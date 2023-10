Mehr als 1.100 Menschen sind bei dem Hamas-Angriff auf Israel ums Leben gekommen. Auch zwei Tage nach dem Angriff gehen die Kämpfe noch immer weiter. Weltweit herrscht Wut, Ärger und Fassungslosigkeit – aber auch viel Mitgefühl und Solidarität. Auch Susan Sideropoulos kann und will zu den schlimmen Geschehnissen nicht schweigen. „Ich habe noch nicht die richtigen Worte, um meine Trauer und Erschütterung zu beschreiben. Ich versuche nur, meine Hoffnung zu behalten, dass eine Zeit kommen wird, in der Terrorismus in unserer Welt keinen Platz mehr findet“, schreibt sie auf Instagram zu einem Foto, das sie umhüllt in einer Israel-Flagge auf einer Demo in Berlin am Brandenburger Tor zeigt.

