Die zweifache Mutter wird seit Jahren von ihrem Mann psychisch und physisch misshandelt. Sie will fliehen und braucht Unterstützung – die bekommt sie von Miriam Peters. Miriam hat die Initiative „Land-Grazien“ ins Leben gerufen. Damit hilft die Sozialarbeiterin Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt geworden sind.

Sie will Susanne auf ihrem Weg aus der Gewalt begleiten. Die Betroffene verabredet sich mit Miriam Peters zu einer bestimmten Zeit an einem festen Ort – sie will flüchten. RTL begleitet Miriam zu dem Treffen. Wir fahren hin und warten, was passiert.

Ob Susanne es wirklich zum vereinbarten Treffpunkt schafft, sehen Sie im Video und beim Schwerpunktabend: Häusliche Gewalt von SternTV – ab 20:15 bei RTL.