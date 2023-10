Terror-Raketen mitten in der Sendung - Live-Übertragung aus Israel bricht ab

Wenige Minuten nach dem Vorfall in der 20-Uhr-Sendung am 10. Oktober später meldete sich Alviti telefonisch beim Sender und gab Entwarnung. Das gesamte Team sei unverletzt geblieben und wohlauf.

Alviti, sein Kameramann und eine Producerin waren in Aschkelon schon am Nachmittag einem Raketenangriff knapp entgangen. In der Nähe ihres Hotels wurde der Mietwagen des Teams durch Raketensplitter schwer beschädigt, kurz nachdem die drei das Fahrzeug verlasen hatten. „Zehn Sekunden später, und ich wäre tot gewesen“, schilderte der Reporter.