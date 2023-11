Beim Dating ist es doch so: Innerhalb der ersten Minuten des Kennenlernens wissen wir, ob uns jemand gefällt und wir uns mehr für eine Person interessieren. Dabei beeindrucken uns ein schönes Lächeln, ein attraktives Äußeres, höfliche Umgangsformen oder ein ähnlicher Humor. Eigentlich doch alles Dinge, die man weitestgehend beeinflussen kann, könnte man meinen. Oder steckt da doch die vielbesagte „Chemie“ dahinter? Woran liegt es, dass wir uns in unser Gegenüber verlieben?

„Beim Verlieben spielt der erste Eindruck eine Rolle“, erklärt Paarberaterin Ruth Marquardt im Interview mit RTL. „Ist da das gewisse Etwas? Erinnert mich dieser neue Mensch von seiner Art an jemanden, an den ich mich aus frühen Kindertagen erinnere?“

Der Expertin zufolge verlieben wir uns in Aspekte, die wir kennen – und zwar aus unserer frühen Kindheit. „Wir verlieben uns in Ähnlichkeiten: Alter, Bildungsstand, gemeinsame Interessen. Wir spiegeln uns im anderen, fühlen uns geborgen und sicher, wenn wir merken, wir ähneln uns.“ Das könne der gleiche Humor sein, unser Familiensinn oder ähnliche Hobbys. Vor allem verlieben wir uns aber, wenn wir miteinander lachen und die Sicht auf die Welt teilen können, so Marquardt weiter. „Und ob wir es wollen oder nicht: Wie Studien zeigen, verlieben wir uns auch in Menschen, die unseren Eltern auf gewisse Weise ähneln.“

Ebenfalls nicht zu unterschätzen: der Geruch. Menschen, die wir nicht gut riechen können, kommen für uns als Partner nicht infrage. Der Grund ist weniger romantisch als biologisch begründet: Mag man den Geruch des anderen nicht, passen die Gene nicht gut genug zusammen, um gesunde Nachkommen zu zeugen. Wir meiden sie darum – aus Selbstschutz, weiß Marquardt.

Ein weitere Faktor: der Alltag. Denn auch der Satz „Wir verlieben uns in das, was wir täglich sehen“, trage der Expertin zufolge eine gewisse Wahrheit in sich. Wo sich das zeigt: am Arbeitsplatz. Nicht ohne Grund hat sich jeder Zweite einer Parship-Umfrage zufolge schon mal in eine Arbeitskollegin oder einen Arbeitskollegen verknallt. Woran das liegt? „Wir teilen Zeit, ähnliche Interessen, können uns langsam kennen und schätzen lernen.“

Zu guter Letzt sei dann da noch unser Körper, erklärt Marquardt. Wir verlieben uns – und wissen gar nicht so genau, wieso. „Das Gefühl des Verliebtseins schürt dabei den Wunsch in uns, uns wirklich kennenlernen zu wollen.“

