ. Beides sind berechtigte Kritikpunkte, die aber nichts an der grundsätzlichen Seriosität des Anbieters ändern.

Anmeldung & Lernmethodik

Anmeldung

Die Registrierung ist in wenigen Minuten erledigt:

App herunterladen (iOS, Android) oder phase6.de aufrufen Konto erstellen mit E-Mail-Adresse und Passwort – bei Minderjährigen ist die Zustimmung der Eltern nötig Schulform und Bundesland auswählen, damit Phase 6 die passenden Lehrwerke vorfiltert Schulbuch aussuchen – aus über 700 Titeln Vokabelsammlung kaufen oder eigene Karten anlegen – fertige Pakete stehen sofort bereit Erste Abfragerunde starten – Phase 6 schlägt direkt passende Vokabeln vor

Von der Installation bis zur ersten abgefragten Vokabel vergehen in der Regel nicht mehr als 3 bis 5 Minuten.

Wie funktioniert das Lernen?

Das 6-Phasen-System steckt schon im Namen der App und bildet das Herzstück der Methode:

Phase 1 – Neue Vokabel: Das Wort wird eingeführt, du gibst die Übersetzung aktiv ein Phase 2 – Erste Wiederholung: Nach einem Tag wird erneut abgefragt – richtig geht’s weiter zu Phase 3, falsch zurück zu Phase 1 Phase 3–5 – Wachsende Intervalle: Die Abfrage-Abstände steigen auf 3, 9 und 29 Tage Phase 6 – Langzeitgedächtnis: Die Vokabel gilt als gelernt und wird nur noch selten wiederholt Zusatz-Abfragen: Ein integriertes „Fehler-Radar” erkennt Problemwörter und wiederholt sie häufiger

Gamification: Im Vergleich zu Duolingo oder Mondly hält sich Phase 6 spürbar zurück – keine Streaks, keine XP, keine Rangliste. Motivation entsteht stattdessen über Lernstatistiken und Fortschrittsbalken. Für manche reicht das, andere vermissen den spielerischen Anreiz.

Besondere Features

phase6 Klassenraum: Lehrkräfte weisen Vokabel-Sets zu und sehen den Lernfortschritt der ganzen Klasse in Echtzeit – praktisch für die Vorbereitung von Klassenarbeiten

Lehrkräfte weisen Vokabel-Sets zu und sehen den Lernfortschritt der ganzen Klasse in Echtzeit – praktisch für die Vorbereitung von Klassenarbeiten Verlags-Audio: Offizielle Schulbuch-Sammlungen enthalten professionelle Vertonungen zum Aussprachetraining

Offizielle Schulbuch-Sammlungen enthalten professionelle Vertonungen zum Aussprachetraining Eigene Karten mit Bild: Selbst erstellte Vokabeleinträge lassen sich mit Fotos versehen – nützlich für visuelles Lernen und Fachvokabular außerhalb der Schulbücher

Verfügbare Sprachen

Über 20 Sprachen stehen zur Wahl, angeführt von den Schulklassikern Englisch, Französisch, Spanisch, Latein, Italienisch und Russisch. Auch seltenere Schulsprachen wie Niederländisch, Portugiesisch oder Türkisch sind dabei, allerdings mit deutlich schmalerem Angebot an Schulbuch-Verknüpfungen als bei Englisch oder Latein. Wichtig: Die Ausgangssprache ist ausschließlich Deutsch.

⚠️ Einschränkung: nur Deutsch als Ausgangssprache Phase 6 richtet sich ausschließlich an deutschsprachige Lerner. Wer eine andere Ausgangssprache braucht, weicht besser auf Mondly aus – dort stehen über 33 Ausgangssprachen zur Verfügung.

Phase 6 im Vergleich

Kriterium Phase 6 Babbel Mondly Lingoda Preply Preis ab (Jahresabo) 35,99 €/Jahr 107,88 €/Jahr variabel ab ca. 299 €/Jahr ab ca. 4 €/Stunde Sprachen 20+ 14 41 4 50+ Lernmethode Spaced Repetition (Vokabeln) Kompletter Sprachkurs KI-gestützter Sprachkurs Live-Gruppenunterricht 1:1 Live-Tutoren Kostenlos testbar ja (eingeschränkt) erste Lektion gratis ja (eingeschränkt) 7-Tage-Test nein Live-Tutoren ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ Offline nutzbar ✅ ✅ ✅ ❌ ❌ Bis C1/C2 ❌ (max. B1) ✅ (bis B2/C1) ❌ (bis A2/B1) ✅ (bis C1) ✅ (bis C2)

Alternativen zu Phase 6 im Direktvergleich

Vier Anbieter tauchen in der Praxis besonders häufig als Phase-6-Alternative auf – jeder mit einem eigenen Schwerpunkt:

Anki: Open-Source-Vokabeltrainer ohne Schulbuch-Bindung Komplett kostenlos auf Android, Desktop und im Web (die iOS-App kostet einmalig), ebenfalls mit Spaced Repetition – nur musst du alle Karten selbst anlegen. *Anki: Jetzt kostenlos testen

Quizlet: Community-Karteikarten inklusive Spielmodi Beliebte Karteikarten-App mit von der Community erstellten Sets, teils sogar zu konkreten Schulbüchern – kostenlos nutzbar, dafür weniger präzise als Phase 6. *Quizlet: Jetzt Karteikarten entdecken

Phase 6 kündigen

Die Kündigung des PLUS-Abos ist unkompliziert, hängt aber davon ab, wo du ursprünglich abgeschlossen hast. Diese drei Wege gibt es:

1. Kündigung über die Website

Auf phase6.de einloggen Zu „Mein Konto” → „Abonnement verwalten” navigieren Auf „Abo kündigen” klicken und bestätigen Bestätigungs-E-Mail aufbewahren

2. Kündigung über iOS (Apple)

Einstellungen auf iPhone oder iPad öffnen Auf den eigenen Namen → „Abonnements” tippen Phase 6 auswählen und „Abo kündigen” antippen

3. Kündigung über Android (Google Play)

Google Play Store öffnen Profilbild → „Zahlungen & Abos” → „Abos” antippen Phase 6 auswählen und „Abo kündigen” antippen

⚠️ Account löschen ≠ Abo kündigen Wird nur der Account gelöscht, läuft das Abo im Hintergrund weiter – du zahlst also, ohne die App zu nutzen. Kündige immer zuerst das Abo, lösche erst danach den Account. Bei App-Store-Abos muss die Kündigung zwingend über Apple bzw. Google erfolgen, nicht in der App selbst.

Unser Fazit

Für Schüler, die exakt ihre Schulbuch-Vokabeln pauken wollen, ist Phase 6 aktuell der beste Vokabeltrainer auf dem deutschen Markt. Wer dagegen einen vollständigen Sprachkurs erwartet, wird enttäuscht – dafür ist die App schlicht nicht konzipiert.

Die wichtigsten Punkte

✅ Über 700 Schulbuch-Verknüpfungen mit allen großen Verlagen – konkurrenzlos in dieser Nische

✅ Wissenschaftlich fundiertes Spaced-Repetition-System mit nachweisbarem Effekt

✅ DSGVO-konform, werbefrei und in Deutschland entwickelt – wichtig bei minderjährigen Nutzern

⚠️ Kein Grammatik-, Hör- oder Sprechtraining – ausschließlich Vokabeln

⚠️ Kosten können sich bei mehreren Fächern und Kindern summieren

⚠️ Für Erwachsene, Reisende und Fortgeschrittene (B2+) gibt es bessere Alternativen

Für wen sich Phase 6 lohnt: Schüler der Klassen 5 bis 13, die ihre Fremdsprachennoten verbessern wollen, liegen mit Phase 6 goldrichtig. Auch Eltern und Lehrkräfte profitieren von den Verwaltungsfunktionen. Bei Latein gibt es aktuell keine ernsthafte Alternative unter den Vokabeltrainer-Apps.

Wann eine Alternative sinnvoller ist: Willst du eine Sprache von null lernen, Konversation üben oder Richtung B2/C1, greif zu Babbel (kompletter Kurs), Lingoda (Live-Unterricht) oder Preply (Einzel-Tutoren). Phase 6 ergänzt diese Tools ideal – ersetzen kann es sie nicht.

Häufig gestellte Fragen zu Phase 6

Ist Phase 6 komplett kostenlos? Nein, nur eingeschränkt: Kostenlos lassen sich eigene Vokabelkarten anlegen und mit dem Spaced-Repetition-System lernen. Fertige Schulbuch-Sammlungen kosten ab rund 9,99 € einmalig, das PLUS-Abo startet bei 3 €/Monat in der Jahresabrechnung. Für welche Klassenstufen eignet sich Phase 6? Phase 6 richtet sich an Schüler der Klassen 5 bis 13. Über 700 Schulbücher großer Verlage wie Cornelsen, Klett und Diesterweg sind angebunden – besonders stark bei Englisch, Französisch, Spanisch und Latein. Wie funktioniert das 6-Phasen-System? Neue Vokabeln durchlaufen sechs Phasen mit wachsenden Wiederholungsabständen, von täglich bis hin zu mehreren Wochen. Dieses Spaced-Repetition-Prinzip ist wissenschaftlich untersucht und verankert Vokabeln dauerhaft im Langzeitgedächtnis. Kann man das Phase-6-Abo jederzeit kündigen? Ja. Du kündigst wahlweise über die Phase-6-Website, den Apple App Store oder Google Play. Wichtig: Das Löschen deines Accounts beendet das Abo nicht automatisch – wer über einen App Store abonniert hat, muss dort separat kündigen. Welche Alternativen gibt es, wenn Phase 6 nicht ausreicht? Für reines Vokabellernen ohne Schulbuch-Bindung eignen sich Anki und Quizlet. Wer einen kompletten Sprachkurs sucht, ist bei Babbel besser aufgehoben, für Live-Unterricht mit echten Lehrkräften empfiehlt sich Preply. Ist Phase 6 datenschutzkonform? Ja. Die Server stehen in Deutschland, Nutzerdaten werden nicht zu Werbezwecken weitergegeben, und die App bleibt auch in der kostenlosen Version werbefrei. Minderjährige erhalten zusätzlich eingeschränkte Profile mit elterlicher Verwaltung.