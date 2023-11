Die Feuerwehren in NRW haben seit Jahren ein Problem mit dem Nachwuchs. Deshalb wollte die Stadt Köln ihre Ausbildungsvergütung attraktiver machen. Und lockte mit einem Sonderzuschlag von 1.200 Euro. Kurze Zeit später will die Stadt aber nicht mehr so viel zahlen. Jetzt fehlt dem Nachwuchs Geld.