Für die deutsche Auswanderin ist es unbegreiflich, wie es zu diesem überraschenden Überfall auf Israel durch die radikalislamische Terrororganisation Hamas kommen konnte.

"Ich frage mich immer wieder, wie es möglich war, dass Terroristen einfach so mit Jeeps und Motorrädern in Israel eindringen konnten. In ein Land, das seit seiner Gründung in ständiger Verteidigungsbereitschaft ist und die besten Sicherheitsapparate und Geheimdienste der Welt hat?", fragt sie im Gespräch mit der Boulevardzeitung. Und sie schiebt hinterher: "So ein Überfall muss doch geplant gewesen sein! Wo war die Armee, wo der Mossad? Wie kann es sein, dass man unsere Soldaten im Schlaf überraschen und eiskalt umbringen kann?"

spot on news