„Ich weine um die Menschen, die eiskalt abgeschlachtet werden. Jawohl! Abgeschlachtet. Ich weine um die Geiseln, die in den Gazastreifen verschleppt werden. Die Bilder, auf denen ich schreiende, weinende Kinder sehe, noch im Schlafanzug und sich an ihre Eltern klammernd, sind unerträglich. Wenn so etwas geschieht, übersteht man das? Kann man das überhaupt überstehen?“, schreibt Andrea Kiewel in einem Live-Ticker, den sie für die Jüdische Allgemeine verfasst hat.

Die „Fernsehgarten“-Moderatorin lebt seit Jahren in Tel Aviv, wo auch ihr Partner zu Hause ist. Der Tag des Angriffs habe für sie harmlos begonnen. Andrea verstand zunächst nicht, wieso ihre Schwiegermutter in spe anrief und besorgt fragte: „Geht es dir gut?“ Dann fingen schon die Sirenen an zu heulen.

