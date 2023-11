Experte erklärt, warum ein Kohlenmonoxid-Warngerät so wichtig ist

Es ist eine unsichtbare Gefahr, die weder schmeckt noch riecht: Jedes Jahr sterben in Deutschland mehr als 350 Menschen an den Folgen einer Kohlenmonoxidvergiftung. Das Gas ist deshalb so gefährlich, weil es sich 300-mal stärker an die Blutkörperchen bindet als Sauerstoff. Dadurch wird die Sauerstoffaufnahme blockiert. Die Folge ist ein Sauerstoffmangel im Blut, in den Organen und im Gehirn.

Erste Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung sind laut Ulrich Laschet von der Kölner Feuerwehr Kopfschmerzen und Husten. „Und wenn man dann den Raum nicht verlässt oder ausreichend lüftet, kommt es innerhalb kürzester Zeit durch den Sauerstoffmangel zur Bewusstlosigkeit und wie im aktuellen Fall zum Tod“, warnt Laschet im RTL-Interview.

Die häufigste Ursache sind defekte Öfen oder Schornsteine, so dass das hochgiftige Gas nicht richtig abziehen kann und in die Wohnräume gelangt. Aus eigener Einsatzerfahrung berichtet der Kölner Feuerwehrmann, dass dies besonders häufig vorkommt, wenn im Schornstein ein hoher Luftdruck herrscht. Erwärmt sich der Schornstein beispielsweise durch Sonneneinstrahlung, können die kälteren Gase aus dem Haus nicht durch den Schornstein entweichen und werden zurück in die Wohnung gedrückt. Ein spezielles Gerät kann dann die Bewohner vor der unsichtbaren Gefahr des Kohlenmonoxids warnen!