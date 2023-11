Im Prozess gegen Frank P. wird später auch die junge Polizistin aussagen. Zu Beginn wurden am Freitag die schrecklichen Bilder des Einsatzes in Ratingen noch einmal hochgeholt. Aufnahmen von Bodycams der Beamten zeigen, was sich an jenem 11. Mai abgespielt hat. „Da ist einer drin. Da ist einer drin“, schreit die 25-jährige Polizistin, als die Einsatzkräfte vor der Wohnung im zehnten Stock stehen. Ihr Kollege ruft: „Der will sich anzünden“. Dann passiert es – ein Schwall Flüssigkeit trifft die Beamten, Sekunden später ist ein riesiger Feuerball zu sehen.

Die 25-Jährige steht vollkommen in Flammen. Ihr Kollege erzählt, er habe sie nach unten begleitet. Sein Funkgerät sei kaputt gewesen, er habe über sein Privathandy in der Leitstelle Alarm ausgelöst. Dann habe er gemerkt, dass er seine Dienstwaffe verloren hatte und forderte das SEK an. „Mir tat alles weh, irgendwann übermannt einen der Schmerz. Ich habe angefangen, mich auszuziehen und auf Verstärkung gewartet. Eine Notärztin kam auf mich zu. Ich habe pechschwarzen Ruß gehustet. Dann war es lange dunkel“, sagt der 30-jährige Polizist.