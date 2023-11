„Man versucht immer irgendwie seinen Gedanken durchzusetzen", erklärt Kijell Huthoff. Dem Auszubildenden ist es wichtig, viel selbst zu machen und nicht nur Anweisungen auszuführen.

Mit seinen 19 Jahren gehört der angehende Anlagenmechaniker zur sogenannten Generation Z. In seinem Arbeitsalltag sieht er deutliche Unterschiede zu der Generation seiner Eltern.

„Früher war es immer gehorchen, gehorchen, gehorchen, was andere sagen. Heutzutage ist es so, ich überlege lieber noch mal, was er gesagt hat und ob mir was Besseres einfällt.“

Lese-Tipp: Acht-Stunden-Tag und 30 Tage Urlaub im Jahr: Bei dem Ausblick fließen bei der Generation Z die Tränen

Individualismus und persönliche Bedürfnisse haben für seine jungen Auszubildenden deutlich mehr Bedeutung als früher, weiß auch Geschäftsführer David Nordmann. „Früher haben sich junge Leute, und da zähle ich mich auch, stärker untergeordnet, das ist heute weniger der Fall.“

In seinem Handwerksbetrieb wird darauf geachtet, die junge Generation so zu fördern und zu fordern, dass die gemeinsame Arbeit zwischen den Generationen gelingen kann.