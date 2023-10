Tante von entführter Shani (22) fleht Deutschland um Hilfe an: „Bitte, tut etwas!“

Orly Louk aus Sulz am Neckar bangt um ihre Nichte, die in den Fängen der Hamas-Terroristen ist. Ob sie noch lebt, ist ungewiss. Auf den Bildern, die über X (vormals Twitter) verbreitet werden, ist zu sehen, wie sie auf der Ladefläche eines Pickups liegt, umringt von bewaffneten Männern. Ihr Körper liegt regungslos da, ihre Beine scheinen gebrochen zu sein, blutende Wunden sind am Kopf zu erkennen.

Shani hat deutsche Wurzeln, ihre Tante, Orly Louk, bittet in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur die Bundesregierung um Hilfe: „Meine Nichte ist deutsche Staatsbürgerin. Ich hoffe in Deutschland bewegt sich etwas, dass Menschen geschickt werden, um ihr zu helfen. Die Verantwortung liegt bei der deutschen Regierung, jemanden zu schicken und meine Nichte von diesem Horror zu befreien. Jeder Tag, der vergeht, verringert ihre Überlebenschance, daher: Bitte, tut etwas!“

Die schrecklichen Bilder ihrer Nichte gehen ihr nicht mehr aus dem Kopf: „Es ist nicht einfach, es direkt vor den Augen zu haben, es zu sehen, es ist Horror. Ich frage und bitte die deutsche Regierung zu helfen, so schnell wie möglich“, sagt sie zur dpa.

