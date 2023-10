Das unsichere Gefühl in den ersten Tagen im neuen Job – das sollte möglichst bald verschwinden. Was uns zufrieden macht: Wenn wir unsere Aufgaben so richtig gut können. „Kompetenzgefühle geben Kraft und motivieren“, so Prof. Carsten Schermuly. Was Arbeitgeber dafür tun können? Eine gute Einarbeitung, am besten mit einem Mentor, der immer ansprechbar ist. Und später dann ist ein möglichst umfangreiches Schulungsangebot wichtig. Viele Jüngere, die auf den Arbeitsmarkt kommen, achten bei der Auswahl des Arbeitgebers darauf, wie sie sich weiterentwickeln können. Und es zahlt sich für Unternehmen aus, hier zu investieren, da Mitarbeiter sich wertgeschätzt und stärker ans Unternehmen gebunden fühlen.

