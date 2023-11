Warum Sie nie länger als zehn Minuten auf dem Klo sitzen sollten

Hocken statt Sitzen: Gesundheitsexperten raten zur Vermeidung der äußerst schmerzhaften Knötchen außerdem zu Toilettenhockern. Schieben Sie ihn unter Ihre Füße und senken Sie den Oberkörper nach unten, wenn Sie "groß" müssen. Das kommt an das Hocken sehr nahe heran. Denn die Hocke war ja auch Jahrhunderte lang unsere natürliche Position für den Stuhlgang. Deshalb gibt es unter anderem in Frankreich noch so viele "Hock-Toiletten" mit Löchern im Boden, die sogenannten Plumpsklos. Warum das Hocken so wichtig ist, erfahren Sie hier.



