Mallorca-Urlauber nach Vitamin-Booster in Todesangst: Wir wurden vergiftet!

Mehr als eine Stunde und eine Vomex-Spritze später entscheidet Doris Oehmke nach Hause zu fahren. Dort schläft sie vor Erschöpfung ein und schläft 20 Stunden lang! Als sie am nächsten Tag aufwacht, fühlt sie sich aber immer noch nicht besser. Sie konnte weder etwas trinken, noch aufstehen oder allein auf Toilette gehen. „Ich hatte Todesangst“, schildert sie bei RTL.

Einen Tag später informiert die Ärztin das Ehepaar darüber, dass die Apotheke wohl einen Fehler gemacht habe. Irgendwas soll in dem Beutel gewesen sein, was dort nicht reingehöre, hieß es. Das haben Doris und Michael auch nochmal schriftlich per Rundmail mitgeteilt bekommen. Dort fiel ihnen auf, dass diese E-Mail noch andere Patienten erhalten haben. „Zunächst fand ich es unverschämt, dass nun andere Leute von meiner Krankheitgeschichte wussten, aber später hat es uns geholfen, da wir so mit den anderen vier Personen in Kontakt treten konnten.“ Vier weitere Personen haben also ebenfalls eine vergiftete Infusion im Ärztezentrum bekommen.

Lese-Tipp: Weil er pleite ist? Zahnarzt und Sechsfach-Vater soll seine Frau vergiftet haben