Fast 230 Kilogramm war Jessicas Höchstgewicht bei einer Körpergröße von 1,80 m. Zudem litt die 34-Jährige unter Bluthochdruck, Atemproblemen sowie ständigen Rücken- und Gelenkschmerzen. Pro Tag nahm sie 6.500 Kalorien zu sich. Doch dann änderte sich ihr Verhalten, als sie das Schicksal ihres Vaters miterleben musste.

Auch er war fettleibig und erlitt einen Herzinfarkt. Dies war für sie ein Weckruf, wie sie der Sun erzählte: „Es gab kleinere Vorfälle, die den Anstoß zu meiner Gewichtsabnahme gaben, wie z. B. das Zerbrechen von Möbeln, die Tatsache, dass mir gesagt wurde, ich sei wegen meiner Größe nicht gut genug, die Tatsache, dass ich keine passende Kleidung finden konnte, und, dass ich in Flugzeugen verspottet wurde, weil ich nicht in einen Sitz passte. Aber nichts hat mich so hart getroffen wie der Tod meines Vaters. Er verstarb vor meinen Augen an einem schweren Herzinfarkt.“

Sie erinnert sich noch genau an den tragischen Moment: „Ich habe verzweifelt versucht, ihn wiederzubeleben, als er aus dem Bett gefallen war, aber der Versuch, 130 kg zu bewegen und dann eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchzuführen, war eines der schwierigsten Dinge, die ich je tun musste.“