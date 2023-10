Aktuell ist die Lage noch undurchsichtig. Wie viele Einsatzkräfte aktuell im Einsatz sind, kann die Polizei Hamburg nicht beantworten. Bereits vor einem Jahr hatten junge Krawallmacher die Polizei am Harburger Ring in Atem gehalten. „Wir hatten die Erkenntnisse von den letzten Jahren, dementsprechend haben wir uns natürlich aufgestellt“, erklärt Polizeisprecher Sören Zimbal im RTL-Interview. Ob sich die Lage noch in der Nacht beruhigt, weiß die Polizei nicht.

Klar ist: Die Nacht hat gerade erst begonnen… (mit dpa)