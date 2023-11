„Kotelett“ lässt sich nur widerwillig abführen. Zwei Polizisten ziehen und zerren an ihm, bis sie das kolossale Tier schließlich in einen Anhänger manövriert haben, wie Aufnahmen von CNN belegen. Man habe das Schwein auf der anderen Straßenseite kreischen gehört, erzählt ein Anwohner. Ein anderer Nachbar bemerkt, er habe noch nie ein Schwein gesehen, dessen Bauch so über den Boden geschleift hätte.

Annette Wrubleski, Besitzerin von Laughing Pig Sanctuary, einem Ort, an dem misshandelte ältere Schweine ein neues Zuhause finden, meint: Schweine seien „fühlende Wesen, einfach unglaublich, so missverstanden.“ Erfahrungsgemäß würde man „Kotelett“ nun auf Diät setzen: Obst, Gemüse und Getreide stünden nun auf seinem Speiseplan. Es würde dauern, bis sich Erfolge einstellen würden, da das Tier keinen Sport treiben könne. Wo genau das Schwein nun behandelt wird, bleibt unklar.

Kelly Jacobson erklärt laut WPTV, sie habe das Tier bereits auf Diät gesetzt, es hätte aber Schwierigkeiten gegegeben, jemanden zu finden, der sich um Zähne und Nägel kümmere. „Ich werde alles tun, um es für ihn besser zu machen“, erklärt die Amerikanerin, die nun weiter kämpfen wird, um „Kotelett“ zurückzubekommen: „Ich brauche ihn.“ (lha)