Aktuell gehen die Staatsanwaltschaft und die Polizeidirektion Dresden dem Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes nach, so die Polizei. Einsatzkräfte eilen am heutigen Morgen (16.11.) zu einem Mehrfamilienhaus in Dresden. Eine Wohnung steht in Flammen! Als die Rettungskräfte eintreffen, steht ein schwer verletzter Mann (25) auf dem Balkon der Wohnung.

Lese-Tipp: Mord mit Augentropfen: Killerin bricht beim Urteil in Tränen aus

Die Polizei sperrt den Einsatzort ab und sichert Spuren. Auch umliegende Straßen werden gesperrt, Anwohner befragt. Außerdem werden von der Polizei sofortige Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Brandes hat die Dresdner Polizei nach einer 19 Jahre alten Frau gefahndet.

Gegen 13 Uhr wurde sie gestellt: Sie kam auf ein Revier und musste sich Befragungen und kriminaltechnischen Untersuchung unterziehen. Der Verdacht: versuchter Mord, wie Dresdner Neueste Nachrichten schreibt.

Lese-Tipp: Messer-Morde erschüttern Hannover - Polizei nimmt 21-Jährigen fest!

Aus ermittlungstaktischen Gründen sind keine weiteren Angaben insbesondere zum Tathergang oder Motiv möglich, so die Polizei in einer Mitteilung. Staatsanwaltschaft und Polizei wollen zu neuen Erkenntnissen informieren. Der schwer verletzte Mann wird in einem Krankenhaus versorgt. Weitere Umstände des Vorfalls werden untersucht. (xes, mit dpa)