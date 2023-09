Sie habe es vorher schon geahnt, sagt Kathlen K. unserem Reporter. „Man kann es sich nicht vorstellen“, ergänzt Vater Till. Seit gestern wissen die Eltern auch, wer ihren Jungen umgebracht haben soll.

Im Interview erinnern sie sich an die bangen Stunden, nachdem sie Joel vermisst gemeldet hatten. „Die Gedanken, die man sich macht, die Fragen, die man sich stellt“, beschreibt Till, wie er mit Joels Geschwistern aufgewühlt in der Wohnung auf und ab gelaufen sei. „Wenn der Helikopter anfing zu kreisen…“ – das war, als sie noch Hoffnung hatten. Als sie sich noch fragten: „Wo ist er hin? Hat ihn irgendein Auto mitgenommen?“ Oder die Angst, er könne im See ertrunken sein, ergänzt Mutter Kathleen.

Als sie von der Tante des Jungen erfahren, dass Joel gefunden wurde, wissen sie noch nicht, dass der Sechsjährige tot ist. Sie eilen ins Krankenhaus, der Arzt will mit ihnen sprechen. „Ich bin ihm sofort ins Wort gefallen und habe gesagt: „Ich habe nur eine Frage – ist er tot oder nicht‘“, sagt sie unter Tränen. „Und dann hat er uns gesagt, dass er tot ist. Ich habe es schon vorher gefühlt.“

