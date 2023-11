Seit mehr als vier Jahren kämpfen Vincents Eltern für Gerechtigkeit.

In Verden steht am Mittwoch eine Frau vor Gericht, die für den Tod ihres Sohnes verantwortlich sein soll. Der Zehnjährige war 2019 auf einem Schulausflug von einer Lore überrollt worden und gestorben. Doch der Prozess wird schon am ersten Tag eingestellt, ein Urteil gibt es nicht. Kathleen (43) und Sven D. (47) ringen um Fassung, als sie im Anschluss mit RTL sprechen.

