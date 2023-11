„Der Abschied war für mich noch ganz normal", erinnert sich Sven D. an den Tag, an dem er seinen Sohn zum letzten Mal sieht. „Das Ungewöhnliche war, dass er sich so liebevoll von Nova verabschiedet hat, seiner kleinen Schwester. An dem Morgen hat er sie geküsst, und sie war darüber total glücklich. Und ja – wir wussten nicht, dass das der letzte Abschied wird."

Die Klassenfahrt geht zum Waldpädagogikzentrum Hahnhorst in Niedersachsen. Die Schüler sollen dort den Lebensraum Wald kennenlernen. Am 18. Juni 2019 gerät Vincent beim Spielen mit Mitschülern unter die Räder einer beweglichen Lore, einem in Bergwerken oder Steinbrüchen eingesetzten Transportwagen. Das rund 400 Kilo schwere Gerät ist ein Überbleibsel einer Erzbergbau-Grube, die sich früher auf dem Waldgelände befand und später zu einem Spielgerät für Kinder umgebaut wurde. Der Zehnjährige überlebt den Unfall nicht.

