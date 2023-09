Ich lege eine dicke Unterlage auf den Untersuchungsstuhl und lasse sie Platz nehmen. Durch eine vaginale Ultraschalluntersuchung kann ich sehen, dass die Gebärmutterschleimhaut, auch Endometrium genannt, hoch aufgebaut ist. Meine Patientin ist 48 Jahre alt. Ich gebe ihr eine neue Binde, bitte sie, sich wieder anzuziehen und dann in mein Sprechzimmer zu kommen.

„Und was soll ich jetzt machen?“ fragt sie mich anschließend. „Sie leiden unter einer verstärkten Menstruationsblutung, einer Hypermenorrhoe“, erkläre ich ihr. „Das ist häufig bei Frauen, die in die Wechseljahre kommen. Wir müssen jetzt zusammen entscheiden, was wir akut tun. Und dann, wie wir in Zukunft dafür sorgen können, dass so etwas nicht mehr passiert.“

