Weil er Silvester mit Geliebter feiern will: Mann (35) täuscht eigene Entführung vor!

Ihm war scheinbar alles andere lieber, als Silvester mit seiner Frau zu feiern! Paul Iera (35) findet sich auf der Anklagebank wieder, nur, weil er einer anderen Frau nicht widerstehen konnte. Seine unglaubliche Aktion und fadenscheinige Ausreden brachten ihn vor Gericht in South Wales. Die Regierung des Bundesstaates will jede Menge Geld sehen! Zu Buche geschlagen sind 200 Stunden Polizeiarbeit, nachdem die eigentliche Partnerin des Mannes ihn als vermisst meldete.

Iera ist Geschäftsmann und am 31. Dezember lieber bei seiner Geliebten. Seine Partnerin lügt er da eiskalt an, behauptet, sich am Abend mit seinem „Finanzmann“ zu treffen, wie CNN berichtet.

Um mehr Zeit zu gewinnen, täuscht er schließlich seine eigene Entführung vor und schreibt seiner Frau eine wirre Nachricht, in der er behauptet, bis zum Morgen festgehalten zu werden. Seine Frau meldet den Vorfall um kurz vor Mitternacht der Polizei, die bald darauf ihre Arbeit aufnimmt. Am Neujahrsmorgen werden Paul Iera und seine Geliebte an einer Polizeiabsperrung abgefangen.