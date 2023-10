So teuer wie im vergangenen Jahr waren Strom und Gas noch nie. Daher hat die Bundesregierung die Gas-Mehrwertsteuer auf von 19 Prozent auf sieben Prozent gesenkt. Doch die Bremse soll schneller als geplant wieder angehoben werden. Macht es Sinn, jetzt noch den Anbieter zu wechseln? Für Verbraucherschützer Ron Perduss steht fest: „Auf jeden Fall!“, denn „der Gaspreis ist in den letzten 12 Monaten deutlich gesunken. Gerade wer in den letzten Monaten beim Gasvertag geblieben ist, der sollte dringend seinen Vertrag checken!“ Vor allem Grundversorger sind aktuell besonders teuer. Der RTL-Experte verrät, mindestens ein Mal im Jahr die Preise der Verträge über Vergleichsportale zu vergleichen.

Lese-Tipp: Durch Balkonkraftwerke kann man bis zu 20 Prozent der Stromkosten einsparen