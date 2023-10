Die 22-jährige Shani liegt nach Angaben ihrer Mutter mit schweren Kopfverletzungen in einem Krankenhaus in Gaza. "Wir haben jetzt weitere Informationen, dass Shani am Leben ist", erklärt die Mutter in einer Videobotschaft. Allerdings sei sie schwer verletzt. "Jede Minute ist kritisch", so die Mutter.

Mit einem Hilfsapell wendet sie sich direkt an die Bundesregierung. "Wir bitten, nein wir verlangen von der deutschen Regierung, dass sie schnell handelt", so Shanis Mutter weiter. "Das ist mein verzweifelter Aufruf an das ganze Land, an Deutschland, mir zu helfen, meine Shani nach Hause, gesund zurück zu bekommen", endet der Hilferuf.

Im Video: Shanis Mutter spricht über den Zustand ihrer Tochter und appelliert an die Regierung.