Krieg in Israel: Steigen jetzt die Energiepreise? Und was ist mit Benzin?

Wie sich der Konflikt auf die Deutschen wirtschaftlich auswirken wird, kann abschließend noch nicht geklärt werden. Eine Ölkrise wie im Jom-Kippur-Krieg in den 70er-Jahren sei laut Fuest nicht zu erwarten: „Der Nahe Osten bleibt wichtig für unsere Energieversorgung, aber wir haben eben mittlerweile auch andere Lieferanten, beispielsweise aus Lateinamerika. Insofern relativiert sich diese Bedeutung.“ Die Benzinpreise könnten durch die steigenden Ölpreise aber beeinflusst werden.

Der Erdgaspreis in Europa stieg ebenfalls und übertraf erstmals seit etwa einer Woche die Marke von 40 Euro. In der Spitze stieg der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat auf 43,40 Euro je Megawattstunde (MWh). Das waren etwa 13 Prozent mehr als am Freitag.

Noch kein Grund zur Panik also – die Entwicklung der Preise sollte in den kommenden Tagen jedoch im Auge behalten werden. (jsi mit dpa und reuters)

