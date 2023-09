Fall Joel aus Pragsdorf: Wie werden Jugendliche zu Mördern?

Jetzt stellt sich die Frage: „Sind die jugendlichen Täter eigentlich selbst Opfer ihres eigenen sozialen Umfelds?“ Die Antwort darauf ist komplex, aber Gewaltforscher Menno Baumann sagt im RTL-Interview: „Die höchste Gewaltbelastung sieht man zweifelsohne bei Menschen, die soziale Ausgrenzung erleben. Die, die wenig Beziehungen, wenig Bindungen erleben und da wo wie sehr starke autoritäre und vor allem männlichkeitszentrierte Erziehungsideale sehen.“

Doch Kinder aus sozial schwächeren Familien sind nicht immer gleich gefährdet eine schwerwiegende Strafttat zu begehen. Oft ist es so, dass nicht erkannt wird, welche Kinder wirklich gefährdet sind, denn: „Das Interessante ist, dass wir bei den schweren Gewalttaten oft gar nicht die typischen Intensivstraftäter haben. Das heißt, die Jugendlichen, die das Gewaltpotenzial haben, die haben wir oft sehr früh und gar nicht so schlecht im Blick. Und dann kommt es doch zu Überraschungseffekten. Viele schwere Straftaten passieren, so bitter das klingt, aber mehr oder weniger zufällig aus dem Nichts heraus. Wir können es dann gar nicht wirklich erklären, warum diese Situation so eskaliert ist.“

Aus psychologischer Sicht erklärt die Expertin Rüya Kocalevent im RTL-Interview: „Das soziale Umfeld spielt eine Rolle, da ist das Elternhaus, emotionale Vernachlässigung, Gewalterfahrungen oder Missbrauch. Es gibt aber auch die Veranlagung oder einen Persönlichkeitsanteil, der häufig auf die Impulskontrolle gemünzt ist. Also wie gehe ich mit Spannung und Emotionen um?“