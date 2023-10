Diese neue TikTok-Challenge ist nichts für feige Männer!

Bei „I trust my wife“ müssen sich die Herren der Schöpfung voll und ganz auf ihre Frauen verlassen. Denn die haben in dem Fall die Zügel, oder genauer gesagt, den Gürtel in der Hand. Wie die Aufgabe genau funktioniert und was passiert, wenn Frau nicht treffsicher ist, sehen Sie im Video. (kko)