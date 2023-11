„Ich hatte gerade den größten Nervenzusammenbruch ever“ – mit diesem Satz startet das Tiktok-Video von Dana Rosa. Über 1,5 Millionen Abrufe, tausende Kommentare – eine junge Frau spaltet das Land.

Was ist passiert? Dana ist auf Jobsuche, wie viele andere junge Menschen auch. Ihre Erfahrung fasst sie in dem Tiktok-Video zusammen, denn sie kann kaum fassen, was sie erlebt hat.

„Da sind Leute, die wollen dir 36.000 Euro im Jahr geben als Vollzeitangestellte. Aber, du kriegst 30 Tage im Jahr Urlaub. Das Schlimmste ist: Die 30 Tage sind ja noch viel.“

Bei dem Gedanken ans Arbeitsleben schießen der jungen Frau die Tränen in die Augen: „Das bedeutet keine Freizeit. Man sieht sich nicht mal, weil man nur arbeiten geht.“ Am Wochenende warten dann Haushalt und Einkauf. „Auf mich warten dann irgendwelche Freunde, die mich auch mal wiedersehen wollen. Für die ich eigentlich gar keine Energie mehr habe, weil ich die ganze Zeit nur arbeite.“

