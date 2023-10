Es ist eine Mutprobe unter Teenagern, die vor allem immer mal wieder auf Social Media die Runde macht: Verspeist werden soll dabei ein einzelner, mit Chili gewürzter Chip, der so scharf ist, dass der Verzehr ab 18 Jahren ist – und sogar lebensbedrohlich sein kann.

In Euskirchen sorgte die Challenge vor wenigen Wochen für einen Großeinsatz, nachdem Fünftklässler daran teilnahmen und zwölf Schüler über Atemnot und Unwohlsein klagten. Ein 14-Jähriger starb bereits an den Folgen des laut Herstellers schärfsten Chip der Welt.

Die beiden Mädchen aus Garmisch-Partenkirchen, die nun in die Klinik gekommen sind, kauften sich den Chip an einem Automaten. Dies verkündete ein Polizeisprecher am Samstag.

Auch sie litten unter akuten Atemproblemen. Im Krankenhaus werden sie aktuell stationär überwacht, die Polizei ermittelt derweil wegen des Verdachts einer fahrlässigen Körperverletzung.