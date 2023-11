50 Kilogramm Gold im Wert von über drei Millionen Euro und 500.000 Euro in bar entdeckten die Polizisten, als sie an der Raststätte Bayerwald-Süd den Wagen kontrollierten. Der 60 Jahre alte Fahrer und seine Beifahrerin (42) – beide stammen aus Nordrhein-Westfalen – wurden wegen des Verdachts der Geldwäsche festgenommen. Nach einem Haftbefehl sitzen sie in Bayern in Untersuchungshaft.

Lesen Sie auch: Tagesmutter findet zwei Goldbarren in ihrem Briefkasten