Warum der 16-Jähriger so eskalierte, ist noch unklar. Ebenso, ob bei ihm tatsächlich ein Messer gefunden wurde. Die Polizeibeamten werden jetzt ebenfalls vernommen, sagt Carsten Rust von der Polizei Köln zu RTL. „Die Polizei Bonn hat jetzt die Ermittlungen übernommen. Eine Mordkommission wurde eingerichtet, das ist üblich in so einem Fall“, so der Sprecher. (kra)