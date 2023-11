Dank solcher Aussagen denken viele, dass meine Generation und somit „wir“ arbeitsfaul sind. Und das macht mich wütend, weil es einfach nicht stimmt. Wieso fühlen sich manche Leute unfair behandelt, obwohl alle anderen Generationen seit Jahrzehnten unter den gleichen oder teilweise sogar schlechteren Bedingungen arbeiten müssen?



Zudem ist es ja nichts Neues, was sie sagt. Klar, wir würden vermutlich alle nicht „nein“ sagen zu mehr Gehalt und Freizeit und weniger Arbeit. Aber die Situation so zu dramatisieren, wie sie es macht, finde ich respektlos. So gibt es beispielsweise in anderen Ländern deutlich schlimmere Arbeitsbedingungen.

Ich bin froh, dass ich einer Generation angehöre, die den Mund aufmacht und dafür kämpft, dass Sachen geändert und erleichtert werden. Aber man muss es ja nicht so übertrieben darstellen, wie es Tiktokerin Rosa gemacht hat.

Zudem es mittlerweile doch auch positivere Aspekte gibt, die sich bei vielen Arbeitnehmern im Arbeitsalltag etabliert haben. So wurde doch erst in unserer Generation mit dem Beginn von Corona die Möglichkeit zum Homeoffice bei einer Mehrzahl der Unternehmen eingeführt. Man kann ja auch mal die positiven Dinge benennen, die sich in den letzten Jahren verändert haben und das Arbeiten angenehmer gestalten – und nicht immer nur meckern.

Ich kann natürlich nur für mein Umfeld und mich sprechen, wenn ich sage: Wir sind nicht faul. Wir sind nicht verwöhnt. Wir sind belastbar!