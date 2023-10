„Ich habe das Gefühl, ich hätte hingehen müssen, um bei ihr zu sein. Vielleicht hätte ich etwas anderes tun können", sagte Ohad Malul der New York Post. „Es bringt mich innerlich um, dass ich nicht bei ihr bin.“ Seine Freundin Shani besuchte das Tribe of Nova-Festival in der Negev-Wüste, das am Samstag von Hamas-Terroristen mit Gleitschirmen gestürmt wurde. Die Angreifer töteten mindestens 260 Menschen und entführten viele mehr wie ein Sprecher des israelischen Rettungsdienstes Zaka der Nachrichtenagentur AFP gesagt hatte. Weil er gerade erst von einer Reise aus Paris zurückgekommen war, hatte sich Ohad in letzter Minute gegen einen Festival-Besuch entschieden.

