🎯 Kurz & knapp: Ab B1/B2 bringen dich Gamification-Apps wie Duolingo kaum noch weiter – dann brauchst du echten Input, Live-Gespräche und Werkzeuge, die gezielt an deinen Lücken ansetzen. Wir zeigen dir 9 Apps, die 2026 tatsächlich für fortgeschrittene Sprachlerner gemacht sind.

Kommt dir das bekannt vor? Du verstehst geschriebene Texte inzwischen ziemlich gut, aber sobald ein Muttersprachler drauflosredet, fällst du aus der Kurve. Oder dein Wortschatz füllt sich einfach nicht mehr – seit Monaten hängst du auf demselben Niveau fest. Dieses Plateau ist typisch: Es trifft fast jeden, der über die Anfängerstufe hinausgekommen ist.

Der Grund dafür ist meistens simpel: Einsteiger-Apps sind für Einsteiger gebaut. Sie bringen dir Grundvokabular und einfache Sätze bei, aber sie liefern selten den authentischen, anspruchsvollen Input, den du für den nächsten Sprung brauchst. Deshalb lohnt sich für Fortgeschrittene ein Wechsel zu spezialisierten Tools – mit echten Serien, Podcasts, Live-Tutoren oder KI-gestütztem Feedback.

Die 9 besten Sprachlern-Apps für Fortgeschrittene im Überblick

Ob du auf ein C1-Zertifikat hinarbeitest, eine Prüfung vor dir hast oder einfach im Urlaubsgespräch nicht mehr nach Worten suchen willst – für jedes dieser Ziele gibt es ein Tool, das besser passt als die anderen. Es gibt nicht die eine perfekte App, sondern für jeden Lerntyp die richtige.

In der folgenden Übersicht siehst du auf einen Blick, welche Sprachen jede App abdeckt und was sie inhaltlich besonders macht. Danach gehen wir jede App im Detail durch – inklusive Preisen, Stärken und für wen sie sich wirklich lohnt.

Sprachlern-App Sprachen Besonderheit italki praktisch alle Sprachen 10.000+ Tutoren, Probestunden ab 1 € Preply praktisch alle Sprachen 100.000+ Tutoren, personalisierte Lernpläne LingQ 20+ Vollversionen, 30+ Beta Immersions-Reader, riesige Textbibliothek Lingopie 15 Sprachen Sprachenlernen mit echten Serien & Filmen Yabla 6 Sprachen Authentische Videos mit Slow-Play-Funktion Clozemaster 70+ Sprachen Lückensätze im Kontext, ideal für B2–C1 Busuu 14 Sprachen Korrektur durch Muttersprachler, Zertifikate Mosalingua 11 Sprachen SRS-Training, Business-Kurse, Live-Coaching HiNative praktisch alle Sprachen Muttersprachler beantworten deine Fragen

1. italki

italki ist die größte Plattform der Welt für Live-Sprachunterricht mit echten Menschen. Über 10.000 Lehrkräfte und Community-Tutoren unterrichten hier praktisch jede Sprache, die es gibt – Probestunden bekommst du bereits ab 1 bis 5 Euro.

Der entscheidende Vorteil gegenüber jeder App: Ein Tutor hört genau hin, korrigiert deine Aussprache im Moment des Fehlers und passt sich deinem Tempo an. Genau das brauchst du, wenn du von B2 auf C1 willst – reines Selbststudium stößt an dieser Stelle an seine Grenzen.

italki trennt zwischen zertifizierten Lehrkräften (ab rund 10 €/Stunde) und Community-Tutoren – Muttersprachlern ohne pädagogische Ausbildung, dafür oft günstiger. Für lockeres Konversationstraining reicht Letzteres völlig, für strukturierten Grammatikunterricht empfehlen sich geprüfte Lehrkräfte.

Gebucht wird über ein einfaches Guthaben-System: Credits kaufen, Tutor auswählen, Termin fixieren – ganz ohne Abo oder versteckte Kosten. Gefällt dir ein Tutor nicht, wechselst du einfach; bei Tausenden Profilen findet sich immer eine passende Alternative. Community-Tutoren kosten im Schnitt etwa 10 € pro Stunde.

Praktisch: Neben Einzelstunden bietet italki auch Gruppenkurse zu Spezialthemen an, etwa Business-Englisch oder gezielte Prüfungsvorbereitung. Wer regelmäßig bucht, profitiert häufig von Paketrabatten bis zu 20 %.

Für alle, die ihre Sprache wirklich vertiefen wollen, führt an echtem Austausch kein Weg vorbei. Eine wöchentliche Stunde mit einem Muttersprachler bringt oft mehr Fortschritt als Monate allein mit einer App.

italki eignet sich am besten für: Lerner auf B1–C2-Niveau, die gezielt Sprechfertigkeit, Aussprache und Gesprächssicherheit im direkten Austausch mit Muttersprachlern trainieren wollen.

2. Preply

Preply tritt gegen italki an – und punktet vor allem bei Lernern, die klare Struktur brauchen. Über 100.000 Tutoren aus mehr als 180 Ländern stehen zur Auswahl, ergänzt um ein Lernplan-System, das deinen Fortschritt konsequent nachverfolgt.

Der Clou: Dein Tutor entwickelt gemeinsam mit dir einen individuellen Lehrplan, zugeschnitten auf dein Ziel und dein aktuelles Niveau. Dazu kommt eine umfangreiche Self-Study-Bibliothek mit Übungen, Grammatikerklärungen und Karteikarten – so lernst du auch zwischen den Stunden weiter.

Preise variieren je nach Tutor deutlich: Einsteiger unterrichten schon ab rund 4 €/Stunde, erfahrene Lehrkräfte liegen bei 15 bis 25 €, gefragte Experten auch darüber. Die erste Probestunde kostet meist nur etwa 1 € – gefällt sie dir nicht, gibt es einen kostenlosen Tutorwechsel oder dein Geld zurück.

Für Lerner auf B2 oder C1-Niveau ist Preply besonders wertvoll, wenn eine Prüfung ansteht: Viele Tutoren sind auf IELTS, DELF, DELE oder TestDaF spezialisiert und kennen die Prüfungsformate im Detail.

Das Abo läuft in 28-Tage-Zyklen, von einer bis zu fünf Stunden wöchentlich. Der eingebaute Rhythmus sorgt für Regelmäßigkeit – ein Vorteil gegenüber Apps, die schnell wieder in der Versenkung verschwinden.

Wer bereit ist, etwas zu investieren und dafür ein rundes Gesamtpaket erwartet, bekommt bei Preply von der ersten Probestunde bis zum Prüfungserfolg alles aus einer Hand.

Preply eignet sich am besten für: Zielstrebige Lerner auf B1–C1, die mit strukturierten Lehrplänen, festen Terminen und gezielter Prüfungsvorbereitung schneller vorankommen wollen.

3. LingQ

LingQ setzt konsequent auf Immersion durch echte Inhalte. Entwickelt hat es Steve Kaufmann, ein Polyglotter mit über 20 gesprochenen Sprachen – entsprechend radikal ist der Ansatz: keine künstlichen Lehrbuchsätze, sondern von Anfang an authentische Texte, Podcasts, Bücher und Artikel.

Zentral ist der LingQ-Reader: Du liest oder hörst einen Text, markierst unbekannte Wörter per Klick und verwandelst sie automatisch in persönliche Lernkarten. Der integrierte Spaced-Repetition-Algorithmus sorgt dafür, dass du sie genau dann wiederholst, wenn du kurz davor stehst, sie zu vergessen.

Verfügbar sind über 20 vollständig ausgebaute Sprachen sowie zahlreiche Beta-Sprachen. Besonders praktisch: Du kannst eigene Inhalte importieren – YouTube-Videos, Netflix-Folgen, sogar eigene PDFs. Das Premium-Abo startet bei rund 10 $ im Monat im Jahrestarif.

Bei Fortgeschrittenen beliebt: die kurzen Mini-Stories sowie eine riesige Community-Bibliothek mit Inhalten für jedes Niveau. Für Japanisch, Chinesisch oder Koreanisch gibt es sogar integrierte Lesehilfen für Kana und Kanji – ein klarer Pluspunkt gegenüber vielen Mitbewerbern.

Die Lernkurve ist anfangs etwas steiler, weil die Oberfläche auf den ersten Blick vollgepackt wirkt. Hat man sich aber eingearbeitet, wird es selten langweilig – du lernst schließlich mit Inhalten, die dich wirklich interessieren.

Die kostenlose Version begrenzt dich auf 20 gespeicherte Wörter – zum Reinschnuppern reicht das völlig, bevor du dich für ein Abo entscheidest.

LingQ eignet sich am besten für: Selbstständige Leser auf B1–C2, die ihren Wortschatz durch intensiven Lesefluss und authentische Inhalte massiv erweitern wollen.

4. Lingopie

Wer schon mal dachte, Serien schauen und Sprache lernen müssten sich ausschließen, kennt Lingopie noch nicht. Die Plattform bietet echte Serien und Filme aus dem jeweiligen Zielland, versehen mit interaktiven Doppeluntertiteln: Ein Klick auf ein unbekanntes Wort zeigt die Übersetzung und speichert es direkt in deinem Vokabeltrainer.

Dahinter steckt das Prinzip des Input-basierten Lernens – und es funktioniert nachweislich. Wer regelmäßig echte Inhalte in der Zielsprache konsumiert, entwickelt ein Gespür für Satzbau, Redewendungen und Umgangssprache, das kein Lehrbuch vermitteln kann.

15 Sprachen stehen zur Wahl, darunter Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch und Koreanisch. Das Jahresabo für 77,94 € schaltet alle Sprachen gleichzeitig frei – ein fairer Deal, wenn du mehrere Sprachen parallel vertiefen willst.

Der eingebaute Vokabeltrainer wiederholt gespeicherte Wörter per Spaced Repetition – verankert im Kontext einer echten Szene, eines echten Satzes. Lernpsychologisch ist das deutlich wirksamer als das Pauken isolierter Vokabellisten.

Wer auf B2 oder C1 hängt und schnell gesprochenes Alltags-Englisch oder -Spanisch noch nicht sauber versteht, sollte Lingopie unbedingt testen. Für absolute Einsteiger ist die App weniger geeignet, weil Grundkenntnisse der Zielsprache vorausgesetzt werden.

Das Angebot wächst laufend, und wer erstmal mit einer spanischen Telenovela oder einer französischen Krimiserie angefangen hat, bleibt meistens länger dabei als geplant.

Lingopie eignet sich am besten für: Lerner auf B1–C1, die ihr Hörverstehen und ihren Wortschatz mit echten Serien und Filmen auf natürliche Weise trainieren wollen.

5. Yabla

Yabla verfolgt eine ähnliche Idee wie Lingopie, setzt den Schwerpunkt aber noch stärker auf gezieltes Hörverstehen-Training. Gestreamt werden authentische Clips aus Nachrichten, Interviews, Musikvideos und Alltagssituationen – mit Wörterbuch-Integration und eingebauten Übungen.

Zur Wahl stehen 6 Sprachen: Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und Deutsch. Weniger als bei mancher Konkurrenz, dafür ist die inhaltliche Tiefe pro Sprache beachtlich – jedes Video liefert zweisprachige Transkripte, Vokabelübungen und Verständnistests.

Herzstück ist die „Slow Play“-Funktion: Sie verlangsamt gesprochene Sätze, ohne die Tonhöhe zu verzerren. So hörst du exakt, was gesagt wird, und trainierst gleichzeitig dein Verständnis bei normalem Sprechtempo – Gold wert, wenn schnelles Italienisch oder Französisch dich sonst aussteigen lässt.

Das Abo kostet 12,95 €/Monat oder 99,95 €/Jahr. Eine kostenlose Testphase gibt es zwar, der Inhaltszugang ist ohne Abo aber stark eingeschränkt – schau dir die Demo genau an, bevor du dich entscheidest.

Für Fortgeschrittene trainiert Yabla gezielt genau die Schwachstelle, an der die meisten scheitern: echte, schnelle, ungeskriptete Sprache im Alltag zu verstehen. Kein Lehrbuch der Welt übt das so realitätsnah.

Kombiniert mit Clozemaster oder LingQ ergänzt sich Yabla ideal: Lesen und Hören greifen ineinander und trainieren zusammen alle passiven Fähigkeiten, die du für C1 und C2 brauchst.

Yabla eignet sich am besten für: Lerner auf B2–C2, die ihr Hörverstehen gezielt mit authentischen Videos und interaktiven Übungen aufs nächste Level heben wollen.

6. Clozemaster

Clozemaster ist die App für alle, die ein solides Sprachniveau haben und trotzdem nicht vorankommen. Das Prinzip: Lückensätze in authentischen Sätzen – du liest oder hörst einen echten Satz und ergänzt das fehlende Wort. Kein „Hallo, wie geht es dir?“ mehr, sondern direkt anspruchsvolles Material.

Der Unterschied zu klassischen Vokabeltrainern ist der konsequente Kontextfokus: Wörter tauchen nie isoliert auf, sondern immer im Satz, mit Bedeutung und Klang. Das trainiert gleichzeitig Grammatikgefühl, feste Wendungen und idiomatischen Ausdruck – für B2- und C1-Niveau genau richtig.

Über 70 Sprachen werden abgedeckt, damit gehört Clozemaster zu den sprachlich vielfältigsten Apps überhaupt. Die kostenlose Version ist bereits gut nutzbar, für mehr Statistiken, Anpassungsoptionen und Offline-Zugriff gibt es das Pro-Abo ab 13,59 €/Monat bzw. 95,19 €/Jahr.

Die Sätze stammen größtenteils aus dem Tatoeba-Projekt, einer offenen Sammlung authentischer, von Muttersprachlern eingereichter Sätze. Das garantiert lebendigen, echten Sprachgebrauch statt konstruierter Schulbuchbeispiele – für Französisch, Spanisch oder Russisch gibt es praktisch unbegrenztes Material.

20 Minuten täglich reichen, um den eigenen Wortschatz innerhalb weniger Monate spürbar breiter und stabiler zu machen. Als Ergänzung – etwa nach einer LingQ-Session oder vor der nächsten italki-Stunde – funktioniert Clozemaster besonders gut.

Wer bunte Animationen und Konfetti-Belohnungen erwartet, wird hier enttäuscht: Die Optik ist bewusst minimalistisch. Wer dagegen einfach effizient lernen will, findet in Clozemaster genau das richtige Werkzeug.

Clozemaster eignet sich am besten für: Lerner auf B2–C2, die ihren Wortschatz kontextbasiert ausbauen und gleichzeitig ihr Sprachgefühl für idiomatische Ausdrücke schärfen wollen.

7. Busuu

Busuu wird unter Fortgeschrittenen oft unterschätzt – zu Unrecht. Was die App von der Konkurrenz abhebt, ist das Community-Feature: Du schreibst Texte oder sprichst Sätze ein, und echte Muttersprachler aus aller Welt korrigieren deine Fehler. Kostenlos, schnell, authentisch.

14 Sprachen stehen bereit, darunter alle großen europäischen Sprachen sowie Arabisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch. Die Kurse sind strikt nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen aufgebaut – von A1 bis B2, mit entsprechend anspruchsvollem Material im oberen Bereich.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt: Das Premium-Jahresabo kostet 57,99 €, umgerechnet weniger als 5 € im Monat. Enthalten sind alle 14 Sprachen, Offline-Modus, ein KI-gestützter Aussprachetrainer und offizielle Busuu-Zertifikate, die viele Arbeitgeber und Bildungseinrichtungen anerkennen.

Besonders für Fortgeschrittene interessant: der Grammatik-Review-Modus, der gezielt Wissenslücken aufdeckt, sowie Konversationsübungen mit direktem Audio-Feedback. Wer täglich 15 bis 20 Minuten investiert, merkt den Unterschied bereits nach wenigen Wochen.

Ein Wermutstropfen bleibt: Ab C1 werden die Inhalte irgendwann zu einfach. Bis B2 gehört Busuu aber zu den vollständigsten und günstigsten Optionen am Markt – die Community macht dabei den entscheidenden Unterschied.

Praktisch für alle, die viel unterwegs sind: die starke Offline-Funktion. Kurse herunterladen und im Zug oder Flugzeug weiterlernen, ganz ohne Datenverbrauch.

Busuu eignet sich am besten für: Lerner auf A2–B2, die geführte Kurse mit echtem Feedback von Muttersprachlern kombinieren wollen, ohne viel Geld auszugeben.

8. Mosalingua

Mosalingua ist unter erfahrenen Sprachlernern ein echter Geheimtipp. Die App setzt konsequent auf wissenschaftlich fundiertes Spaced-Repetition-Training – Vokabeln werden exakt dann wiederholt, wenn dein Gehirn kurz davor steht, sie zu vergessen. Effizienter geht Vokabelaufbau kaum.

Über reine Vokabelarbeit hinaus bietet Mosalingua auch hochwertige Business-Sprachkurse, Aussprachetraining und sogar Live-Coaching. Wer etwa Business-Englisch für den Job braucht, findet hier eines der vollständigsten Pakete überhaupt – unterstützt werden 11 Sprachen.

Das reguläre Web-Abo kostet 9,75 €/Monat oder 70,21 €/Jahr mit Zugang zu allen Sprachen. Wer mehr will, wechselt zu den MosaBusiness- oder MosaSpeak-Programmen mit tiefergehenden Kursen und persönlichem Coaching. Eine 7-tägige kostenlose Testphase gibt es zusätzlich.

Die Lektionen sind klar strukturiert und dauern meist nur 5 bis 10 Minuten – ideal für die Bahnfahrt oder die Mittagspause. Das Konzept: lieber täglich kurz und fokussiert als selten stundenlang. Klingt simpel, ist aber wissenschaftlich belegt effektiver.

Für fortgeschrittenes Lernen besonders relevant sind die MosaSeries – authentische Video-Serien in der Zielsprache, ähnlich wie bei Lingopie, aber mit stärkerem Fokus auf Lernstruktur. Kombiniert mit dem SRS-Vokabeltrainer entsteht ein rundes Lernsystem.

Wer unsicher ist, testet einfach die 7 kostenlosen Tage. Die Mischung aus wissenschaftlichem Ansatz, authentischen Inhalten und optionalem Live-Coaching macht Mosalingua zu einer der überzeugendsten Apps in diesem Vergleich.

Mosalingua eignet sich am besten für: Lerner auf B1–C1, die systematisch Wortschatz aufbauen, Business-Sprache entwickeln oder gezielt Aussprache und Flüssigkeit verbessern wollen.

9. HiNative

HiNative funktioniert grundlegend anders als jede andere App in diesem Vergleich – und genau das macht es so wertvoll. Im Kern ist es ein Q&A-Netzwerk: Du stellst Fragen zu Aussprache, Slang oder kulturellen Feinheiten an echte Muttersprachler und bekommst innerhalb weniger Minuten authentische Antworten.

Für Fortgeschrittene ist das unschätzbar wertvoll. Auf B2-Niveau stößt du ständig auf Ausdrücke, die kein Wörterbuch zufriedenstellend erklärt. Du fragst zum Beispiel nach dem Unterschied zwischen zwei ähnlichen Redewendungen – und bekommst gleich mehrere Muttersprachler-Perspektiven dazu.

Zusätzlich gibt es eine Aussprache-Check-Funktion: Aufnahme hochladen, direktes Feedback von Muttersprachlern erhalten. Vergleichbar mit einem kostenlosen, rund um die Uhr verfügbaren Sprachcoach – für praktisch jede Sprache der Welt.

Die kostenlose Version begrenzt die Anzahl täglicher Fragen. Wer regelmäßig nutzt, findet in der moderat bepreisten Premium-Version deutlich mehr Spielraum. Besonders praktisch: HiNative lässt sich hervorragend mit anderen Apps kombinieren, weil es genau die Lücken schließt, die diese offenlassen.

Der entscheidende Faktor ist der menschliche Blickwinkel: Antworten stammen von echten Menschen mit echten Spracherfahrungen, regionalen Eigenheiten und kulturellem Hintergrund – etwas, das kein Algorithmus ersetzen kann.

Ein kleiner Vorbehalt: Die Qualität der Antworten schwankt, weil nicht jeder Muttersprachler automatisch ein guter Erklärer ist. Bei wichtigen Grammatikfragen lohnt es sich, mehrere Antworten abzuwarten und zu vergleichen.

HiNative eignet sich am besten für: Lerner auf B2–C2, die sprachliche Nuancen, Slang, Aussprache und kulturelle Feinheiten im direkten Austausch mit Muttersprachlern klären wollen.

Wo Apps beim fortgeschrittenen Sprachenlernen an ihre Grenzen stoßen

So gut diese Tools auch sind – eines können sie nicht ersetzen: echte Kommunikation unter Zeitdruck. Mit einer App machst du nie den Fehler, der ein Gegenüber kurz verwirrt oder zum Schmunzeln bringt. Genau in solchen echten Gesprächssituationen mit Muttersprachlern lernst du am schnellsten dazu.

Ein zweites Limit betrifft den aktiven Sprachgebrauch. Die meisten Apps trainieren vor allem passive Fähigkeiten – Lesen, Hören, Wörter erkennen. Sprechen und Schreiben kommen oft zu kurz. Wer sich ausschließlich auf Apps verlässt, versteht am Ende vielleicht viel, kann sich aber nur schwer flüssig ausdrücken. Genau dafür sind Tools wie italki oder Preply unverzichtbar.

Und dann ist da die Motivationsfalle: Streaks, Punkte und Abzeichen halten dich zwar am Bildschirm, täuschen aber leicht über echten Fortschritt hinweg. Eine tägliche 5-Minuten-Session fühlt sich produktiv an, ersetzt aber nicht das Lesen ganzer Bücher, das Führen echter Gespräche oder das Schreiben eigener Texte.

Warum sich der Umstieg auf spezialisierte Apps trotzdem lohnt

Der größte Pluspunkt bleibt die Flexibilität: Du entscheidest, wann und wo du lernst – in der Bahn, beim Warten, zwischen zwei Terminen. Gerade für Fortgeschrittene, die schon ein solides Fundament haben, zählt vor allem die Regelmäßigkeit der Wiederholung. Und dabei schlagen Apps klassische Kurse mit festen Terminen und Anfahrtswegen klar.

Hinzu kommt die individuelle Lernkurve: Tools wie LingQ oder Mosalingua wissen dank Algorithmen genau, wann du welches Wort wiederholen musst – oft, bevor du es überhaupt vergisst. Wer stattdessen Vokabeln auf Zetteln notiert und hofft, sie im Kopf zu behalten, verliert diesen Kampf fast immer.

Und schließlich liefern Apps wie Lingopie, Yabla oder Clozemaster etwas, das kaum ein Lehrbuch bieten kann: authentischen Sprachkontakt in großer Menge. Statt konstruierter Übungssätze bekommst du echte Dialoge, echte Texte, echte Umgangssprache – der Unterschied zwischen Schulfranzösisch und dem Französisch, das auf der Straße gesprochen wird.

So kombinierst du die Apps für maximalen Fortschritt

Setze auf Kombinationen statt Einzeltools: LingQ oder Clozemaster für Wortschatz und Leseverständnis, Lingopie oder Yabla für Hörverstehen, italki oder Preply für aktives Sprechen. Kein einzelnes Tool deckt alle Bereiche gleichermaßen ab.

LingQ oder Clozemaster für Wortschatz und Leseverständnis, Lingopie oder Yabla für Hörverstehen, italki oder Preply für aktives Sprechen. Kein einzelnes Tool deckt alle Bereiche gleichermaßen ab. Plane feste, kurze Routinen statt sporadischer Marathon-Sessions ein: 20 bis 30 Minuten täglich bringen mehr als zwei Stunden am Wochenende, weil dein Gehirn Sprache durch regelmäßige, verteilte Wiederholung verankert.

Ersetze Lernapp-Inhalte ab B1 schrittweise durch echtes Material – Bücher, Podcasts, Serien, Zeitungsartikel. Lingopie und LingQ machen genau diesen Übergang leicht.

Setze dir konkrete, messbare Etappenziele – etwa 500 neue Wörter im Monat bei LingQ oder eine feste italki-Stunde pro Woche. Vage Vorsätze wie „besser werden“ motivieren erfahrungsgemäß kaum.

Akzeptiere Fehler als Teil des Fortschritts: Auf B2- oder C1-Niveau vermeiden viele lieber Fehler, statt sie zu riskieren. Genau durch Korrektur von echten Muttersprachlern – bei HiNative, Busuu oder italki – entsteht aber nachhaltiger Fortschritt.

Die passende App für dein Sprachziel finden

Welche App zu dir passt, hängt von zwei Faktoren ab: deinem aktuellen Niveau und deinem konkreten Ziel. Willst du auf B2 flüssiger sprechen, sind italki oder Preply die richtige Wahl. Willst du deinen Wortschatz in die Breite treiben, passen LingQ oder Clozemaster besser. Für Hörverstehen greifst du zu Lingopie oder Yabla, und für sprachliche Feinheiten ist HiNative der richtige Ort. Es gibt keine einzelne Universallösung – aber für jedes Ziel ein klares Optimum.

Bevor du zahlst, solltest du testen: Alle hier vorgestellten Apps bieten kostenlose Zugänge oder Testphasen. Prüfe, ob dir die Bedienung liegt, ob das Sprachniveau der Inhalte stimmt und ob sich die App realistisch in deinen Alltag einfügt. Ein Tool, das du nach zwei Tagen nicht mehr öffnest, nützt dir nichts – egal wie gut die Bewertungen sind.

Häufig gestellte Fragen zu Sprachlern-Apps für Fortgeschrittene

Welche App passt am besten zu B2- und C1-Niveau? Für B2 und C1 liefern LingQ, Clozemaster und Yabla besonders viel authentischen Input und kontextbasiertes Vokabeltraining. Wer zusätzlich das freie Sprechen üben möchte, ergänzt am besten mit italki oder Preply. Reicht eine Sprachlern-App allein, um fließend zu werden? Allein mit einer App wirst du selten wirklich fließend. Apps sind stark bei Vokabeln, Lese- und Hörverstehen, doch aktives Sprechen entsteht erst im Austausch mit echten Menschen. Am effektivsten ist die Kombination aus App und regelmäßigem Live-Unterricht. Preply oder italki – was ist der Unterschied? Beide bieten 1:1-Unterricht mit Tutoren, doch Preply ist strukturierter: personalisierte Lernpläne plus Self-Study-Bibliothek inklusive. italki ist flexibler und meist günstiger, dafür weniger geführt. Wer klare Struktur will, wählt Preply, wer maximale Freiheit sucht, italki. Wie viel Zeit sollte ich täglich in eine Sprachlern-App investieren? 20 bis 30 Minuten am Tag bringen nachweislich mehr als seltene, lange Lerneinheiten. Grund ist das Spaced-Repetition-Prinzip: Dein Gehirn verankert Sprache durch regelmäßige Wiederholung. Eine tägliche App-Routine plus wöchentlicher Live-Unterricht beschleunigt den Fortschritt zusätzlich. Ist Clozemaster tatsächlich für Fortgeschrittene geeignet? Ja, Clozemaster ist gezielt auf B2 bis C2 ausgelegt. Die Lückensätze in echten Sätzen trainieren nicht nur Vokabeln, sondern auch Grammatikgefühl und idiomatischen Ausdruck. Schon die kostenlose Version ist funktional genug, um ernsthaft damit zu üben. Was unterscheidet Lingopie von klassischem Streaming? Bei klassischem Streaming schaust du passiv zu. Lingopie macht daraus aktives Lernen: klickbare Doppeluntertitel, direktes Speichern neuer Wörter, ein eingebauter Spaced-Repetition-Trainer und Verständnistests machen jede Serie zu einer echten Lerneinheit.