Bei einer Alkoholkonsumstörung handelt es sich laut dem MSD Manual um eine Erkrankung, die Alkoholismus stark ähnele, sich allerdings in der Häufigkeit des Alkoholkonsums unterscheide. Alkoholismus liege demnach erst ab 14 Getränken pro Woche bei Männern und sieben Getränke pro Woche bei Frauen vor. Hören die Betroffenen von AUD jedoch mit dem Trinken auf, leiden auch sie unter einem Entzug und „psychosozialen Folgen“, wie es bei MSD heißt – zum Beispiel Depressionen.

Der Alkohol greife bei den Betroffenen vor allem die Hirnrinde an, heißt es in der neuen Studie nun, also den Teil des Gehirns, in dem unter anderem unser Sprachzentrum liege. Die Hirnrinde sei viel dünner als bei Menschen, die wenig Alkohol trinken. Bisher sei nur untersucht worden, ob sich das Gehirn von einem krankhaften Alkoholkonsum erholen könne, so die Forschenden der Stanford Universität in einer Pressemitteilung. Wie schnell sich das Gehirn jedoch erhole, sei bisher unbekannt gewesen.