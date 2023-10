In den Sommerferien wird unweit von Delmenhorst in einer Grundschule in Hude auch ein kleiner Goldbarren im Briefkasten gefunden. Auch auf diesem Barren steht in Handschrift „Spende“ geschrieben. Hat der Unbekannte etwa ein Herz für Kinder? Marina Hoffmüller glaubt, dass es sich bei beiden Spendern um die gleiche Person handeln muss: „Die Handschrift ist identisch“, sagt sie. Wir sind gespannt, ob diese großzügige Person noch mehr Menschen in der Region beschenkt.