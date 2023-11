Christian B. sitzt bereits seit Jahren hinter Gittern. In der Vergangenheit ist er bereits wegen einer Vergewaltigung und wegen Drogenhandels verurteilt worden. Ihm wird zudem sexueller Missbrauch in mehreren Fällen vorgeworfen. Von 2000 bis 2017 soll B. sich mutmaßlich an zwei Frauen und drei jungen Mädchen vergangen haben. Laut Staatsanwaltschaft soll er zwischen 2000 und 2006 eine 70 bis 80 Jahre alte Frau in ihrer Ferienwohnung überrascht, gefesselt, vergewaltigt und mit einer Peitsche geschlagen haben.

Lesen Sie auch: "Sie hat nicht geschrien": Brief von Maddie-Verdächtigem mit verstecktem Geständnis?

Im selben Zeitraum soll Christian B. sich laut Staatsanwaltschaft auch an einem ungefähr 14 Jahre alten Mädchen und einer 20-jährigen Frau aus Irland vergangen haben. Zuletzt soll der 46-Jährige 2007 und 2017 noch einmal zugeschlagen haben. 2007 habe er laut Anklageschrift am portugiesischen Strand ein zehnjähriges deutsches Mädchen dazu gezwungen, ihn beim Masturbieren zuzusehen und sie dabei festgehalten. 2017 soll er dann erneut vor einem elfjährigen portugiesischen Mädchen masturbiert haben.

Der heute 46-Jährige soll Maddie McCann im Jahr 2007 aus einer Ferienanlage in Portugal entführt und die damals Dreijährige dann getötet haben. So lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Braunschweig. B. geriet 2020 in der Sache erstmals ins Visier der Behörden, hat die Tat aber offiziell nie zugegeben. (sbl)

Lese-Tipp: Hat er Maddie McCann getötet? So geht es Christian B. im Knast